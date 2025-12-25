Τα Χριστούγεννα είναι επισήμως εδώ. Οι δρόμοι, οι πλατείες και τα σπίτια σε όλον τον κόσμο είναι στολισμένα με λαμπερά χριστουγεννιάτικα δέντρα, γεμάτα στολίδια και φωτάκια, θυμίζοντας σε όλους τη μαγεία της γιορτής.

Πίσω όμως από αυτή την εορταστική εικόνα, ο τρόπος καλλιέργειας και διαχείρισης των χριστουγεννιάτικων δέντρων έχει αρχίσει να αλλάζει δραστικά, με τη βοήθεια νέων τεχνολογιών και καινοτομιών.

Στη Δανία, ορισμένοι παραγωγοί έχουν αρχίσει να χρησιμοποιούν drones για την αποτύπωση των χωραφιών τους και τεχνητή νοημοσύνη για να μετράνε και να αξιολογούν τα δέντρα. Η χώρα είναι ο δεύτερος μεγαλύτερος παραγωγός χριστουγεννιάτικων δέντρων στην Ευρώπη μετά τη Γερμανία και ταυτόχρονα ο μεγαλύτερος εξαγωγέας παγκοσμίως.

Τα χριστουγεννιάτικα δέντρα χρειάζονται περίπου 10 χρόνια για να φτάσουν στο στάδιο της συγκομιδής

Σε μελέτη περίπτωσης που κοινοποιήθηκε στο Euronews, η σερβική εταιρεία AI Agremo ανέφερε ότι μια οικογενειακή φάρμα στη Δανία αντικατέστησε τον παραδοσιακό χειροκίνητο έλεγχο με ανάλυση μέσω drones και δορυφορικών εικόνων. Έτσι μειώθηκε ο χρόνος που δαπανούσαν οι εργαζόμενοι περπατώντας στα χωράφια, περιορίζοντας παράλληλα τα ανθρώπινα λάθη.

Η τεχνητή νοημοσύνη της Agremo χρησιμοποιεί μηχανική μάθηση και υπολογιστική όραση για να «μάθει» στο λογισμικό πώς μοιάζει κάθε δέντρο και μπορεί να τα αναγνωρίζει στις εικόνες των drones, σύμφωνα με τον Luka Živković, επικεφαλής πωλήσεων της εταιρείας.

Τα χριστουγεννιάτικα δέντρα χρειάζονται περίπου 10 χρόνια για να φτάσουν στο στάδιο της συγκομιδής, γεγονός που καθιστά απαραίτητη την τακτική παρακολούθηση της υγείας, της ανάπτυξης και της παραγωγής τους. Παλαιότερα, οι παραγωγοί βασίζονταν σε εργαζόμενους που περπατούσαν τα χωράφια για να μετρήσουν ή να αξιολογήσουν τα δέντρα με το χέρι, μια διαδικασία χρονοβόρα και επιρρεπή σε ανακρίβειες.

Το σύστημα της Agremo μπορεί να χαρτογραφήσει μια φυτεία 100 εκταρίων σε περίπου 30 λεπτά και να μετρήσει τα δέντρα μέσα σε 24 ώρες με ακρίβεια έως 98%. «Κάποιες μεγάλες φυτείες που συνεργαζόμαστε έχουν πάνω από 100.000 δέντρα, οπότε η παραδοσιακή καταμέτρηση απαιτούσε πολλή εργασία και χρόνο», εξηγεί ο Živković.

Το εργαλείο της AI δίνει σε κάθε δέντρο έναν μοναδικό κωδικό, επιτρέποντας την παρακολούθηση της ανάπτυξης και των πωλήσεών του.

Οι ειδικοί υποστηρίζουν ότι τα drones μπορούν να βοηθήσουν τους παραγωγούς να εξοικονομήσουν χρόνο και χρήματα, καθώς μπορούν να λειτουργούν νωρίς το πρωί και να μειώνουν την ανάγκη για χειροκίνητη εργασία.

Η περίπτωση της Βόρειας Καρολίνας

Στις ΗΠΑ, το Πανεπιστήμιο της Βόρειας Καρολίνας υποστηρίζει τους παραγωγούς μέσω του προγράμματος Christmas Tree Extension, παρέχοντας πρακτικές οδηγίες βασισμένες σε έρευνες για τη βιομηχανία.

Η Βόρεια Καρολίνα είναι μία από τις κορυφαίες πολιτείες παραγωγής χριστουγεννιάτικων δέντρων, με περίπου 13.350 εκτάρια σε καλλιέργεια. Σε ορισμένες φάρμες, τα drones εκτελούν πλέον εργασίες που παλαιότερα απαιτούσαν πέντε έως δέκα άτομα, σύμφωνα με τον William H. Kohlway IV, ειδικό παραγωγής χριστουγεννιάτικων δέντρων στο Πανεπιστήμιο της Βόρειας Καρολίνας.

«Είναι πραγματικά συναρπαστική εποχή για τα χριστουγεννιάτικα δέντρα», λέει ο Kohlway, σημειώνοντας ότι τα drones πέρασαν τα τελευταία τρία έως πέντε χρόνια από πειραματικά εργαλεία σε καθημερινό εξοπλισμό, ειδικά για μεγαλύτερους παραγωγούς. Πολλοί πλέον επενδύουν σε πολλαπλά αγροτικά drones λόγω της αποτελεσματικότητάς τους.

Η ταχεία ανάπτυξη οφείλεται εν μέρει στην τεχνολογία LiDAR (Light Detection And Ranging), που σαρώνει λεπτομερώς ολόκληρες φυτείες. Τα drones μπορούν επίσης να εκτελούν στοχευμένο ψεκασμό, εφαρμόζοντας λιπάσματα ή ζιζανιοκτόνα μόνο στα σημεία που χρειάζονται.

«Πολλοί εργαζόμενοι που παλαιότερα εκτελούσαν αυτές τις εργασίες έχουν τώρα γίνει χειριστές drones, και τους αρέσει γιατί δεν χρειάζεται να κουβαλούν βαριές τσάντες. Το drone αναλαμβάνει τη δύσκολη δουλειά», προσθέτει ο Kohlway.

Σε αντίθεση με τη Δανία, πολλά δέντρα στη Βόρεια Καρολίνα καλλιεργούνται σε πλαγιές, όπου οι συμβατικές μηχανές δυσκολεύονται και ο κίνδυνος ατυχημάτων είναι υψηλός. Αυτόνομα επίγεια drones, ουσιαστικά ρομποτικά χλοοκοπτικά, αναπτύσσονται για να εργάζονται σε περιοχές δύσκολες ή επικίνδυνες για ανθρώπους.

«Έχουμε φυτείες με κλίσεις 60-70 μοιρών. Πολλά χλοοκοπτικά δεν μπορούν να ανταπεξέλθουν σε τόσο απότομες κλίσεις. Τα νέα βαρέου τύπου drones, με τρακτέρ-τύπου λεπίδες, μπορούν να τα αντιμετωπίσουν», εξηγεί ο Kohlway.

Το πραγματικό κόστος

Παρά τις δυνατότητες, υπάρχουν ακόμα εμπόδια. Η τιμή των drones κυμαίνεται γύρω στις 25.600€ και το λογισμικό, μαζί με την εκπαίδευση και τους αυστηρούς κανονισμούς αεροπορίας, δυσκολεύει την υιοθέτηση, ιδιαίτερα για μικρότερους παραγωγούς.

Ο Σύνδεσμος Χριστουγεννιάτικων Δέντρων της Δανίας σημειώνει ότι «τα drones χρησιμοποιούνται επί του παρόντος μόνο από μεγάλες εταιρείες για απογραφές».

«Οι παραγωγοί στη Δανία ποικίλλουν σε μέγεθος, από μικρές οικογενειακές επιχειρήσεις 5-10 εκταρίων έως μεγάλες πάνω από 500 εκτάρια. Οι προκλήσεις τους και οι τρόποι αντιμετώπισής τους διαφέρουν», αναφέρει ο σύνδεσμος.

Ωστόσο, οι ειδικοί επισημαίνουν ότι το ενδιαφέρον αυξάνεται. «Παρά τα μικρά εμπόδια, πολλοί θέλουν να υιοθετήσουν την τεχνολογία των drones. Η υιοθέτηση αυξάνεται γρήγορα και καθώς τα drones βελτιώνονται, οι τιμές μειώνονται και οι παραγωγοί γίνονται πιο εξοικειωμένοι τεχνολογικά, πρόκειται για μια πολύ καλή επένδυση που προσελκύει και τη νέα γενιά παραγωγών», καταλήγει ο Kohlway.