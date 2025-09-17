Έκρηξη 67% στις ρευματοκλοπές το 8μηνο του 2025

Σε μείζον πρόβλημα έχουν εξελιχθεί οι ρευματοκλοπές, με τις απώλειες εκατομμυρίων ευρώ να επιβαρύνουν τους λογαριασμούς των συνεπών καταναλωτών. Από τις αρχές του έτους οι αρμόδιοι ελεγκτικοί μηχανισμοί εντόπισαν 15.554 περιπτώσεις ρευματοκλοπής παρουσιάζοντας αύξηση 67% το οκτάμηνο σε σχέση με το αντίστοιχο διάστημα πέρυσι, ενώ συνολικά το ποσό των προστίμων φτάνει τα 58,5 εκατ. ευρώ αυξημένα κατά 72% σε σχέση με πέρυσι ενώ οι εισπράξεις των προστίμων αυτών φθάνουν τα 27 εκατ. ευρώ (86% υψηλότερα η εισπραξιμότητα σε σχέση με την ίδια περίοδο του 2024).

Το νέο μοντέλο διαχείρισης ρευματοκλοπών για το διάστημα 2026 – 2028, στοχεύει σε υπερδιπλασιασμό των τεχνικών ελέγχων

Περιοχές με έντονη τουριστική κίνηση εμφανίζουν τα υψηλότερα ποσοστά διαπιστωμένων ή πιθανολογούμενων ρευματοκλοπών, όπως προκύπτει από τους ελέγχους που έχουν ήδη γίνει. Τα στοιχεία αυτά παρουσιάστηκαν στη διάρκεια της ΔΕΘ από τα στελέχη του ΔΕΔΔΗΕ, τα οποία υπογράμμισαν ότι το φαινόμενο της ρευματοκλοπής εξελίσσεται σε οικονομική πληγή με σημαντικές επιπτώσεις στο σύστημα και την αγορά.

Μάλιστα, σύμφωνα με τα ίδια στοιχεία, οι παραβάσεις είχαν αυξητική τάση από την αρχή του έτους καθώς από 1.616 περιπτώσεις τον Ιανουάριο, τα περιστατικά ρευματοκλοπής εκτοξεύτηκαν τον Ιούλιο σε 3.254 και τον Αύγουστο έφτασαν σε 2.573, με τις οικονομικές απώλειες να διαμορφώνοντα στα 11,4 εκατ. ευρώ για τον μήνα Ιούλιο και στα 7,5 εκατ. ευρώ ζημία για τον μήνα Αύγουστο.

Πρωταθλήτριες στις ρευματοκλοπές ήταν οι τουριστικές περιοχές, με την Ικαρία να βρίσκεται στην πρώτη θέση με 41,7% παραβάσεων και να ακολουθούν η Μύκονος (37,8%), η Ρόδος (22,3%), η Κως (15,7%), το Ρέθυμνο (15%) και η Τήνος, η Σαντορίνη και η Πάρος με ποσοστά άνω του 12% στο σύνολο των ελέγχων που πραγματοποιήθηκαν στις περιοχές αυτές. Οι πραγματοποιούμενοι έλεγχοι αφορούσαν κυρίως επαγγελματικές εγκαταστάσεις –ξενοδοχεία, εστιατόρια, σουπερμάρκετ κ.λπ. Μάλιστα από τους ελέγχους που έγιναν σε αλυσίδες εστίασης, το ποσοστό παραβατικών ευρημάτων έφτασε ως και το 50%.

Πάντως στην προσπάθεια αντιμετώπισης του φαινομένου το νέο μοντέλο διαχείρισης ρευματοκλοπών που τρέχει ο ΔΕΔΔΗΕ για το διάστημα 2026 – 2028, στοχεύει σε υπερδιπλασιασμό των τεχνικών ελέγχων.

Αυστηρότερο πλαίσιο

Το υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας, όπως έχει δηλώσει και ο υπουργός Σταύρος Παπασταύρου, θεωρεί επιβεβλημένο να μπει τέλος σε αυτές τις πρακτικές που επιβαρύνουν τους συνεπείς καταναλωτές και ετοιμάζει παρεμβάσεις για το φθινόπωρο με στόχο την αυστηροποίηση του πλαισίου. Μάλιστα ήδη από 1η Ιουλίου 2025 ισχύουν βαρύτερα πρόστιμα για όσους εντοπίζονται να κλέβουν ρεύμα. Στην ίδια κατεύθυνση κινείται και ο διαχειριστής ενέργειας ΔΕΔΔΗΕ που ζητά θεσμικές παρεμβάσεις, αυστηρότερο πλαίσιο για τους υπότροπους και διπλάσια πρόστιμα μέσω της αναθεωρημένης μεθοδολογίας ΔΟΤ.

Έξυπνοι μετρητές

Και ενώ οι έλεγχοι συνεχίζονται εντατικά, η μετάβαση στους έξυπνους μετρητές θεωρείται ως το σημαντικότερο βήμα για την αντιμετώπιση των ρευματοκλοπών αλλά και στη μείωση των απωλειών ενέργειας. Ηδη ο ΔΕΔΔΗΕ έχει σε εξέλιξη πρόγραμμα αντικατάστασης των 7,7 εκατ. μετρητών με νέους έξυπνους μετρητές έως το 2030. Ηδη έχουν εγκατασταθεί έως σήμερα περισσότεροι από 1,1 εκατ. έξυπνοι μετρητές ενώ στόχος είναι έως το τέλος του έτους να έχουν αντικατασταθεί 1,5 εκατ. μετρητές με στόχο έως το 2030 να έχει ολοκληρωθεί ο σχεδιασμός για την αντικατάσταση όλων των παλαιών μετρητών με «έξυπνους» και ο αριθμός τους αναμένεται ότι θα έχει φτάσει στα 7,5-7,6 εκατομμύρια.

Premium έκδοση «Τα ΝΕΑ»