Συνάντηση Πούτιν-Ερντογάν: Ο Τούρκος πρόεδρος ζήτησε περιορισμένη εκεχειρία – Τετ α τετ Φιντάν με Πούτιν

Ο Τούρκος Πρόεδρος Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν συναντήθηκε την Παρασκευή με τον Πρόεδρο της Ρωσίας Βλαντιμίρ Πούτιν στο περιθώριο του Διεθνούς Φόρουμ για την Ειρήνη και την Εμπιστοσύνη στο Ασγκαμπάτ του Τουρκμενιστάν ανακοίνωσε η Τουρκική Προεδρία.

Ο Τούρκος πρόεδρος Ερντογάν και ο Ρώσος πρόεδρος Πούτιν συζήτησαν για τις διμερείς σχέσεις και τις ειρηνευτικές προσπάθειες στον πόλεμο Ουκρανίας-Ρωσίας σε συνάντηση αναφέρεται.

Ο Τούρκος Πρόεδρος επανέλαβε τη θέληση της Τουρκίας να συμβάλει στις προσπάθειες ειρήνης, ανακοίνωσε η Τουρκική Προεδρία.

Ο Ταγίπ Ερντογάν δήλωσε στον Βλαντίμιρ Πούτιν ότι η εφαρμογή περιορισμένης εκεχειρίας με στόχο τις ενεργειακές εγκαταστάσεις και τα λιμάνια θα μπορούσε να είναι ωφέλιμη, αναφέρει η Τουρκική Προεδρία.

Ο Τούρκος πρόεδρος συζήτησε με τον Ρώσο ομόλογό του και το πάγωμα των ρωσικών κεφαλαίων από την ΕΕ, αναφέρει η Άγκυρα.

Ο Πούτιν είχε και ολιγόλεπτο τετ α τετ με τον Τούρκο υπουργό Εξωτερικών Χακάν Φιντάν.

Πεσκόφ για τις συνομιλίες Πούτιν – Ερντογάν

Ο Βλαντίμιρ Πούτιν και ο Ταγίπ Ερντογάν βρίσκονται σε συνεχή επικοινωνία. Δεν υπάρχουν σημαντικά προβλήματα στις σχέσεις Ρωσίας-Τουρκίας σχολίασε ο εκπρόσωπος της ρωσικής προεδρίας Ντμίτρι Πεσκόφ.

«Η πολύπλευρη φύση των σχέσεων Ρωσίας-Τουρκίας τους επιτρέπει να αντιμετωπίσουν τις πιέσεις από τρίτες χώρες» τόνισε.

«Η επίσκεψη του Πούτιν στην Τουρκία θα οργανωθεί, εφόσον είναι δυνατόν. Υπάρχει πρόσκληση».

«Ο Πούτιν και ο Ερντογάν συμφώνησαν ότι οι ευρωπαϊκές προσπάθειες κατάσχεσης ρωσικών περιουσιακών στοιχείων θα οδηγήσουν στην κατάρρευση των αρχών του διεθνούς χρηματοπιστωτικού συστήματος» δήλωσε ο Πεσκόφ.

«Η Τουρκία αναμένει την έναρξη λειτουργίας του πυρηνικού σταθμού ηλεκτροπαραγωγής Ακούγιου, ο οποίος κατασκευάζεται από την Rosatom» πρόσθεσε.