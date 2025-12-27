Η Ταϊλάνδη και η Καμπότζη υπέγραψαν σήμερα Σάββατο συμφωνία για κατάπαυση του πυρός, όπως ανακοίνωσαν τα υπουργεία Αμυνας των δύο κρατών, ύστερα από τρεις ημέρες διαπραγματεύσεων (φωτογραφία στο Χ, επάνω, από την υπογραφή της συμφωνίας).

«Η κατάπαυση του πυρός τίθεται σε ισχύ στις 12:00 (07:00 ώρα Ελλάδας) της 27ης Δεκεμβρίου 2025»

Thailand and Cambodia agree on ceasefire, Cambodia Defence Ministry says https://t.co/e1ri2V9Ucl pic.twitter.com/XDyV9wQ847 — Al Jazeera English (@AJEnglish) December 27, 2025

Οι δύο χώρες είχαν ξεκινήσει συνομιλίες την Τετάρτη σε συνοριακό σταθμό στην επαρχία Τσανταμπούρι της Ταϊλάνδης (νοτιοανατολικά), με στόχο τον τερματισμό των συνοριακών συγκρούσεων που στοίχισαν τη ζωή σε τουλάχιστον 47 ανθρώπους και εκτόπισαν σχεδόν ένα εκατομμύριο κατοίκους τις τελευταίες τρεις εβδομάδες.

Από τους υπουργούς Αμυνας

«Οι δύο πλευρές συμφωνούν σε άμεση κατάπαυση του πυρός, με την υπογραφή αυτής της κοινής δήλωσης, η οποία τίθεται σε ισχύ στις 12:00 (τοπική ώρα, 07:00 στην Ελλάδα) της 27ης Δεκεμβρίου 2025», αναφέρει η συμφωνία που υπεγράφη από τους υπουργούς Αμυνας των δύο γειτονικών κρατών στη νοτιοανατολική Ασία.

Cambodia and Thailand have agreed to an immediate ceasefire, effective from noon today, December 27, involving all types of weapons, including attacks on civilians, civilian objects and infrastructures, and military objectives of either side, in all cases and all areas. Full… pic.twitter.com/5d8Rre8gzN — The Phnom Penh Post (@phnompenhpost) December 27, 2025

Πηγή: ΑΠΕ