Ρευματοκλοπές: Στα 450 εκατ. ευρώ ετησίως το κόστος – Στα 60 ευρώ η επιβάρυνση ανά λογαριασμό

Τεράστιο είναι το κόστος που επωμίζονται οι καταναλωτές από τις ρευματοκλοπές. Ο ΔΕΔΔΗΕ έχει επιδοθεί σε ένα σαφάρι ελέγχων για τις ρευματοκλοπές έχοντας φτάσεις στους 50.000 τους ελέγχους.

Το κόστος από τις ρευματοκλοπές

Την οικονομική ζημία από τις ρευματοκλοπές επωμίζονται οι συνεπείς οικιακοί καταναλωτές, επαγγελματίες και επιχειρηματίες, οι οποίοι πληρώνουν προσαυξήσεις μέσα από τους λογαριασμούς ρεύματος.

Σύμφωνα με στοιχεία που έχει στη διάθεση του ο ΔΕΔΔΗΕ οι παροχές που εκτιμάται ότι συνδέονται με το φαινόμενο της ρευματοκλoπής υπολογίζονται σε περίπου 400.000. Σε μεγέθη αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας αυτό σημαίνει ότι κατά μέσο όρο χάνονται ανά υπόθεση 13 MWh (Μεγαβατώρες) με μέση διάρκεια τα 2 χρόνια. Πρόκειται, σύμφωνα με την τεχνική ορολογία για τη μη καταγραφείσα ενέργεια και τη μέση κλαπείσα ενέργεια (6,5 MWh ετησίως).

Το ετήσιο κόστος από τις ρευματοκλοπές για την αγορά και τους καταναλωτές εκτιμάται σε περίπου 450 εκατ. ευρώ ετησίως, ήτοι μία επιβάρυνση ή προσαύξηση 60 ευρώ ανά λογαριασμό ρεύματος.

Όπως σημειώνουν πηγές του ΔΕΔΔΗΕ, οι ρευματοκλοπές δείχνουν να ακολουθούν πτωτική τάση

Η έκρηξη

Σύμφωνα πάντα με στοιχεία του ΔΕΔΔΗΕ και της αγοράς οι μη τεχνικές απώλειες (ρευματοκλοπές) αυξήθηκαν από περίπου 1,1% την περίοδο 2012–2013 σε επίπεδα περίπου 5–6%, ως συνέπεια διαδοχικών κρίσεων (δεκαετής οικονομική κρίση, πανδημία Covid-19, ενεργειακή κρίση 2022).

Τις περιόδους εκείνες όπως προκύπτει από τους ελέγχους του ΔΕΔΔΗΕ φαίνεται να διαπιστώνεται έκρηξη του φαινομένου των ρευματοκλοπών.

Οι ρευματοκλοπές και οι έξυπνοι μετρητές κατανάλωσης

Σε αυτό συνέβαλαν η σταδιακή εγκατάσταση έξυπνων μετρητών που παρέχουν τη δυνατότητα συνεχούς παρακολούθησης της κατανάλωσης ρεύματος αλλά και του εντοπισμού των παραβάσεων.

Για το 2024 επιτεύχθηκε μείωση κατά περίπου 9%, και αντίστοιχου μεγέθους θα είναι και ο περιορισμός για το 2025, λένε πηγές του Διαχειριστή Δικτύου. Αυτό σημαίνει μία σωρευτική μείωση 18% και μείωση της επιβάρυνσης κατά περίπου 10 ευρώ ανά λογαριασμό ρεύματος.

Οι τεχνικές επιθεωρήσεις έχουν αυξηθεί σε πάνω από 50.000 ετησίως

Οι τεχνικές επιθεωρήσεις για τις ρευματοκλοπές

Οι τεχνικές επιθεωρήσεις έχουν αυξηθεί σε πάνω από 50.000 ετησίως.

Πηγές του Διαχειριστή υποστηρίζουν ότι διαπιστώνεται σαφής βελτίωση της αποτελεσματικότητας μέσω μιας ολοκληρωμένης «αλυσίδας» ενεργειών: εναύσματα (τηλεμέτρηση, μηνιαία καταμέτρηση, αλγόριθμοι/AI, καταγγελίες), επιτόπιες επιθεωρήσεις και εργαστηριακούς ελέγχους.

Το συνολικό όφελος για τους συνεπείς καταναλωτές την περίοδο 2024–2025 εκτιμάται σε 150–200 εκατ. ευρώ, προερχόμενο τόσο από τη μόνιμη μείωση των απωλειών όσο και από την αξιοποίηση των εισπράξεων προστίμων μέσω του ρυθμιστικού μηχανισμού.

Ο ΔΕΔΔΗΕ, αναφέρουν πηγές του Διαχειριστή, δεν αποκομίζει οικονομικό όφελος από τα πρόστιμα ρευματοκλοπών, τα ποσά κατευθύνονται, βάσει του ρυθμιστικού πλαισίου, στους προβλεπόμενους λογαριασμούς και λειτουργούν τελικά υπέρ των συνεπών καταναλωτών.

Καταγγελίες για άδικες χρεώσεις

Πάντως, η εντατικοποίηση των ελέγχων συνοδεύτηκε από αύξηση των παραπόνων.

Σύμφωνα με την έντυπη έκδοση του Οικονομικού Ταχυδρόμου στο «Βήμα της Κυριακής» οι καταγγελίες προς τη Ρυθμιστική Αρχή Αποβλήτων, Ενέργειας και Υδάτων (ΡΑΑΕΥ) μέσω της πλατφόρμας MyRAE αυξήθηκαν από 31 το 2023, σε 65 το 2024 και εκτινάχθηκαν στις 245 το 2025.

Πολλοί καταναλωτές βρέθηκαν αντιμέτωποι με βαριές χρεώσεις οι οποίες – όπως υποστηρίζουν στις αναφορές τους προς τον Ρυθμιστή της αγοράς – είναι βασισμένες σε καταλογισμούς που τεκμηριώνονται κυρίως στην πτώση της κατανάλωσης ή σε έμμεσες ενδείξεις, χωρίς επαρκή τεχνική τεκμηρίωση.

Τροποποιήσεις στο εγχειρίδιο ελέγχων

Παράλληλα, η Αρχή συγκεντρώνει και κωδικοποιεί τις καταγγελίες που έχει δεχθεί και αναμένεται σύντομα να καλέσει και πάλι τον Διαχειριστή προκειμένου να βρεθούν λύσεις για τη βελτίωση της κατάστασης.

Η ΡΑΑΕΥ αναγνωρίζει το πρόβλημα, έχει θέσει το ζήτημα ψηλά στην ατζέντα της και σχεδιάζει να παρέμβει, αναζητώντας ένα μοντέλο ελέγχων που θα χτυπά την παρανομία χωρίς να τινάζει στον αέρα την εμπιστοσύνη των πολιτών.

Ηδη εξετάζει τροποποιήσεις στο σχετικό Εγχειρίδιο Διαχείρισης Μετρήσεων, με στόχο την αποσαφήνιση διαδικαστικών ζητημάτων και την ενίσχυση των εγγυήσεων υπέρ του καταναλωτή. Στο τραπέζι βρίσκονται μέτρα όπως αυστηρότερες προϋποθέσεις τεκμηρίωσης πριν από τον καταλογισμό, σαφέστεροι κανόνες για τις περιπτώσεις «πιθανολογούμενης» ρευματοκλοπής και ενίσχυση του ρόλου των εργαστηριακών ελέγχων.

Πηγή: OT