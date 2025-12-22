Συγκλονίζει η Αθανασία Τσουμελέκα: «Προπονητής μου έκανε ανήθικη πρόταση, του πήρα τα ρούχα και έφυγα»

Σοκάρει η Αθανασία Τσουμελέκα. Η χρυσή ολυμπιονίκης στο βάδην το 2004 στην Αθήνα αποκάλυψε ότι έχει δεχτεί ανήθικη πρόταση από προπονητή, με την ίδια να περιγράφει την τραγική εμπειρία της.

Παράλληλα, η Αθανασία Τσουμελέκα μίλησε και για το σκάνδαλο του ντόπινγκ το 2008, τονίζοντας πως το δικαστήριο αργότερα έκρινε ότι δεν ισχύουν οι κατηγορίες που της είχαν προσάψει.

Όσα είπε η Αθανασία Τσουμελέκα στην Espresso:

Για την ανήθικη πρόταση:

«Φυσικά και μου έγινε ανήθικη πρόταση. Έκλεισα ραντεβού μαζί του, πήγα στο ξενοδοχείο, του είπα να κάνει ένα μπάνιο και εγώ μέχρι να κάνει το μπάνιο του, πήρα τα ρούχα του και έφυγα από το δωμάτιο. Το άτομο αυτό ήταν προπονητής».

Για το σκάνδαλο ντόπινγκ:

«Μπλέχτηκα σε μια υπόθεση ντόπινγκ. Με είχαν βγάλει ντοπαρισμένη». «Ωστόσο το δικαστήριο έκρινε ότι δεν ίσχυε κάτι τέτοιο. Πώς γίνεται να είσαι έγκυος και ντοπαρισμένη;

Ήθελαν να με «φάνε». Και επειδή είχα πάει στο εξωτερικό στα γραφεία του αντιντόπινγκ, στα σύνορα με τη Γαλλία, αυτό που μου είχαν πει ήταν «πάρε τώρα τα δύο χρόνια τιμωρία και μετά θα σε αφήσουμε να κάνεις ό,τι θέλεις». Έκτοτε σιχάθηκα και σηκώθηκε και έφυγα».

Η ενασχόληση με το θέατρο

Η «χρυσή» Ολυμπιονίκης του βάδην, Αθανασία Τσουμελέκα, έχει αφήσει εδώ και πολλά χρόνια πίσω της τον αθλητισμό και πλέον ασχολείται με την υποκριτική, κάνοντας μικρά αλλά σπουδαία βήματα στο σανίδι.

«Μετά τον αθλητισμό, που είχε τρομερά έντονα συναισθήματα και εντάσεις, ήταν για εμένα μια πολύ δύσκολη περίοδος. Όταν ξεκίνησα το θέατρο, μου άρεσε υπερβολικά γιατί γνώρισα τον χαρακτήρα μου καλύτερα και τον εαυτό μου, μέσα από το διάβασμα και τη συναναστροφή με τον κόσμο, εν αντιθέσει με τον αθλητισμό, που θέλει απομόνωση. Και αυτό το στρες που νιώθεις πίσω από την κουίντα είναι το ίδιο με εκείνο όταν κάνεις πρωταθλητισμό και αγωνιάς», εξομολογήθηκε η χρυσή Ολυμπιονίκης.