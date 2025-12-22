«Κόκκινο πανί» για τη Δανία ο άνθρωπος του Τραμπ στη Γροιλανδία

Ο υπουργός Εξωτερικών της Δανίας δήλωσε τη Δευτέρα ότι είναι «βαθιά αναστατωμένος» από τον διορισμό ειδικού απεσταλμένου του προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ στη Γροιλανδία, ο οποίος δήλωσε ότι επιθυμεί να δει το νησί να γίνεται μέρος των Ηνωμένων Πολιτειών.

«Είμαι βαθιά αναστατωμένος από τον διορισμό αυτού του ειδικού απεσταλμένου. Και είμαι ιδιαίτερα αναστατωμένος από τις δηλώσεις του, τις οποίες θεωρούμε εντελώς απαράδεκτες», δήλωσε ο Λαρς Λόκε Ράσμουσεν στο εθνικό τηλεοπτικό δίκτυο της Δανίας TV 2, σύμφωνα με το πρακτορείο ειδήσεων Reuters.

Ο Ράσμουσεν δήλωσε ότι θα καλέσει τον πρέσβη των ΗΠΑ στη Δανία ως απάντηση στην κίνηση της κυβέρνησης Τραμπ, σύμφωνα με το Reuters.

Την Κυριακή, ο Τραμπ ανακοίνωσε τον διορισμό του Τζέφ Λάντρι, κυβερνήτη της Λουιζιάνα, ως ειδικού απεσταλμένου στη Γροιλανδία. «Ο Τζεφ κατανοεί πόσο σημαντική είναι η Γροιλανδία για την εθνική μας ασφάλεια και θα προωθήσει με σθένος τα συμφέροντα της χώρας μας για την ασφάλεια, την προστασία και την επιβίωση των συμμάχων μας, αλλά και ολόκληρου του κόσμου», έγραψε ο Τραμπ στο Truth Social.

Ευχαριστώντας τον Τραμπ για το διορισμό του, ο Λάντρι είπε ότι ήταν «τιμή να υπηρετήσω σε αυτή την εθελοντική θέση για να κάνω τη Γροιλανδία μέρος των ΗΠΑ». Είπε επίσης ότι «αυτό δεν επηρεάζει σε καμία περίπτωση» τη θέση του ως κυβερνήτη της Λουιζιάνα.

Ο Τραμπ έχει επανειλημμένα δηλώσει ότι θέλει να προσαρτήσει τη Γροιλανδία – ένα τεράστιο, πλούσιο σε πόρους νησί στον Ατλαντικό και αυτόνομο έδαφος της Δανίας – ισχυριζόμενος ότι αυτό είναι απαραίτητο για λόγους ασφάλειας των ΗΠΑ.

Τόσο η Γροιλανδία όσο και η Δανία, σύμμαχος των ΗΠΑ στο ΝΑΤΟ, αντιτίθενται σθεναρά στην ιδέα.

Αντίθετη η Δανία στα σχέδια των ΗΠΑ

Η πρωθυπουργός της Δανίας, Μέττε Φρέντερικσεν, και ο πρωθυπουργός της Γροιλανδίας, Γιενς-Φρέντερικ Νίλσεν, επανέλαβαν τη Δευτέρα την αντίθεσή τους στα σχέδια των ΗΠΑ να καταλάβουν τη Γροιλανδία, δηλώνοντας ότι «δεν μπορείς να προσαρτήσεις μια άλλη χώρα. Ούτε καν με το επιχείρημα της διεθνούς ασφάλειας», σύμφωνα με το Reuters.

«Η Γροιλανδία ανήκει στους Γροιλανδούς και οι ΗΠΑ δεν πρέπει να την καταλάβουν», ανέφεραν σε κοινή δήλωση.

Ο Nίλσεν δήλωσε νωρίτερα τη Δευτέρα ότι η ανακοίνωση του Tραμπ «μπορεί να ακούγεται σημαντική, αλλά δεν αλλάζει τίποτα για εμάς. Εμείς αποφασίζουμε για το μέλλον μας», ανέφερε το Reuters.

Ο αντιπρόεδρος των ΗΠΑ, Τζέι Ντι Βανς πραγματοποίησε μια αμφιλεγόμενη επίσκεψη στο νησί τον Μάρτιο, ισχυριζόμενος επανειλημμένα ότι ήταν ευάλωτο και ότι οι ΗΠΑ «δεν είχαν άλλη επιλογή» από το να ενισχύσουν την παρουσία τους εκεί.

Τον Αύγουστο, ο πρεσβευτής των ΗΠΑ στη Δανία κλήθηκε από το υπουργείο Εξωτερικών της Δανίας, μετά την αναφορά του δημόσιου ραδιοτηλεοπτικού φορέα της χώρας ότι αρκετοί Αμερικανοί άνδρες είχαν επιχειρήσει να διεξάγουν «επιχειρήσεις επιρροής» στη Γροιλανδία.

Ο Ράσμουσεν δήλωσε νωρίτερα ότι ο νέος διορισμός «επιβεβαιώνει το συνεχιζόμενο αμερικανικό ενδιαφέρον για τη Γροιλανδία», σύμφωνα με το Reuters. «Ωστόσο, επιμένουμε ότι όλοι – συμπεριλαμβανομένων των ΗΠΑ – πρέπει να δείχνουν σεβασμό στην εδαφική ακεραιότητα του Βασιλείου της Δανίας».

Εν τω μεταξύ, ο εκπρόσωπος της Ευρωπαϊκής Ένωσης Ανουάρ Ελ Ανουνί δήλωσε ότι «η διατήρηση της εδαφικής ακεραιότητας του Βασιλείου της Δανίας, της κυριαρχίας του και της αδιαπέραστης φύσης των συνόρων του είναι ουσιαστικής σημασίας για την Ευρωπαϊκή Ένωση».

Πηγή: ΟΤ