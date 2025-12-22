sports betsson
Δευτέρα 22 Δεκεμβρίου 2025
«Καθάρισε» με 47αρα ο Μπράνσον για τους Νικς (132-125) – Ματσάρα με 302 πόντους στο Χοκς – Μπουλς (152-150, vids)
Μπάσκετ 22 Δεκεμβρίου 2025 | 09:49

«Καθάρισε» με 47αρα ο Μπράνσον για τους Νικς (132-125) – Ματσάρα με 302 πόντους στο Χοκς – Μπουλς (152-150, vids)

Ασύλληπτη εμφάνιση από τον Μπράνσον, ο οποίος έβαλε 47 πόντους στη νίκη των Νικς κόντρα στους Χιτ (132-125). Φοβερό ματς ανάμεσα στους Χοκς και τους Μπουλς, με την ομάδα του Σικάγο να επικρατεί (152-150)

Σύνταξη
Οι Νιου Γιορκ Νικς διέλυσαν τους Μαϊάμι Χιτ, καθώς επικράτησαν με 132-125 και ο Τζέιλεν Μπράνσον πραγματοποίησε βραδιά – καριέρας, αφού έβαλε 47 πόντους και η συνεισφορά του ήταν κομβική για τη νίκη της ομάδας του.

Μετά την επικράτηση των Νικς, οι πρωταθλητές του NBA Cup έφτασαν στο 20-8 των ομάδων της Ανατολής και στο και στο  14-2 εντός έδρας.

YouTube thumbnail

Ματσάρα και θέαμα για τους φίλους του μπάσκετ στο Ατλάντα Χοκς – Μπουλς με την ομάδα του Σικάγο να επικρατεί με 152-150, σε μία αναμέτρηση 302 πόντων συνολικά!

Ο Μπουζέλις με 28 πόντους ήταν ο πρώτος σκόρερ των Μπουλς, ενώ για τους ηττημένους «ρεσιτάλ» έδωσε ο ο Τζέιλεν Τζόνσον με 36 πόντους.

Tα δωδεκάλεπτα: 38-38, 73-83, 115-116, 150-152

Στους νικητές της βραδιάς συμπεριλαμβάνονται και οι Μπρούκλιν Νετς οι οποίοι επικράτησαν των Ράπτορς με 96-81.

Ο Ντένις Σρέντερ ήταν καθοριστικός για τη νίκη των Κινγς κόντρα στους Ρόκετς του Σενγκούν, το ματς πήγε παράταση και ο Γερμανός σούπερ σταρ με  τρίποντο του στα 2,2’’ πριν το τέλος της παράτασης.

YouTube thumbnail

Τα αποτελέσματα της βραδιάς στο ΝΒΑ:

Ατλάντα Χοκς – Σικάγο Μπουλς 150-152
Μπρούκλιν Νετς – Τορόντο Ράπτορς 96-81
Νιου Γιορκ Νικς – Μαϊάμι Χιτ 132-125
Ουάσιγκτον Ουίζαρντς – Σαν Αντόνιο Σπερς 113-124
Μινεσότα Τίμπεργουλς – Μιλγουόκι Μπακς 103-100
Σακραμέντο Κινγκς – Χιούστον Ρόκετς 125-124

Ευρωπαϊκές τράπεζες: Στρέφονται στο private equity για εξαγορές χωρίς πολιτικό κόστος

Ευρωπαϊκές τράπεζες: Στρέφονται στο private equity για εξαγορές χωρίς πολιτικό κόστος

Ρευματοκλοπές: Στα 450 εκατ. ευρώ ετησίως το κόστος

Ρευματοκλοπές: Στα 450 εκατ. ευρώ ετησίως το κόστος

Νέα σενάρια από τη Σερβία για Σίλβα και… Euroleague
Μπάσκετ 22.12.25

Νέα σενάρια από τη Σερβία για Σίλβα και… Euroleague

Ο Κρις Σίλβα αποτελεί ένα από τα πιο… hot ονόματα στην Ευρώπη και σύμφωνα με ρεπορτάζ από τη Σερβία ο Ολυμπιακός και ακόμη δύο ομάδες της Euroleague είναι έτοιμες να καταθέσουν πρόταση στην ΑΕΚ.

Σύνταξη
Μπαρτζώκας: «Νομίζω πως ο Φαλ θα γυρίσει μέσα στη χρονιά»
Μπάσκετ 21.12.25

Ο Μπαρτζώκας αποκάλυψε πως η επιστροφή του Φαλ θα γίνει πιο σύντομα από ότι αναμενόταν

Ο Γιώργος Μπαρτζώκας ανέφερε πως η αποθεραπεία του Μουστάφα Φαλ πηγαίνει πολύ καλά και εξέφρασε την πίστη ότι ο Γάλλος σέντερ θα καταφέρει να αγωνιστεί μέσα στη φετινή σεζόν.

Σύνταξη
Μπαρτζώκας: «Αν δεν έχεις κίνητρο σε πετά το μπάσκετ έξω – Θα βοηθήσει ο Μόρις, ίσως νωρίτερα Γουόρντ και Φαλ»
Μπάσκετ 21.12.25

Μπαρτζώκας: «Αν δεν έχεις κίνητρο σε πετά το μπάσκετ έξω – Θα βοηθήσει ο Μόρις, ίσως νωρίτερα Γουόρντ και Φαλ»

O Γιώργος Μπαρτζώκας στις δηλώσεις του μετά τη νίκη επί του Κολοσσού Ρόδου μίλησε για το ρεκόρ του στον πάγκο του Ολυμπιακού, ενώ αναφέρθηκε και στο ντεμπούτο του Μόρις, αλλά και στις επιστροφές Γουόρντ και Φαλ.

Σύνταξη
Ολυμπιακός – Κολοσσός Ρόδου 100-86: Μυθικός Ντόρσεϊ, καθάρισε με 41 πόντους στο ντεμπούτο του Μόντε Μόρις (vid)
Μπάσκετ 21.12.25

Ολυμπιακός – Κολοσσός Ρόδου 100-86: Μυθικός Ντόρσεϊ, καθάρισε με 41 πόντους στο ντεμπούτο του Μόντε Μόρις (vid)

Με απίθανο σόου του Τάιλερ Ντόρσεϊ, ο οποίος σταμάτησε στους 41 πόντους, ο Ολυμπιακός καθάρισε τον Κολοσσό Ρόδου στο ΣΕΦ και έκανε το 11/11 στο πρωτάθλημα στο ντεμπούτο του Μόντε Μόρις.

Σύνταξη
LIVE: Ολυμπιακός – Κολοσσός Ρόδου
Μπάσκετ 21.12.25

LIVE: Ολυμπιακός – Κολοσσός Ρόδου

LIVE: Ολυμπιακός – Κολοσσός Ρόδου. Παρακολουθήστε live στις 13:00 την εξέλιξη της αναμέτρησης Ολυμπιακός – Κολοσσός Ρόδου για την 11η αγωνιστική της Stoiximan GBL. Τηλεοπτικά από ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ.

Σύνταξη
Η ΕΕΤΑΑ έκλεισε 40 χρόνια τεχνικής υποστήριξης προς τους δήμους
Επιστημονικός βραχίονας 22.12.25

Η ΕΕΤΑΑ έκλεισε 40 χρόνια τεχνικής υποστήριξης προς τους δήμους

Η Αυτοδιοίκηση Α΄και Β΄βαθμού, το κεντρικό Κράτος και οι κοινωνικοί φορείς, στην επετειακή εκδήλωση των 40 χρόνων από την ίδρυση της Ελληνικής Εταιρίας Τοπικής Ανάπτυξης και Αυτοδιοίκησης.

Σύνταξη
Παναθηναϊκός: «Ξέσπασε» ο κόσμος μετά την ήττα από τον ΠΑΟΚ – Στο στόχαστρο Αλαφούζος, Μπενίτεθ και παίκτες (pics)
Ποδόσφαιρο 22.12.25

«Ξέσπασε» ο κόσμος του Παναθηναϊκού μετά την ήττα από τον ΠΑΟΚ - Στο στόχαστρο Αλαφούζος, Μπενίτεθ και παίκτες (pics)

Ο Παναθηναϊκός ηττήθηκε από τον ΠΑΟΚ με 2-0 στην Τούμπα και οι οπαδοί του τριφυλλιού «βράζουν» στα social media, με τον Γιάννη Αλαφούζο, τον Ράφα Μπενίτεθ και... παίκτες να είναι στο... επίκεντρο.

Σύνταξη
ΔΕΗ Xmas West Park: η δική μας γιορτινή γειτονιά
Τα Νέα της Αγοράς 22.12.25

ΔΕΗ Xmas West Park: η δική μας γιορτινή γειτονιά

Μία ανοιχτή γιορτή για όλους από τη ΔΕΗ με πλούσιο ψυχαγωγικό πρόγραμμα, διαδραστικά παιχνίδια και μεγάλη κλήρωση για ένα premium πακέτο τεχνολογίας ΔΕΗ Fiber αξίας 5.000 ευρώ

Σύνταξη
Συγκλονίζει η Αθανασία Τσουμελέκα: «Προπονητής μου έκανε ανήθικη πρόταση, του πήρα τα ρούχα και έφυγα»
Άλλα Αθλήματα 22.12.25

Συγκλονίζει η Αθανασία Τσουμελέκα: «Προπονητής μου έκανε ανήθικη πρόταση, του πήρα τα ρούχα και έφυγα»

Η χρυσή ολυμπιονίκης στο βάδην, Αθανασία Τσουμελέκα προχώρησε σε μία συγκλονιστική αποκάλυψη, καθώς μίλησε για την ανήθικη πρόταση που της έκανε προπονητής.

Σύνταξη
Η Μελάνια Τραμπ πίσω από τα φώτα: Η επιστροφή στον Λευκό Οίκο, τα 40 εκατ. δολάρια και η guest εμφάνιση της βασίλισσας Ράνια της Ιορδανίας
Culture Live 22.12.25

Η Μελάνια Τραμπ πίσω από τα φώτα: Η επιστροφή στον Λευκό Οίκο, τα 40 εκατ. δολάρια και η guest εμφάνιση της βασίλισσας Ράνια της Ιορδανίας

Το ντοκιμαντέρ Melania, που ακολουθεί την Πρώτη Κυρία Μελάνια Τραμπ στον δρόμο προς την ορκωμοσία του 2025, αναμένεται να βγει στις σκοτεινές αίθουσες στις 30 Ιανουαρίου 2026.

Σύνταξη
Νέα σενάρια από τη Σερβία για Σίλβα και… Euroleague
Μπάσκετ 22.12.25

Νέα σενάρια από τη Σερβία για Σίλβα και… Euroleague

Ο Κρις Σίλβα αποτελεί ένα από τα πιο… hot ονόματα στην Ευρώπη και σύμφωνα με ρεπορτάζ από τη Σερβία ο Ολυμπιακός και ακόμη δύο ομάδες της Euroleague είναι έτοιμες να καταθέσουν πρόταση στην ΑΕΚ.

Σύνταξη
Ανεστίδης: Αν ήμουν υπό έλεγχο δεν θα έπαιρνα την επιδότηση – Λάσπη στο πρόσωπό μου όσα λέγονται
Ελλάδα 22.12.25

Ανεστίδης: Αν ήμουν υπό έλεγχο δεν θα έπαιρνα την επιδότηση – Λάσπη στο πρόσωπό μου όσα λέγονται

«Λάσπη στο πρόσωπό μου», χαρακτηρίζει ο αγροτοσυνδικαλιστής, Κώστας Ανεστίδης, τις διαρροές ότι ελέγχεται για παράνομες επιδοτήσεις και ότι δεσμεύτηκαν το ΑΦΜ και οι λογαριασμοί του

Σύνταξη
Χανιά: Αυτοκίνητο βγήκε από τον δρόμο και ανετράπη – Εγκλωβίστηκε ένα ζευγάρι
Στα Χανιά 22.12.25

Αυτοκίνητο βγήκε από τον δρόμο και ανετράπη - Εγκλωβίστηκε ένα ζευγάρι

Το σοβαρό τροχαίο σημειώθηκε τα ξημερώματα της Δευτέρας στις Βρύσες Αποκορώνου, στα Χανιά - Στο σημείο έσπευσε κλιμάκιο της Πυροσβεστικής για τον απεγκλωβισμό των επιβαινόντων

Σύνταξη
Μέλη της Μαφίας και πράκτορες του FBI – Η αληθινή ιστορία του ζεύγους πίσω από την ταινία Casino του Μάρτιν Σκορσέζε
Βία και τζόγος 22.12.25

Μέλη της Μαφίας και πράκτορες του FBI - Η αληθινή ιστορία του ζεύγους πίσω από την ταινία Casino του Μάρτιν Σκορσέζε

Καθώς ο Μάρτιν Σκορσέζε επιστρέφει στις συμμορίες του Λας Βέγκας σε μια νέα σειρά του Netflix, το Casino μπορεί τελικά να βγει από τη σκιά του προκατόχου του Goodfellas, το οποίο εμπνεύστηκε από το βιβλίο του συν-σεναριογράφου Νίκολας Πιλέτζι, που βασίζεται σε πραγματικά εγκλήματα -έτσι και το Casino έχει τις ρίζες του σε έναν άλλο τίτλο του Πιλέτζι, του 1995, Casino: Love and Honour in Las Vegas.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Η Συρία «νίκησε» την Αργεντινή – Για τον Economist είναι η πιο επιτυχημένη χώρα για το 2025
Λίστες 22.12.25

Η Συρία «νίκησε» την Αργεντινή – Για τον Economist είναι η πιο επιτυχημένη χώρα για το 2025

Ανάμεσα στις επιτυχίες του Χαβιέρ Μιλέι και εκείνες του Άχμαντ Αλ-Σάρα, ο Economist επέλεξε του δεύτερου. Έτσι, το 2025, η χώρα της χρονιάς είναι η Συρία -παρά τα τεράστια προβλήματά της.

Αρχοντία Κάτσουρα
Αρχοντία Κάτσουρα
Στην Αυστραλία εκπαιδεύτηκαν οι τρομοκράτες του Μποντάι – Τι έδειξε βίντεο σε κινητό
Σε φυλακή ο Ναβίντ Ακράμ 22.12.25

Στην Αυστραλία εκπαιδεύτηκαν οι τρομοκράτες του Μποντάι - Τι έδειξε βίντεο σε κινητό

«Δεν θα αφήσουμε τους τρομοκράτες που εμπνέονται από το Ισλαμικό Κράτος να νικήσουν και να διχάσουν την κοινωνία μας», διαμήνυσε ο πρωθυπουργός Άντονι Αλμπανέζε αναφερόμενος στη σφαγή του Μποντάι

Σύνταξη
