Wish You Were Here: Οι Pink Floyd επέστρεψαν στην κορυφή των charts και έσπασαν ένα ιστορικό ρεκόρ των Beatles
Μισό αιώνα μετά την κυκλοφορία του Wish You Were Here και την κατάκτηση των charts, το υπέροχο άλμπουμ των Pink Floyd επέστρεψε στο No1 της Βρετανίας και έσπασε ένα ιστορικό ρεκόρ των Beatles.
- Ελληνίδα θύμα ερωτικής απάτης στην Τουρκία - Πώς ο «Μουράτ από τον Λίβανο» της «έφαγε» 60.000 ευρώ
- Βροχερός ο καιρός τα Χριστούγεννα - Πότε υποχωρούν τα φαινόμενα
- Εντοπίστηκε οπλοστάσιο σε σπίτι στα Άνω Λιόσια – Τρεις συλλήψεις
- «Χαστούκι» από δικαστή των ΗΠΑ σε Τραμπ: Ζητά να επιστρέψουν137 άνδρες από τη Βενεζουέλα που απελάθηκαν
Ήταν Σεπτέμβριος του 1975 όταν οι Pink Floyd κυκλοφορούσαν το ένατο άλμπουμ τους, με τον τίτλο Wish You Were Here και κατάφερναν να φτάσουν στην κορυφή των βρετανικών charts για δεύτερη φορά στην έως τότε πορεία τους.
Ο κονσεπτικός δίσκος του θρυλικού βρετανικού συγκροτήματος πούλησε περισσότερα από 13 εκατ. αντίτυπα παγκοσμίως, μέσα στα επόμενα χρόνια θεωρήθηκε ένα από τα κορυφαία άλμπουμ του 20ου αιώνα, ενώ το Shine On You Crazy Diamond -ένας σκοτεινός ύμνος για τον Σιντ Μπάρετ- προκαλεί ανατριχίλες μέχρι και σήμερα.
Και φέτος, μισό αιώνα μετά την αρχική του κυκλοφορία, η επανακυκλοφορία του Wish You Were Here επέστρεψε στην κορυφή των βρετανικών charts.
Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram.
Το κλασικό άλμπουμ επανεκδόθηκε σε νέες ψηφιακές και φυσικές εκδόσεις για την 50η επέτειό του και στις 19 Δεκεμβρίου ανακοινώθηκε ότι βρέθηκε στην κορυφή του Official Albums Chart για τα Χριστούγεννα.
Όχι μόνο να είναι το φετινό Νο. 1 την εβδομάδα των Χριστουγέννων, αλλά καταρρίπτει και ένα ρεκόρ που κατείχαν οι Beatles.
Το άλμπουμ έφτασε στην κορυφή των charts στην αρχική του κυκλοφορία το 1975 και η επιτυχία του σημαίνει ότι οι Pink Floyd είναι πλέον το συγκρότημα με το μεγαλύτερο χρονικό διάστημα μεταξύ του πρώτου και του τελευταίου άλμπουμ τους που έφτασαν στο Νο. 1, (2.620 εβδομάδων).
Οι Beatles με το «Abbey Road» είχαν προηγουμένως το ρεκόρ κατακτώντας το No. 1 το 1969 και ξανά το 2019.
Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram.
«Υψώνω το ποτήρι για την υπέροχη είδηση ότι το Wish You Were Here είναι το χριστουγεννιάτικο άλμπουμ Νο. 1 του Ηνωμένου Βασιλείου» έγραψε ο κιθαρίστας-τραγουδιστής των Pink Floyd Ντέιβιντ Γκίλμορ στον λογαριασμό του στο Instagram.
- Τουρκία: Ελληνίδα θύμα ερωτικής απάτης – Πώς ο «Μουράτ από τον Λίβανο» της «έφαγε» 60.000 ευρώ
- Ανακοίνωσε Πεναρόγια και Πέιν η Παρτιζάν (pics)
- Gmail: Καταργείται η υποστήριξη για λογαριασμούς άλλων παρόχων
- Απίστευτος Παυλίδης: «Έπιασε» τον Εουσέμπιο με επίδοση που ξεπερνούν μόνο οι Εμπαπέ και Κέιν μέσα στο 2025
- Χαρίτσης: Οι πολίτες στηρίζουν τον αγώνα των αγροτών – Είναι αγώνας για όλη την κοινωνία
- Στο Παρά Πέντε – 20 Χρόνια Μετά: Απόψε, στις 21.00, στο MEGA
- Εντοπίστηκε οπλοστάσιο σε σπίτι στα Άνω Λιόσια – Τρεις συλλήψεις
- Πιο κοντά στο σπίτι, πιο κοντά στη στάση: 291 σημεία της δημοτικής συγκοινωνίας στην Αθήνα
Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις