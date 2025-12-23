Wish You Were Here: Οι Pink Floyd επέστρεψαν στην κορυφή των charts και έσπασαν ένα ιστορικό ρεκόρ των Beatles

Ήταν Σεπτέμβριος του 1975 όταν οι Pink Floyd κυκλοφορούσαν το ένατο άλμπουμ τους, με τον τίτλο Wish You Were Here και κατάφερναν να φτάσουν στην κορυφή των βρετανικών charts για δεύτερη φορά στην έως τότε πορεία τους.

Ο κονσεπτικός δίσκος του θρυλικού βρετανικού συγκροτήματος πούλησε περισσότερα από 13 εκατ. αντίτυπα παγκοσμίως, μέσα στα επόμενα χρόνια θεωρήθηκε ένα από τα κορυφαία άλμπουμ του 20ου αιώνα, ενώ το Shine On You Crazy Diamond -ένας σκοτεινός ύμνος για τον Σιντ Μπάρετ- προκαλεί ανατριχίλες μέχρι και σήμερα.

Και φέτος, μισό αιώνα μετά την αρχική του κυκλοφορία, η επανακυκλοφορία του Wish You Were Here επέστρεψε στην κορυφή των βρετανικών charts.

Το κλασικό άλμπουμ επανεκδόθηκε σε νέες ψηφιακές και φυσικές εκδόσεις για την 50η επέτειό του και στις 19 Δεκεμβρίου ανακοινώθηκε ότι βρέθηκε στην κορυφή του Official Albums Chart για τα Χριστούγεννα.

Όχι μόνο να είναι το φετινό Νο. 1 την εβδομάδα των Χριστουγέννων, αλλά καταρρίπτει και ένα ρεκόρ που κατείχαν οι Beatles.

Το άλμπουμ έφτασε στην κορυφή των charts στην αρχική του κυκλοφορία το 1975 και η επιτυχία του σημαίνει ότι οι Pink Floyd είναι πλέον το συγκρότημα με το μεγαλύτερο χρονικό διάστημα μεταξύ του πρώτου και του τελευταίου άλμπουμ τους που έφτασαν στο Νο. 1, (2.620 εβδομάδων).

Οι Beatles με το «Abbey Road» είχαν προηγουμένως το ρεκόρ κατακτώντας το No. 1 το 1969 και ξανά το 2019.

«Υψώνω το ποτήρι για την υπέροχη είδηση ότι το Wish You Were Here είναι το χριστουγεννιάτικο άλμπουμ Νο. 1 του Ηνωμένου Βασιλείου» έγραψε ο κιθαρίστας-τραγουδιστής των Pink Floyd Ντέιβιντ Γκίλμορ στον λογαριασμό του στο Instagram.