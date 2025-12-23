Το ρεσάλτο του Γαλλικού Πολεμικού Ναυτικού στο πλοίο του Έλληνα «Εσκομπάρ» με τους 4 τόνους κοκαΐνη – Βίντεο ντοκουμέντο
Το βίντεο έδωσε στη δημοσιότητα το Γαλλικό Πολεμικό Ναυτικό και δείχνει εικόνες με το αλιευτικό σκάφος του Έλληνα «Εσκομπάρ» και τα πακέτα με την κοκαΐνη
Βίντεο από την επιχείρηση των Γάλλων κομάντος στο σκάφος του “Έλληνα Εσκομπάρ” έδωσε στη δημοσιότητα το Γαλλικό Πολεμικό Ναυτικό.
Όπως αναφέρεται στη σχετική ανάρτηση η επιχείρηση έγινε στις Αντίλλες, στην Καραϊβική.
Δύσκολες συνθήκες
«Αναχαίτιση σε δύσκολες θαλάσσιες συνθήκες αλιευτικού σκάφους που έπλεε χωρίς σημαία στον Ατλαντικό Ωκεανό. Έρευνα στο σκάφος και εντοπισμός 138 δεμάτων κοκαΐνης. Κατασχέθηκαν πάνω από 4.200 κιλά ναρκωτικών και το σκάφος, οι συλληφθέντες και το παράνομο φορτίο παραδόθηκαν στις δικαστικές αρχές του Φορ-ντε-Φρανς».
📍Antilles | Importante saisie de cocaïne par une frégate de la @MarineNationale ⚔
🌊 Interception dans des conditions de mer difficiles d’un bateau de pêche naviguant sans pavillon en océan Atlantique
🔍 Fouille du bateau et découverte de 138 ballots de cocaïne
⚖ + de 4… pic.twitter.com/l7wkoKEZ8r
— Armée française – Opérations militaires (@EtatMajorFR) December 23, 2025
Στο βίντεο ντοκουμέντο καταγράφεται καρέ-καρέ η επιχείρηση με τους κομάντος να εισέρχονται στο αμπάρι, να ερευνούν τους χώρους του αλιευτικού και να εντοπίζουν τα πακέτα κοκαΐνης.
Παράλληλα, drone του Γαλλικού Ναυτικού επιτηρεί την επιχείρηση από αέρος.
Το Γαλλικό Πολεμικό Ναυτικό κάνει λόγο για επιχείρηση που πραγματοποιήθηκε σε στενή διεθνή και διαυπηρεσιακή συνεργασία, υπογραμμίζοντας τη σημασία της για την καταπολέμηση της διακίνησης ναρκωτικών στην ανοιχτή θάλασσα και για τη θαλάσσια ασφάλεια.
