Νέα Οδός και Κεντρική Οδός: Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις λόγω των αγροτικών κινητοποιήσεων

Η Νέα Οδός και η Κεντρική Οδός ενημερώνουν για κυκλοφοριακές ρυθμίσεις που ισχύουν στους αυτοκινητοδρόμους ευθύνης τους, εξαιτίας των αγροτικών κινητοποιήσεων, οι οποίες έχουν ως εξής:

ΑΘΕ

Εκτροπή κυκλοφορίας από Α/Κ Ριτσώνας (75,5χλμ) έως Α/Κ Μαρτίνου (125,7χλμ), προς Αθήνα.

Στον Α/Κ Μπράλου γίνεται εκτροπή κυκλοφορίας στην ράμπα εξόδου και επανεισέρχονται τα οχήματα από την ράμπα εισόδου του ιδίου κόμβου, αμφίπλευρα.

Αποκλεισμός δεξιάς λωρίδας στο 105ο χλμ , στο ρεύμα κυκλοφορίας προς Λαμία, λόγω διεξαγωγής τεχνικών ελέγχων στη Γέφυρα Βοιωτικού Κηφισού

Ε65

Αμφίπλευρη εκτροπή κυκλοφορίας από τον Α/Κ Σοφάδων (72,5 χλμ.) έως και τον Α/Κ Τρικάλων (111,6 χλμ).

ΙΟΝΙΑ ΟΔΟΣ

Εκτροπή από Α/Κ Αγρίνιου Νότιος (Χαλικίου) ( 51,4χλμ) μέχρι Α/Κ Αγρινίου Βόρειος (Κουβαράς) (80,7χλμ), αμφίπλευρα.

Εκτροπή από Η/Κ Κομποτίου (130,2χλμ ) μέχρι Α/Κ Άρτας ( 140,9χλμ), στο ρεύμα κυκλοφορίας προς Ιωάννινα.

Στον κλάδο προς Αντίρριο υπάρχει εκτροπή στον Α/Κ Άρτας(140,9χλμ). Τα οχήματα εκτρέπονται στην Ράμπα εξόδου προς Αντίρριο και εισέρχονται εκ νέου από την Ράμπα εισόδου προς Αντίρριο του Α/Κ Άρτας.

Ισχύουν μειωμένα κόμιστρα στον ΜΣΔ Μενιδίου.

Μπορείτε να ενημερώνεστε για όλα τα παραπάνω μέσω των ites: Νέα Οδός – Ασφαλείς Διαδρομές, Κεντρική Οδός – Ασφαλείς Διαδρομές και του app MyOdos.