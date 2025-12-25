newspaper
Πέμπτη 25 Δεκεμβρίου 2025
weather-icon 21o
Stream

in
newspaper

# ΥΠΟΚΛΟΠΕΣ
# ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΟΠΕΚΕΠΕ
# ΑΓΡΟΤΕΣ
# ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
# ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ
# ΤΣΙΠΡΑΣ
# ΤΕΜΠΗ
# ΔΗΜΟΣΚΟΠΗΣΗ
# ΚΑΙΡΟΣ
# ΑΚΡΙΒΕΙΑ
# ΟΥΚΡΑΝΙΑ
# ΓΑΖΑ
# ΑΚΡΩΣ ΖΩΔΙΑΚΟ
Χριστούγεννα υπό κατοχή: Οι επιθέσεις του Ισραήλ εναντίον των Παλαιστινίων χριστιανών
Κόσμος 25 Δεκεμβρίου 2025 | 11:26

Χριστούγεννα υπό κατοχή: Οι επιθέσεις του Ισραήλ εναντίον των Παλαιστινίων χριστιανών

Λιγότεροι από 50.000 χριστιανοί ζουν σήμερα στην Παλαιστίνη, υπό την απειλή της παράνομης κατοχής και των επιθέσεων του Ισραήλ.

Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
ΕπιμέλειαΣιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Ακρόαση άρθρου
A
A
Vita.gr
Christmas brain: Δεν είναι μαγεία, είναι επιστήμη

Christmas brain: Δεν είναι μαγεία, είναι επιστήμη

Spotlight

Οι Παλαιστίνιοι χριστιανοί συγκεντρώθηκαν στην Εκκλησία της Γεννήσεως στη Βηθλεέμ για πρώτη φορά από την έναρξη του γενοκτονικού πολέμου του Ισραήλ στη Γάζα το 2023, για να γιορτάσουν τα Χριστούγεννα.

Ο δήμαρχος της Βηθλεέμ δήλωσε ότι ο δήμος αποφάσισε να επαναφέρει τις εορταστικές εκδηλώσεις της πόλης μετά από μια μακρά περίοδο σκοταδιού και σιωπής.

Σε μια χριστουγεννιάτικη αγορά, η Safaa Thalgieh, μια μητέρα από τη Βηθλεέμ, είπε στην Nida Ibrahim του Al Jazeera: «Η χαρά μας δεν σημαίνει ότι οι άνθρωποι δεν υποφέρουν, δεν έχουν χάσει τους αγαπημένους τους ή δεν είναι απελπισμένοι, αλλά μπορούμε μόνο να προσευχόμαστε να βελτιωθούν τα πράγματα».

View this post on Instagram

A post shared by AJ+ (@ajplus)

Παλαιστίνη: Η γενέτειρα του Χριστιανισμού

Οι Παλαιστίνιοι Χριστιανοί αποτελούν μια από τις παλαιότερες χριστιανικές ομάδες στον κόσμο.

Σύμφωνα με τη Βίβλο, η Μαρία και ο Ιωσήφ ταξίδεψαν από τη Ναζαρέτ στη Βηθλεέμ, όπου γεννήθηκε ο Ιησούς και τοποθετήθηκε σε μια φάτνη.

Η Εκκλησία της Γεννήσεως χτίστηκε σε αυτή τη θέση και η σπηλιά της έχει μεγάλη θρησκευτική σημασία, προσελκύοντας χριστιανούς από όλο τον κόσμο στην πόλη της Βηθλεέμ κάθε Χριστούγεννα.

Ωστόσο, σήμερα αυτό το ταξίδι θα ήταν πολύ διαφορετικό λόγω των πολλών ισραηλινών σημείων ελέγχου, των παράνομων οικισμών και του διαχωριστικού τείχους, όπως επισημαίνεται στον παρακάτω χάρτη.

Θα μπορούσαν η Μαρία και ο Ιωσήφ να ταξιδέψουν από τη Ναζαρέτ στη Βηθλεέμ σήμερα;

Παλαιστίνιοι χριστιανοί που ζουν υπό ισραηλινή κατοχή

Κάποτε μια ακμάζουσα κοινότητα, ο αριθμός των χριστιανών που ζουν στην κατεχόμενη Δυτική Όχθη, την Ανατολική Ιερουσαλήμ και τη Γάζα είναι τώρα λιγότερος από 50.000, σύμφωνα με την απογραφή του 2017, αποτελώντας περίπου το 1% του πληθυσμού.

Στις αρχές του 20ού αιώνα, οι χριστιανοί αποτελούσαν περίπου το 12% του πληθυσμού.

Ωστόσο, η παράνομη κατοχή της Δυτικής Όχθης από το Ισραήλ έχει συμπιέσει τις κοινότητες, έχει δημιουργήσει οικονομικές δυσκολίες και τις έχει στερήσει από τις συνθήκες που απαιτούνται για να ζήσουν στη γη τους, ωθώντας πολλές οικογένειες να αναζητήσουν μια πιο σταθερή ζωή στο εξωτερικό.

Οι περισσότεροι χριστιανοί της Παλαιστίνης ζουν στη Δυτική Όχθη και στην Ανατολική Ιερουσαλήμ, συνολικά περίπου 47.000 έως 50.000, με επιπλέον 1.000 στη Γάζα πριν από τον πόλεμο.

Ο χριστιανικός πληθυσμός στη Δυτική Όχθη είναι ιδιαίτερα συγκεντρωμένος σε τρεις κύριες αστικές περιοχές:

  • Νομός Βηθλεέμ (22.000–25.000): Αυτή είναι η μεγαλύτερη συγκέντρωση, με επίκεντρο τη Βηθλεέμ και τις γύρω πόλεις Μπέιτ Γιάλα και Μπέιτ Σαχούρ.
  • Ραμάλα και Ελ Μπιρέ (10.000): Ένα σημαντικό διοικητικό και οικονομικό κέντρο, που περιλαμβάνει κοντινά ιστορικά χωριά όπως το Ταϊμπέ, το Μπιρζέιτ και το Τζιφνά.
  • Ανατολική Ιερουσαλήμ (8.000–10.000):Βρίσκονται κυρίως στη χριστιανική συνοικία της Παλαιάς Πόλης και σε γειτονιές όπως η Μπεϊτ Χανίνα.

Όπως και ο υπόλοιπος παλαιστινιακός πληθυσμός, οι παλαιστίνιοι χριστιανοί υπόκεινται στον ισραηλινό στρατιωτικό έλεγχο, στη βία των εποίκων και σε ένα νομικό σύστημα γεμάτο διακρίσεις.

Ισραηλινές επιθέσεις εναντίον χριστιανών και εκκλησιών

Σε όλη την Παλαιστίνη, οι χριστιανικές κοινότητες και οι εκκλησίες τους έχουν υποστεί πολυάριθμες επιθέσεις από τις ισραηλινές δυνάμεις αλλά και από ισραηλινούς πολίτες.

Το Κέντρο Δεδομένων για τη Θρησκευτική Ελευθερία (RFDC) παρακολουθεί τη βία κατά των χριστιανών μέσω μιας γραμμής επικοινωνίας για περιστατικά που λειτουργεί με εθελοντές και ακτιβιστές.

Μεταξύ Ιανουαρίου 2024 και Σεπτεμβρίου 2025, η ομάδα κατέγραψε τουλάχιστον 201 περιστατικά βίας κατά χριστιανών, τα οποία διαπράχθηκαν κυρίως από ορθόδοξους Εβραίους που στοχεύουν διεθνείς κληρικούς ή άτομα που φέρουν χριστιανικά σύμβολα.

Αυτά τα περιστατικά περιλαμβάνουν πολλαπλές μορφές παρενόχλησης, όπως φτύσιμο, λεκτική βία, βανδαλισμούς, επιθέσεις και άλλα.

Η πλειονότητα (137) αυτών των περιστατικών έλαβε χώρα στην Παλιά Πόλη της Ιερουσαλήμ, που βρίσκεται στην κατεχόμενη Ανατολική Ιερουσαλήμ.

Η Ιερουσαλήμ έχει βαθιά σημασία για πολλές θρησκείες, συμπεριλαμβανομένων των μουσουλμάνων, των Εβραίων και των χριστιανών, και φιλοξενεί πολλούς ιερούς τόπους. Ένας από τους πιο σημαντικούς για τους χριστιανούς είναι η Εκκλησία του Παναγίου Τάφου, όπου οι χριστιανοί πιστεύουν ότι ο Ιησούς σταυρώθηκε, θάφτηκε και αναστήθηκε.

Το 2025, οι χριστιανικές κοινότητες στην κατεχόμενη Δυτική Όχθη αντιμετώπισαν μια ανησυχητική αύξηση της στοχευμένης βίας και των κατασχέσεων γης.

Τον Ιούνιο, μια ομάδα Ισραηλινών καταγράφηκε να επιτίθεται στο Αρμενικό Μοναστήρι και σε χριστιανικούς ιερούς τόπους κατά τη διάρκεια επιδρομής στην Αρμενική Συνοικία της Παλιάς Πόλης της Ανατολικής Ιερουσαλήμ, η οποία έχει δεχτεί πολλές επιθέσεις.

Στη Γάζα, πολυάριθμοι χώροι λατρείας, συμπεριλαμβανομένων εκκλησιών, έχουν δεχτεί επιθέσεις από τις ισραηλινές δυνάμεις.

Στη Γάζα κανένας δεν είναι ασφαλής

Μια έκθεση της Open Doors από τις αρχές του 2025 εκτιμά ότι περίπου το 75% των σπιτιών που ανήκουν σε χριστιανούς στη Γάζα έχουν υποστεί ζημιές ή έχουν καταστραφεί από την αρχή του γενοκτονικού πολέμου του Ισραήλ.

Στις 19 Οκτωβρίου 2023, οι ισραηλινές δυνάμεις επιτέθηκαν στην παλαιότερη Ελληνορθόδοξη Εκκλησία του Αγίου Πορφυρίου στη Γάζα, σκοτώνοντας τουλάχιστον 18 εκτοπισμένους, μεταξύ των οποίων και παιδιά που είχαν βρει καταφύγιο στην εκκλησία.

Η εκκλησία, που χτίστηκε το 1150, ήταν ο παλαιότερος ενεργός χώρος λατρείας στη Γάζα και λειτουργούσε ως πολυθρησκευτικό καταφύγιο για εκατοντάδες πολίτες.

Ένας θλιμμένος πατέρας είπε στο Al Jazeera ότι τα τρία του παιδιά σκοτώθηκαν στην έκρηξη. «Ζητήσαμε καταφύγιο εδώ, νομίζοντας ότι ήταν ένα ασφαλές καταφύγιο – το τελευταίο μας ασφαλές καταφύγιο, σε μια εκκλησία. Το σπίτι του Θεού», είπε. «Βομβάρδισαν τα αγγελούδια μου και τα σκότωσαν χωρίς προειδοποίηση».

Οι ισραηλινές δυνάμεις έχουν επίσης επιτεθεί επανειλημμένα στην Εκκλησία της Αγίας Οικογένειας, τη μοναδική ρωμαιοκαθολική εκκλησία της Γάζας, η οποία εδώ και καιρό χρησιμεύει ως καταφύγιο για την τοπική χριστιανική κοινότητα.

Στις 4 Νοεμβρίου 2023, μια αεροπορική επίθεση στο συγκρότημα της εκκλησίας κατέστρεψε εν μέρει ένα σχολείο μέσα στο συγκρότημα. Οι επιθέσεις συνεχίστηκαν τον Ιούλιο του 2025, όταν ένα ισραηλινό άρμα μάχης χτύπησε την εκκλησία, σκοτώνοντας τρία άτομα και τραυματίζοντας πολλά άλλα.

Μια χριστιανή Παλαιστίνια στολίζει το εξωτερικό της εκκλησίας της Αγίας Οικογένειας, καθώς η κοινότητα προετοιμάζεται για ταπεινές εορταστικές εκδηλώσεις για τα Χριστούγεννα μετά από δύο χρόνια πολέμου, στην πόλη της Γάζας, στις 9 Δεκεμβρίου 2025.

Η Εκκλησία της Αγίας Οικογένειας έχει από καιρό συμβολική σημασία πέρα από τη Γάζα. Καθ’ όλη τη διάρκεια του πολέμου, ο αείμνηστος Πάπας Φραγκίσκος τηλεφωνούσε στην ενορία σχεδόν καθημερινά, διατηρώντας μια άμεση γραμμή επικοινωνίας με την πολιορκημένη κοινότητα.

Headlines:
Δείτε όλες τις Τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο in.gr
Τράπεζες
Τράπεζες: Πώς πέρασαν τον κάβο της μείωσης των επιτοκίων και αύξησαν τα έσοδα

Τράπεζες: Πώς πέρασαν τον κάβο της μείωσης των επιτοκίων και αύξησαν τα έσοδα

googlenews

Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Vita.gr
Christmas brain: Δεν είναι μαγεία, είναι επιστήμη

Christmas brain: Δεν είναι μαγεία, είναι επιστήμη

Φυσικό αέριο
Κάθετος Διάδρομος: Μακρύς ο δρόμος… για αέριο από το Νότο

Κάθετος Διάδρομος: Μακρύς ο δρόμος… για αέριο από το Νότο

inWellness
inTown
«Toxic»: Ένας άντρας, μια γυναίκα, ένας θανατηφόρος ιός – Το ψυχολογικό θρίλερ έρχεται στο θέατρο Αργώ
inTickets 25.12.25

«Toxic»: Ένας άντρας, μια γυναίκα, ένας θανατηφόρος ιός - Το ψυχολογικό θρίλερ έρχεται στο θέατρο Αργώ

Ο Γιώργος Αγγελίδης, μετά την επιτυχία της παράστασης «Αυτόματη Εστίαση», επιστρέφει με το «Toxic» - ένα ψυχολογικό θρίλερ που επιδιώκει να υπενθυμίσει πόσο αδιόρατα μπορεί να μεταμορφωθεί το οικείο σε απειλή.

Σύνταξη
Stream newspaper
ΗΠΑ: Μέλη της ICE πυροβόλησαν και τραυμάτισαν δυο ανθρώπους στο Μέριλαντ
Αστυνομία μετανάστευσης 25.12.25

ΗΠΑ: Μέλη της ICE πυροβόλησαν και τραυμάτισαν δυο ανθρώπους στο Μέριλαντ

Μέλη της αμερικανικής αστυνομίας μετανάστευσης (ICE) ενεπλάκησαν σε επεισόδιο με τη χρήση πυροβόλων όπλων στο οποίο τραυματίστηκαν δυο άνθρωποι στην πολιτεία Μέριλαντ

Σύνταξη
Συντριβή αεροσκάφους στην Τουρκία: Πώς αποφεύχθηκε μεγαλύτερη τραγωδία για 30 δευτερόλεπτα
Κόσμος 25.12.25

Συντριβή αεροσκάφους στην Τουρκία: Για 30 δευτερόλεπτα αποφεύχθηκε μεγαλύτερη τραγωδία

Αν το Falcon συνέχιζε την πορεία του για άλλα 30 δευτερόλεπτα τότε θα είχε συντριβεί στο κέντρο του χωριού Κεσικαβάκ που βρίσκεται σε απόσταση 2 χιλιομέτρων από το σημείο συντριβής του, αναφέρει σε δημοσίευμά της η Hurriyet

Σύνταξη
Τουρκία: Στα χέρια της αστυνομίας 115 μέλη του ISIS – Σχεδίαζαν τρομοκρατικές επιθέσεις στην Κωνσταντινούπολη
Κόσμος 25.12.25

Τουρκία: Στα χέρια της αστυνομίας 115 μέλη του ISIS – Σχεδίαζαν τρομοκρατικές επιθέσεις στην Κωνσταντινούπολη

Οι τουρκικές αρχές ενίσχυσαν τα μέτρα ασφαλείας ενόψει των εορτών, προχωρώντας στη σύλληψη δεκάδων υπόπτων για συμμετοχή στο ISIS και σχεδιασμό τρομοκρατικών επιθέσεων στην Κωνσταντινούπολη.

Σύνταξη
Ένας… πολύ Ψυχρός Πόλεμος – Η Αρκτική ως το επόμενο πιο «θερμό» μέτωπο του πλανήτη
Μεταβαλλόμενος κόσμος 25.12.25

Ένας… πολύ Ψυχρός Πόλεμος – Η Αρκτική ως το επόμενο πιο «θερμό» μέτωπο του πλανήτη

Εν μέσω κλιμακούμενου γεωπολιτικού ανταγωνισμού (και) στην Αρκτική, η Μόσχα αυξάνει το αποτύπωμά της στην στρατηγικής σημασίας περιοχή, όπου η κλιματική αλλαγή μεταβάλλει τις σφαίρες ισχύος

Μαργαρίτα Βεργολιά
Μαργαρίτα Βεργολιά
Όταν ιδιωτικοποιείται η πρόνοια – Ο Σουηδός τηλεαστέρας βουλευτής που θησαύρισε από την προσφυγική κρίση
Σούπερ Εργολάβος 25.12.25

Όταν ιδιωτικοποιείται η πρόνοια – Ο Σουηδός τηλεαστέρας βουλευτής που θησαύρισε από την προσφυγική κρίση

Μπορεί δέκα χρόνια μετά η μεγάλη προσφυγική κρίση του 2015 να ανήκει στην ιστορία, αλλά κάποιοι αναπολούν εκείνες τις εποχές, καθώς έβγαλαν πολλά εκατομμύρια ευρώ χάρη στη συνεργασία του κράτους.

Βαγγέλης Γεωργίου
Βαγγέλης Γεωργίου
Βενεζουέλα: Ο Λευκός Οίκος εστιάζει στον αποκλεισμό της παρότι υπάρχουν ακόμη «στρατιωτικές επιλογές»
Οικονομική πίεση 25.12.25

«Καραντίνα» επιβάλλει στη Βενεζουέλα ο Λευκός Οίκος

Ο Λευκός Οίκος εστιάζει αρχικά «στη χρήση οικονομικής πίεσης, ενισχύοντας τις κυρώσεις», στη Βενεζουέλα, δηλώνει αμερικανός αξιωματούχος, παρότι «οι στρατιωτικές επιλογές εξακολουθούν να υπάρχουν».

Σύνταξη
Σενεγάλη: Τουλάχιστον 12 νεκροί σε ανατροπή σκάφους με μετανάστες
Μετανάστες 25.12.25

Τουλάχιστον 12 νεκροί σε ανατροπή σκάφους

Σκάφος στο οποίο επέβαιναν παράτυποι μετανάστες ανετράπη στα ανοικτά της Σενεγάλης, με αποτέλεσμα τουλάχιστον δώδεκα από αυτούς να χάσουν τη ζωή τους.

Σύνταξη
Ρωσία: Η αεράμυνα κατέρριψε 25 ουκρανικά drones που κατεθύνονταν στη Μόσχα
Ρωσικές πηγές 25.12.25

Καταρρίψεις δεκάδων ουκρανικών drones καθ' οδόν προς τη Μόσχα

Δεκάδες ουκρανικά drones που κατευθύνονταν στη Μόσχα καταρρίφθηκαν από τη ρωσική αεράμυνα, σύμφωνα με ρώσους αξιωματούχους, ενώ περιορίστηκαν οι δραστηριότητες σε δύο αεροδρόμια για λόγους ασφαλείας.

Σύνταξη
Υεμένη: Συμφωνία ανταλλαγής πτωμάτων και αιχμαλώτων ανάμεσα στις αντιμαχόμενες πλευρές
Χούθι - κυβερνητικοί 25.12.25

Συμφωνία ανταλλαγής πτωμάτων και αιχμαλώτων στην Υεμένη

«Συμφωνία για την ανάκτηση και την παράδοση πτωμάτων σε όλα τα μέτωπα» καθώς και αιχμαλώτων πολέμου στην Υεμένη, ανακοίνωσαν οι Χούθι και η διεθνώς αναγνωρισμένη κυβέρνηση της χώρας.

Σύνταξη
Βολιβία: Κινητοποιήσεις εργαζομένων στα ορυχεία εναντίον της κατάργησης των επιδοτήσεων στα καύσιμα
Κατάργηση επιδοτήσεων 25.12.25

Κινητοποιήσεις για τις τιμές των καυσίμων στα ορυχεία της Βολιβίας

Οι εργαζόμενοι στα ορυχεία της Βολιβίας συνέχισαν τις κινητοποιήσεις τους για δεύτερη συνεχόμενη ημέρα ενάντια στην απόφαση της κυβέρνησης να καταργήσει τις επιδοτήσεις στα καύσιμα.

Σύνταξη
Συρία: Αεροπορικοί βομβαρδισμοί της Ιορδανίας εναντίον κυκλωμάτων διακίνησης ναρκωτικών
Κυκλώματα ναρκωτικών 25.12.25

Η Ιορδανία βομβαρδίζει στη νότια Συρία

Οι ένοπλες δυνάμεις της Ιορδανίας στοχοποίησαν «κυκλώματα διακίνησης ναρκωτικών και αποθήκες» στην επαρχία Σουάιντα, στη νότια Συρία.

Σύνταξη
inStream - Ροή Ειδήσεων
Χειμερινές εκπτώσεις 2026: Πότε ξεκινούν – Πρακτικές συμβουλές για τους καταναλωτές
Οικονομικές Ειδήσεις 25.12.25

Χειμερινές εκπτώσεις 2026: Πότε ξεκινούν – Πρακτικές συμβουλές για τους καταναλωτές

Η συμμετοχή των καταστημάτων στις χειμερινές εκπτώσεις 2026 παραμένει προαιρετική. Ωστόσο, όσες επιχειρήσεις αποφασίσουν να προσφέρουν μειωμένα προϊόντα υπόκεινται σε αυστηρό κανονιστικό πλαίσιο

Σύνταξη
Ο Μητροπολίτης Κοζάνης «ξαναχτυπά»: Στο στόχαστρο όσοι υιοθετούν ζώα και τα ρούχα των κοριτσιών
Ελλάδα 25.12.25

Ο Μητροπολίτης Κοζάνης «ξαναχτυπά»: Στο στόχαστρο όσοι υιοθετούν ζώα και τα ρούχα των κοριτσιών

Οργισμένο ήταν το χριστουγεννιάτικο κήρυγμα του Μητροπολίτη Σερβίων και Κοζάνης για την «κατάντια» όπως είπε της Ελλάδας - Στοχοποίησε ξανά τις γυναίκες και κατέκρινε όσους υιοθετούν ζώα

Σύνταξη
Σέρρες: Άκαρπες οι έρευνες για τον διοικητή του Πυροσβεστικού Σώματος – Στο μικροσκόπιο το smartwatch του
Ελλάδα 25.12.25

Σέρρες: Άκαρπες οι έρευνες για τον διοικητή του Πυροσβεστικού Σώματος – Στο μικροσκόπιο το smartwatch του

Σε εξέλιξη βρίσκεται από χθες το πρωί εκτεταμένη επιχείρηση για τον εντοπισμό του διοικητή του Πυροσβεστικού Κλιμακίου Πορροΐων, ο οποίος αγνοείται στις Σέρρες.

Σύνταξη
Χορεύοντας τη νοσταλγία: Τα τραγούδια που αγαπήσαμε ξανά μέσα από τη μικρή οθόνη
Λατρεία 25.12.25

Χορεύοντας τη νοσταλγία: Τα τραγούδια που αγαπήσαμε ξανά μέσα από τη μικρή οθόνη

Από τότε που η τηλεόραση κοίταξε στα μάτια τον κινηματογράφο, μας έχει χαρίσει μερικές εντυπωσιακές παραγωγές. Και παράλληλα έμαθε σε μια νέα γενιά μια σειρά από τραγούδια που κάποτε είχαν γράψει τη δική τους ιστορία.

Φροίξος Φυντανίδης
Φροίξος Φυντανίδης
ΗΠΑ: Μέλη της ICE πυροβόλησαν και τραυμάτισαν δυο ανθρώπους στο Μέριλαντ
Αστυνομία μετανάστευσης 25.12.25

ΗΠΑ: Μέλη της ICE πυροβόλησαν και τραυμάτισαν δυο ανθρώπους στο Μέριλαντ

Μέλη της αμερικανικής αστυνομίας μετανάστευσης (ICE) ενεπλάκησαν σε επεισόδιο με τη χρήση πυροβόλων όπλων στο οποίο τραυματίστηκαν δυο άνθρωποι στην πολιτεία Μέριλαντ

Σύνταξη
Αγρότες: Προς νέα κλιμάκωση μετά την Πρωτοχρονιά – Γιορτάζουν τα Χριστούγεννα στα μπλόκα, με μουσική και μεζέδες
Agro-in 25.12.25

Αγρότες: Προς νέα κλιμάκωση μετά την Πρωτοχρονιά – Γιορτάζουν τα Χριστούγεννα στα μπλόκα, με μουσική και μεζέδες

Οι αγρότες παραμένουν στις θέσεις τους γιορτάζοντας τα Χριστούγεννα στα μπλόκα, στέλνοντας ξεκάθαρο μήνυμα προς την κυβέρνηση ότι ο αγώνας τους συνεχίζεται μέχρι να δοθούν λύσεις στα οξυμένα προβλήματα που αντιμετωπίζει ο πρωτογενής τομέας

Σύνταξη
Πώς να εντοπίσετε έναν serial killer – Αυτά είναι τα 4 χαρακτηριστικά
Επιστημονικές & Τεχνολογικές Ειδήσεις 25.12.25

Πώς να εντοπίσετε έναν serial killer – Αυτά είναι τα 4 χαρακτηριστικά

Οι ψυχολόγοι έχουν αποκαλύψει πώς μπορούμε να εντοπίσουμε έναν πιθανό serial killer – και λένε ότι υπάρχουν τέσσερα βασικά χαρακτηριστικά που πρέπει να προσέξουμε

Σύνταξη
Νέα σενάρια από τη Βραζιλία για Τετέ και Γκρέμιο – «Η πρόταση στον Παναθηναϊκό»
Ποδόσφαιρο 25.12.25

Νέα σενάρια από τη Βραζιλία για Τετέ και Γκρέμιο – «Η πρόταση στον Παναθηναϊκό»

Σε συνέχεια των δημοσιευμάτων, στο εξωτερικό κάνουν λόγο για συνάντηση του μάνατζερ του Τετέ με την Γκρέμιο που συζήτησαν για την πρόταση που θα γίνει στον Παναθηναϊκό.

Σύνταξη
Συντριβή αεροσκάφους στην Τουρκία: Πώς αποφεύχθηκε μεγαλύτερη τραγωδία για 30 δευτερόλεπτα
Κόσμος 25.12.25

Συντριβή αεροσκάφους στην Τουρκία: Για 30 δευτερόλεπτα αποφεύχθηκε μεγαλύτερη τραγωδία

Αν το Falcon συνέχιζε την πορεία του για άλλα 30 δευτερόλεπτα τότε θα είχε συντριβεί στο κέντρο του χωριού Κεσικαβάκ που βρίσκεται σε απόσταση 2 χιλιομέτρων από το σημείο συντριβής του, αναφέρει σε δημοσίευμά της η Hurriyet

Σύνταξη
Must Read
Τα credits των οίκων στην Πειραιώς, τι ετοιμάζει ο Μαζαράκης στην Εθνική Ασφαλιστική, «γράφει» νέα deals η Βρεττού, συνεχίζονται τα «παιχνίδια» με το καλώδιο

Τα credits των οίκων στην Πειραιώς, τι ετοιμάζει ο Μαζαράκης στην Εθνική Ασφαλιστική, «γράφει» νέα deals η Βρεττού, συνεχίζονται τα «παιχνίδια» με το καλώδιο

Κοινωνική κατοικία 2026: Ποιοι θα πάρουν διαμερίσματα, ποιοι επιδότηση και πώς θα αλλάξει η αγορά στέγης

Κοινωνική κατοικία 2026: Ποιοι θα πάρουν διαμερίσματα, ποιοι επιδότηση και πώς θα αλλάξει η αγορά στέγης

Η επανάσταση της Gen Z: Η νεολαία που «έβαλε φωτιά» στον πλανήτη το 2025

Η επανάσταση της Gen Z: Η νεολαία που «έβαλε φωτιά» στον πλανήτη το 2025

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Γυναικείον Καφενείον: Στην Καλλιθέα υπάρχει ένα μέρος που καμία δεν χρειάζεται να είναι μόνη

Γυναικείον Καφενείον: Στην Καλλιθέα υπάρχει ένα μέρος που καμία δεν χρειάζεται να είναι μόνη

Γκρίζα μαλλιά: Σημάδι ότι το σώμα προσπαθεί να αποφύγει έναν θανατηφόρο καρκίνο;

Γκρίζα μαλλιά: Σημάδι ότι το σώμα προσπαθεί να αποφύγει έναν θανατηφόρο καρκίνο;

Πώς η τεχνολογία διαμορφώνει την ανάπτυξη των παιδιών;

Πώς η τεχνολογία διαμορφώνει την ανάπτυξη των παιδιών;

Μαθητές και καθηγήτρια τους «βίωσαν» την καθημερινότητα των ΑμεΑ – Έκαναν ταινία τις δυσκολίες της

Μαθητές και καθηγήτρια τους «βίωσαν» την καθημερινότητα των ΑμεΑ – Έκαναν ταινία τις δυσκολίες της

in.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

Πέμπτη 25 Δεκεμβρίου 2025
Απόρρητο