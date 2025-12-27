Πιέσεις δέχεται η Target από το hedge fund Toms Capital Investment Management, το οποίο έχει πραγματοποιήσει σημαντική επένδυση στον λιανοπωλητή, δίνοντας έτσι ώθηση στις μετοχές +1,5%.

Η εταιρεία λιανικής πώλησης με έδρα τη Μινεάπολη έχει καταγράψει τρία συνεχόμενα τρίμηνα πτώσης πωλήσεων, έχοντας απωλέσει το 26% της αξίας της φέτος – κατάσταση που την οδήγησε να στραφεί σε νέο διευθύνοντα σύμβουλο και επί χρόνια στέλεχος της εταιρείας, Michael Fiddelke, για να δώσει την πολυπόθητη νέα πνοή στην ανάπτυξη.

Ο νυν διευθύνων σύμβουλος της Target έρχεται να αντικαταστήσει τον επί χρόνια ηγέτη Brian Cornell στη θέση του Διευθύνοντος Συμβούλου, με μια ανακοίνωση τον περασμένο Αύγουστο, όταν και παρουσίασε το όραμά του για την αποκατάσταση της εικόνας της Target ως προσιτής και μοντέρνας εταιρείας.

Και όσο χάνει η Target, τόσο εμφανίζεται η ανταγωνίστρια Walmart να κερδίζει μερίδιο αγοράς εστιάζοντας σε φθηνά είδη παντοπωλείου και είδη πρώτης ανάγκης, σε συνδυασμό με γρήγορη παράδοση κατ’ οίκον.

«Στο πλαίσιο του ισχυρού προγράμματος συμμετοχής των μετόχων μας, διατηρούμε τακτικό διάλογο με την επενδυτική κοινότητα. Η κορυφαία προτεραιότητα της Target είναι η επιστροφή στην ανάπτυξη…», διευκρίνισε η διοίκηση στο Reuters.

Τα σχέδια της Target

Η Target σχεδιάζει να δαπανήσει επιπλέον 1 δισεκατομμύριο δολάρια το 2026 για ανοίγματα και ανακαινίσεις νέων καταστημάτων. Έχει επίσης περικόψει 1.800 εταιρικές θέσεις εργασίας στο πλαίσιο μιας ευρύτερης αναδιάρθρωσης.

Η εταιρεία αντιμετώπισε έναν ακόμη επενδυτή το 2009, όταν έδωσε μάχη με αντιπροσώπους υψηλού προφίλ με τον Bill Ackman της Pershing Square, ο οποίος διεκδίκησε θέσεις στο διοικητικό συμβούλιο για να προωθήσει μια απόσχιση ακινήτων εν μέσω πτώσης των κερδών της Target.

Παρά το μερίδιο 7,8% του Ackman, οι μέτοχοι υποστήριξαν την Target, σε μια κίνηση όμως που κόστισε στον λιανοπωλητή περίπου 11 εκατομμύρια δολάρια, σύμφωνα και με τους Financial Times.

Νωρίτερα φέτος, η Toms Capital είχε αποκτήσει μερίδιο στην Kenvue, εταιρεία κατασκευής Tylenol, πριν από την πώλησή της στην Kimberly-Clark τον περασμένο μήνα για 40 δισεκατομμύρια δολάρια.

Οι ακτιβιστές επενδυτές

Ακτιβιστές επενδυτές, συμπεριλαμβανομένων των Toms Capital, Elliott Investment Management και Jana Partners, είχαν μια πολυάσχολη χρονιά , ξεκινώντας έναν αριθμό ρεκόρ εκστρατειών και κερδίζοντας περισσότερες έδρες στο διοικητικό συμβούλιο και διακανονισμούς.

Η αύξηση του ακτιβισμού έρχεται καθώς περισσότερες εταιρείες καταναλωτικών αγαθών αντικαθιστούν τα κορυφαία στελέχη τους, αντανακλώντας τον τρόπο με τον οποίο η πίεση των επενδυτών και η υποτονική απόδοση οδηγούν σε ανακατατάξεις στην ηγεσία.

Πηγή: ot.gr