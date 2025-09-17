newspaper
Τετάρτη 17 Σεπτεμβρίου 2025
weather-icon 21o
Stream

in
newspaper

ps. post
scriptum

Νίκο, χάσαμε… Και τώρα τι θα απογίνουμε χωρίς ντραμς

# ΑΚΡΙΒΕΙΑ
# ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
# ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ
# ΤΣΙΠΡΑΣ
# ΤΣΑΡΛΙ ΚΕΡΚ
# ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΟΠΕΚΕΠΕ
# ΓΑΛΛΙΑ
# ΟΥΚΡΑΝΙΑ
# ΤΕΜΠΗ
# ΓΑΖΑ
# ΑΚΡΩΣ ΖΩΔΙΑΚΟ
# ΚΑΙΡΟΣ
# COOKING
Έκρηξη 67% στις ρευματοκλοπές το 8μηνο του 2025
Οικονομικές Ειδήσεις 17 Σεπτεμβρίου 2025 | 06:00

Έκρηξη 67% στις ρευματοκλοπές το 8μηνο του 2025

Οι έλεγχοι για τις ρευματοκλοπές συνεχίζονται εντατικά αλλά η μετάβαση στους έξυπνους μετρητές θεωρείται το σημαντικότερο βήμα για την αντιμετώπιση του προβλήματος και τη μείωση των απωλειών ενέργειας

ΡεπορτάζΔήμητρα Σκούφου
Ακρόαση άρθρου
A
A
Vita.gr
Το ghosting ή η απόρριψη; Τι πονάει περισσότερο;

Το ghosting ή η απόρριψη; Τι πονάει περισσότερο;

Spotlight

Σε μείζον πρόβλημα έχουν εξελιχθεί οι ρευματοκλοπές, με τις απώλειες εκατομμυρίων ευρώ να επιβαρύνουν τους λογαριασμούς των συνεπών καταναλωτών. Από τις αρχές του έτους οι αρμόδιοι ελεγκτικοί μηχανισμοί εντόπισαν 15.554 περιπτώσεις ρευματοκλοπής  παρουσιάζοντας αύξηση 67% το οκτάμηνο σε σχέση με το αντίστοιχο διάστημα πέρυσι, ενώ συνολικά το ποσό των προστίμων φτάνει τα 58,5 εκατ. ευρώ αυξημένα κατά 72% σε σχέση με πέρυσι ενώ οι εισπράξεις των προστίμων αυτών φθάνουν τα 27 εκατ. ευρώ (86% υψηλότερα η εισπραξιμότητα σε σχέση με την ίδια περίοδο του 2024).

Το νέο μοντέλο διαχείρισης ρευματοκλοπών για το διάστημα 2026 – 2028, στοχεύει σε υπερδιπλασιασμό των τεχνικών ελέγχων

Περιοχές με έντονη τουριστική κίνηση εμφανίζουν τα υψηλότερα ποσοστά διαπιστωμένων ή πιθανολογούμενων ρευματοκλοπών, όπως προκύπτει από τους ελέγχους που έχουν ήδη γίνει. Τα στοιχεία αυτά παρουσιάστηκαν στη διάρκεια της ΔΕΘ από τα στελέχη του ΔΕΔΔΗΕ, τα οποία υπογράμμισαν ότι το φαινόμενο της ρευματοκλοπής εξελίσσεται σε οικονομική πληγή με σημαντικές επιπτώσεις στο σύστημα και την αγορά.

Μάλιστα, σύμφωνα με τα ίδια στοιχεία, οι παραβάσεις είχαν αυξητική τάση από την αρχή του έτους καθώς από 1.616 περιπτώσεις τον Ιανουάριο, τα περιστατικά ρευματοκλοπής εκτοξεύτηκαν τον Ιούλιο σε 3.254 και τον Αύγουστο έφτασαν σε 2.573, με τις οικονομικές απώλειες να διαμορφώνοντα στα 11,4 εκατ. ευρώ για τον μήνα Ιούλιο και στα  7,5 εκατ. ευρώ ζημία για τον μήνα Αύγουστο.

Πρωταθλήτριες στις ρευματοκλοπές ήταν οι τουριστικές περιοχές, με την Ικαρία να βρίσκεται στην πρώτη θέση με 41,7% παραβάσεων και να ακολουθούν η Μύκονος (37,8%), η Ρόδος (22,3%), η Κως (15,7%), το Ρέθυμνο (15%) και η Τήνος, η Σαντορίνη και η Πάρος με ποσοστά άνω του 12% στο σύνολο των ελέγχων που πραγματοποιήθηκαν στις περιοχές αυτές. Οι πραγματοποιούμενοι έλεγχοι αφορούσαν κυρίως επαγγελματικές εγκαταστάσεις –ξενοδοχεία, εστιατόρια, σουπερμάρκετ κ.λπ. Μάλιστα από τους ελέγχους που έγιναν σε αλυσίδες εστίασης, το ποσοστό παραβατικών ευρημάτων έφτασε ως και το 50%.

Πάντως στην προσπάθεια αντιμετώπισης του φαινομένου το νέο μοντέλο διαχείρισης ρευματοκλοπών που τρέχει ο ΔΕΔΔΗΕ για το διάστημα 2026 – 2028, στοχεύει σε υπερδιπλασιασμό των τεχνικών ελέγχων.

Αυστηρότερο πλαίσιο

Το υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας, όπως έχει δηλώσει και ο υπουργός Σταύρος Παπασταύρου, θεωρεί επιβεβλημένο να μπει τέλος σε αυτές τις πρακτικές που επιβαρύνουν τους συνεπείς καταναλωτές και ετοιμάζει παρεμβάσεις για το φθινόπωρο με στόχο την αυστηροποίηση του πλαισίου. Μάλιστα ήδη από 1η Ιουλίου 2025 ισχύουν βαρύτερα πρόστιμα για όσους εντοπίζονται να κλέβουν ρεύμα. Στην ίδια κατεύθυνση κινείται και ο διαχειριστής ενέργειας ΔΕΔΔΗΕ που ζητά θεσμικές παρεμβάσεις, αυστηρότερο πλαίσιο για τους υπότροπους και διπλάσια πρόστιμα μέσω της αναθεωρημένης μεθοδολογίας ΔΟΤ.

Έξυπνοι μετρητές

Και ενώ οι έλεγχοι συνεχίζονται εντατικά, η μετάβαση στους έξυπνους μετρητές θεωρείται ως το σημαντικότερο βήμα για την αντιμετώπιση των ρευματοκλοπών αλλά και στη μείωση των απωλειών ενέργειας. Ηδη ο ΔΕΔΔΗΕ έχει σε εξέλιξη πρόγραμμα αντικατάστασης των 7,7 εκατ. μετρητών με νέους έξυπνους μετρητές έως το 2030. Ηδη έχουν εγκατασταθεί έως σήμερα περισσότεροι από 1,1 εκατ. έξυπνοι μετρητές ενώ στόχος είναι έως το τέλος του έτους να έχουν αντικατασταθεί 1,5 εκατ. μετρητές με στόχο έως το 2030 να έχει ολοκληρωθεί ο σχεδιασμός για την αντικατάσταση όλων των παλαιών μετρητών με «έξυπνους» και ο αριθμός τους αναμένεται ότι θα έχει φτάσει στα 7,5-7,6 εκατομμύρια.

Premium έκδοση «Τα ΝΕΑ»

Headlines:
Δείτε όλες τις Τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο in.gr
Εργασιακά – Ασφαλιστικά
Το ελληνικό παράδοξο: Υψηλό κόστος εργασίας, χαμηλή παραγωγικότητα

Το ελληνικό παράδοξο: Υψηλό κόστος εργασίας, χαμηλή παραγωγικότητα

googlenews

Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Vita.gr
Το ghosting ή η απόρριψη; Τι πονάει περισσότερο;

Το ghosting ή η απόρριψη; Τι πονάει περισσότερο;

World
Federal Reserve: Τα τρία στρατόπεδα και η «3η εντολή»

Federal Reserve: Τα τρία στρατόπεδα και η «3η εντολή»

inWellness
inTown
sp_banner_Desk
Stream newspaper
Σκληρή μάχη για την κυριαρχία στην κινεζική αυτοκινητοβιομηχανία
Διεθνής Οικονομία 17.09.25

Σκληρή μάχη για την κυριαρχία στην κινεζική αυτοκινητοβιομηχανία

Μεταξύ 2021 και 2024, ο αριθμός των αυτοκινήτων που στάλθηκαν στο εξωτερικό τετραπλασιάστηκε, με την Κίνα να ξεπερνά την Ιαπωνία. Η μάχη για την αυτοκινητοβιομηχανία εξελίσσεται στην Ασία

Δημήτρης Σταμούλης
Δημήτρης Σταμούλης
Ιδιόγραφη διαθήκη: Τα 6 «κλειδιά» για να είναι έγκυρη – Πότε μπορεί να ακυρωθεί
Όροι και προϋποθέσεις 17.09.25

Τα 6 «κλειδιά» για να είναι έγκυρες οι ιδιόγραφες διαθήκες - Πότε μπορεί να ακυρωθούν

Τι πρέπει να προσέξει όποιος συντάσσει χειρόγραφη διαθήκη για τη διάθεση της περιουσίας του και την προστασία των κληρονόμων - Τι έχουν κρίνει τα δικαστήρια

Μίνα Μουστάκα
Μίνα Μουστάκα
Έκθεση Ντράγκι, ένα χρόνο μετά: Αδράνεια και εφυσηχασμός – Το μήνυμα του συντάκτη της
Μόνο δικαιολογίες 16.09.25

Νέο καμπανάκι για την επιβίωση της Ε.Ε. από τον Ντράγκι

Τον Σεπτέμβριο του 2024, η Κομισιόν υιοθέτησε τις 383 συστάσεις του Μάριο Ντράγκι για την ανάταξη της ευρωπαϊκής οικονομίας. Ένα χρόνο μετά, μόλις 11,2% των προτάσεων έχουν εφαρμοστεί.

Αρχοντία Κάτσουρα
Αρχοντία Κάτσουρα
Βουτιά -1,9% στο πραγματικό εισόδημα των νοικοκυριών στην Ελλάδα το 2025 – Η τρίτη χειρότερη επίδοση στον ΟΟΣΑ
Στοιχεία OOΣΑ 16.09.25

Βουτιά -1,9% για το πραγματικό εισόδημα των νοικοκυριών στην Ελλάδα το 2025

Η πτώση στο κατά κεφαλήν διαθέσιμο εισόδημα των νοικοκυριών στην Ελλάδα, όπως την αποτύπωσε ο ΟΟΣΑ, εξηγεί γιατί ο μήνας δεν βγαίνει, παρά τις ονομαστικές αυξήσεις.

Αφροδίτη Τζιαντζή
Αφροδίτη Τζιαντζή
inStream - Ροή Ειδήσεων
Λαμία: Φωτιά σε διαμέρισμα – Οικογένεια κινδύνεψε, 6 άνθρωποι στο νοσοκομείο
Μεγάλη κινητοποίηση 17.09.25

Φωτιά σε διαμέρισμα στη Λαμία - Οικογένεια κινδύνεψε, 6 άνθρωποι στο νοσοκομείο

Η φωτιά ξέσπασε σε διαμέρισμα πρώτου ορόφου στην οδό Μακροπούλου στη Λαμία, όπου διέμενε ένα ηλικιωμένο ζευγάρι με τον γιο τους - Η γυναίκα φέρεται να έχει υποστεί σοβαρά εγκαύματα

Σύνταξη
ΗΠΑ – Τσάρλι Κερκ: Αποσύρθηκε έγγραφο για τη βία της ακροδεξιάς από τον ιστότοπο του υπ. Δικαιοσύνης
Κατέρριπτε το αφήγημα Τραμπ 17.09.25

Τυχαίο; Αποσύρθηκε έγγραφο για τη βία της ακροδεξιάς από τον ιστότοπο του αμερικανικού υπ. Δικαιοσύνης

Το έγγραφο αυτό, υπογράμμιζε ότι «εξτρεμιστές της ακροδεξιάς έχουν διαπράξει πολύ περισσότερες δολοφονίες με ιδεολογικά κίνητρα απ’ ό,τι εξτρεμιστές της άκρας αριστεράς και ισλαμιστές εξτρεμιστές»

Σύνταξη
Σκληρή μάχη για την κυριαρχία στην κινεζική αυτοκινητοβιομηχανία
Διεθνής Οικονομία 17.09.25

Σκληρή μάχη για την κυριαρχία στην κινεζική αυτοκινητοβιομηχανία

Μεταξύ 2021 και 2024, ο αριθμός των αυτοκινήτων που στάλθηκαν στο εξωτερικό τετραπλασιάστηκε, με την Κίνα να ξεπερνά την Ιαπωνία. Η μάχη για την αυτοκινητοβιομηχανία εξελίσσεται στην Ασία

Δημήτρης Σταμούλης
Δημήτρης Σταμούλης
Ιδιόγραφη διαθήκη: Τα 6 «κλειδιά» για να είναι έγκυρη – Πότε μπορεί να ακυρωθεί
Όροι και προϋποθέσεις 17.09.25

Τα 6 «κλειδιά» για να είναι έγκυρες οι ιδιόγραφες διαθήκες - Πότε μπορεί να ακυρωθούν

Τι πρέπει να προσέξει όποιος συντάσσει χειρόγραφη διαθήκη για τη διάθεση της περιουσίας του και την προστασία των κληρονόμων - Τι έχουν κρίνει τα δικαστήρια

Μίνα Μουστάκα
Μίνα Μουστάκα
Η Ρωσία επιστρέφει στο «αλισβερίσι»
Eμπόριο χωρίς χρήμα 17.09.25

Η Ρωσία επιστρέφει στο «αλισβερίσι»

Οι κυρώσεις και οι φόβοι τραπεζών σπρώχνουν τη Μόσχα σε ανταλλακτικές συμφωνίες με κίνδυνο επανάληψης του χάους των ‘90s

Γεώργιος Μαζιάς
Από την «ειδική σχέση», μέχρι τον Τζέφρι Έπσταϊν – Η ιστορική επίσκεψη Τραμπ στη Βρετανία ως «ναρκοπέδιο»
Λεπτές ισορροπίες 17.09.25

Από την «ειδική σχέση», μέχρι τον Τζέφρι Έπσταϊν – Η ιστορική επίσκεψη Τραμπ στη Βρετανία ως «ναρκοπέδιο»

Το Λονδίνο ποντάρει σε περαιτέρω ενίσχυση των σχέσεων με τις ΗΠΑ, όμως η ιστορική δεύτερη επίσημη επίσκεψη του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ είναι στρωμένη με «αγκάθια» και προκλήσεις

Μαργαρίτα Βεργολιά
Μαργαρίτα Βεργολιά
Σουφλί: Παραλίγο τραγωδία σε σιδηροδρομική διάβαση – Κινδύνεψε πολίτης με προβλήματα όρασης
Σουφλί 17.09.25

Παραλίγο τραγωδία σε διάβαση τρένου - Κινδύνεψε πολίτης με προβλήματα όρασης

Το ηχητικό σήμα που συνοδεύει την κίνηση της προστατευτικής μπάρας σε διάβαση τρένου στο Σουφλί δεν λειτουργούσε λόγω βλάβης, με αποτέλεσμα να κινδυνέψει σοβαρά πολίτης με προβλήματα όρασης.

Σύνταξη
Νίγηρας: Τουλάχιστον 22 χωρικοί δολοφονήθηκαν σε επιθέσεις ενόπλων
Νίγηρας 17.09.25

«22 αθώοι άνθρωποι δολοφονήθηκαν άνανδρα χωρίς κανέναν λόγο»

Μακελειό με τουλάχιστον 22 νεκρούς σημειώθηκε στον Νίγηρα, το δυτικό τμήμα του οποίου βρίσκεται αντιμέτωπο με επιθέσεις οργανώσεων που ορκίζονται πίστη είτε στην Αλ Κάιντα ή στο Ισλαμικό Κράτος.

Σύνταξη
Ισημερινός: Κατάσταση έκτακτης ανάγκης εξαιτίας κινητοποιήσεων και αποκλεισμών δρόμων
Αποκλεισμοί δρόμων 17.09.25

Κατάσταση έκτακτης ανάγκης στον Ισημερινό εξαιτίας των λαϊκών κινητοποιήσεων

Κατάσταση έκτακτης ανάγκης επιβλήθηκε στον Ισημερινό καθώς η κατάργηση της επιδότησης στην τιμή του πετρελαίου κίνησης έβγαλε στον δρόμο τους πολίτες, οι οποίοι απέκλεισαν οδικούς άξονες.

Σύνταξη
Βραζιλία: Στο νοσοκομείο διακομίστηκε ο Μπολσονάρο
Βραζιλία 17.09.25

Στο νοσοκομείο ο Μπολσονάρο

Ο καταδικασθείς σε 27 χρόνια κάθειρξη για απόπειρα πραξικοπήματος Ζαΐρ Μπολσονάρο διακομίστηκε στο νοσοκομείο καθώς είχε «επίμονο λόξυγκα, εμετούς και χαμηλή αρτηριακή πίεση».

Σύνταξη
Ο Αντετοκούνμπο ζήτησε συγνώμη για το σχόλιό του για τις τουρκικές σημαίες: «Έχω μόνο αγάπη για την Τουρκία και τον υπόλοιπο κόσμο»
Μπάσκετ 17.09.25

Ο Αντετοκούνμπο ζήτησε συγνώμη για το σχόλιό του για τις τουρκικές σημαίες: «Έχω μόνο αγάπη για την Τουρκία και τον υπόλοιπο κόσμο»

Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο έδειξε το μεγαλείο ψυχής του και πέρα από το γεγονός ότι έκανε μια ενωτική ανάρτηση, θέλοντας να τελειώσει την κόντρα με τον Αλπερέν Σενγκούν, ζήτησε και συγνώμη για σχόλιο που έκανε για τις τουρκικές σημαίες στα social media.

Σύνταξη
Γιουβέντους – Ντόρτμουντ 4-4: Μυθικό ματς και μυθική επιστροφή τις «Γιούβε» με δύο γκολ στις καθυστερήσεις!
Ποδόσφαιρο 17.09.25

Γιουβέντους – Ντόρτμουντ 4-4: Μυθικό ματς και μυθική επιστροφή τις «Γιούβε» με δύο γκολ στις καθυστερήσεις!

Απίθανο παιχνίδι στο Τορίνο, με οκτώ γκολ, όλα στο δεύτερο ημίχρονο και τη Γιουβέντους να «κλέβει» στο τέλος την ισοπαλία, παρότι η Ντόρτμουντ προηγήθηκε με 2-4 στο 86'!

Αλέξανδρος Κωτάκης
Must Read
Σήμανε μεγαλύτερη διόρθωση στο ΧΑ, έδωσε στίγμα η Aegean, το timing των Ελλήνων τραπεζιτών, ψάχνουν μετοχές ΕΧΑΕ τα funds, στόχευσε ο Μητσοτάκης, «βράζουν» οι αγρότες

Σήμανε μεγαλύτερη διόρθωση στο ΧΑ, έδωσε στίγμα η Aegean, το timing των Ελλήνων τραπεζιτών, ψάχνουν μετοχές ΕΧΑΕ τα funds, στόχευσε ο Μητσοτάκης, «βράζουν» οι αγρότες

ΑΑΔΕ: Αυτόματα με λίγα κλικ οι αλλαγές ΚΑΔ για επιχειρήσεις και επαγγελματίες

ΑΑΔΕ: Αυτόματα με λίγα κλικ οι αλλαγές ΚΑΔ για επιχειρήσεις και επαγγελματίες

82ο φεστιβάλ Βενετίας: Ο (αυτονόητος) κίνδυνος της πυρηνικής απειλής

82ο φεστιβάλ Βενετίας: Ο (αυτονόητος) κίνδυνος της πυρηνικής απειλής

Πρωτεία στην περιβαλλοντική ρύπανση για τις ελληνικές πόλεις

Πρωτεία στην περιβαλλοντική ρύπανση για τις ελληνικές πόλεις

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Keanu Reeves: Ο τραγικός έρωτας με τη Jennifer Syme και η σημαδεμένη ζωή ενός αντι-σταρ

Keanu Reeves: Ο τραγικός έρωτας με τη Jennifer Syme και η σημαδεμένη ζωή ενός αντι-σταρ

Digital sunset: Η βραδινή ιεροτελεστία για βαθύ, ξεκούραστο ύπνο

Digital sunset: Η βραδινή ιεροτελεστία για βαθύ, ξεκούραστο ύπνο

Νήπιο: Δείχνει με το δάχτυλο τα πάντα; Σας έχουμε υπέροχα νέα!

Νήπιο: Δείχνει με το δάχτυλο τα πάντα; Σας έχουμε υπέροχα νέα!

Ντοκουμέντα & διάλογοι για τη μαφία της Κρήτης

Ντοκουμέντα & διάλογοι για τη μαφία της Κρήτης

in.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΦΑΕ ΠΕΙΡΑΙΑ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

Τετάρτη 17 Σεπτεμβρίου 2025
Απόρρητο