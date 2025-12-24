newspaper
Τετάρτη 24 Δεκεμβρίου 2025
weather-icon 21o
Stream

in
newspaper

# ΥΠΟΚΛΟΠΕΣ
# ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΟΠΕΚΕΠΕ
# ΑΓΡΟΤΕΣ
# ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
# ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ
# ΤΣΙΠΡΑΣ
# ΤΕΜΠΗ
# ΔΗΜΟΣΚΟΠΗΣΗ
# ΚΑΙΡΟΣ
# ΑΚΡΙΒΕΙΑ
# ΟΥΚΡΑΝΙΑ
# ΓΑΖΑ
# ΑΚΡΩΣ ΖΩΔΙΑΚΟ
Αλιμος: Αυτοκίνητο έπεσε σε κατάστημα στη Λεωφόρο Καλαμακίου και χτύπησε την υπάλληλο
Ελλάδα 24 Δεκεμβρίου 2025 | 05:00

Αλιμος: Αυτοκίνητο έπεσε σε κατάστημα στη Λεωφόρο Καλαμακίου και χτύπησε την υπάλληλο

Γυναίκα 51 ετών μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο τραυματισμένη αφού χτυπήθηκε από αυτοκίνητο που έπεσε στην πρόσοψη του καταστήματος στο οποίο εργαζόταν, στον Αλιμο.

Σύνταξη
Ακρόαση άρθρου
A
A
Vita.gr
Σχέση: Οι μηνιαίες συνήθειες που την «κρατούν» ζωντανή

Σχέση: Οι μηνιαίες συνήθειες που την «κρατούν» ζωντανή

Spotlight

Οχημα ξέφυγε από την πορεία του και μπήκε σε βιτρίνα καταστήματος στον Αλιμο, τραυματίζοντας την υπάλληλο που βρισκόταν στο εσωτερικό του (φωτογραφία αρχείου, επάνω, από Eurokinissi).

Το αυτοκίνητο που οδηγούσε 31χρονος έπεσε στην πρόσοψη του καταστήματος και χτύπησε την 51χρονη υπάλληλο

Το τροχαίο συνέβη στις 23:20 χθες Τρίτη, στον αριθμό 85 της Λεωφόρου Καλαμακίου, στο ρεύμα από τον Αγιο Δημήτριο προς της Λεωφόρο Ποσειδώνος.

Στο νοσοκομείο

Από τις μέχρι στιγμής πληροφορίες, ΙΧ που οδηγούσε 31χρονος εξετράπη της πορείας του και προσέκρουσε στην πρόσοψη πρακτορείου ΟΠΑΠ, τραυματίζοντας την 51χρονη υπάλληλό του.

Η άτυχη γυναίκα μεταφέρθηκε στο Ιατρικό Κέντρο του Παλαιού Φαλήρου.

Headlines:
Δείτε όλες τις Τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο in.gr
World
Τραμπ: Ο «χρυσός στόλος» και οι.. σαμπάνιες στην Νότια Κορέα

Τραμπ: Ο «χρυσός στόλος» και οι.. σαμπάνιες στην Νότια Κορέα

googlenews

Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Vita.gr
Σχέση: Οι μηνιαίες συνήθειες που την «κρατούν» ζωντανή

Σχέση: Οι μηνιαίες συνήθειες που την «κρατούν» ζωντανή

Commodities
Χαλκός: Ανάγκη για τεράστιες ποσότητες – Αμφίβολη η προσφορά

Χαλκός: Ανάγκη για τεράστιες ποσότητες – Αμφίβολη η προσφορά

inWellness
Έρευνα 23.12.25

Vegan ή όχι, το junk food δεν κάνει καλό

Σύμφωνα με νέα μελέτη, η vegan διατροφή που περιλαμβάνει υπερ-επεξεργασμένα τρόφιμα θέτει τους ανθρώπους σε αυξημένο κίνδυνο καρδιοπάθειας.

Σύνταξη
inTown
Stream newspaper
Σε τι διαφέρουν οι κληρονομικές συμβάσεις από τις διαθήκες – 3+1 παραδείγματα
Ελλάδα 24.12.25

Σε τι διαφέρουν οι κληρονομικές συμβάσεις από τις διαθήκες – 3+1 παραδείγματα

Πότε συμφέρει ο κάθε τρόπος διάθεσης περιουσιακών στοιχείων και γιατί - Ποιος τρόπος είναι πιο ασφαλής και πώς παρακάμπτεται η νόμιμη μοίρα - Όλες οι αλλαγές στο νέο κληρονομικό δίκαιο, με παραδείγματα

Μίνα Μουστάκα
Μίνα Μουστάκα
«Στον κάδο με τα νοσοκομειακά απόβλητα» – Σπαρακτική επιστολή εκπαιδευτικού για τα «αόρατα» παιδιά που θα γιορτάσουν μόνα
Κανένα κράτος πρόνοιας 23.12.25

«Στον κάδο με τα νοσοκομειακά απόβλητα» – Σπαρακτική επιστολή εκπαιδευτικού για τα «αόρατα» παιδιά που θα γιορτάσουν μόνα

Η εκπαιδευτικός Μαρία Σκούπα καταγγέλει στη συγκλονιστική επιστολή της την απουσία δομών φιλοξενίας για τα ευάλωτα παιδιά με αφορμή μαθητή της που απομακρύνθηκε από την οικογένεια του για να κάνει γιορτές σε νοσοκομειακό θάλαμο

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
«Μπλόκο» στον κοινωνικό αυτοματισμό από τους αγρότες – «Κάλαντα» στους δρόμους με ανοιχτές λωρίδες κυκλοφορίας
Αναδιάταξη... 23.12.25

«Μπλόκο» στον κοινωνικό αυτοματισμό από τους αγρότες – «Κάλαντα» στους δρόμους με ανοιχτές λωρίδες κυκλοφορίας

Αποφασισμένοι να συνεχίζουν τον αγώνα τους χωρίς να παρεμποδίζουν τη διέλευση των οχημάτων στις βασικές οδικές αρτηρίες οι αγρότες. Η επιλογή της ΕΛ.ΑΣ. να κατευθύνει την κίνηση προς παρακαμπτήριες οδούς, για λόγους ασφαλείας, προκαλεί συνθήκες κυκλοφοριακού εμφράγματος.

Στράτος Ιωακείμ
Στράτος Ιωακείμ
Πώς να κρατήσετε τους διαρρήκτες μακριά όταν λείπετε – Ο αυξημένος κίνδυνος και ο ψηφιακός τσιλιαδόρος
Εν όψει εξόδου 23.12.25

Πώς να κρατήσετε τους διαρρήκτες μακριά όταν λείπετε – Ο αυξημένος κίνδυνος και ο ψηφιακός τσιλιαδόρος

Πώς αποκαλύπτεται ένα σπίτι χωρίς κατοίκους την περίοδο των γιορτών που το κάνει... ελκυστικό στους διαρρήκτες - Οι οδηγίες της ΕΛ.ΑΣ. για την προστασία από απάτες

Σύνταξη
Το ρεσάλτο του Γαλλικού Πολεμικού Ναυτικού στο πλοίο του Έλληνα «Εσκομπάρ» με τους 4 τόνους κοκαΐνη – Βίντεο ντοκουμέντο
Βίντεο ντοκουμέντο 23.12.25

Το ρεσάλτο του Γαλλικού Πολεμικού Ναυτικού στο πλοίο του Έλληνα «Εσκομπάρ» με τους 4 τόνους κοκαΐνη

Το βίντεο έδωσε στη δημοσιότητα το Γαλλικό Πολεμικό Ναυτικό και δείχνει εικόνες με το αλιευτικό σκάφος του Έλληνα «Εσκομπάρ» και τα πακέτα με την κοκαΐνη

Σύνταξη
Γιατί επέστρεψε στην Ελλάδα ο εκτελεστής της «ρωσόφωνης μαφίας» – Η προετοιμασία για ένα νέο συμβόλαιο θανάτου
Ελλάδα 23.12.25

Γιατί επέστρεψε στην Ελλάδα ο εκτελεστής της «ρωσόφωνης μαφίας» – Η προετοιμασία για ένα νέο συμβόλαιο θανάτου

Η αστυνομία εξετάζει το ενδεχόμενο ο 35χρονος να είχε αναλάβει την εκτέλεση ενός νέου συμβολαίου θανάτου - Ερευνάται αν το οπλοστάσιο και τα κλεμμένα οχήματα που βρέθηκαν στην αποθήκη 37χρονου στα Καλύβια στις αρχές Δεκεμβρίου είχαν προετοιμαστεί για αυτόν

Σύνταξη
Κρήτη: Στους δρόμους οι αγρότες του Ηρακλείου – «Αν δεν δώσουν λύσεις δεν γυρίζουμε σπίτια μας»
Κρήτη 23.12.25

Στους δρόμους οι αγρότες του Ηρακλείου - «Αν δεν δώσουν λύσεις δεν γυρίζουμε σπίτια μας»

Στη σημερινή κινητοποίηση στο Ηράκλειο, στην Κρήτη, συμμετείχαν τρακτέρ και αγροτικά οχήματα, στο πλαίσιο του πανελλαδικού συντονισμού με την Επιτροπή των μπλόκων

Σύνταξη
Ανεστίδης για «γαλάζια» στελέχη: Στο κινητό μου τους έχω – Πήραν το «μαχαίρι» όταν δεν τους άρεσαν όσα τους είπα
«Έχω μάρτυρες» 23.12.25

Ανεστίδης για «γαλάζια» στελέχη: Στο κινητό μου τους έχω – Πήραν το «μαχαίρι» όταν δεν τους άρεσαν όσα τους είπα

«Από αυτούς όλα να τα περιμένεις. Αλλά είναι όλα γραμμένα εδώ, στο τηλέφωνο. Κάναμε σύσκεψη και εδώ με τους τοπικούς βουλευτές [της ΝΔ], υπάρχουν φωτογραφίες», είπε ο αγροτοσυνδικαλιστής Κ. Ανεστίδης.

Σύνταξη
Αλεξανδρούπολη: «Το παιδί ήρθε από την Τουρκία με πολλά προβλήματα» – Τι λέει η μητέρα του 3χρονου που πέθανε από ασιτία
Αλεξανδρούπολη 23.12.25

«Το παιδί ήρθε από την Τουρκία με πολλά προβλήματα» - Τι λέει η μητέρα του 3χρονου που πέθανε από ασιτία

Το παιδί μεγάλωνε με την οικογένεια του πατέρα στην Τουρκία μετά το διαζύγιο και επέστρεψε στην μητέρα του όταν αυτός μπήκε φυλακή - Τι ισχυρίζεται η 23χρονη που προφυλακίστηκε

Σύνταξη
Ανοίγουν δύο λωρίδες κυκλοφορίας σε Ριτσώνα, Κάστρο Βοιωτίας και Αμφίκλεια
Ουρές χιλιομέτρων 23.12.25

Ανοίγουν δύο λωρίδες κυκλοφορίας σε Ριτσώνα, Κάστρο Βοιωτίας και Αμφίκλεια

Μετ’ εμποδίων η κίνηση των οχημάτων σε Ριτσώνα, Κάστρο Βοιωτίας και Αμφίκλεια. Η Ελληνική Αστυνομία ήρθε σε συνεννόηση με τους αγρότες των μπλόκων σε Αμφίκλεια, Βοιωτία και Ριτσώνα και ανοίγει δύο λωρίδες κυκλοφορίας για αποσυμφόρηση της κατάστασης.

Σύνταξη
Μπλόκα: Ουρές χιλιομέτρων στις εθνικές οδούς με «υπογραφή» της ΕΛ.ΑΣ. – Οδηγός διέλευσης για τους εκδρομείς
Μεγάλα προβλήματα 23.12.25

Ουρές χιλιομέτρων στις εθνικές με «υπογραφή» ΕΛ.ΑΣ. - Οδηγός διέλευσης για τους εκδρομείς των Χριστουγέννων

Κομφούζιο σε μεγάλες οδικές αρτηρίες. Άνοιξαν τους δρόμους οι αγρότες, δεν δίνει «πράσινο φως» για κυκλοφορία μέσα από τα μπλόκα η Τροχαία. Ανοίγουν δύο λωρίδες κυκλοφορίας σε Ριτσώνα, Κάστρο Βοιωτίας και Αμφίκλεια.

Στράτος Ιωακείμ
Στράτος Ιωακείμ
Αμύνταιο: Μαθητές αρνήθηκαν να πουν τα κάλαντα στον Άδωνι και στάθηκαν στο πλευρό των αγροτών
Η κίνησή τους 23.12.25

Αμύνταιο: Μαθητές αρνήθηκαν να πουν τα κάλαντα στον Άδωνι και στάθηκαν στο πλευρό των αγροτών

Κατά την άφιξη του υπουργού Υγείας σημειώθηκε ένταση ανάμεσα σε αγρότες, εκπροσώπους Συλλόγων Γονέων και Κηδεμόνων και δυνάμεις της αστυνομίας, με τον κόσμο να διαδηλώνει υπέρ της δωρεάν και δημόσιας υγείας.

Σύνταξη
Εκτελεστής – μέλος της «ρωσόφωνης μαφίας» ο 35χρονος που συνελήφθη στα Καλύβια – Τα συμβόλαια θανάτου για τη Greek Mafia
Ελλάδα 23.12.25

Εκτελεστής – μέλος της «ρωσόφωνης μαφίας» ο 35χρονος που συνελήφθη στα Καλύβια – Τα συμβόλαια θανάτου για τη Greek Mafia

Ο 35χρονος εμπλέκεται σε τουλάχιστον 3 δολοφονίες ηγετικών στελεχών της Greek Mafia και έχει καταδικαστεί σε 35χρονια φυλακή - Είχε χάσει 30 κιλά προκειμένου να μην αναγνωρίζεται

Σύνταξη
inStream - Ροή Ειδήσεων
Σε τι διαφέρουν οι κληρονομικές συμβάσεις από τις διαθήκες – 3+1 παραδείγματα
Ελλάδα 24.12.25

Σε τι διαφέρουν οι κληρονομικές συμβάσεις από τις διαθήκες – 3+1 παραδείγματα

Πότε συμφέρει ο κάθε τρόπος διάθεσης περιουσιακών στοιχείων και γιατί - Ποιος τρόπος είναι πιο ασφαλής και πώς παρακάμπτεται η νόμιμη μοίρα - Όλες οι αλλαγές στο νέο κληρονομικό δίκαιο, με παραδείγματα

Μίνα Μουστάκα
Μίνα Μουστάκα
Η Λίλι Άλεν έμαθε τι σημαίνει «προκαλώ πόνο» σε κάποιον αφότου χώρισε με τον Ντέιβιντ Χάρμπορ
Μαθήματα ζωής 24.12.25

Η Λίλι Άλεν έμαθε τι σημαίνει «προκαλώ πόνο» σε κάποιον αφότου χώρισε με τον Ντέιβιντ Χάρμπορ

Σε συνέντευξη που έδωσε στο Observer UK, η Λίλι Άλεν ανέφερε ότι τώρα κατανοεί καλύτερα τον «πόνο» που μπορεί να προκάλεσε κατά τη διάρκεια του πρώτου γάμου της με τον πρώην σύζυγό της, Σαμ Κούπερ.

Σύνταξη
Χριστούγεννα στην Ευρώπη – Παραδόσεις και έθιμα από την Ιρλανδία έως την Ιταλία, την Ισπανία και την Ελβετία
Δώρα της Befana 24.12.25

Χριστούγεννα στην Ευρώπη – Παραδόσεις και έθιμα από την Ιρλανδία έως την Ιταλία, την Ισπανία και την Ελβετία

Οι Ευρωπαίοι είναι τόσο όμοιοι όσο και διαφορετικοί. Και γιορτάζουν τα Χριστούγεννα με τρόπους που φέρνουν τους ανθρώπους κοντά ή τους κάνουν λίγο πιο γενναίους. Και ο κρύος καιρός, το επιτρέπει.

Αρχοντία Κάτσουρα
Αρχοντία Κάτσουρα
Μια αισιόδοξη χαραμάδα στις σχέσεις ΗΠΑ-Ιράν μέσα στο 2026;
Και όμως γίνεται 24.12.25

Μια αισιόδοξη χαραμάδα στις σχέσεις ΗΠΑ-Ιράν μέσα στο 2026;

Μπορεί να φαίνεται ακατόρθωτο, αλλά η Δύση θα εξυπηρετήσει καλύτερα τα συμφέροντά της αν σεβαστεί την ανεξαρτησία, την αξιοπρέπεια και τα νόμιμα δικαιώματα του Ιράν, στρέφοντας την προσοχή στην κύρια αιτία αστάθειας στην περιοχή: τη συμπεριφορά του Ισραήλ.

Βαγγέλης Γεωργίου
Βαγγέλης Γεωργίου
Ο «χρυσός στόλος» του Ντόναλντ Τραμπ και οι.. σαμπάνιες στη Νότια Κορέα
ΗΠΑ 24.12.25

Ο «χρυσός στόλος» του Ντόναλντ Τραμπ και οι.. σαμπάνιες στη Νότια Κορέα

Οι σαμπάνιες άνοιξαν σίγουρα στο στρατηγείο της Hanwha, στην έδρα της εταιρείας στη Σεούλ της Νότιας Κορέας, καθώς η Hanwha θα εμπλακεί άμεσα στη ναυπήγηση των νέων «θωρηκτών» του αμερικανικού πολεμικού ναυτικού

Αλέξανδρος Σιουτζούκης
Για τον Τζίμι Κίμελ το 2025 ήταν «μια πραγματικά εξαιρετική χρονιά για τον φασισμό»
Χριστουγεννιάτικο Μήνυμα 24.12.25

Για τον Τζίμι Κίμελ το 2025 ήταν «μια πραγματικά εξαιρετική χρονιά για τον φασισμό»

Με καυστικό χιούμορ και σαφή πολιτική αιχμή, ο Τζίμι Κίμελ σχολιάζει το 2025 στο Εναλλακτικό Χριστουγεννιάτικο Μήνυμα του Channel 4, κάνοντας λόγο για «μια εξαιρετική χρονιά για τον φασισμό»

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
Επιτροπή Ανταγωνισμού: Γιατί είναι χαμηλά τα επιτόκια στις προθεσμιακές καταθέσεις
Επιτροπή Ανταγωνισμού 24.12.25

Η «τρύπα» στον αποταμιευτικό «κουμπαρά» των νοικοκυριών - Τι συμβαίνει με τα χαμηλά επιτόκια στις προθεσμιακές

Το φαινόμενο των χαμηλών επιτοκίων στις καταθέσεις στην Ελλάδα, ενώ τα επιτόκια δανείων παραμένουν υψηλά (δημιουργώντας μια από τις μεγαλύτερες «ψαλίδες» στην Ευρώπη), μόνο τυχαίο δεν είναι. Οι διαπιστώσεις και οι προτάσεις της Επιτροπής Ανταγωνισμού.

Στράτος Ιωακείμ
Στράτος Ιωακείμ
Βενεζουέλα: Εκκλήσεις από το ΣΑ του ΟΗΕ για αποκλιμάκωση και σεβασμό του διεθνούς δικαίου
«Αμερικανική επιθετικότητα» 24.12.25

Βενεζουέλα - ΗΠΑ: Εκκληση από το ΣΑ του ΟΗΕ για σεβασμό του διεθνούς δικαίου

Απειλή για τη διεθνή ειρήνη αποτελεί η σαφής κλιμάκωση από πλευράς ΗΠΑ στη Νότια Καραϊβική, τόνισε ο βοηθός ΓΓ του ΟΗΕ στο ΣΑ, αναφερόμενος και στη θέση της Βενεζουέλας για το θέμα.

Σύνταξη
Ρύθμιση διαδικτύου: «Πνέει ξανά άνεμος μακαρθισμού;» διερωτάται ο Μπρετόν για τις κυρώσεις των ΗΠΑ
Επιβολή κυρώσεων 24.12.25

«Πνέει ξανά άνεμος μακαρθισμού;» ρωτάει ο Μπρετόν για τις ΗΠΑ

Στο αντικομμουνιστικό κυνήγι μαγισσών του οποίου ηγήθηκε ο αμερικανός γερουσιαστής Τζόσεφ Μακάρθι τα χρόνια του 1950, παρέπεμψε ο Τιερί Μπρετόν, απαντώντας στις ΗΠΑ για τις κυρώσεις που του επέβαλαν.

Σύνταξη
Ρύθμιση διαδικτύου: Η Γαλλία καταδικάζει «με τον πλέον έντονο τρόπο» τις κυρώσεις των ΗΠΑ σε βάρος του Μπρετόν
Ζαν-Νοέλ Μπαρό 24.12.25

Η Γαλλία καταδικάζει τις κυρώσεις των ΗΠΑ και στηρίζει τον Μπρετόν

«Η Γαλλία καταδικάζει με τον πλέον έντονο τρόπο τους περιορισμούς στις θεωρήσεις διαβατηρίου που επιβλήθηκαν από τις ΗΠΑ σε βάρος του Τιερί Μπρετόν», αναφέρει ο γάλλος υπουργός Εξωτερικών.

Σύνταξη
Ρύθμιση διαδικτύου: Κυρώσεις των ΗΠΑ σε 5 Ευρωπαίους, ανάμεσά τους ο πρώην επίτροπος Μπρετόν
Ρύθμιση διαδικτύου 24.12.25

Κυρώσεις των ΗΠΑ και κατά του πρώην επιτρόπου Μπρετόν

Ο πρώην επίτροπος Τιερί Μπρετόν βρίσκεται ανάμεσα στα πρόσωπα που αποφάσισαν οι ΗΠΑ να τιμωρήσουν με κυρώσεις καθώς είχαν σκοπό την επιβολή «λογοκρισίας» σε βάρος αμερικανικών συμφερόντων.

Σύνταξη
Γαλλία: Αναγκαστική προσγείωση αεροσκάφους Airbus A320 της Vueling λόγω «τεχνικού προβλήματος»
Vueling 24.12.25

Αναγκαστική προσγείωση αεροσκάφους Airbus A320

Πτήση της Vueling εξετράπη λόγω «μικρού τεχνικού προβλήματος», και το αεροσκάφος, ένα Airbus A320, πραγματοποίησε αναγκαστική προσγείωση στο Κλερμόν-Φεράν της κεντρικής Γαλλίας.

Σύνταξη
Άρσεναλ – Κρίσταλ Πάλας 1-1 (8-7 πεν.): Πρόκριση «θρίλερ» για τους «κανονιέρηδες» στα πέναλτι!
Ποδόσφαιρο 24.12.25

Άρσεναλ – Κρίσταλ Πάλας 1-1 (8-7 πεν.): Πρόκριση «θρίλερ» για τους «κανονιέρηδες» στα πέναλτι!

Η Άρσεναλ συμπληρώνει το «καρέ» των ημιτελικών του League Cup Αγγλίας, καθώς έναν συγκλονιστικό προημιτελικό που έγινε στο «Emirates» απέκλεισε με 8-7 την Κρίσταλ Πάλας στα πέναλτι.

Αλέξανδρος Κωτάκης
Καλιφόρνια: «Ατμοσφαιρικό ποτάμι» θα πλήξει την πολιτεία – Εντολές εκκένωσης για περιοχές του Λος Άντζελες
Σφοδρή κακοκαιρία 24.12.25

«Ατμοσφαιρικό ποτάμι» αναμένεται να πλήξει την Καλιφόρνια - Εντολές εκκένωσης για περιοχές του Λος Άντζελες

Η κορύφωση των επικίνδυνων καιρικών φαινομένων που θα πλήξουν την Καλιφόρνια αναμένεται σήμερα, παραμονή των Χριστουγέννων, με αυξημένη πιθανότητα για πρόκληση πλημμυρών και κατολισθήσεων.

Σύνταξη
Συλλυπητήρια Ανδρουλάκη στην οικογένεια της Σύλβας Ακρίτα
«Μαχητική γυναίκα» 24.12.25

Συλλυπητήρια Ανδρουλάκη στην οικογένεια της Σύλβας Ακρίτα

«Η Σύλβα Ακρίτα δεν συμβιβάστηκε ποτέ με την πολιτική ως απλή διαχείριση, αλλά την υπηρέτησε με πάθος για να ανοίξουν δρόμοι κοινωνικής δικαιοσύνης και προόδου», τονίζει ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ.

Σύνταξη
ΗΠΑ: Πυροβολισμοί στο Ντέλαγουερ – Νεκροί αστυνομικός, αλλά και ο ύποπτος της επίθεσης
ΗΠΑ 24.12.25

ΗΠΑ: Πυροβολισμοί στο Ντέλαγουερ – Νεκροί αστυνομικός, αλλά και ο ύποπτος της επίθεσης

Σύμφωνα με την αστυνομική διεύθυνση της πολιτείας Ντέλαγουερ οι πυροβολισμοί έπεσαν σε επεισόδιο με ένοπλο στο κτίριο όπου στεγάζεται η Διεύθυνση Τροχαίας στο Γουίλμινγκτον.

Σύνταξη
O χριστουγεννιάτικος τηλεμαραθώνιος του ΑΝΤ1 συγκέντρωσε 3.330.000 ευρώ και θα στηρίξει 300.000 παιδιά
Media 23.12.25

O χριστουγεννιάτικος τηλεμαραθώνιος του ΑΝΤ1 συγκέντρωσε 3.330.000 ευρώ και θα στηρίξει 300.000 παιδιά

Με μεγάλη επιτυχία, πραγματοποιήθηκε τη Δευτέρα 22 Δεκεμβρίου ο Χριστουγεννιάτικος Τηλεμαραθώνιος του ΑΝΤ1, που συγκέντρωσε 3.330.000 για να στηρίξει 300.000 παιδιά που έχουν ανάγκη.

Σύνταξη
Αταμάν: «Οι μάνατζέρ μας μιλάνε με τον ατζέντη του Γιουρτσεβέν – Αισιόδοξοι οι γιατροί για Λεσόρ»
Μπάσκετ 23.12.25

Αταμάν: «Οι μάνατζέρ μας μιλάνε με τον ατζέντη του Γιουρτσεβέν – Αισιόδοξοι οι γιατροί για Λεσόρ»

Ο προπονητής του Παναθηναϊκού μετά τη νίκη στο Κάουνας, αναφέρθηκε στο θέμα παραμονής του Ομέρ Γιουρτσέβεν και δήλωσε αισιόδοξος για την πιθανότατα ο Ματίας Λεσόρ να αγωνιστεί φέτος.

Σύνταξη
Καλλιμάρμαρο: Στα σημαντικότερα γεγονότα του παγκόσμιου αθλητισμού από την Ευρωπαϊκή Ολυμπιακή Επιτροπή η χορηγία Μαρινάκη
Παναθηναϊκό Στάδιο 23.12.25

Καλλιμάρμαρο: Στα σημαντικότερα γεγονότα του παγκόσμιου αθλητισμού από την Ευρωπαϊκή Ολυμπιακή Επιτροπή η χορηγία Μαρινάκη

Τον γύρο του κόσμου κάνει η είδηση για το Καλλιμάρμαρο και την ανακαίνισή του με χρυσή χορηγία της Capital Maritime & Trading Corp. και του προέδρου της, Ευάγγελου Μαρινάκη. Η ανακοίνωση στο σάιτ της ΕΟΕ.

Σύνταξη
Must Read
Τα credits των οίκων στην Πειραιώς, τι ετοιμάζει ο Μαζαράκης στην Εθνική Ασφαλιστική, «γράφει» νέα deals η Βρεττού, συνεχίζονται τα «παιχνίδια» με το καλώδιο

Τα credits των οίκων στην Πειραιώς, τι ετοιμάζει ο Μαζαράκης στην Εθνική Ασφαλιστική, «γράφει» νέα deals η Βρεττού, συνεχίζονται τα «παιχνίδια» με το καλώδιο

Κοινωνική κατοικία 2026: Ποιοι θα πάρουν διαμερίσματα, ποιοι επιδότηση και πώς θα αλλάξει η αγορά στέγης

Κοινωνική κατοικία 2026: Ποιοι θα πάρουν διαμερίσματα, ποιοι επιδότηση και πώς θα αλλάξει η αγορά στέγης

Η επανάσταση της Gen Z: Η νεολαία που «έβαλε φωτιά» στον πλανήτη το 2025

Η επανάσταση της Gen Z: Η νεολαία που «έβαλε φωτιά» στον πλανήτη το 2025

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Γυναικείον Καφενείον: Στην Καλλιθέα υπάρχει ένα μέρος που καμία δεν χρειάζεται να είναι μόνη

Γυναικείον Καφενείον: Στην Καλλιθέα υπάρχει ένα μέρος που καμία δεν χρειάζεται να είναι μόνη

Γκρίζα μαλλιά: Σημάδι ότι το σώμα προσπαθεί να αποφύγει έναν θανατηφόρο καρκίνο;

Γκρίζα μαλλιά: Σημάδι ότι το σώμα προσπαθεί να αποφύγει έναν θανατηφόρο καρκίνο;

Πώς η τεχνολογία διαμορφώνει την ανάπτυξη των παιδιών;

Πώς η τεχνολογία διαμορφώνει την ανάπτυξη των παιδιών;

Μαθητές και καθηγήτρια τους «βίωσαν» την καθημερινότητα των ΑμεΑ – Έκαναν ταινία τις δυσκολίες της

Μαθητές και καθηγήτρια τους «βίωσαν» την καθημερινότητα των ΑμεΑ – Έκαναν ταινία τις δυσκολίες της

in.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

Τετάρτη 24 Δεκεμβρίου 2025
Απόρρητο