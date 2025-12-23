science
23.12.2025
Στο «κόκκινο» η κίνηση στους δρόμους - Τεράστιες ουρές σε Αττική Οδό και Κηφισό
Σημαντική είδηση:
23.12.2025 | 14:01
Χριστούγεννα: Πώς θα κινηθούν τα ΜΜΜ παραμονή και ανήμερα
Τι είναι αυτές οι γιγάντιες τρύπες που εμφανίστηκαν ξαφνικά στην Τουρκία;
Επιστήμες 23 Δεκεμβρίου 2025 | 16:15

Τι είναι αυτές οι γιγάντιες τρύπες που εμφανίστηκαν ξαφνικά στην Τουρκία;

Οι δολίνες, όπως ονομάζονται οι κοιλότητες που εμφανίζονται λόγω υποχώρησης του εδάφους, πολλαπλασιάζονται στην επαρχία του Ικονίου στην Τουρκία, καθώς τα υπόγεια ύδατα εξαντλούνται.

Σύνταξη
Vita.gr
Όταν τα blues των γιορτών μας χτυπάνε την πόρτα

Όταν τα blues των γιορτών μας χτυπάνε την πόρτα

Spotlight

Στην κεντρική αγροτική περιοχή της Τουρκίας, εκατοντάδες τρύπες στο έδαφος, αρκετά μεγάλες για να καταπιούν ολόκληρα οικοδομικά τετράγωνα, εμφανίζονται λόγω της ανομβρίας και της εξάντλησης των υπόγειων υδάτων, ένα φαινόμενο που πολλοί θεωρούν σημείο της κλιματικής αλλαγής.

Οι γιγάντιες οπές, γνωστές ως δολίνες στη γεωλογική ορολογία, οφείλονται σε υποχώρηση του εδάφους λόγω διάβρωσης από υπόγεια ύδατα. Καθώς το νερό εξαντλείται, το έδαφος χάνει την αντοχή του και υποχωρεί.

Ανάμεσα στις καλλιέργειες καλαμποκιού, σιταριού και σακχαρότευτλου στην περιοχή Καραπινάρ της επαρχίας του Ικονίου, μέχρι και δέκα δολίνες συγκεντρώνονται σε κάποια χωράφια.

Reuters

Reuters

Στις ορεινές περιοχές, δολίνες ηλικίας χιλιάδων ετών που μέχρι πρόσφατα ήταν γεμάτες νερό έχουν πλέον αδειάσει.

Το φαινόμενο εξελίσσεται με επιταχυνόμενο ρυθμό τα τελευταία χρόνια και ο απολογισμός πλησιάζει τις 700 δολίνες, δήλωσε στο Reuters ο Φετουλά Αρίκ, καθηγητής Γεωλογίας στο Τεχνικό Πανεπιστήμιο Ικονίου.

«Κύριος λόγος πίσω από την αύξηση είναι η κλιματική αλλαγή και η ξηρασία, φαινόμενα που επηρεάζουν όλο τον κόσμο από τη δεκαετία του 2000» είπε ο καθηγητής. «Ως αποτέλεσμα της ξηρασίας, ο υδροφόρος ορίζοντας πέφτει λίγο κάθε χρόνο».

Reuters

Reuters

Η ξηρασία αναγκάζει τους αγρότες της περιοχής να αντλούν περισσότερα υπόγεια ύδατα, κάτι που επιταχύνει το φαινόμενο σε έναν φαύλο κύκλο. Περίπου 120.000 παράνομες γεωτρήσεις εκτιμάται ότι λειτουργούν στο Καραπινάρ, πέρα από τις 40.000 νόμιμες.

Σύμφωνα με τον Αρίκ, ο ρυθμός υποχώρησης του υδροφόρου ορίζοντα έχει φτάσει τα 4-5 μέτρα το έτος, συγκριτικά με μισό μέτρο την περασμένη δεκαετία.

Reuters

Reuters

Οι δολίνες δεν έχουν οδηγήσει μέχρι σήμερα σε τραυματισμούς ή θανάτους, όμως ο κίνδυνος είναι υπαρκτός, προειδοποίησε ο Αρίκ.

Την τελευταία διετία, δύο δολίνες εμφανίστηκαν στα χωράφια του Μουσταφά Σικ, αγρότη του Καραπινάρ. Ο αδελφός του βρισκόταν σε μικρή απόσταση όταν εμφανίστηκε η δεύτερη τρύπα με «ένα δυνατό, τρομακτικό υπόκωφο βουητό» ντον Αύγουστο του 2024.

«Αν ανησυχούμε; Φυσικά και ανησυχούμε» είπε ο Σικ.

Xρηματιστήριο Αθηνών
Χρηματιστήριο Αθηνών: Στήριξη από την Metlen απέναντι στους πωλητές

Χρηματιστήριο Αθηνών: Στήριξη από την Metlen απέναντι στους πωλητές

Vita.gr
Όταν τα blues των γιορτών μας χτυπάνε την πόρτα

Όταν τα blues των γιορτών μας χτυπάνε την πόρτα

Business
Metlen: Επιβεβαιώνει την τιμή στόχο των 64 ευρώ η Morgan Stanley

Metlen: Επιβεβαιώνει την τιμή στόχο των 64 ευρώ η Morgan Stanley

inWellness
Έρευνα 23.12.25

Vegan ή όχι, το junk food δεν κάνει καλό

Σύμφωνα με νέα μελέτη, η vegan διατροφή που περιλαμβάνει υπερ-επεξεργασμένα τρόφιμα θέτει τους ανθρώπους σε αυξημένο κίνδυνο καρδιοπάθειας.

Σύνταξη
inTown
Stream science
GLP-1: Θεραπεία αδυνατίσματος σε χάπι έλαβε έγκριση στις ΗΠΑ
GLP-1 23.12.25

Θεραπεία αδυνατίσματος τώρα και σε χάπι - Ίδια απώλεια βάρους με τις ενέσεις

Το χάπι GLP-1 της Novo Nordisk περιέχει σεμαγλουτίδη, την ίδια δραστική ουσία που χρησιμοποιείται ως ένεση. Οι εθελοντές της κλινικής μελέτης έχασαν κατά μέσο όρο το 16,6% του σωματικού βάρους τους,

Σύνταξη
«Βρέθηκε», έπειτα από δεκαετίες αναζήτησης, η βιολογική πυξίδα των πτηνών
Έκτη αίσθηση 22.12.25

«Βρέθηκε», έπειτα από δεκαετίες αναζήτησης, η βιολογική πυξίδα των πτηνών

Έχει περάσει ένας αιώνας από τότε οι επιστήμονες άρχισαν να υποψιάζονται ότι κάποια ζώα προσανατολίζονται με βάση το μαγνητικό πεδίο της Γης. Όμως η βιολογική πυξίδα των πτηνών βρέθηκε μόλις τώρα,

Βαγγέλης Πρατικάκης
Βαγγέλης Πρατικάκης
H Επιστήμη το 2025 – Αυτές ήταν οι σημαντικότερες εξελίξεις σύμφωνα με το περιοδικό Science
Απολογισμός της χρονιάς 22.12.25

H Επιστήμη το 2025 – Αυτές ήταν οι σημαντικότερες εξελίξεις σύμφωνα με το περιοδικό Science

Η επανάσταση των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας επιλέχθηκε ως εξέλιξη της χρονιάς. Εξατομικευμένες θεραπείες για γενετικές παθήσεις, η εισβολή της ΑΙ στην επιστήμη και η μεγαλύτερη κάμερα του κόσμου ακολουθούν στο Top10.

Βαγγέλης Πρατικάκης
Βαγγέλης Πρατικάκης
Ξεχάστε τα διπλά τζάμια – Αυτή η λεπτή διαφανής μεμβράνη υπόσχεται να κρατήσει το σπίτι σας ζεστό
Αόρατη θερμομόνωση 15.12.25

Ξεχάστε τα διπλά τζάμια – Αυτή η λεπτή διαφανής μεμβράνη υπόσχεται να κρατήσει το σπίτι σας ζεστό

Τα τζάμια δεν είναι διαφανή μόνο στο ορατό φως αλλά και στη θερμική ακτινοβολία. Ένα νέο υλικό που αποτελείται κατά 90% από αέρα μπλοκάρει τις διαρροές.

Σύνταξη
Τι οφέλη προσφέρει η ιατρική κάνναβη; Μπορεί και κανένα, δείχνει η βιβλιογραφία
Επιστήμες 12.12.25

Τι οφέλη προσφέρει η ιατρική κάνναβη; Μπορεί και κανένα, δείχνει η βιβλιογραφία

Οι κλινικές μελέτες που έχουν πραγματοποιηθεί ως σήμερα για την κάνναβη δεν δικαιολογούν τη χρήση της για τον πόνο, την αϋπνία και άλλες παθήσεις για τις οποίες διαφημίζεται το χόρτο.

Βαγγέλης Πρατικάκης
Βαγγέλης Πρατικάκης
Δότης σπέρματος με καρκινογόνο μετάλλαξη απέκτησε 200 παιδιά – Τουλάχιστον 4 περιπτώσεις στην Ελλάδα
Πανευρωπαϊκή έρευνα 10.12.25

Δότης σπέρματος με καρκινογόνο μετάλλαξη απέκτησε 200 παιδιά – Τουλάχιστον 4 περιπτώσεις στην Ελλάδα

Το σπέρμα ενός δότη με μετάλλαξη που προκαλεί καρκίνο διανεμόταν σε κλινικές επί 17 χρόνια. Αρκετά παιδιά έχουν ήδη πεθάνει.

Βαγγέλης Πρατικάκης
Βαγγέλης Πρατικάκης
Τα Νέα της Αγοράς 23.12.25

The art of aura

A journey through senses, meaningful moments and connections

Σύνταξη
Αλεξανδρούπολη: «Το παιδί ήρθε από την Τουρκία με πολλά προβλήματα» – Τι λέει η μητέρα του 3χρονου που πέθανε από ασιτία
Ελλάδα 23.12.25

Αλεξανδρούπολη: «Το παιδί ήρθε από την Τουρκία με πολλά προβλήματα» – Τι λέει η μητέρα του 3χρονου που πέθανε από ασιτία

Το παιδί μεγάλωνε με την οικογένεια του πατέρα στην Τουρκία μετά το διαζύγιο και επέστρεψε στην μητέρα του όταν αυτός μπήκε φυλακή - Τι ισχυρίζεται η 23χρονη που προφυλακίστηκε

Σύνταξη
Ανοίγουν δύο λωρίδες κυκλοφορίας σε Ριτσώνα, Κάστρο Βοιωτίας και Αμφίκλεια
Ελλάδα 23.12.25

Ανοίγουν δύο λωρίδες κυκλοφορίας σε Ριτσώνα, Κάστρο Βοιωτίας και Αμφίκλεια

Μετ’ εμποδίων η κίνηση των οχημάτων σε Ριτσώνα, Κάστρο Βοιωτίας και Αμφίκλεια. Η Ελληνική Αστυνομία ήρθε σε συνεννόηση με τους αγρότες των μπλόκων σε Αμφίκλεια, Βοιωτία και Ριτσώνα και ανοίγει δύο λωρίδες κυκλοφορίας για αποσυμφόρηση της κατάστασης.

Σύνταξη
Σοβαρά επεισόδια σε αγώνα τοπικών ομάδων στην Ξάνθη – Τραυματίστηκαν τρεις παίκτες
Ποδόσφαιρο 23.12.25

Σοβαρά επεισόδια σε αγώνα τοπικών ομάδων στην Ξάνθη – Τραυματίστηκαν τρεις παίκτες

Μεγάλη ένταση, προπηλακισμοί έως και βιαιοπραγία είχαμε στον ποδοσφαιρικό αγώνα τοπικών ομάδων της Ξάνθης Εθνικός Κιμμερίων – Άρης Αβάτου. Τρεις ποδοσφαιριστές τραυματίες.

Σύνταξη
Μπλόκα: Ουρές χιλιομέτρων στις εθνικές οδούς με «υπογραφή» της ΕΛ.ΑΣ. – Οδηγός διέλευσης για τους εκδρομείς
Μεγάλα προβλήματα 23.12.25

Ουρές χιλιομέτρων στις εθνικές με «υπογραφή» ΕΛ.ΑΣ. - Οδηγός διέλευσης για τους εκδρομείς των Χριστουγέννων

Κομφούζιο σε μεγάλες οδικές αρτηρίες. Άνοιξαν τους δρόμους οι αγρότες, δεν δίνει «πράσινο φως» για κυκλοφορία μέσα από τα μπλόκα η Τροχαία. Ανοίγουν δύο λωρίδες κυκλοφορίας σε Ριτσώνα, Κάστρο Βοιωτίας και Αμφίκλεια.

Στράτος Ιωακείμ
Στράτος Ιωακείμ
Τέλος στα βίντεο του Λανουά, περισσότερο σκοτάδι στη διαιτησία
Ποδόσφαιρο 23.12.25

Τέλος στα βίντεο του Λανουά, περισσότερο σκοτάδι στη διαιτησία

Βρήκαν δικαιολογία στην ΕΠΟ ότι τάχα «το βίντεο έπαψε να είναι αντικείμενο αξιοποίησης και κατέληξε σε αντικείμενο εκμετάλλευσης και μάλιστα συστηματικής και συστημικής, καθότι οργανωμένης».

Βάιος Μπαλάφας
Η Βουλή πλημμύρισε με κάλαντα και παραδοσιακούς χορούς από όλη την Ελλάδα
Τα μηνύματα 23.12.25

Η Βουλή πλημμύρισε με κάλαντα και παραδοσιακούς χορούς από όλη την Ελλάδα

Ο πρόεδρος της Βουλής, Νικήτας Κακλαμάνης συνομίλησε με τα μέλη των συλλόγων και τα παιδιά, μοιράζοντας συμβολικά δώρα σε όλους και δίνοντας τις ευχές για μία χρονιά γεμάτη ελπίδα, δημιουργία και αισιοδοξία

Σύνταξη
Γερμανία: Το ακροδεξιό AfD θεωρείται ύποπτο για κατασκοπεία υπέρ της Ρωσίας – Βουλευτής στο επίκεντρο
Υβριδικός πόλεμος 23.12.25

Γερμανία: Το ακροδεξιό AfD θεωρείται ύποπτο για κατασκοπεία υπέρ της Ρωσίας – Βουλευτής στο επίκεντρο

Η κυβέρνηση στο κρατίδιο της Θουριγγίας υποψιάζεται ότι βουλευτής του ακροδεξιού AfD κατασκοπεύει για λογαριασμό της Ρωσίας. Τεράστιος ο όγκος ερωτήσεων για κρίσιμα θέματα.

Αρχοντία Κάτσουρα
Αρχοντία Κάτσουρα
Βεζένκοφ: «Τα Χριστούγεννα είναι πολύ ωραία, αλλά πρέπει να δείχνεις την ανθρωπιά σου κάθε μέρα»
Μπάσκετ 23.12.25

Βεζένκοφ: «Τα Χριστούγεννα είναι πολύ ωραία, αλλά πρέπει να δείχνεις την ανθρωπιά σου κάθε μέρα»

Ο Σάσα Βεζένκοφ μίλησε στους δημοσιογράφους στο πλαίσιο του «meet and greet» και μεταξύ άλλων μίλησε για το ματς με τη Βίρτους (26/12, 21:30), αλλά και για το εορταστικό κλίμα των ημερών.

Σύνταξη
Το Σπίτι μας Αλλάξει την Πόλη: Ένα πρόγραμμα της Praktiker Hellas για ένα πιο «πράσινο» 2025 εντός του αστικού ιστού
Τα Νέα της Αγοράς 23.12.25

Το Σπίτι μας Αλλάξει την Πόλη: Ένα πρόγραμμα της Praktiker Hellas για ένα πιο «πράσινο» 2025 εντός του αστικού ιστού

Σχολικοί λαχανόκηποι, δεντροφυτεύσεις και βιωματική εκπαίδευση φέρνουν τη φύση στις πόλεις και μας δείχνουν το δρόμο για πιο «πράσινα» αστικά κέντρα.

Σύνταξη
Αμύνταιο: Μαθητές αρνήθηκαν να πουν τα κάλαντα στον Άδωνι και στάθηκαν στο πλευρό των αγροτών
Ελλάδα 23.12.25

Αμύνταιο: Μαθητές αρνήθηκαν να πουν τα κάλαντα στον Άδωνι και στάθηκαν στο πλευρό των αγροτών

Κατά την άφιξη του υπουργού Υγείας σημειώθηκε ένταση ανάμεσα σε αγρότες, εκπροσώπους Συλλόγων Γονέων και Κηδεμόνων και δυνάμεις της αστυνομίας, με τον κόσμο να διαδηλώνει υπέρ της δωρεάν και δημόσιας υγείας.

Σύνταξη
Εκτελεστής – μέλος της «ρωσόφωνης μαφίας» ο 35χρονος που συνελήφθη στα Καλύβια – Τα συμβόλαια θανάτου για τη Greek Mafia
Ελλάδα 23.12.25

Εκτελεστής – μέλος της «ρωσόφωνης μαφίας» ο 35χρονος που συνελήφθη στα Καλύβια – Τα συμβόλαια θανάτου για τη Greek Mafia

Ο 35χρονος εμπλέκεται σε τουλάχιστον 3 δολοφονίες ηγετικών στελεχών της Greek Mafia και έχει καταδικαστεί σε 35χρονια φυλακή - Είχε χάσει 30 κιλά προκειμένου να μην αναγνωρίζεται

Σύνταξη
Μιλουτίνοφ: «Να περνάω τα Χριστούγεννα με την οικογένειά μου»
Μπάσκετ 23.12.25

Μιλουτίνοφ για τα πιο ξεχωριστά Χριστούγεννα που έχει περάσει

Ο Νίκολα Μιλουτίνοφ μίλησε στο πλαίσιο εκδήλωσης της ΚΑΕ Ολυμπιακός στην «πλατεία Κοραή» στο πλαίσιο του κλίματος των εορτών ανέφερε στο αν θυμάται κάποια Χριστούγεννα που ήταν ξεχωριστά.

Σύνταξη
Φαραντούρης: Η Ευρωπαϊκή Ένωση φαίνεται ότι έχει ξεχάσει την Ειρήνη, δεν εργάζεται για αυτήν
Από Βρυξέλλες 23.12.25

Φαραντούρης: Η Ευρωπαϊκή Ένωση φαίνεται ότι έχει ξεχάσει την Ειρήνη, δεν εργάζεται για αυτήν

Ο ευρωβουλευτής Νικόλας Φαραντούρης άσκησε κριτική στην Ευρωπαϊκή Ένωση, λέγοντας ότι «ξεχνά, όχι μόνο το μήνυμα των Χριστουγέννων αλλά και τον γενεσιουργό λόγο της δημιουργίας της: την Ειρήνη»

Σύνταξη
Δείτε την Ντούα Λίπα και τον Κάλουμ Τέρνερ να αναπαράγουν την εμβληματική στιγμή των «Μπένιφερ» στο γιοτ
Έρωτας 23.12.25

Δείτε την Ντούα Λίπα και τον Κάλουμ Τέρνερ να αναπαράγουν την εμβληματική στιγμή των «Μπένιφερ» στο γιοτ

Νέες φωτογραφίες δείχνουν τον Κάλουμ Τέρνερ να απλώνει αντηλιακό στο σώμα της Ντούα Λίπα ενώ βρίσκονται στο Μεξικό, όπως ακριβώς έκαναν οι «Μπένιφερ». Το 2002.

Σύνταξη
Τα… κάλαντα του Λανουά στους διαιτητές
Ποδόσφαιρο 23.12.25

Τα… κάλαντα του Λανουά στους διαιτητές

Ο πρόεδρος της ΚΕΔ Στεφάν Λανουά έβαλε τους διαιτητές στην πρίζα καθώς με e mail χτύπησε καμπανάκι ενόψει των αγωνιστικών τεστ του Φεβρουαρίου. Θα είναι τα ίδια με πέρσι που είχαν κοπεί οι μισοί

Βάιος Μπαλάφας
Η Γκρέτα Τούνμπεργκ συνελήφθη στο Λονδίνο – Διαδήλωνε υπέρ της Palestine Action
Τρεις οι συλλήψεις 23.12.25

Η Γκρέτα Τούνμπεργκ συνελήφθη στο Λονδίνο – Διαδήλωνε υπέρ της Palestine Action

Η Σουηδή ακτιβίστρια Γκρέτα Τούνμπεργκ συνελήφθη σε διαδήλωση. Κρατούσε πλακάτ που έγραφε «Υποστηρίζω τους κρατούμενους της Palestine Action. Είμαι αντίθετη στη γενοκτονία».

Σύνταξη
Νέα Αριστερά: Ο Μητσοτάκης απειλεί τους αγρότες κρατώντας ομήρους τους εκδρομείς
Σφοδρά πυρά 23.12.25

Νέα Αριστερά: Ο Μητσοτάκης απειλεί τους αγρότες κρατώντας ομήρους τους εκδρομείς

«Ο κ. Μητσοτάκης αποφάσισε να πάει ένα βήμα παραπέρα στον αυταρχισμό, απειλώντας όλους μας με συλλογική τιμωρία», υπογραμμίζει η Νέα Αριστερά, σχολιάζοντας τη στάση του πρωθυπουργού απέναντι στους αγρότες

Σύνταξη
Μπλόκα: Κυκλοφοριακό κομφούζιο από την Ριτσώνα προς την Θήβα εξαιτίας… εκτροπών στην κυκλοφορία
«Μπλόκο» της ΕΛ.ΑΣ. 23.12.25

Κυκλοφοριακό κομφούζιο από την Ριτσώνα προς την Θήβα εξαιτίας… εκτροπών στην κυκλοφορία

Το μπλόκο της Θήβας έχει στρατηγική σημασία, καθώς είναι το πρώτο που συναντά όποιος φεύγει από την Αθήνα. Ενόψει των εορτών, οι αγρότες στέλνουν μήνυμα καλής θέλησης προς τους πολίτες επιτρέποντας τη διέλευση των οχημάτων από την Ριτσώνα προς την Θήβα, όχι όμως και η ΕΛ.ΑΣ.

Σύνταξη
