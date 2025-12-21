Φαράγγι της Σαμαριάς: Φωταγωγήθηκε στην Κρήτη το μεγαλύτερο χριστουγεννιάτικο δέντρο της Ευρώπης
Στο φαράγγι της Σαμαριάς φωταγωγήθηκε το χριστουγεννιάτικο δέντρο ύψους περίπου 45 μέτρων
Στο φαράγγι της Σαμαριάς, ένα από τα μεγαλύτερα χριστουγεννιάτικα δέντρα στην Ευρώπη, φωτίζει πλέον την Κρήτη. Ο λόγος για το το εντυπωσιακό δέντρο που βρίσκεται σε ένα πολύ όμορφο φυσικό περιβάλλον, στον Ομαλό, στην είσοδο του εμβληματικού φαραγγιού.
Στις 6 το απόγευμα της Κυριακής, δόθηκε το σύνθημα για τη φωταγώγηση του δέντρου, το οποίο “αγγίζει” τα 45 μέτρα!
Η εκδήλωση πραγματοποιήθηκε δίπλα στο parking του φαραγγιού της Σαμαριάς, προσελκύοντας επισκέπτες από ολόκληρη την Κρήτη που διασκέδασαν με την ψυχή τους στο πάρτι που ακολούθησε.
Το πρόγραμμα της γιορτής περιλάμβανε πολλές δραστηριότητες για μικρούς και μεγάλους, δημιουργώντας μια ζεστή χριστουγεννιάτικη ατμόσφαιρα μέσα στο μοναδικό φυσικό τοπίο του Εθνικού Δρυμού Σαμαριάς.
Με πληροφορίες από την patris.gr
