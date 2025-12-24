Σοβαρό τροχαίο ανάμεσα σε τρία αυτοκίνητα σημειώθηκε το βράδυ της Τρίτης (23.12.2025) στη Βέροια με αποτέλεσμα να τραυματιστεί μία οικογένεια.

Το τροχαίο έγινε έξω από τη Βέροια, όταν κάτω από αδιευκρίνιστο λόγο, συγκρούστηκαν μεταξύ τους τα 3 αυτοκίνητα. Στο ένα από αυτά επέβαινε και μία οικογένεια με 2 παιδιά που ήρθε από τη Γερμανία για να περάσει τα Χριστούγεννα.

Σύμφωνα με το kozanimedia.gr, η σύγκρουση ήταν σφοδρή με αποτέλεσμα να τραυματιστούν και να μεταφερθούν με ασθενοφόρο στο νοσοκομείο της Βέροιας.