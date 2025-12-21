Live streaming: Παναργειακός – Ολυμπιακός Β’
Live streaming: Παναργειακός – Ολυμπιακός Β’. Παρακολουθήστε σε live streaming στις 15:00 την αναμέτρηση Παναργειακός – Ολυμπιακός Β’ για τη 15η αγωνιστική του Νοτίου Ομίλου της Super League 2.
Δείτε το ματς Παναργειακός – Ολυμπιακός Β' από το MEGA News:
Δείτε το ματς Παναργειακός – Ολυμπιακός Β’ από το MEGA News:
Η ενδεκάδα του Ολυμπιακού για το ματς: Κουράκλης, Γκοτζαμανίδης, Μπιλάλ, Μαρτίνης, Ζουγλής, Λιατσικούρας, Φίλης, Κουτσογούλας, Τανούλης, Πνευμονίδης, Κεϊτά.
Από εκεί και πέρα, ο Παναργειακός ηττήθηκε με 2-0 από τα Χανιά εκτός έδρας, την προηγούμενη αγωνιστική και δέχτηκε και τα δύο γκολ στις αρχές του δευτέρου μέρους (50′, 60′).
Όσον αφορά το προηγούμενο ματς του Ολυμπιακού Β’ νίκησε με 0-3 το Αιγάλεω εκτός έδρας, σε εξ’ αναβολής παιχνίδι πρωταθλήματος. Άνοιξε το σκορ με τον Λιατσικούρα (32′), ενώ σφράγισε τη νίκη με δύο γκολ του Ζουγλή στην επανάληψη (63′, 68′). Αυτό μάλιστα ήταν και το πρώτο «τρίποντο» των Πειραιωτών με τον Ρούμπιο στον πάγκο τους.
