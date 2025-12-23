magazin
Όχημα τυλίχθηκε στις φλόγες στη λεωφόρο Ποσειδώνος - Δείτε βίντεο
Πότε επιστρέφουν οι μαθητές στα σχολεία μετά τις διακοπές των Χριστουγέννων
Wish You Were Here: Οι Pink Floyd επέστρεψαν στην κορυφή των charts και έσπασαν ένα ιστορικό ρεκόρ των Beatles
23 Δεκεμβρίου 2025 | 09:00

Wish You Were Here: Οι Pink Floyd επέστρεψαν στην κορυφή των charts και έσπασαν ένα ιστορικό ρεκόρ των Beatles

Μισό αιώνα μετά την κυκλοφορία του Wish You Were Here και την κατάκτηση των charts, το υπέροχο άλμπουμ των Pink Floyd επέστρεψε στο No1 της Βρετανίας και έσπασε ένα ιστορικό ρεκόρ των Beatles.

Ήταν Σεπτέμβριος του 1975 όταν οι Pink Floyd κυκλοφορούσαν το ένατο άλμπουμ τους, με τον τίτλο Wish You Were Here και κατάφερναν να φτάσουν στην κορυφή των βρετανικών charts για δεύτερη φορά στην έως τότε πορεία τους.

Ο κονσεπτικός δίσκος του θρυλικού βρετανικού συγκροτήματος πούλησε περισσότερα από 13 εκατ. αντίτυπα παγκοσμίως, μέσα στα επόμενα χρόνια θεωρήθηκε ένα από τα κορυφαία άλμπουμ του 20ου αιώνα, ενώ το Shine On You Crazy Diamond -ένας σκοτεινός ύμνος για τον Σιντ Μπάρετ- προκαλεί ανατριχίλες μέχρι και σήμερα.

Και φέτος, μισό αιώνα μετά την αρχική του κυκλοφορία, η επανακυκλοφορία του Wish You Were Here επέστρεψε στην κορυφή των βρετανικών charts.

Το κλασικό άλμπουμ επανεκδόθηκε σε νέες ψηφιακές και φυσικές εκδόσεις για την 50η επέτειό του και στις 19 Δεκεμβρίου ανακοινώθηκε ότι βρέθηκε στην κορυφή του Official Albums Chart για τα Χριστούγεννα.

Όχι μόνο να είναι το φετινό Νο. 1 την εβδομάδα των Χριστουγέννων, αλλά καταρρίπτει και ένα ρεκόρ που κατείχαν οι Beatles.

Το άλμπουμ έφτασε στην κορυφή των charts στην αρχική του κυκλοφορία το 1975 και η επιτυχία του σημαίνει ότι οι Pink Floyd είναι πλέον το συγκρότημα με το μεγαλύτερο χρονικό διάστημα μεταξύ του πρώτου και του τελευταίου άλμπουμ τους που έφτασαν στο Νο. 1, (2.620 εβδομάδων).

Οι Beatles με το «Abbey Road» είχαν προηγουμένως το ρεκόρ κατακτώντας το No. 1 το 1969 και ξανά το 2019.

«Υψώνω το ποτήρι για την υπέροχη είδηση ότι το Wish You Were Here είναι το χριστουγεννιάτικο άλμπουμ Νο. 1 του Ηνωμένου Βασιλείου» έγραψε ο κιθαρίστας-τραγουδιστής των Pink Floyd Ντέιβιντ Γκίλμορ στον λογαριασμό του στο Instagram.

Σύμφωνα με νέα μελέτη, η vegan διατροφή που περιλαμβάνει υπερ-επεξεργασμένα τρόφιμα θέτει τους ανθρώπους σε αυξημένο κίνδυνο καρδιοπάθειας.

Τρεις δεκαετίες μετά την κυκλοφορία του Made in Heaven, του τελευταίου άλμπουμ των Queen και μοναδικού μετά τον θάνατο του Φρέντι Μέρκιουρι, το συγκρότημα ετοιμάζεται να κυκλοφορήσει ένα ανέκδοτο τραγούδι. Αλλά δεν είναι καινούργιο...

Το All I Want for Christmas Is You της Μαράια Κάρεϊ δεν είναι απλά ένα Χριστουγεννιάτικο anthem, είναι ένας ετήσιος οικονομικός ισολογισμός εκατομμυρίων. Κάναμε τα μαθηματικά

Ο ORF, οικοδεσπότης της Eurovision 2026 στη Βιέννη, δηλώνει πως δεν θα απαγορεύσει παλαιστινιακές σημαίες ούτε θα καλύψει αποδοκιμασίες κατά του Ισραήλ, σε έναν διαγωνισμό με αποχωρήσεις και πολιτική ένταση

Μια από τις πιο ωραίες φωνές της γενιάς της, η Βιολέτα Ίκαρη επιστρέφει στη δισκογραφία με το EP Σύννεφα Μπαλόνια, αλλά και στον Σταυρό του Νότου στις 26 Δεκεμβρίου.

«2.000 άνθρωποι μαζεύτηκαν έξω από το ξενοδοχείο μας στο Μπουένος Άιρες και τραγουδούσαν τα τραγούδια μας όλη τη νύχτα. Ο David Coulthard μου είπε αργότερα ότι όλοι οι οδηγοί της Φόρμουλα 1 έμεναν εκεί και ήταν ενοχλημένοι επειδή δεν μπορούσαν να κοιμηθούν» λέει στον Guardian o Per Gessle, τραγουδιστής και κιθαρίστας των Roxette.

Μετά την ανακοίνωση της κυκλοφορίας του τραγουδιού, ο Μπράιαν Ίνο εξέδωσε δελτίο τύπου, στο οποίο ανέφερε: «Το Lullaby αντικατοπτρίζει την ομορφιά, τη λαχτάρα και την ελπίδα των Παλαιστινίων».

Το φαινόμενο Κάιλι Μινόγκ χτύπησε ξανά, καθώς το άλμπουμ της Kylie Christmas (Fully Wrapped) από το 2015 βρέθηκε στην κορυφή των UK Charts - η 11η φορά που το καταφέρνει.

Ως συνδιαχειριστής της περιουσίας του Μάικλ Τζάκσον, ο Τζον Μπράνκα, έχει καταφέρει να αυξήσει τα κέρδη με περισσότερα από 3 δισεκατομμύρια δολάρια μετά τον θάνατο του Βασιλιά της Ποπ το 2009, ο οποίος όπως είναι γνωστό πέθανε με χρέη.

Ένα από τα νέα πρόσωπα της σύγχρονης κλασικής κιθάρας, ο Δημήτρης Σουκαράς θα ανέβει το Σάββατο 13 Δεκεμβρίου στη σκηνή της Αγγλικανικής Εκκλησίας Αγίου Παύλου, έχοντας δίπλα του την Lotte Betts-Dean σε μια βραδιά διαφορετική από τις άλλες.

«Η συνεχιζόμενη συμμετοχή του Ισραήλ, σε μια περίοδο που η Ανεξάρτητη Διεθνής Ερευνητική Επιτροπή του ΟΗΕ έχει χαρακτηρίσει ως γενοκτονία, δείχνει μια ξεκάθαρη σύγκρουση ανάμεσα στα ιδανικά της Eurovision και τις αποφάσεις που λαμβάνει η EBU»

