Τρίτη 23 Δεκεμβρίου 2025
Vegan ή όχι, το junk food δεν κάνει καλό
Σύμφωνα με νέα μελέτη, η vegan διατροφή που περιλαμβάνει υπερ-επεξεργασμένα τρόφιμα θέτει τους ανθρώπους σε αυξημένο κίνδυνο καρδιοπάθειας.

Ενώ οι διατροφές που βασίζονται σε φυτικά προϊόντα (vegan, vegetarian), θεωρούνται ωφέλιμες για τον οργανισμό λόγω της περιεκτικότητάς τους σε φυτικές ίνες και άλλα θρεπτικά συστατικά, οι επιστήμονες αναφέρουν ότι τα οφέλη παύουν να υπάρχουν όταν αυτές οι διατροφές αποτελούνται κυρίως από υπερ-επεξεργασμένα τρόφιμα – τα οποία είναι εξίσου επιβλαβή με άλλες μορφές junk food.

Η νέα μελέτη, η οποία δημοσιεύθηκε στο έγκριτο περιοδικό Lancet Regional Health, παρακολούθησε περισσότερους από 63.800 ενήλικες μέσης ηλικίας στη Γαλλία και διαπίστωσε ότι μια vegan ή μια vegetarian διατροφή μπορεί να προστατεύσει την καρδιά μόνο όταν περιλαμβάνει ολόκληρα, ελάχιστα επεξεργασμένα τρόφιμα.

Η επικεφαλής συγγραφέας της μελέτης, Clémentine Prioux, ερευνήτρια διατροφής στο πανεπιστήμιο της Σορβόννης, δήλωσε:

«Τα ευρήματά μας ενισχύουν την ανάγκη για προώθηση όχι μόνο της μείωσης των ζωικών προϊόντων, αλλά και της κατανάλωσης ελάχιστα επεξεργασμένων φυτικών τροφίμων για τη βελτίωση της καρδιαγγειακής υγείας.»

Vegan υπερ-επεξεργασμένα τρόφιμα & καρδιά- Αναλυτικά τα αποτελέσματα

Κατά τη διάρκεια της παρακολούθησης που ξεπέρασε τα εννέα χρόνια, οι συμμετέχοντες που ακολουθούσαν μια διατροφή με φυτικά προϊόντα και ήταν κυρίως ακατέργαστη, είχαν 44% λιγότερες πιθανότητες να αναπτύξουν στεφανιαία νόσο, η οποία μπορεί να οδηγήσει σε καρδιακή προσβολή και καρδιακή ανεπάρκεια.

Αντίθετα, οι συμμετέχοντες των οποίων η vegan διατροφή ήταν πλούσια σε υπερ-επεξεργασμένα τρόφιμα, είχαν 46% υψηλότερο κίνδυνο στεφανιαίας νόσου και 38% αυξημένο κίνδυνο καρδιαγγειακής νόσου συνολικά.

Προηγούμενες έρευνες έχουν δείξει ότι οι άνθρωποι που ακολουθούν φυτικές διατροφές μπορεί να καταναλώνουν περισσότερα υπερ-επεξεργασμένα τρόφιμα από τους κρεατοφάγους, κυρίως λόγω της διαθεσιμότητας των υποκατάστατων επεξεργασμένου κρέατος.

Ενδιαφέρον παρουσίασε το γεγονός ότι οι άνθρωποι που κατανάλωναν κάποια ζωικά προϊόντα αλλά απέφευγαν τα υπερ-επεξεργασμένα τρόφιμα δεν είχαν περισσότερες πιθανότητες να αναπτύξουν καρδιοπάθεια από εκείνους που ακολουθούσαν υγιεινές διατροφές βασισμένες σε ολόκληρα φυτικά τρόφιμα.

Τα ευρήματα υποδεικνύουν ότι η ποιότητα και η επεξεργασία των τροφίμων είχαν μεγαλύτερη σημασία από το αν οι διατροφές ήταν φυτικές ή ζωικές.

Τα υπερ-επεξεργασμένα τρόφιμα είναι βιομηχανικές συνθέσεις που παρασκευάζονται με τη χρήση πολλαπλών βημάτων επεξεργασίας και συστατικών που δεν βρίσκονται συνήθως στην παραδοσιακή μαγειρική – όπως γαλακτωματοποιητές, αρωματικές ουσίες, χρωστικές και συντηρητικά.

Αυτά τα προϊόντα είναι συχνά πλούσια σε ενέργεια, προστιθέμενη ζάχαρη, κορεσμένα λιπαρά και αλάτι, ενώ είναι φτωχά σε φυτικές ίνες και μικροθρεπτικά συστατικά.

Οι ερευνητές διαπίστωσαν ότι οι διατροφές που περιλάμβαναν φυτικά και ακατέργαστα τρόφιμα προσέφεραν την υψηλότερη προστασία από τη στεφανιαία νόσο.

«Τα ευρήματά μας υποδεικνύουν ότι το επίπεδο επεξεργασίας των τροφίμων μπορεί να επηρεάσει τη σχέση μεταξύ φυτικών διατροφών και της εμφάνισης καρδιαγγειακών παθήσεων.

Συνολικά, αυτά τα αποτελέσματα υπογραμμίζουν τη σημασία της εξέτασης τριών διαστάσεων της διατροφής για την πρόληψη των καρδιαγγειακών παθήσεων – την ισορροπία μεταξύ φυτικών και ζωικών τροφίμων, την θρεπτική ποιότητα και τον βαθμό επεξεργασίας τους», δήλωσαν οι επιστήμονες.

* Πηγή: Vita

Vegan ή όχι, το junk food δεν κάνει καλό
Vegan ή όχι, το junk food δεν κάνει καλό

Σύμφωνα με νέα μελέτη, η vegan διατροφή που περιλαμβάνει υπερ-επεξεργασμένα τρόφιμα θέτει τους ανθρώπους σε αυξημένο κίνδυνο καρδιοπάθειας.

NBA: Με νίκες συνέχισαν Οκλαχόμα και Ντιτρόιτ, τρομερή ανατροπή της Βοστώνης
Αθλητισμός & Σπορ 23.12.25

NBA: Με νίκες συνέχισαν Οκλαχόμα και Ντιτρόιτ, τρομερή ανατροπή της Βοστώνης

Οι πρωτοπόροι των δύο περιφερειών, Οκλαχόμα Σίτι Θάντερ και Ντιτρόιτ Πίστονς, συνέχισαν με νίκες την πορεία τους στο φετινό NBA, την ώρα που οι Μπόστον Σέλτικς έφταναν σε μια απίθανη ανατροπή επί των Ιντιάνα Πέισερς.

Σύνταξη
Αγρότες: Η κυβέρνηση τους πετάει το μπαλάκι, αλλά έχει χάσει τον έλεγχο – Τα μπλόκα επιμένουν
Agro-in 23.12.25

Χωρίς πυξίδα η κυβέρνηση πετάει το μπαλάκι στους αγρότες - Τα μπλόκα επιμένουν και η οργή φουντώνει

Οι αγρότες παραμένουν στα μπλόκα αλλά με τους δρόμους ανοιχτούς - Η στάση της κυβέρνησης μοιάζει με τα σκυλιά που κυνηγούν την ουρά τους και κάποιες φορές καταφέρνουν μάλιστα να τη δαγκώσουν

Φύλλια Πολίτη
Φύλλια Πολίτη
Wish You Were Here: Οι Pink Floyd επέστρεψαν στην κορυφή των charts και έσπασαν ένα ιστορικό ρεκόρ των Beatles
Θρύλοι 23.12.25

Wish You Were Here: Οι Pink Floyd επέστρεψαν στην κορυφή των charts και έσπασαν ένα ιστορικό ρεκόρ των Beatles

Μισό αιώνα μετά την κυκλοφορία του Wish You Were Here και την κατάκτηση των charts, το υπέροχο άλμπουμ των Pink Floyd επέστρεψε στο No1 της Βρετανίας και έσπασε ένα ιστορικό ρεκόρ των Beatles.

Σύνταξη
Η κυβέρνηση φτιάχνει κλίμα για «κοινωνικό αυτοματισμό» και καταστολή στους αγρότες. Μόνο που θα το πληρώσει ακριβά
Editorial 23.12.25

Η κυβέρνηση φτιάχνει κλίμα για «κοινωνικό αυτοματισμό» και καταστολή στους αγρότες. Μόνο που θα το πληρώσει ακριβά

Όλα δείχνουν ότι η κυβέρνηση θα προσπαθήσει να παρουσιάσει τις αγροτικές κινητοποιήσεις ως «αντικοινωνικές» μόνο και μόνο για να δικαιολογήσει ότι επί της ουσίας δεν θα ικανοποιήσει κανένα αίτημά τους

Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος
Γράφει ο Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος
Ζητούσε ταυτότητες για να είναι σίγουρος ότι ήταν ανήλικες – Σοκ από τα νέα έγγραφα της υπόθεσης Έπσταϊν
FBI 23.12.25

Ζητούσε ταυτότητες για να είναι σίγουρος ότι ήταν ανήλικες – Σοκ από τα νέα έγγραφα της υπόθεσης Έπσταϊν

Ανακριτικές σημειώσεις του FBI αποκαλύπτουν ότι ο Τζέφρι Έπσταϊν ζητούσε ταυτότητες για να βεβαιώνεται πως τα κορίτσια ήταν ανήλικα, φωτίζοντας τη συστηματική κακοποίησή τους.

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
«Χαστούκι» από δικαστή των ΗΠΑ σε Τραμπ: Ζητά να επιστρέψουν137 άνδρες από τη Βενεζουέλα που απελάθηκαν
Κόσμος 23.12.25

«Χαστούκι» από δικαστή των ΗΠΑ σε Τραμπ: Ζητά να επιστρέψουν137 άνδρες από τη Βενεζουέλα που απελάθηκαν

Η απέλαση tvn 137 υπηκόων της Βενεζουέλας έγινε τον Μάρτιο, με την επίκληση νόμου «περί αλλοδαπών εχθρών». Οδηγήθηκαν σε φυλακή υψίστης ασφαλείας στο Ελ Σαλβαδόρ αφού κατηγορήθηκαν χωρίς αποδείξεις, πως ανήκαν σε συμμορίες,

Σύνταξη
Η ελληνική γλώσσα στο διάβα του χρόνου: Το ειδικό λεξιλόγιο του δικαίου (Μέρος Β’)
Language 23.12.25

Η ελληνική γλώσσα στο διάβα του χρόνου: Το ειδικό λεξιλόγιο του δικαίου (Μέρος Β’)

Οι όροι «άτιμος» και «ατιμία» αναφέρονταν στη στέρηση των πολιτικών δικαιωμάτων που μπορούσε να επιβληθεί σε έναν αθηναίο πολίτη, είτε κατά το όλον («ολική ατιμία») είτε εν μέρει («μερική ατιμία»)

Βαγγέλης Στεργιόπουλος
Βαγγέλης Στεργιόπουλος
Νέο χτύπημα των ΗΠΑ σε σκάφος στον Ειρηνικό – Ένας νεκρός
Δείτε βίντεο 23.12.25

Νέο χτύπημα των ΗΠΑ σε σκάφος στον Ειρηνικό – Ένας νεκρός

Από τις αρχές Σεπτεμβρίου, οι ένοπλες δυνάμεις των ΗΠΑ έχουν βομβαρδίσει δεκάδες ταχύπλοα τα οποία κατ’ αυτές μετέφεραν ναρκωτικά, κυρίως στην Καραϊβική Θάλασσα, αλλά και στον ανατολικό Ειρηνικό Ωκεανό

Σύνταξη
Οι τρεις κυριότερες πηγές εισοδήματος των νοικοκυριών
Οικονομία 23.12.25

Οι τρεις κυριότερες πηγές εισοδήματος των νοικοκυριών

Oπως αναφέρει η μελέτη της τράπεζας, η αποταμίευση των νοικοκυριών έγινε λιγότερο αρνητική από ό,τι ήταν την ίδια περίοδο του 2024, όμως τα νοικοκυριά συνεχίζουν να «τρώνε από τα έτοιμα»

Πέτρος Κωνσταντινίδης
