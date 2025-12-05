Πούτιν και Μόντι υπογράφουν συμφωνίες 100 δισ. [γράφημα]

Συμφωνίες για την επέκταση του εμπορίου μεταξύ των δύο κρατών στα 100 δισ. δολάρια υπέγραψαν σήμερα ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντίμιρ Πούτιν και ο πρωθπουργός της Ινδίας Ναρέντρα Μόντι καθώς ο ηγέτης της Ρωσίας επισκέπτεται το Νέο Δελχί.

Οι δύο ηγέτες αναφέρθηκαν στη μακρά ιστορία στενών δεσμών των δύο κρατών, την επιθυμία τους να εμβαθύνουν και να αναπτύξουν περαιτέρω αυτή τη συνεργασία ή όπως ακριβώς διατυπώθηκε απο το Ρώσο πρόεδρο την «ειδική και προνομιακή στρατηγική συνεργασία» ανάμεσα στη Ρωσία και την Ινδία.

Μεταξύ των συμφωνιών που υπογράφηκαν περιλαμβάνονται αυτές για τα κρίσιμα ορυκτά και τις αλυσίδες εφοδιασμού, τη συνεργασία στα φάρμακα με την κατασκευή κοινού εργοστασίου στην Καλούγκα της Ρωσίας αλλά και εργοστασίου λιπασμάτων που θα αναλάβουν απο κοινού ινδικές εταιρείες και μια από τις μεγαλυτερες βιομηχανίες ποτάσας και νιτρικής αμωνίας στον κόσμο, η ρωσική Uralchem.

Ο Βλαντίμιρ Πούτιν εγγυάται φθηνό πετρέλαιο

Ιδιαίτερη βαρύτητα και για τις δυο χώρες έχουν οι εισαγωγές πετρελαίου της Ινδίας απο τη Ρωσία καθώς αποτελούν και τη βασική «εστία» που πυροδοτεί την εμπορική αντιπαράθεση ανάμεσα στις Ηνωμένες Πολιτείες και το Νέο Δελχί. Αλλωστε, η Ινδία αντιμετωπίζει τιμωρητικούς δασμούς 50% που εξήγγειλε ήδη απο τον Αύγουστο ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ.

Μεταξύ άλλων οι δασμοί 50% που επέβαλε ο πρόεδρος των ΗΠΑ στην Ινδία στοχεύουν να αποθαρρύνουν τη χώρα από το να συνεχίσει να αγοράζει ρωσικό πετρέλαιο, και η αύξηση των εισαγωγών πριν από την προθεσμία της 21ης Νοεμβρίου φάνηκε να υποδηλώνει ότι οι Ινδοί εισαγωγείς (τα μεγαλύτερα διυλιστήρια της Ινδίας) επρόκειτο να λάβουν υπόψη την προειδοποίηση. Κάτι που μάλλον δεν συμμερίζεται η Ρωσία,καθώς φαίνεται να είναι σίγουρη ότι πρόκειται απλώς για μια προσωρινή ανατροπή.

Ο κρίσιμος ρόλος του πετρέλαιου

Το εμπόριο πετρέλαιου ειναι ζωτικής σημασίας και για τις δύο χώρες. Για τη Ρωσία προσφέρει έσοδα και ρευστότητα που είναι κρίσιμη εν μέσω της διακοπής των ρωσικών εξαγωγών στην Ευρωπαική ‘Ενωση (λιγότερο απο 15% πλέον και με απόφαση για οριστική διακοπή στο τέλος του 2026) και των κυρώσεων, αμερικανικών και ευρωπαικών σε αρκετους τομείς της οικονομίας.

Για την Ινδία, οι εισαγωγές ρωσικού πετρελαίου σε χαμηλές τιμές είναι το βασικό «καύσιμο» για μια οικονομία που αναπτύσεται με εντυπωσιακούς ρυθμούς: Σύμφωνα με τον ΟΟΣΑ η Ινδία είναι μακράν η πρώτη χώρα σε ρυθμούς ανάπτυξης με 6,7%, όπως φαίνεται και στον πίνακα.

Στη συνάντηση κορυφής μεταξύ του Ρώσου προέδρου Βλαντιμίρ Πούτιν και του Ινδού πρωθυπουργού Ναρέντρα Μόντι, οι ηγέτες υπέγραψαν μια σειρά μνημονίων, που καλύπτουν το πετρέλαιο και το φυσικό αέριο, τα λιπάσματα, τα πετροχημικά, τη συνεργασία στον τομέα της πυρηνικής ενέργειας και ένα σχέδιο για την αύξηση του διμερούς εμπορίου σε 100 δισεκατομμύρια δολάρια έως το 2030.

Τι επιδιώκουν Πούτιν και Μόντι

Για τη Ρωσία, η σύνοδος κορυφής προσφέρει μια σπάνια ευκαιρία: η Ινδία παραμένει μια βασική αγορά για το πετρέλαιο με έκπτωση και ένας σημαντικός αγοραστής ρωσικών όπλων.

Για την Ινδία, οι εισαγωγές προσφέρουν κάτι περισσότερο από απλούς πόρους — τροφοδοτούν με καύσιμα μια αναπτυσσόμενη οικονομία και διατηρούν στρατηγικούς δεσμούς άμυνας που έχουν σφυρηλατηθεί επί δεκαετίες.

Πάνω απ’ όλα όμως, η σύνοδος κορυφής αποτελεί επιβεβαίωση μιας στρατηγικής σχέσης που έχει σχεδιαστεί για να αντέχει στις αναταράξεις και ένα υπολογισμένο ρίσκο ότι οι αμοιβαίες ανάγκες θα υπερισχύσουν της αυξανόμενης εξωτερικής παρακολούθησης.

Σε γενικές γραμμές για τις δύο χώρες η εμβάθυνση των εμπορικών συναλλαγών είναι και μια αναγκαία συνθήκη ώστε οι δύο μεγάλες χώρες να μπορέσουν να ελιχθούν σε μια περίοδο διεθνούς αβεβαιότητας.

Η Ινδία, η ανερχόμενη οικονομία της οποίας αντιμετωπίζει τους «θηριώδεις» αμερικανικούς δασμούς, χρειάζεται μεγάλες αγορές -και η Ρωσία των 150 εκατομμυρίων είναι μια απο αυτές- ενώ παράλληλα αναζητά τη σταθερότητα που της προσφέρει η Μόσχα.

Στρατιωτική συνεργασία

Οι δύο χώρες έχουν στενή διεθνή συνεργασία καθώς μοιράζονταν κοινές θέσεις στο πλαίσιο των διεθνών οργανισμών απο την εποχή της Ενωσης Σοβιετικών Σοσιαλιστικών Δημοκρατιών (ΕΣΣΔ) και ιδιαίτερα κατά την περίοδο που η Ινδία είχε πρωταγωνιστικό ρόλο στο «Κίνημα των Αδεσμεύτων». Παράλληλα, συνεργάζονται για αρκετές δεκαετίες στον αμυντικό τομέα και η Μόσχα δεν είναι τυχαία ο βασικός προμηθευτής αμυντικού εξοπλισμού, ρόλο που διατηρεί για αρκετά χρόνια στις προμήθειες των ινδικών ενόπλων δυνάμεων.

Είναι χαρακτηριστικό ότι αυτές (οι ένοπλες δυνάμεις της Ινδίας ) αξιοποιούν σε σημαντικό βαθμό ρωσικό (και παλαιότερα σοβιετικό) αμυντικό εξοπλισμό, όπως ενδεικτικά η Πολεμική Αεροπορία της χώρας που διαθέτει αρκετά μαχητικά αεροσκάφη ρωσικής κατασκευής , τα Sukhoi.

Ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντίμιρ Πούτιν στο πλαίσιο της αμυντικής συνεργασίας φέρεται ότι πρότεινε την επέκταση των έργων και πιθανή συμπαραγωγή του μαχητικού πέμπτης γενιάς Su 57 που χρειάζεται η Ινδία αλλά η Ρωσία -λόγω της πολεμικής εμπλοκής στην Ουκρανία- δεν μπορεί να αναπτύξει και να παράξει με τους ρυθμούς που θα ήθελε. Κάτι, βέβαια, που θα μπορούσε να υποστηρίξει η Ινδία.

Σύμφωνα με το ρωσικό πρακτορείο Τass, ο Ρώσος ηγέτης στη συνάντηση του με τον Ινδό πρωθυπουργό αναφέρθηκε σε νέους τομείς συνεργασίας που ανοίγονται στον τομέα της υψηλής τεχνολογίας.

Οπως είπε, αυτές περιλαμβάνουν τεχνολογία «που σχετίζεται με την ανάπτυξη και την κοινή εξερεύνηση στον τομέα του σχεδιασμού αεροσκαφών, του διαστήματος, του ευρύτερου τομέα της υψηλής τεχνολογίας και της τεχνητής νοημοσύνης».

Πηγή: ΟΤ