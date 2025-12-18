Στα μπλόκα των αγροτών στο Στρασβούργο ο Φαραντούρης – «Οι Έλληνες αγρότες αντιμετωπίζουν διαφθορά και ‘Φραπέδες’»

Στο πλευρό των αγροτών στο Στρασβούργο βρέθηκε την Πέμπτη (18/12) ο ευρωβουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ, Νικόλας Φαραντούρης, καθώς ο κόσμος του πρωτογενή τομέα συμμετέχει σε δυναμικές κινητοποιήσεις στην Ελλάδα και σχεδόν σε όλη την Ευρώπη.

«Ενώνουμε τις φωνές μας εδώ, στο Στρασβούργο, για αξιοπρεπείς αγρότες στην Ελλάδα και σε όλη την Ευρώπη», δήλωσε ο κ. Φαραντούρης, υπογραμμίζοντας, όμως, πως «οι Έλληνες αγρότες αντιμετωπίζουν πολύ σημαντικότερα προβλήματα από τους Ευρωπαίους συναδέλφους τους. Αντιμετωπίζουν τη διαφθορά, το υψηλότερο ενεργειακό κόστος σε όλη την Ευρώπη, αντιμετωπίζουν τους ‘Φραπέδες’, αντιμετωπίζουν την απαξίωση της υπαίθρου και της περιφέρειας», όπως είπε χαρακτηριστικά.

<br />

«Θα συνεχίσουμε να μιλάμε δυνατά εδώ, στο Στρασβούργο, στις Βρυξέλλες και σε όλη την περιφέρεια και, το Σαββατοκύριακο, στα μπλόκα σε όλη την Ελλάδα. Για αξιοπρεπείς αγρότες, για αξιοπρεπή εισοδήματα, για αξιοπρεπή πρωτογενή τομέα», τόνισε ο ευρωβουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ.

«Σήμα» για κλιμάκωση των κινητοποιήσεων από τους Έλληνες αγρότες

Την ίδια ώρα, οι αγρότες στην Ελλάδα αποφασίζουν – όπως όλα δείχνουν – κλιμάκωση των κινητοποιήσεών τους.

Στην κρίσιμη συνεδρίαση της Πανελλαδικής Επιτροπής Μπλόκων, με σημείο συνάντησης την πόλη των Σερρών, που ξεκίνησε στις 2 το μεσημέρι εν μέσω τεταμένου κλίματος, μετά και το χθεσινό φιάσκο με τον ΕΛΓΑ, συμμετέχουν εκπρόσωποι των αγροτών από 58 μπλόκα σε όλη τη χώρα.

Οι αγρότες, που εδώ και εβδομάδες βρίσκονται σε οργανωμένα μπλόκα σε κομβικά σημεία του εθνικού οδικού δικτύου, επιδιώκουν να στείλουν ξεκάθαρο μήνυμα προς την κυβέρνηση ότι δεν προτίθενται να κάνουν πίσω. Άλλωστε, αυτό μαρτυρούν και οι δηλώσεις που έκαναν σήμερα οι εκπρόσωποί τους πριν την σύσκεψη.