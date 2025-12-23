Vegan ή όχι, το junk food δεν κάνει καλό

Ενώ οι διατροφές που βασίζονται σε φυτικά προϊόντα (vegan, vegetarian), θεωρούνται ωφέλιμες για τον οργανισμό λόγω της περιεκτικότητάς τους σε φυτικές ίνες και άλλα θρεπτικά συστατικά, οι επιστήμονες αναφέρουν ότι τα οφέλη παύουν να υπάρχουν όταν αυτές οι διατροφές αποτελούνται κυρίως από υπερ-επεξεργασμένα τρόφιμα – τα οποία είναι εξίσου επιβλαβή με άλλες μορφές junk food.

Η νέα μελέτη, η οποία δημοσιεύθηκε στο έγκριτο περιοδικό Lancet Regional Health, παρακολούθησε περισσότερους από 63.800 ενήλικες μέσης ηλικίας στη Γαλλία και διαπίστωσε ότι μια vegan ή μια vegetarian διατροφή μπορεί να προστατεύσει την καρδιά μόνο όταν περιλαμβάνει ολόκληρα, ελάχιστα επεξεργασμένα τρόφιμα.

Η επικεφαλής συγγραφέας της μελέτης, Clémentine Prioux, ερευνήτρια διατροφής στο πανεπιστήμιο της Σορβόννης, δήλωσε:

«Τα ευρήματά μας ενισχύουν την ανάγκη για προώθηση όχι μόνο της μείωσης των ζωικών προϊόντων, αλλά και της κατανάλωσης ελάχιστα επεξεργασμένων φυτικών τροφίμων για τη βελτίωση της καρδιαγγειακής υγείας.»

Vegan υπερ-επεξεργασμένα τρόφιμα & καρδιά- Αναλυτικά τα αποτελέσματα

Κατά τη διάρκεια της παρακολούθησης που ξεπέρασε τα εννέα χρόνια, οι συμμετέχοντες που ακολουθούσαν μια διατροφή με φυτικά προϊόντα και ήταν κυρίως ακατέργαστη, είχαν 44% λιγότερες πιθανότητες να αναπτύξουν στεφανιαία νόσο, η οποία μπορεί να οδηγήσει σε καρδιακή προσβολή και καρδιακή ανεπάρκεια.

Αντίθετα, οι συμμετέχοντες των οποίων η vegan διατροφή ήταν πλούσια σε υπερ-επεξεργασμένα τρόφιμα, είχαν 46% υψηλότερο κίνδυνο στεφανιαίας νόσου και 38% αυξημένο κίνδυνο καρδιαγγειακής νόσου συνολικά.

Προηγούμενες έρευνες έχουν δείξει ότι οι άνθρωποι που ακολουθούν φυτικές διατροφές μπορεί να καταναλώνουν περισσότερα υπερ-επεξεργασμένα τρόφιμα από τους κρεατοφάγους, κυρίως λόγω της διαθεσιμότητας των υποκατάστατων επεξεργασμένου κρέατος.

Ενδιαφέρον παρουσίασε το γεγονός ότι οι άνθρωποι που κατανάλωναν κάποια ζωικά προϊόντα αλλά απέφευγαν τα υπερ-επεξεργασμένα τρόφιμα δεν είχαν περισσότερες πιθανότητες να αναπτύξουν καρδιοπάθεια από εκείνους που ακολουθούσαν υγιεινές διατροφές βασισμένες σε ολόκληρα φυτικά τρόφιμα.

Τα ευρήματα υποδεικνύουν ότι η ποιότητα και η επεξεργασία των τροφίμων είχαν μεγαλύτερη σημασία από το αν οι διατροφές ήταν φυτικές ή ζωικές.

Τα υπερ-επεξεργασμένα τρόφιμα είναι βιομηχανικές συνθέσεις που παρασκευάζονται με τη χρήση πολλαπλών βημάτων επεξεργασίας και συστατικών που δεν βρίσκονται συνήθως στην παραδοσιακή μαγειρική – όπως γαλακτωματοποιητές, αρωματικές ουσίες, χρωστικές και συντηρητικά.

Αυτά τα προϊόντα είναι συχνά πλούσια σε ενέργεια, προστιθέμενη ζάχαρη, κορεσμένα λιπαρά και αλάτι, ενώ είναι φτωχά σε φυτικές ίνες και μικροθρεπτικά συστατικά.

Οι ερευνητές διαπίστωσαν ότι οι διατροφές που περιλάμβαναν φυτικά και ακατέργαστα τρόφιμα προσέφεραν την υψηλότερη προστασία από τη στεφανιαία νόσο.

«Τα ευρήματά μας υποδεικνύουν ότι το επίπεδο επεξεργασίας των τροφίμων μπορεί να επηρεάσει τη σχέση μεταξύ φυτικών διατροφών και της εμφάνισης καρδιαγγειακών παθήσεων.

Συνολικά, αυτά τα αποτελέσματα υπογραμμίζουν τη σημασία της εξέτασης τριών διαστάσεων της διατροφής για την πρόληψη των καρδιαγγειακών παθήσεων – την ισορροπία μεταξύ φυτικών και ζωικών τροφίμων, την θρεπτική ποιότητα και τον βαθμό επεξεργασίας τους», δήλωσαν οι επιστήμονες.

* Πηγή: Vita