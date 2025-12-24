Οχημα ξέφυγε από την πορεία του και μπήκε σε βιτρίνα καταστήματος στον Αλιμο, τραυματίζοντας την υπάλληλο που βρισκόταν στο εσωτερικό του (φωτογραφία αρχείου, επάνω, από Eurokinissi).

Το αυτοκίνητο που οδηγούσε 31χρονος έπεσε στην πρόσοψη του καταστήματος και χτύπησε την 51χρονη υπάλληλο

Το τροχαίο συνέβη στις 23:20 χθες Τρίτη, στον αριθμό 85 της Λεωφόρου Καλαμακίου, στο ρεύμα από τον Αγιο Δημήτριο προς της Λεωφόρο Ποσειδώνος.

Στο νοσοκομείο

Από τις μέχρι στιγμής πληροφορίες, ΙΧ που οδηγούσε 31χρονος εξετράπη της πορείας του και προσέκρουσε στην πρόσοψη πρακτορείου ΟΠΑΠ, τραυματίζοντας την 51χρονη υπάλληλό του.

Η άτυχη γυναίκα μεταφέρθηκε στο Ιατρικό Κέντρο του Παλαιού Φαλήρου.