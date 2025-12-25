Πρωτιά της Κρήτης στις διεθνείς αεροπορικές αφίξεις το 2025
«Πέταξαν» οι διεθνείς αεροπορικές αφίξεις στην Κρήτη κατά το 11μηνο του 2025. Το νησί, βρίσκεται στην κορυφή των γεωγραφικών ενοτήτων, με 5,6 εκατ. επιβάτες. Ήταν αυξημένοι κατά 284.000 επιβάτες σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο του 2024, με συνολική αύξηση +5,3%.
Όπως αναφέρει το patris.gr, τα στοιχεία δείχνουν ότι στο αεροδρόμιο «Νίκος Καζαντζάκης», οι αφίξεις έφθασαν τα 4 εκατομμύρια, ήταν δηλαδή αυξημένες κατά 234.000, +6,1%. Στο αεροδρόμιο Χανίων έφθασαν τα 1,6 εκατομμύρια, καταγράφοντας άνοδο +50.000, με αύξηση +3,3%.
Η εικόνα σε όλη την Ελλάδα
Άνοδο 9,5% στην επιβατική κίνηση και 9,3% στις κινήσεις αεροσκαφών, καταγράφουν τα στατιστικά στοιχεία Ιανουαρίου – Νοεμβρίου 2025 για τα 39 αεροδρόμια της χώρας, ενώ ειδικά για τα 24 κρατικά αεροδρόμια που διαχειρίζεται η Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας η άνοδος -για το ίδιο διάστημα- στην επιβατική κίνηση ήταν στο 6,8%.
Συγκεκριμένα, η επιβατική κίνηση το χρονικό διάστημα Ιανουαρίου – Νοεμβρίου 2025, στο σύνολο των αεροδρομίων της χώρας που διεξάγονται εμπορικές πτήσεις (39 αεροδρόμια: 24 ΥΠΑ, 14 FRAPORT GREECE, ΔΑΑ), ανήλθε στα 79.881.208 έναντι 72.932.962 επιβατών το αντίστοιχο χρονικό διάστημα του 2024.
Όσον αφορά τον αριθμό κινήσεων αεροσκαφών, (αφίξεις και αναχωρήσεις αεροσκαφών εσωτερικού και εξωτερικού), για το εντεκάμηνο Ιανουαρίου – Νοεμβρίου 2025, στο σύνολο των 39 αεροδρομίων της χώρας, των οποίων τον έλεγχο εναέριας κυκλοφορίας ασκεί κυρίως η ΥΠΑ, σημειώθηκε αύξηση 9,3% σε σχέση με το 2024, καθώς συνολικά το εξεταζόμενο χρονικό διάστημα πραγματοποιήθηκαν 600.625 πτήσεις, έναντι 549.439 πτήσεων το 2024.
Το σύνολο των επιβατών (αφίξεις και αναχωρήσεις επιβατών εξωτερικού και εσωτερικού) στα 24 κρατικά αεροδρόμια διαχείρισης της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας (ΥΠΑ) (Ηράκλειο, Καλαμάτα, Αλεξανδρούπολη, Λήμνος, Αστυπάλαια, Ιωάννινα, Χίος, Κοζάνη, Καστοριά, Κάρπαθος, Κύθηρα, Μήλος, Σκύρος, Νέα Αγχίαλος, Πάρος, Σύρος, Άραξος, Νάξος, Κάλυμνος, Ικαρία, Καστελόριζο, Κάσος, Λέρος, Σητεία) για το διάστημα Ιανουαρίου – Νοεμβρίου 2025, ανήλθε στους 12.540.242 επιβάτες, έναντι 11.744.159 επιβατών το 2024.
Αύξηση 9,2% τον Νοέμβριο στο αεροδρόμιο Ηρακλείου
Το Κρατικό Αεροδρόμιο Ηρακλείου «Νίκος Καζαντζάκης», εξυπηρέτησε φέτος τον Νοέμβριο 245.969 επιβάτες, με ποσοστό αύξησης 9,2% σε σχέση με πέρυσι τον ίδιο μήνα.
Ρεκόρ επιβατικής κίνησης, για το εντεκάμηνο, καταγράφουν και πολλά από τα υπόλοιπα κρατικά αεροδρόμια της ΥΠΑ, όπως η Νέα Αγχίαλος με άνοδο 46,3%, η Σύρος με άνοδο 39,6% και η Νάξος με αύξηση 17,8%.
