ΠΑΣΟΚ: Ο Γρηγόρης Δημητριάδης προσπαθεί με αγωγές να φιμώσει και να τρομοκρατήσει

Σφοδρά πυρά στον Γρηγόρη Δημητριάδη και τον Κυριάκο Μητσοτάκη εξαπολύει το ΠΑΣΟΚ – ΚΙΝΑΛ, με αφορμή την αγωγή του πρώην γενικού γραμματέα του πρωθυπουργού, κατά του μέλους του πολιτικού κέντρου της Χαριλάου Τρικούπη, Κατερίνας Σολωμού.

«Ο πρώην γενικός γραμματέας του πρωθυπουργού, Γρηγόρης Δημητριάδης, κοινοποίησε αγωγή στο μέλος του πολιτικού κέντρου του ΠΑΣΟΚ, Κατερίνα Σολωμού για την πολιτική κριτική, που άσκησε στον ίδιο και το Μέγαρο Μαξίμου για την υπόθεση των υποκλοπών», τονίζει το ΠΑΣΟΚ – ΚΙΝΑΛ και προσθέτει με έμφαση πως «είναι προφανές πως ο κ. Δημητριάδης προσπαθεί να φιμώσει πολιτικά και να τρομοκρατήσει τους πολιτικούς του αντιπάλους».

«Κυβέρνηση και πρωθυπουργός βαρύτατα εκτεθειμένοι για το σκάνδαλο των παράνομων παρακολουθήσεων»

Ακολούθως αναφερόμενο στον κ. Μητσοτάκη, αλλά και την παραίτηση του πρώην γενικού γραμματέα του πρωθυπουργού μετά το ξέσπασμα του σκανδάλου των παρακολουθήσεων, το ΠΑΣΟΚ – ΚΙΝΑΛ αναφέρει πως «παραγνωρίζει πως ο πρωθυπουργός έχει αποδεχθεί τις ευθύνες του κ. Δημητριάδη εξαναγκάζοντας τον σε παραίτηση μετά τις αποκαλύψεις, που έκανε ο Νίκος Ανδρουλάκης για τις υποκλοπές. Η κυβέρνηση και ο πρωθυπουργός είναι βαρύτατα εκτεθειμένοι για το σκάνδαλο των παράνομων παρακολουθήσεων και του predator».

Συμπληρώνει ότι «είναι ο Κυριάκος Μητσοτάκης, που πήρε υπό την εποπτεία του την ΕΥΠ. Είναι ο Κυριάκος Μητσοτάκης, που αρνείται να εφαρμόσει την απόφαση του ΣτΕ που δικαιώνει τον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ. Είναι ο Κυριάκος Μητσοτάκης που σιωπά για τις αποκαλύψεις στη δίκη του predator για χειραγώγηση της εξεταστικής επιτροπής το 2023 και την ύπαρξη κοινού κέντρου ΕΥΠ – predator».

Καταληκτικά το ΠΑΣΟΚ – ΚΙΝΑΛ επισημαίνει πως «δεν είναι τυχαίο ότι το σύστημα της Νέας Δημοκρατίας δείχνει τα δόντια του, τη στιγμή που το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων στο Στρασβούργο αποφάσισε να εξετάσει κατά προτεραιότητα την προσφυγή του προέδρου του ΠΑΣΟΚ – Κινήματος Αλλαγής, Νίκου Ανδρουλάκη, για τη μη συμμόρφωση της ΕΥΠ με την απόφαση του ΣτΕ να ενημερωθεί επισήμως για την υπόθεση των υποκλοπών».