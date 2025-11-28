Ο Φιντάν δηλώνει από τη Γερμανία πως οι ειρηνευτικές συνομιλίες με το PKK είναι «σε καλό δρόμο»

Ο υπουργός Εξωτερικών της Τουρκίας δήλωσε την Παρασκευή ότι οι ειρηνευτικές συνομιλίες μεταξύ της Άγκυρας και του Κουρδικού Εργατικού Κόμματος (PKK) «προχωρούν καλά».

«Χάρη στον Θεό, η ειρηνευτική διαδικασία προχωρά καλά», δήλωσε ο Χάκαν Φιντάν στο Rudaw κατά τη διάρκεια συνέντευξης Τύπου στο Βερολίνο με τον Γερμανό ομόλογό του, Γιόχαν Βάντεφουλ. «Το έργο μας στο πλαίσιο αυτής της διαδικασίας συνεχίζεται και οι ευρωπαϊκές χώρες –ιδίως η Γερμανία– το έχουν υποστηρίξει θετικά», πρόσθεσε.

Τον Φεβρουάριο, ο Αμπντουλάχ Οτσαλάν, ο φυλακισμένος ηγέτης του PKK, κάλεσε τους οπαδούς του να καταθέσουν τα όπλα και να διαλύσουν την οργάνωση που ίδρυσε το 1978. Το PKK συμμορφώθηκε και με τα δύο μέτρα μέχρι τον Μάιο.

Η οργάνωση, που μετονομάστηκε σε Κίνημα Ελευθερίας του Κουρδιστάν, έχει επίσης λάβει περαιτέρω μέτρα για την προώθηση της ειρηνευτικής διαδικασίας, με πιο πρόσφατο το απόσυρση των μαχητών της από το στρατηγικής σημασίας όρος Ζαπ στην επαρχία Ντουχόκ, μια περιοχή που οι τουρκικές δυνάμεις αγωνίζονταν επί μακρόν να καταλάβουν ανεπιτυχώς.

Η αρμόδια επιτροπή συναντήθηκε με τον ηγέτη του PKK Οτσαλάν

Αντιπροσωπεία της τουρκικής κοινοβουλευτικής επιτροπής που επιβλέπει τον αφοπλισμό του PKK και τις ειρηνευτικές συνομιλίες πραγματοποίησε την πρώτη της συνάντηση με τον Οτσαλάν νωρίτερα αυτή την εβδομάδα.

Η 51μελής επιτροπή συστάθηκε με σκοπό τη δημιουργία ενός νομικού πλαισίου για τις διαπραγματεύσεις μεταξύ της Άγκυρας και του PKK.

Ένας ανώτερος αξιωματούχος του φιλοκουρδικού Κόμματος Ισότητας και Δημοκρατίας των Λαών (DEM Party) δήλωσε την Πέμπτη ότι ο Οτσαλάν θα πρέπει να μπορεί να επικοινωνεί απευθείας με το κοινό και τα πολιτικά κόμματα στην Τουρκία, στο πλαίσιο της ειρηνευτικής πρωτοβουλίας που αποσκοπεί στον τερματισμό της δεκαετούς σύγκρουσης.

Τι ανέφεραν οι δύο ΥΠΕΞ για την Συρία

Οι υπουργοί Εξωτερικών της Τουρκίας και της Γερμανίας αναφέρθηκαν επίσης στη Συρία κατά τη διάρκεια της συνέντευξης Τύπου. Ο Βάντεφουλ δήλωσε ότι η Γερμανία υποστηρίζει τα δικαιώματα όλων των εθνοτικών και θρησκευτικών ομάδων στη χώρα, ένα χρόνο μετά την πτώση του δικτάτορα Μπασάρ αλ-Άσαντ, που έθεσε τέλος σε έναν εμφύλιο πόλεμο που διήρκεσε σχεδόν 14 χρόνια.

«Υποστηρίζουμε όλα τα στοιχεία της Συρίας και πιστεύουμε ότι η κυριαρχία της πρέπει να διατηρηθεί», δήλωσε ο Βάντεφουλ απαντώντας σε ερώτηση του Rudaw σχετικά με την υποστήριξη του Βερολίνου προς τους Σύρους Κούρδους.

Είπε ότι το Βερολίνο έχει ήδη μεταφέρει στον προσωρινό πρόεδρο της Συρίας Άχμεντ Αλ Σάραα ότι «υποστηρίζει μια κυρίαρχη, πολυεθνική Συρία». Ο Φιντάν δήλωσε ότι η Άγκυρα υποστηρίζει μια ισχυρή κεντρική κυβέρνηση στη Δαμασκό. «Η δύναμη της συριακής κυβέρνησης και η διατήρηση της κυριαρχίας και της εδαφικής ακεραιότητας της χώρας είναι ουσιαστικής σημασίας», είπε.

Οι Κούρδοι ηγεμονικές Συριακές Δημοκρατικές Δυνάμεις (SDF) και η Δαμασκός βρίσκονται σε διαπραγματεύσεις εδώ και μήνες για να οριστικοποιήσουν μια συμφωνία του Μαρτίου για την ενσωμάτωση των SDF στη στρατιωτική δομή του συριακού κράτους.

Ωστόσο, οι δύο πλευρές παραμένουν διχασμένες, καθώς οι SDF επιδιώκουν την ενσωμάτωση ως ενιαία δύναμη, ενώ η Δαμασκός επιμένει στην απορρόφηση των μαχητών μεμονωμένα σε μονάδες του τακτικού στρατού. Οι Κούρδοι και άλλες μειονοτικές ομάδες στη Συρία έχουν ζητήσει αποκέντρωση, εκφράζοντας ανησυχία για την εδραίωση της εξουσίας από την προσωρινή κυβέρνηση.