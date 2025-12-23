Τι είναι αυτές οι γιγάντιες τρύπες που εμφανίστηκαν ξαφνικά στην Τουρκία;

Στην κεντρική αγροτική περιοχή της Τουρκίας, εκατοντάδες τρύπες στο έδαφος, αρκετά μεγάλες για να καταπιούν ολόκληρα οικοδομικά τετράγωνα, εμφανίζονται λόγω της ανομβρίας και της εξάντλησης των υπόγειων υδάτων, ένα φαινόμενο που πολλοί θεωρούν σημείο της κλιματικής αλλαγής.

Οι γιγάντιες οπές, γνωστές ως δολίνες στη γεωλογική ορολογία, οφείλονται σε υποχώρηση του εδάφους λόγω διάβρωσης από υπόγεια ύδατα. Καθώς το νερό εξαντλείται, το έδαφος χάνει την αντοχή του και υποχωρεί.

Ανάμεσα στις καλλιέργειες καλαμποκιού, σιταριού και σακχαρότευτλου στην περιοχή Καραπινάρ της επαρχίας του Ικονίου, μέχρι και δέκα δολίνες συγκεντρώνονται σε κάποια χωράφια.

Στις ορεινές περιοχές, δολίνες ηλικίας χιλιάδων ετών που μέχρι πρόσφατα ήταν γεμάτες νερό έχουν πλέον αδειάσει.

Το φαινόμενο εξελίσσεται με επιταχυνόμενο ρυθμό τα τελευταία χρόνια και ο απολογισμός πλησιάζει τις 700 δολίνες, δήλωσε στο Reuters ο Φετουλά Αρίκ, καθηγητής Γεωλογίας στο Τεχνικό Πανεπιστήμιο Ικονίου.

«Κύριος λόγος πίσω από την αύξηση είναι η κλιματική αλλαγή και η ξηρασία, φαινόμενα που επηρεάζουν όλο τον κόσμο από τη δεκαετία του 2000» είπε ο καθηγητής. «Ως αποτέλεσμα της ξηρασίας, ο υδροφόρος ορίζοντας πέφτει λίγο κάθε χρόνο».

Η ξηρασία αναγκάζει τους αγρότες της περιοχής να αντλούν περισσότερα υπόγεια ύδατα, κάτι που επιταχύνει το φαινόμενο σε έναν φαύλο κύκλο. Περίπου 120.000 παράνομες γεωτρήσεις εκτιμάται ότι λειτουργούν στο Καραπινάρ, πέρα από τις 40.000 νόμιμες.

Σύμφωνα με τον Αρίκ, ο ρυθμός υποχώρησης του υδροφόρου ορίζοντα έχει φτάσει τα 4-5 μέτρα το έτος, συγκριτικά με μισό μέτρο την περασμένη δεκαετία.

Οι δολίνες δεν έχουν οδηγήσει μέχρι σήμερα σε τραυματισμούς ή θανάτους, όμως ο κίνδυνος είναι υπαρκτός, προειδοποίησε ο Αρίκ.

Την τελευταία διετία, δύο δολίνες εμφανίστηκαν στα χωράφια του Μουσταφά Σικ, αγρότη του Καραπινάρ. Ο αδελφός του βρισκόταν σε μικρή απόσταση όταν εμφανίστηκε η δεύτερη τρύπα με «ένα δυνατό, τρομακτικό υπόκωφο βουητό» ντον Αύγουστο του 2024.

«Αν ανησυχούμε; Φυσικά και ανησυχούμε» είπε ο Σικ.