Tα δωδεκάλεπτα: 38-38, 73-83, 115-116, 150-152
«Καθάρισε» με 47αρα ο Μπράνσον για τους Νικς (132-125) – Ματσάρα με 302 πόντους στο Χοκς – Μπουλς (152-150, vids)
Ασύλληπτη εμφάνιση από τον Μπράνσον, ο οποίος έβαλε 47 πόντους στη νίκη των Νικς κόντρα στους Χιτ (132-125). Φοβερό ματς ανάμεσα στους Χοκς και τους Μπουλς, με την ομάδα του Σικάγο να επικρατεί (152-150)
Οι Νιου Γιορκ Νικς διέλυσαν τους Μαϊάμι Χιτ, καθώς επικράτησαν με 132-125 και ο Τζέιλεν Μπράνσον πραγματοποίησε βραδιά – καριέρας, αφού έβαλε 47 πόντους και η συνεισφορά του ήταν κομβική για τη νίκη της ομάδας του.
Μετά την επικράτηση των Νικς, οι πρωταθλητές του NBA Cup έφτασαν στο 20-8 των ομάδων της Ανατολής και στο και στο 14-2 εντός έδρας.
Ματσάρα και θέαμα για τους φίλους του μπάσκετ στο Ατλάντα Χοκς – Μπουλς με την ομάδα του Σικάγο να επικρατεί με 152-150, σε μία αναμέτρηση 302 πόντων συνολικά!
Ο Μπουζέλις με 28 πόντους ήταν ο πρώτος σκόρερ των Μπουλς, ενώ για τους ηττημένους «ρεσιτάλ» έδωσε ο ο Τζέιλεν Τζόνσον με 36 πόντους.
Στους νικητές της βραδιάς συμπεριλαμβάνονται και οι Μπρούκλιν Νετς οι οποίοι επικράτησαν των Ράπτορς με 96-81.
Ο Ντένις Σρέντερ ήταν καθοριστικός για τη νίκη των Κινγς κόντρα στους Ρόκετς του Σενγκούν, το ματς πήγε παράταση και ο Γερμανός σούπερ σταρ με τρίποντο του στα 2,2’’ πριν το τέλος της παράτασης.
Τα αποτελέσματα της βραδιάς στο ΝΒΑ:
Ατλάντα Χοκς – Σικάγο Μπουλς 150-152
Μπρούκλιν Νετς – Τορόντο Ράπτορς 96-81
Νιου Γιορκ Νικς – Μαϊάμι Χιτ 132-125
Ουάσιγκτον Ουίζαρντς – Σαν Αντόνιο Σπερς 113-124
Μινεσότα Τίμπεργουλς – Μιλγουόκι Μπακς 103-100
Σακραμέντο Κινγκς – Χιούστον Ρόκετς 125-124
