Βίντεο από την επιχείρηση των Γάλλων κομάντος στο σκάφος του “Έλληνα Εσκομπάρ” έδωσε στη δημοσιότητα το Γαλλικό Πολεμικό Ναυτικό.

Όπως αναφέρεται στη σχετική ανάρτηση η επιχείρηση έγινε στις Αντίλλες, στην Καραϊβική.

Δύσκολες συνθήκες

«Αναχαίτιση σε δύσκολες θαλάσσιες συνθήκες αλιευτικού σκάφους που έπλεε χωρίς σημαία στον Ατλαντικό Ωκεανό. Έρευνα στο σκάφος και εντοπισμός 138 δεμάτων κοκαΐνης. Κατασχέθηκαν πάνω από 4.200 κιλά ναρκωτικών και το σκάφος, οι συλληφθέντες και το παράνομο φορτίο παραδόθηκαν στις δικαστικές αρχές του Φορ-ντε-Φρανς».

Στο βίντεο ντοκουμέντο καταγράφεται καρέ-καρέ η επιχείρηση με τους κομάντος να εισέρχονται στο αμπάρι, να ερευνούν τους χώρους του αλιευτικού και να εντοπίζουν τα πακέτα κοκαΐνης.

Παράλληλα, drone του Γαλλικού Ναυτικού επιτηρεί την επιχείρηση από αέρος.

Το Γαλλικό Πολεμικό Ναυτικό κάνει λόγο για επιχείρηση που πραγματοποιήθηκε σε στενή διεθνή και διαυπηρεσιακή συνεργασία, υπογραμμίζοντας τη σημασία της για την καταπολέμηση της διακίνησης ναρκωτικών στην ανοιχτή θάλασσα και για τη θαλάσσια ασφάλεια.