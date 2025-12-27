Το 2025 αναμενόταν να είναι η χρονιά που το Bitcoin θα έκανε εκρηκτική άνοδο, σύμφωνα με τις προβλέψεις κορυφαίων χρηματοοικονομικών και επιχειρηματικών αναλυτών. Όμως, καθώς η χρονιά πλησιάζει στο τέλος της, η πραγματικότητα αποδείχθηκε αρκετά διαφορετική, με τις περισσότερες από τις εκτιμήσεις να μην επιβεβαιώνονται και την αγορά του κρυπτονομίσματος να παραμένει σε επίπεδα χαμηλότερα από τις υπεραισιόδοξες εκτιμήσεις.

Η JPMorgan, η μεγαλύτερη αμερικανική επενδυτική τράπεζα, προέβλεψε μια τιμή των 170.000 δολαρίων για το Bitcoin, ενώ η VanEck, γνωστή για την ενασχόλησή της με τα κρυπτονομίσματα, είχε εκτιμήσει ότι το Bitcoin θα φτάσει τα 180.000 δολάρια το 2025. Ο Robert Kiyosaki, διάσημος για τις απόψεις του γύρω από τις επενδύσεις, είχε δώσει την πιο τολμηρή εκτίμηση του 2025, εκτιμώντας την τιμή του Bitcoin να φτάσει τα 350.000 δολάρια, βασιζόμενος στην αυξημένη ζήτηση για εναλλακτικά περιουσιακά στοιχεία όπως το Bitcoin.

Τι αναφέρει για το bitcoin η Galaxy Digital

Η Galaxy Digital του Mike Novogratz, ενός από τους πιο γνωστούς υποστηρικτές των κρυπτονομισμάτων, είχε τοποθετήσει την τιμή στόχο του Bitcoin ακόμη υψηλότερα, στα 400.000 δολάρια. Στη συνέχεια, οι επιθέσεις των «προφήτων της αγοράς» συνεχίστηκαν, με προσωπικότητες όπως ο Chamath Palihapitiya και ο Anthony Pompliano να προβλέπουν μια τιμή 500.000 δολαρίων για το Bitcoin, ενώ ο Michael Saylor, ιδρυτής της MicroStrategy, μιλούσε για την εντυπωσιακή τιμή των 1.000.000 δολαρίων.

Αλλά η κορυφαία, υπερβολικά αισιόδοξη πρόβλεψη ήρθε από την Cathie Wood, διευθύντρια της ARK Invest, η οποία εκτιμούσε ότι το Bitcoin μπορεί να φτάσει τα 2.000.000 δολάρια μέχρι το τέλος του 2025.

Μήπως οι αναλυτές υπερεκτίμησαν τη δυνατότητα του Bitcoin να αυξηθεί τόσο δραματικά

Τι συμβαίνει σήμερα;

Η πραγματικότητα είναι αρκετά διαφορετική από τις προβλέψεις. Σήμερα, το Bitcoin παραμένει γύρω από την τιμή των 90.000 δολαρίων, πολύ μακριά από τις κορυφές των 170.000 ή 2.000.000 δολαρίων που εκτιμούσαν οι επαγγελματίες αναλυτές. Αυτή η απόκλιση από τις προβλέψεις προκαλεί ανησυχία στους επενδυτές, που βλέπουν το μεγαλύτερο κρυπτονόμισμα να παραμένει σε επίπεδα χαμηλότερα από τα αναμενόμενα, παρά τη συνεχιζόμενη υποστήριξη από σημαντικούς παίκτες στην αγορά των κρυπτονομισμάτων.

Η διαφορά μεταξύ των προβλέψεων και της πραγματικότητας έχει εγείρει αμφιβολίες για το αν οι αναλυτές υπερεκτίμησαν τη δυνατότητα του Bitcoin να αυξηθεί τόσο δραματικά. Αυτή η αβεβαιότητα υπογραμμίζεται από την ευρύτερη αδυναμία του Bitcoin να κερδίσει τη σταθερότητα και την εμπιστοσύνη των επενδυτών σε μια περίοδο αβεβαιότητας και μεταβλητότητας.

Από τα ρεκόρ… στις βουτιές

Το κρυπτονόμισμα εκτοξεύθηκε στις αρχές του έτους μετά την εκλογή του φιλικού προς τα crypto Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ. Όμως, τον Απρίλιο, μαζί με τις μετοχές, δέχθηκε ισχυρό πλήγμα όταν ο Τραμπ ανακοίνωσε νέους δασμούς.

Παρότι το ράλι επανήλθε και οδήγησε το bitcoin σε ιστορικό υψηλό άνω των 126.000 δολαρίων στις αρχές Οκτωβρίου, ακολούθησε νέα βουτιά στις 10 Οκτωβρίου μετά την εξαγγελία νέων δασμών σε κινεζικά προϊόντα και απειλών για εξαγωγικούς περιορισμούς σε κρίσιμο λογισμικό.

Το σοκ πυροδότησε μάλιστα ένα κύμα εκκαθαρίσεων – ρεκόρ σε μοχλευμένες crypto θέσεις, αξίας άνω των 19 δισ. δολαρίων, τη μεγαλύτερη στην ιστορία των κρυπτονομισμάτων.

Έκτοτε, το bitcoin παλεύει να ανακτήσει την ανοδική του πορεία, αλλά τον Νοέμβριο κατέγραψε τη μεγαλύτερη μηνιαία πτώση από τα μέσα του 2021. Μάλιστα, οι traders μέχρι τα τέλη της προηγούμενης εβδομάδας έβλεπαν 15% πιθανότητα το bitcoin να κλείσει το έτος κάτω από τα 80.000 δολάρια.

Την ίδια ώρα, η πτώση αποτελεί πλήγμα για τους φανατικούς υποστηρικτές του κρυπτονομίσματος, συμπεριλαμβανομένης της Strategy του Michael Saylor, της μεγαλύτερης εταιρείας διακράτησης bitcoin παγκοσμίως. Μόλις στις 30 Οκτωβρίου η εταιρεία προέβλεπε ότι το bitcoin θα έφτανε τα 150.000 δολάρια το 2025, ενώ η Standard Chartered είχε προβλέψει πέρυσι τιμή 200.000 δολαρίων ως το τέλος του επόμενου έτους.

Ο διευθύνων σύμβουλος της Strategy, Phong Le, μίλησε πρόσφατα για πιθανό «κρυπτοχειμώνα», ενώ η Standard Chartered εκτίμησε ότι το bitcoin θα υποχωρήσει κάτω από τα 100.000 δολάρια, αλλά ίσως για τελευταία φορά. Ο Saylor πάντως δήλωσε στο Reuters ότι η εταιρεία του θα επιβίωνε ακόμη και με πτώση 95% στην τιμή.

Πηγή ΟΤ