Φαραντούρης: Η Ευρωπαϊκή Ένωση φαίνεται ότι έχει ξεχάσει την Ειρήνη, δεν εργάζεται για αυτήν

Μήνυμα υπέρ της Ειρήνης εν όψει Χριστουγέννων έστειλε από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο την τελευταία ημέρα λειτουργίας του για το 2025, ο ευρωβουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ – Προοδευτική Συμμαχία, Νικόλας Φαραντούρης.

Ο κ. Φαραντούρης άσκησε κριτική στην Ευρωπαϊκή Ένωση, λέγοντας ότι «ξεχνά, όχι μόνο το μήνυμα των Χριστουγέννων αλλά και τον γενεσιουργό λόγο της δημιουργίας της: την Ειρήνη», για την οποία «ούτε εργάζεται, ούτε την επιδιώκει, ούτε την πολυυπολογίζει».

Όπως είπε ο ευρωβουλευτής, «τελευταία μέρα στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Λίγο πριν την αναχώρηση μου απ’ τις Βρυξέλλες για την πατρίδα, για να γιορτάσουμε τα Χριστούγεννα με την οικογένεια και τους αγαπημένους μας. Τα Χριστούγεννα της ΑΓΑΠΗΣ και της Ειρήνης. Φαίνεται όμως ότι εδώ, στην Ευρώπη, έχουμε ξεχάσει το μήνυμα των Χριστουγέννων, αλλά και τη γενεσιουργό αιτία της Ευρώπης των λαών και της ένωσης των κρατών: την Ειρήνη. Η Ευρωπαϊκή Ένωση γεννήθηκε μέσα από τα χαρακώματα του Α’ και Β’ Παγκοσμίου Πολέμου, για να επικρατήσει η Ειρήνη. Αλλά φαίνεται ότι σήμερα έχει ξεχάσει την Ειρήνη. Δεν την πολυυπολογίζει, δεν εργάζεται για αυτήν, δεν την επιδιώκει».

Τέλος, επισήμανε πως «ας αφήσουμε πίσω τη χρονιά του πολέμου και ας ξεκινήσουμε την επόμενη χρονιά με ένα σύνθημα: Ειρήνη. Ειρήνη παντού».

