The Cure: Πέθανε ο Πέρι Μπαμόντε κιθαρίστας και κιμπορντίστας του συγκροτήματος
27 Δεκεμβρίου 2025

The Cure: Πέθανε ο Πέρι Μπαμόντε κιθαρίστας και κιμπορντίστας του συγκροτήματος

«Με ανείπωτη θλίψη επιβεβαιώνουμε τον θάνατο του σπουδαίου φίλου και συναδέλφου μας, Πέρι Μπαμόντε», αναφέρει ανακοίνωση του αγγλικού συγκροτήματος The Cure.

Σύνταξη
A
A
Vita.gr
Dugnadsånd: Το μυστικό για να είναι κάθε μέρα Χριστούγεννα

Dugnadsånd: Το μυστικό για να είναι κάθε μέρα Χριστούγεννα

Spotlight

Εφυγε από τη ζωή σε ηλικία 65 ετών ο Πέρι Μπαμόντε, κιθαρίστας και κιμπορντίστας του συγκροτήματος The Cure, όπως ανακοίνωσε χθες Παρασκευή το αγγλικό συγκρότημα.

Ο Μπαμόντε ήταν βασικό μέλος του εναλλακτικού ροκ συγκροτήματος The Cure από το 1990

«Με ανείπωτη θλίψη επιβεβαιώνουμε τον θάνατο του σπουδαίου φίλου και συναδέλφου μας, Πέρι Μπαμόντε, ο οποίος απεβίωσε στο σπίτι του, ύστερα από σύντομη ασθένεια», προχθές Πέμπτη, αναφέρει η ανακοίνωση, στην οποία επισημαίνεται πως ο εκλιπών ήταν «βασικό κομμάτι της ιστορίας του συγκροτήματος The Cure».

Ο Μπαμόντε ήταν βασικό μέλος του εναλλακτικού ροκ συγκροτήματος The Cure από το 1990 – παίζοντας κιθάρα, εξάχορδο μπάσο και πλήκτρα – και εμφανίστηκε σε περισσότερες από 400 συναυλίες.

Γεννημένος στο Λονδίνο το 1960, εντάχθηκε στο προσωπικό που εργαζόταν στις περιοδείες του συγκροτήματος το 1984, συνεργαζόμενος με τον μικρότερο αδερφό του, Ντάριλ, ο οποίος ήταν μάνατζερ των The Cure.

O Μπαμόντε απασχολήθηκε αρχικά ως βοηθός του συνιδρυτή και τραγουδιστή Ρόμπερτ Σμιθ, προτού γίνει βασικό μέλος του συγκροτήματος μετά την αποχώρηση του κιμπορντίστα Ρότζερ Ο’Ντόνελ το 1990.

Εμφανίστηκε και σε ταινίες

Το πρώτο άλμπουμ του συγκροτήματος The Cure με τον Μπαμόντε στη σύνθεσή του ήταν το «Wish» το 1992 και ακολούθησαν άλλα τρία.

Ο Πέρι Μπαμόντε εμφανίστηκε επίσης σε κινηματογραφικές ταινίες, όπως «Το Κοράκι» (1994), «Ο δικαστής Ντρεντ» (1995) και «Οσα φέρνει ο χρόνος» (2013).

Πηγή: ΑΠΕ

