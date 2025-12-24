Αλιμος: Αυτοκίνητο έπεσε σε κατάστημα στη Λεωφόρο Καλαμακίου και χτύπησε την υπάλληλο
Γυναίκα 51 ετών μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο τραυματισμένη αφού χτυπήθηκε από αυτοκίνητο που έπεσε στην πρόσοψη του καταστήματος στο οποίο εργαζόταν, στον Αλιμο.
- Σκελετός της Εποχής του Χαλκού είναι η αρχαιότερη περίπτωση αιμομιξίας πατέρα-κόρης
- Το ρεσάλτο του Γαλλικού Πολεμικού Ναυτικού στο πλοίο του Έλληνα «Εσκομπάρ» με τους 4 τόνους κοκαΐνη
- Σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης η Βόρεια Μακεδονία – Τελειώνει το μαζούτ και ο λιγνίτης
- Προσωρινή αποφυλάκιση για τον Μπολσονάρου - Μεταφέρεται σε νοσοκομείο για χειρουργική επέμβαση
Οχημα ξέφυγε από την πορεία του και μπήκε σε βιτρίνα καταστήματος στον Αλιμο, τραυματίζοντας την υπάλληλο που βρισκόταν στο εσωτερικό του (φωτογραφία αρχείου, επάνω, από Eurokinissi).
Το αυτοκίνητο που οδηγούσε 31χρονος έπεσε στην πρόσοψη του καταστήματος και χτύπησε την 51χρονη υπάλληλο
Το τροχαίο συνέβη στις 23:20 χθες Τρίτη, στον αριθμό 85 της Λεωφόρου Καλαμακίου, στο ρεύμα από τον Αγιο Δημήτριο προς της Λεωφόρο Ποσειδώνος.
Στο νοσοκομείο
Από τις μέχρι στιγμής πληροφορίες, ΙΧ που οδηγούσε 31χρονος εξετράπη της πορείας του και προσέκρουσε στην πρόσοψη πρακτορείου ΟΠΑΠ, τραυματίζοντας την 51χρονη υπάλληλό του.
Η άτυχη γυναίκα μεταφέρθηκε στο Ιατρικό Κέντρο του Παλαιού Φαλήρου.
- Πόσο κόστισε η απολύμανση για την ευλογιά – Αποκαλυπτικά έγγραφα
- Σε τι διαφέρουν οι κληρονομικές συμβάσεις από τις διαθήκες – 3+1 παραδείγματα
- Η Λίλι Άλεν έμαθε τι σημαίνει «προκαλώ πόνο» σε κάποιον αφότου χώρισε με τον Ντέιβιντ Χάρμπορ
- Xmas stress: Πέντε τρόποι για να τα βάλεις με το άγχος των Χριστουγέννων
- Προτιμούν να μη βγουν στη σύνταξη, παρά να ρυθμίσουν τα χρέη τους
- Ο πόλεμος στη Γάζα διώχνει τους επιστήμονες από το Ισραήλ
- Χριστούγεννα στην Ευρώπη – Παραδόσεις και έθιμα από την Ιρλανδία έως την Ιταλία, την Ισπανία και την Ελβετία
- Μια αισιόδοξη χαραμάδα στις σχέσεις ΗΠΑ-Ιράν μέσα στο 2026;
Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις