Φαραντούρης: Η Ευρωπαϊκή Ένωση φαίνεται ότι έχει ξεχάσει την Ειρήνη, δεν εργάζεται για αυτήν
Ο ευρωβουλευτής Νικόλας Φαραντούρης άσκησε κριτική στην Ευρωπαϊκή Ένωση, λέγοντας ότι «ξεχνά, όχι μόνο το μήνυμα των Χριστουγέννων αλλά και τον γενεσιουργό λόγο της δημιουργίας της: την Ειρήνη»
- Πάνω από 20.000 μετανάστες στην Κρήτη σε ένα χρόνο – Τα στοιχεία του Λιμενικού Σώματος
- Απεγκλωβίστηκε γυναίκα από ασανσέρ στην Καλλιθέα – Μεταφέρθηκε σε νοσοκομείο
- Έκτακτο δελτίο επιδείνωσης καιρού: Πού θα χτυπήσουν ισχυρές καταιγίδες
- Θεραπεία αδυνατίσματος τώρα και σε χάπι - Ίδια απώλεια βάρους με τις ενέσεις
Μήνυμα υπέρ της Ειρήνης εν όψει Χριστουγέννων έστειλε από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο την τελευταία ημέρα λειτουργίας του για το 2025, ο ευρωβουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ – Προοδευτική Συμμαχία, Νικόλας Φαραντούρης.
Ο κ. Φαραντούρης άσκησε κριτική στην Ευρωπαϊκή Ένωση, λέγοντας ότι «ξεχνά, όχι μόνο το μήνυμα των Χριστουγέννων αλλά και τον γενεσιουργό λόγο της δημιουργίας της: την Ειρήνη», για την οποία «ούτε εργάζεται, ούτε την επιδιώκει, ούτε την πολυυπολογίζει».
Όπως είπε ο ευρωβουλευτής, «τελευταία μέρα στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Λίγο πριν την αναχώρηση μου απ’ τις Βρυξέλλες για την πατρίδα, για να γιορτάσουμε τα Χριστούγεννα με την οικογένεια και τους αγαπημένους μας. Τα Χριστούγεννα της ΑΓΑΠΗΣ και της Ειρήνης. Φαίνεται όμως ότι εδώ, στην Ευρώπη, έχουμε ξεχάσει το μήνυμα των Χριστουγέννων, αλλά και τη γενεσιουργό αιτία της Ευρώπης των λαών και της ένωσης των κρατών: την Ειρήνη. Η Ευρωπαϊκή Ένωση γεννήθηκε μέσα από τα χαρακώματα του Α’ και Β’ Παγκοσμίου Πολέμου, για να επικρατήσει η Ειρήνη. Αλλά φαίνεται ότι σήμερα έχει ξεχάσει την Ειρήνη. Δεν την πολυυπολογίζει, δεν εργάζεται για αυτήν, δεν την επιδιώκει».
Τέλος, επισήμανε πως «ας αφήσουμε πίσω τη χρονιά του πολέμου και ας ξεκινήσουμε την επόμενη χρονιά με ένα σύνθημα: Ειρήνη. Ειρήνη παντού».
Το μήνυμα του Νικόλα Φαραντούρη:
#ΕΙΡΗΝΗ – Τελευταία μέρα στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Λίγο πριν την αναχώρηση απ’ τις Βρυξέλλες για την πατρίδα, για να γιορτάσουμε τα Χριστούγεννα με τις οικογένειές μας και τους αγαπημένους μας. Τα Χριστούγεννα της ΑΓΑΠΗΣ και της ΕΙΡΗΝΗΣ. Φαίνεται όμως ότι εδώ στην Ευρώπη έχουμε… pic.twitter.com/UmMdbmBL3B
— Νικόλας Φαραντούρης / Nikolas Farantouris (@NFarantouris) December 23, 2025
- Αλεξανδρούπολη: «Το παιδί ήρθε από την Τουρκία με πολλά προβλήματα» – Τι λέει η μητέρα του 3χρονου που πέθανε από ασιτία
- Ανοίγουν δύο λωρίδες κυκλοφορίας σε Ριτσώνα, Κάστρο Βοιωτίας και Αμφίκλεια
- Σοβαρά επεισόδια σε αγώνα τοπικών ομάδων στην Ξάνθη – Τραυματίστηκαν τρεις παίκτες
- ΒΗΜΑ: Έρχεται αυτή την Κυριακή με συναρπαστικές προσφορές
- Μπλόκα: Ουρές χιλιομέτρων στις εθνικές οδούς με «υπογραφή» της ΕΛ.ΑΣ. – Οδηγός διέλευσης για τους εκδρομείς
- Τέλος στα βίντεο του Λανουά, περισσότερο σκοτάδι στη διαιτησία
- BBC: Γιατί το χάος του Minecraft Movie είναι ό,τι καλύτερο συνέβη στον κινηματογράφο φέτος – Chicken Jockey!
- Η Βουλή πλημμύρισε με κάλαντα και παραδοσιακούς χορούς από όλη την Ελλάδα
Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις