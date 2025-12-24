Διπλωματικό απρόοπτο στη Συρία: «Έκοψαν» ξαφνικά τη συνέντευξη Τύπου Φιντάν – Συγγνώμη ζήτησε η Δαμασκός

Απρόοπτη εξέλιξη είχε η συνέντευξη τύπου του υπουργού Εξωτερικών της Τουρκίας, Χακάν Φιντάν, με τον Σύρο όμολογό του την Τρίτη.

Ο Τούρκος ΥΠΕΞ μιλούσε για τη συμφωνία κατάπαυσης πυρός στη Γάζα, όταν αξιωματούχος του συριακού υπουργείου Εξωτερικών τον διέκοψε, λέγοντάς του πως η συνέντευξη Τύπου τελείωσε και ευχαριστώντας τους υπουργούς.

Ο Φιντάν όπως καταγράφηκε στα πλάνα φαίνεται απορημένος και για κάποια δευτερόλεπτα συνεχίζει να μιλάει αν και το μικρόφωνό του ήταν κλειστό.

Hakan Fidan’ın basın toplantısı Suriye’de aniden sözü kesilerek bitirilmiş… Hakan Fidan’ın şaşkınlığı da çok belli oluyor… Kurtlar Vadisi, Polat Alemdar, Abdullah Çatlı havalarında görüntülerinin Tiktok’ta, Instagram’da yayınlanması ile şişirilen hayali karizma; dış… pic.twitter.com/iqpzxlyH2Y — Av. Dr. Dilek Ekmekçi (@ekmekci_dr) December 23, 2025

Συγγνώμη ζήτησε η Συρία για τη διακοπή των δηλώσεων Φιντάν

Τα πλάνα έγιναν viral στην Τουρκία, που ενοχλημένη φέρεται να ζήτησε εξηγήσεις από τη Δαμασκό. Ο εκπρόσωπος του υπουργείου Εξωτερικών της Τουρκίας, Οντσού Κετσελί, εξέδωσε ανακοίνωση σύμφωνα με την οποία κατά τις δηλώσεις Φιντάν η μετάφραση δεν αναμεταδιδόταν από τα μεγάφωνα και «λόγω αυτού του προβλήματος ο Σύρος αξιωματούχους που οργάνωνε τη διαδικασία πίστεψε ότι ο Τούρκος ΥΠΕΞ είχε ολοκληρώσει την τοποθέτησή του και γι’ αυτό ανακοίνωσε το τέλος της συνέντευξης τύπου».

Όπως έγινε γνωστό σήμερα, η κυβέρνηση της Συρίας ζήτησε συγγνώμη από την Τουρκία για το τεχνικό πρόβλημα που προκάλεσε τη διακοπή της συνέντευξης του Χακάν Φιντάν.