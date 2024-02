Ιερουσαλήμ: Ισραηλινοί έφτυσαν και έβρισαν χριστιανό ηγούμενο – Έντονες αντιδράσεις

Αξιωματικοί της αστυνομικής περιφέρειας της Ιερουσαλήμ συνέλαβαν το βράδυ του Σαββάτου δύο Ισραηλινούς, ένας εκ των οποίων είναι 17χρονος,επειδή έφτυσαν και έβρισαν χριστιανό ηγούμενο, τον Νικόδημο Σνάμπελ (στη φωτογραφία πάνω από τους Times of Israel) κοντά στην πύλη Σιών της Παλιάς Πόλης της Ιερουσαλήμ.

Οι δύο συλληφθέντες αλλά αφέθηκαν ελεύθεροι και τέθηκαν σε κατ’ οίκον περιορισμό.

Για άσχημο περιστατικό έκανε λόγο ο ισραηλινός υπουργός Εξωτερικών Israel Katz, εκφράζοντας την καταδίκη του.

Σε ανάρτησή του στο Χ, ο Katz, λέει ότι «καταδικάζει απερίφραστα αυτές τις άσχημες πράξεις εναντίον μελών άλλων θρησκειών».

«Υπό την ισραηλινή κυριαρχία», συνεχίζει, «τα μέλη όλων των θρησκειών απολαμβάνουν απόλυτη ελευθερία λατρείας, όπως δεν συνέβαινε ποτέ στο παρελθόν. Σύμφωνα με τα λόγια του προφήτη: «Ο οίκος μου θα είναι οίκος προσευχής για όλα τα έθνη».

Την επίθεση κατά του χριστιανού ηγούμενου, καταδίκασε και το παλαιστινιακό υπουργείο Εξωτερικών.

Σε ανακοίνωσή του, το υπουργείο ανέφερε ότι το περιστατικό ήταν αποτέλεσμα «υποκίνησης» από τους Ισραηλινούς υπουργούς Itamar Ben Gvir και Bezalel Smotrich και έκφραση μιας «ρατσιστικής αποικιακής κουλτούρας που «αρνείται την ύπαρξη του άλλου».

Ανέφερε επίσης ότι οι «πολιτοφυλακές των εποίκων» ενθαρρύνονται από την «αίσθηση της πολιτικής και νομικής ατιμωρησίας» που τους επιτρέπει να «σπέρνουν μίσος» και να «προκαλούν τους Παλαιστίνιους πολίτες και τα μέλη άλλων θρησκειών».

The Ministry of Foreign Affairs and Expatriates// An attack by #Jewish_extremists and spitting on a monk in Jerusalem is a translation of a #racist colonial culture and the incitement of Ben Gvir and Smotrich#Gaza_under_attack#CeasefireNow#Palestine#Israeliwarcrimes pic.twitter.com/GbZPGQFKtS

— State of Palestine – MFA 🇵🇸🇵🇸 (@pmofa) February 4, 2024