Νείλος: Συγκρούστηκαν δύο κρουαζιερόπλοια – Νεκρή μία γυναίκα
Υπό αδιευκρίνιστες συνθήκες έγινε το δυστύχημα - Τα κρουαζιερόπλοια υπέστησαν σημαντικές ζημιές ενώ μία 47χρονη τουρίστρια σκοτώθηκε
Δύο κρουαζιερόπλοια συγκρούστηκαν στον Νείλο κάτω από αδιευκρίνιστες συνθήκες με αποτέλεσμα να χάσει τη ζωή της μια 47χρονη γυναίκα από την Ιταλία.
Αξιωματούχοι του ιταλικού προξενείου βρίσκονται σε επαφή με τον σύζυγο της γυναίκας που ταξίδευε μαζί της, σύμφωνα με το ιταλικό υπουργείο Εξωτερικών, όπως μεταδίδει το πρακτορείο Ansa.
Σύμφωνα με την αρχική αναπαράσταση του συμβάντος, το πλοίο, στο οποίο ταξίδευαν δεκάδες Ιταλοί, συγκρούστηκε με το άλλο σκάφος λίγο μετά τις 7 μ.μ. τοπική ώρα. Τέσσερις καμπίνες καταστράφηκαν από τη σύγκρουση. Η γυναίκα έπεσε και υπέστη θανάσιμα τραύματα, σύμφωνα με πληροφορίες. Παρά τις προσπάθειες διάσωσης, πέθανε λίγο αργότερα. Οι άλλοι επιβάτες από την Ιταλία είναι ασφαλείς.
Το Λούξορ, στο νότιο τμήμα της Αιγύπτου, με τη Νεκρόπολη των Θηβών και την Κοιλάδα των Βασιλέων, προσελκύει πολυάριθμους τουρίστες από όλο τον κόσμο.
Δείτε εικόνες
Tragedia sul Nilo.Una cittadina italiana ha perso la vita in seguito a un incidente tra 2 navi da crociera avvenuto a Esna,50 km da Luxor.Sulla nave Royal Beau Rivage si trovavano tra i 70 e gli 80 cittadini italiani. La turista italiana viaggiava insieme al marito. pic.twitter.com/5hfX6fNSqm
— Franco Scarsella (@FrancoScarsell2) December 21, 2025
