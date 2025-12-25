Χριστούγεννα υπό κατοχή: Οι επιθέσεις του Ισραήλ εναντίον των Παλαιστινίων χριστιανών

Οι Παλαιστίνιοι χριστιανοί συγκεντρώθηκαν στην Εκκλησία της Γεννήσεως στη Βηθλεέμ για πρώτη φορά από την έναρξη του γενοκτονικού πολέμου του Ισραήλ στη Γάζα το 2023, για να γιορτάσουν τα Χριστούγεννα.

Ο δήμαρχος της Βηθλεέμ δήλωσε ότι ο δήμος αποφάσισε να επαναφέρει τις εορταστικές εκδηλώσεις της πόλης μετά από μια μακρά περίοδο σκοταδιού και σιωπής.

Σε μια χριστουγεννιάτικη αγορά, η Safaa Thalgieh, μια μητέρα από τη Βηθλεέμ, είπε στην Nida Ibrahim του Al Jazeera: «Η χαρά μας δεν σημαίνει ότι οι άνθρωποι δεν υποφέρουν, δεν έχουν χάσει τους αγαπημένους τους ή δεν είναι απελπισμένοι, αλλά μπορούμε μόνο να προσευχόμαστε να βελτιωθούν τα πράγματα».

Παλαιστίνη: Η γενέτειρα του Χριστιανισμού

Οι Παλαιστίνιοι Χριστιανοί αποτελούν μια από τις παλαιότερες χριστιανικές ομάδες στον κόσμο.

Σύμφωνα με τη Βίβλο, η Μαρία και ο Ιωσήφ ταξίδεψαν από τη Ναζαρέτ στη Βηθλεέμ, όπου γεννήθηκε ο Ιησούς και τοποθετήθηκε σε μια φάτνη.

Η Εκκλησία της Γεννήσεως χτίστηκε σε αυτή τη θέση και η σπηλιά της έχει μεγάλη θρησκευτική σημασία, προσελκύοντας χριστιανούς από όλο τον κόσμο στην πόλη της Βηθλεέμ κάθε Χριστούγεννα.

Ωστόσο, σήμερα αυτό το ταξίδι θα ήταν πολύ διαφορετικό λόγω των πολλών ισραηλινών σημείων ελέγχου, των παράνομων οικισμών και του διαχωριστικού τείχους, όπως επισημαίνεται στον παρακάτω χάρτη.

Παλαιστίνιοι χριστιανοί που ζουν υπό ισραηλινή κατοχή

Κάποτε μια ακμάζουσα κοινότητα, ο αριθμός των χριστιανών που ζουν στην κατεχόμενη Δυτική Όχθη, την Ανατολική Ιερουσαλήμ και τη Γάζα είναι τώρα λιγότερος από 50.000, σύμφωνα με την απογραφή του 2017, αποτελώντας περίπου το 1% του πληθυσμού.

Στις αρχές του 20ού αιώνα, οι χριστιανοί αποτελούσαν περίπου το 12% του πληθυσμού.

Ωστόσο, η παράνομη κατοχή της Δυτικής Όχθης από το Ισραήλ έχει συμπιέσει τις κοινότητες, έχει δημιουργήσει οικονομικές δυσκολίες και τις έχει στερήσει από τις συνθήκες που απαιτούνται για να ζήσουν στη γη τους, ωθώντας πολλές οικογένειες να αναζητήσουν μια πιο σταθερή ζωή στο εξωτερικό.

Οι περισσότεροι χριστιανοί της Παλαιστίνης ζουν στη Δυτική Όχθη και στην Ανατολική Ιερουσαλήμ, συνολικά περίπου 47.000 έως 50.000, με επιπλέον 1.000 στη Γάζα πριν από τον πόλεμο.

Ο χριστιανικός πληθυσμός στη Δυτική Όχθη είναι ιδιαίτερα συγκεντρωμένος σε τρεις κύριες αστικές περιοχές:

Νομός Βηθλεέμ (22.000–25.000): Αυτή είναι η μεγαλύτερη συγκέντρωση, με επίκεντρο τη Βηθλεέμ και τις γύρω πόλεις Μπέιτ Γιάλα και Μπέιτ Σαχούρ.

Ραμάλα και Ελ Μπιρέ (10.000): Ένα σημαντικό διοικητικό και οικονομικό κέντρο, που περιλαμβάνει κοντινά ιστορικά χωριά όπως το Ταϊμπέ, το Μπιρζέιτ και το Τζιφνά.

Ανατολική Ιερουσαλήμ (8.000–10.000):Βρίσκονται κυρίως στη χριστιανική συνοικία της Παλαιάς Πόλης και σε γειτονιές όπως η Μπεϊτ Χανίνα.

Όπως και ο υπόλοιπος παλαιστινιακός πληθυσμός, οι παλαιστίνιοι χριστιανοί υπόκεινται στον ισραηλινό στρατιωτικό έλεγχο, στη βία των εποίκων και σε ένα νομικό σύστημα γεμάτο διακρίσεις.

Ισραηλινές επιθέσεις εναντίον χριστιανών και εκκλησιών

Σε όλη την Παλαιστίνη, οι χριστιανικές κοινότητες και οι εκκλησίες τους έχουν υποστεί πολυάριθμες επιθέσεις από τις ισραηλινές δυνάμεις αλλά και από ισραηλινούς πολίτες.

Το Κέντρο Δεδομένων για τη Θρησκευτική Ελευθερία (RFDC) παρακολουθεί τη βία κατά των χριστιανών μέσω μιας γραμμής επικοινωνίας για περιστατικά που λειτουργεί με εθελοντές και ακτιβιστές.

Μεταξύ Ιανουαρίου 2024 και Σεπτεμβρίου 2025, η ομάδα κατέγραψε τουλάχιστον 201 περιστατικά βίας κατά χριστιανών, τα οποία διαπράχθηκαν κυρίως από ορθόδοξους Εβραίους που στοχεύουν διεθνείς κληρικούς ή άτομα που φέρουν χριστιανικά σύμβολα.

Αυτά τα περιστατικά περιλαμβάνουν πολλαπλές μορφές παρενόχλησης, όπως φτύσιμο, λεκτική βία, βανδαλισμούς, επιθέσεις και άλλα.

BREAKING: Israeli settlers set fire to the St. George Monastery and the Christian cemetery in the Christian village of Taybeh, West Bank—one of the oldest Christian sites in Palestine. pic.twitter.com/DqEEoQkECS — Ihab Hassan (@IhabHassane) July 8, 2025

Η πλειονότητα (137) αυτών των περιστατικών έλαβε χώρα στην Παλιά Πόλη της Ιερουσαλήμ, που βρίσκεται στην κατεχόμενη Ανατολική Ιερουσαλήμ.

Η Ιερουσαλήμ έχει βαθιά σημασία για πολλές θρησκείες, συμπεριλαμβανομένων των μουσουλμάνων, των Εβραίων και των χριστιανών, και φιλοξενεί πολλούς ιερούς τόπους. Ένας από τους πιο σημαντικούς για τους χριστιανούς είναι η Εκκλησία του Παναγίου Τάφου, όπου οι χριστιανοί πιστεύουν ότι ο Ιησούς σταυρώθηκε, θάφτηκε και αναστήθηκε.

«We are going to eradicate you from our country.» – Jewish extremist to Fr. Aghan Gogchyan, Chancellor of the Armenian Patriarchate of Jerusalem. pic.twitter.com/O4fJQ8V8B7 — Kegham Balian (@kbalian90) December 27, 2024

Το 2025, οι χριστιανικές κοινότητες στην κατεχόμενη Δυτική Όχθη αντιμετώπισαν μια ανησυχητική αύξηση της στοχευμένης βίας και των κατασχέσεων γης.

Τον Ιούνιο, μια ομάδα Ισραηλινών καταγράφηκε να επιτίθεται στο Αρμενικό Μοναστήρι και σε χριστιανικούς ιερούς τόπους κατά τη διάρκεια επιδρομής στην Αρμενική Συνοικία της Παλιάς Πόλης της Ανατολικής Ιερουσαλήμ, η οποία έχει δεχτεί πολλές επιθέσεις.

Στη Γάζα, πολυάριθμοι χώροι λατρείας, συμπεριλαμβανομένων εκκλησιών, έχουν δεχτεί επιθέσεις από τις ισραηλινές δυνάμεις.

First hand account of a Christian Palestinian man in Gaza searching for his family after the 1,600-year-old Church of Saint Porphyrius was bombed by Israeli air strikes on 19 October pic.twitter.com/eh7mGDxb4a — Middle East Eye (@MiddleEastEye) November 3, 2023

Στη Γάζα κανένας δεν είναι ασφαλής

Μια έκθεση της Open Doors από τις αρχές του 2025 εκτιμά ότι περίπου το 75% των σπιτιών που ανήκουν σε χριστιανούς στη Γάζα έχουν υποστεί ζημιές ή έχουν καταστραφεί από την αρχή του γενοκτονικού πολέμου του Ισραήλ.

Στις 19 Οκτωβρίου 2023, οι ισραηλινές δυνάμεις επιτέθηκαν στην παλαιότερη Ελληνορθόδοξη Εκκλησία του Αγίου Πορφυρίου στη Γάζα, σκοτώνοντας τουλάχιστον 18 εκτοπισμένους, μεταξύ των οποίων και παιδιά που είχαν βρει καταφύγιο στην εκκλησία.

In the birthplace of Jesus, Palestinian Christians face ethnic cleansing and apartheid by Israel. More than 80% of Christians in the Holy Land are Palestinians, and they are being killed with the taxes of Western Christians. pic.twitter.com/rFKKPDuwDv — Mohamad Safa (@mhdksafa) December 24, 2025

Η εκκλησία, που χτίστηκε το 1150, ήταν ο παλαιότερος ενεργός χώρος λατρείας στη Γάζα και λειτουργούσε ως πολυθρησκευτικό καταφύγιο για εκατοντάδες πολίτες.

Ένας θλιμμένος πατέρας είπε στο Al Jazeera ότι τα τρία του παιδιά σκοτώθηκαν στην έκρηξη. «Ζητήσαμε καταφύγιο εδώ, νομίζοντας ότι ήταν ένα ασφαλές καταφύγιο – το τελευταίο μας ασφαλές καταφύγιο, σε μια εκκλησία. Το σπίτι του Θεού», είπε. «Βομβάρδισαν τα αγγελούδια μου και τα σκότωσαν χωρίς προειδοποίηση».

Οι ισραηλινές δυνάμεις έχουν επίσης επιτεθεί επανειλημμένα στην Εκκλησία της Αγίας Οικογένειας, τη μοναδική ρωμαιοκαθολική εκκλησία της Γάζας, η οποία εδώ και καιρό χρησιμεύει ως καταφύγιο για την τοπική χριστιανική κοινότητα.

Christian Palestinians may be a small minority in the West Bank, but they still exist. pic.twitter.com/6Afw8uHlii — Adam Zivo (@ZivoAdam) December 13, 2025

Στις 4 Νοεμβρίου 2023, μια αεροπορική επίθεση στο συγκρότημα της εκκλησίας κατέστρεψε εν μέρει ένα σχολείο μέσα στο συγκρότημα. Οι επιθέσεις συνεχίστηκαν τον Ιούλιο του 2025, όταν ένα ισραηλινό άρμα μάχης χτύπησε την εκκλησία, σκοτώνοντας τρία άτομα και τραυματίζοντας πολλά άλλα.

Η Εκκλησία της Αγίας Οικογένειας έχει από καιρό συμβολική σημασία πέρα από τη Γάζα. Καθ’ όλη τη διάρκεια του πολέμου, ο αείμνηστος Πάπας Φραγκίσκος τηλεφωνούσε στην ενορία σχεδόν καθημερινά, διατηρώντας μια άμεση γραμμή επικοινωνίας με την πολιορκημένη κοινότητα.