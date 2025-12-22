Eurostat: 1 στους 4 Έλληνες ζει σε συνωστισμένα νοικοκυριά
Ο δείκτης συνωστισμένων νοικοκυριών (overcrowding rate) ορίζεται ως το ποσοστό του πληθυσμού που ζει σε συνωστισμένο νοικοκυριό.
Ένας στους τέσσερις πολίτες στην Ελλάδα ζούσε το 2024 σε νοικοκυριό με συνθήκες συνωστισμού ή πιο συγκεκριμένα το 27%, ποσοστό αυξημένο σε σχέση με το αντίστοιχο του 2023 (26,9%) και μειωμένο σε σχέση με του 2022 (28%). Η χώρα μας παρουσιάζει μια σχετική σταθερότητα σε αυτά τα ποσοστά καθώς πριν από μαι δεκαετία, το 2015, το ποσοστό ήταν στο 28,1% το 2020 ανέβηκε στο 29,0% και από τότε παρουσιάζει μια σχετική μείωση.
Πάνω από το 30% των ατόμων ζούσαν σε συνωστισμένα νοικοκυριά σε πέντε χώρες της ΕΕ
Σε επίπεδο ΕΕ, το αντίστοιχο ποσοστό ήταν 16,9 % ή περίπου 1 στους 7 στην ΕΕ, σημειώνοντας ελαφρά μείωση από το 18,1 % το 2014.
Αξίζει να σημειωθεί ότι πάνω από το 30 % των ατόμων ζούσαν σε συνωστισμένα νοικοκυριά σε πέντε χώρες της ΕΕ. Η Ρουμανία παρουσίασε το υψηλότερο ποσοστό (40,7 %), ακολουθούμενη από τη Λετονία (39,3 %), τη Βουλγαρία (33,8 %), την Πολωνία (33,7 %) και την Κροατία (31,7 %). Σε επίπεδο Ευρώπης το υψηλότερο ποσοστό καταγράφηκε στη Σερβία με 46,6%.
Αντίθετα, τα χαμηλότερα ποσοστά ατόμων σε ένα νοικοκυριό καταγράφηκαν στην Κύπρο (2,4 %), τη Μάλτα (4,4 %) και την Ολλανδία (4,6 %).
Ο δείκτης συνωστισμού νοικοκυριών (overcrowding rate) ορίζεται ως το ποσοστό του πληθυσμού που ζει σε συνθήκες συνωστισμού στο νοικοκυριό.
Ένα άτομο θεωρείται ότι ζει σε συνθήκες συνωστισμού εάν το νοικοκυριό του δεν διαθέτει ελάχιστο αριθμό δωματίων ίσο με:
• ένα δωμάτιο για το νοικοκυριό
• ένα δωμάτιο ανά ζευγάρι στο νοικοκυριό
• ένα δωμάτιο για κάθε άγαμο άτομο ηλικίας 18 ετών και άνω
• ένα δωμάτιο ανά ζευγάρι ατόμων του ίδιου φύλου ηλικίας μεταξύ 12 και 17 ετών
• ένα δωμάτιο για κάθε άγαμο άτομο ηλικίας μεταξύ 12 και 17 ετών που δεν περιλαμβάνεται στην προηγούμενη κατηγορία
• ένα δωμάτιο ανά ζευγάρι παιδιών ηλικίας κάτω των 12 ετών.
Πηγή: ΟΤ
- Στα «ΝΕΑ» της Τρίτης: Αν ταξιδέψετε…
- Στο στόχαστρο η Binance για λειτουργία ύποπτων λογαριασμών
- Γιατί οι επενδυτές ποντάρουν στην πυρηνική σύντηξη ενώ παραμένει ακατόρθωτη
- Οι μεγάλοι νικητές και χαμένοι των αγορών το 2025
- Apptronik: Ένα ανθρωποειδές ρομπότ με «DeepMind» – Εκπαιδεύεται να κάνει… τα πάντα
- Φούλαμ – Νότιγχαμ Φόρεστ 1-0: Νίκη για τους γηπεδούχους με πέναλτι του Χιμένες
- Άκρως Ζωδιακό: Τα Do’s και Don’ts στα ζώδια σήμερα [Τρίτη 23.12.2025]
- Πάτρα: Συνελήφθησαν 8 άτομα που έπαιζαν μπαρμπούτι
Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις