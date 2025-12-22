Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ έκανε γνωστό χθες Κυριακή μέσω Truth Social πως ονομάζει τον κυβερνήτη της Λουιζιάνας, τον ρεπουμπλικάνο Τζεφ Λάντρι, ειδικό απεσταλμένο του Λευκού Οίκου στη Γροιλανδία (στη φωτογραφία αρχείου του Reuters/Carlos Barria, επάνω, ο Τζεφ Λάντρι).

Ο Τραμπ ασκεί διαρκώς όλο και μεγαλύτερη πίεση για να αποκτήσουν οι ΗΠΑ τη Γροιλανδία

«Ο Τζεφ καταλαβαίνει πόσο απαραίτητη είναι η Γροιλανδία για την εθνική ασφάλειά μας και θα προωθήσει σθεναρά τα συμφέροντα της χώρας μας για την ασφάλεια και την επιβίωση των συμμάχων μας και του κόσμου», ανέφερε ο ρεπουμπλικάνος αρχηγός του αμερικανικού κράτους, όπως μεταδίδει το ΑΠΕ.

BREAKING: President Trump has appointed Louisiana Governor Jeff Landry as special envoy to Greenland pic.twitter.com/v0UphB4HS3 — Insider Paper (@TheInsiderPaper) December 22, 2025

Ο Ντόναλντ Τραμπ ασκεί διαρκώς όλο και μεγαλύτερη πίεση για να αποκτήσουν οι ΗΠΑ τη Γροιλανδία, νησί της Αρκτικής πλούσιο σε φυσικούς πόρους και σπάνιες γαίες και σε στρατηγικό σημείο, ενώ αφήνει ανοιχτό το ενδεχόμενο να το καταλάβει με τη βία.

Η Δανία, στην οποία ανήκει εδαφικά το νησί, που κυβερνάται αυτόνομα, αρνείται την παράδοσή του στις ΗΠΑ.

Ζωτικής σημασίας

Οι αξιωματούχοι της αμερικανικής κυβέρνησης υποστηρίζουν ότι το νησί είναι ζωτικής σημασίας για τις ΗΠΑ λόγω των κοιτασμάτων ορυκτών που έχουν σημαντικές εφαρμογές υψηλής τεχνολογίας και στρατιωτικού χαρακτήρα, τα οποία παραμένουν ανεκμετάλλευτα λόγω έλλειψης εργατικού δυναμικού, υποδομών και διαφόρων άλλων προκλήσεων.

Οι ΗΠΑ διατείνονται ότι θα βοηθήσουν τη Γροιλανδία να διαφοροποιήσει την οικονομία της και να αποκτήσει μεγαλύτερη οικονομική ανεξαρτησία από τη Δανία.