Κυριακή 21 Δεκεμβρίου 2025
Live streaming: Παναργειακός – Ολυμπιακός Β’
Ποδόσφαιρο 21 Δεκεμβρίου 2025 | 14:49

Live streaming: Παναργειακός – Ολυμπιακός Β’

Live streaming: Παναργειακός – Ολυμπιακός Β’. Παρακολουθήστε σε live streaming στις 15:00 την αναμέτρηση Παναργειακός – Ολυμπιακός Β’ για τη 15η αγωνιστική του Νοτίου Ομίλου της Super League 2.

Σύνταξη
Παρακολουθήστε σε live streaming στις 15:00 την αναμέτρηση Παναργειακός – Ολυμπιακός Β’ για τη 15η αγωνιστική του Νοτίου Ομίλου της Super League 2.

Δείτε το ματς Παναργειακός – Ολυμπιακός Β’ από το MEGA News:

Η ενδεκάδα του Ολυμπιακού για το ματς: Κουράκλης, Γκοτζαμανίδης, Μπιλάλ, Μαρτίνης, Ζουγλής, Λιατσικούρας, Φίλης, Κουτσογούλας, Τανούλης, Πνευμονίδης, Κεϊτά.

Από εκεί και πέρα, ο Παναργειακός ηττήθηκε με 2-0 από τα Χανιά εκτός έδρας, την προηγούμενη αγωνιστική και δέχτηκε και τα δύο γκολ στις αρχές του δευτέρου μέρους (50′, 60′).

Όσον αφορά το προηγούμενο ματς του Ολυμπιακού Β’ νίκησε με 0-3 το Αιγάλεω εκτός έδρας, σε εξ’ αναβολής παιχνίδι πρωταθλήματος. Άνοιξε το σκορ με τον Λιατσικούρα (32′), ενώ σφράγισε τη νίκη με δύο γκολ του Ζουγλή στην επανάληψη (63′, 68′). Αυτό μάλιστα ήταν και το πρώτο «τρίποντο» των Πειραιωτών με τον Ρούμπιο στον πάγκο τους.

Ποντοπόρος
Ερυθρά Θάλασσα: Ξαναμπαίνει στην εξίσωση του θαλάσσιου εμπορίου – Το σήμα της Maersk

Ερυθρά Θάλασσα: Ξαναμπαίνει στην εξίσωση του θαλάσσιου εμπορίου – Το σήμα της Maersk

Αθλητική Ροή
Μπαρτζώκας: «Αν δεν έχεις κίνητρο σε πετά το μπάσκετ έξω – Θα βοηθήσει ο Μόρις, ίσως νωρίτερα Γουόρντ και Φαλ»
Μπάσκετ 21.12.25

Μπαρτζώκας: «Αν δεν έχεις κίνητρο σε πετά το μπάσκετ έξω – Θα βοηθήσει ο Μόρις, ίσως νωρίτερα Γουόρντ και Φαλ»

O Γιώργος Μπαρτζώκας στις δηλώσεις του μετά τη νίκη επί του Κολοσσού Ρόδου μίλησε για το ρεκόρ του στον πάγκο του Ολυμπιακού, ενώ αναφέρθηκε και στο ντεμπούτο του Μόρις, αλλά και στις επιστροφές Γουόρντ και Φαλ.

Σύνταξη
LIVE: Χιρόνα – Ατλέτικο Μαδρίτης
La Liga 21.12.25

LIVE: Χιρόνα – Ατλέτικο Μαδρίτης

LIVE: Χιρόνα – Ατλέτικο Μαδρίτης. Παρακολουθήστε live στις 15:00 την εξέλιξη της αναμέτρησης Χιρόνα – Ατλέτικο Μαδρίτης για τη 17η αγωνιστική της La Liga. Τηλεοπτικά από Novasports 1.

Σύνταξη
Ολυμπιακός – Κολοσσός Ρόδου 100-86: Μυθικός Ντόρσεϊ, καθάρισε με 41 πόντους στο ντεμπούτο του Μόντε Μόρις (vid)
Μπάσκετ 21.12.25

Ολυμπιακός – Κολοσσός Ρόδου 100-86: Μυθικός Ντόρσεϊ, καθάρισε με 41 πόντους στο ντεμπούτο του Μόντε Μόρις (vid)

Με απίθανο σόου του Τάιλερ Ντόρσεϊ, ο οποίος σταμάτησε στους 41 πόντους, ο Ολυμπιακός καθάρισε τον Κολοσσό Ρόδου στο ΣΕΦ και έκανε το 11/11 στο πρωτάθλημα στο ντεμπούτο του Μόντε Μόρις.

Σύνταξη
Σεισμική αλλαγή στο αφρικανικό ποδόσφαιρο: Το CAN ανά τετραετία και νέα Λίγκα των Εθνών
Ποδόσφαιρο 21.12.25

Σεισμική αλλαγή στο αφρικανικό ποδόσφαιρο: Το CAN ανά τετραετία και νέα Λίγκα των Εθνών

Η απόφαση του Πατρίς Μοτσεπέ επαναπροσδιορίζει το ημερολόγιο της ηπείρου, αλλάζει τις ισορροπίες με την Ευρώπη και ανοίγει μια νέα εποχή για τις εθνικές ομάδες της Αφρικής

Γιώργος Μαζιάς
Γιώργος Μαζιάς
Σέντρα στο Κόπα Άφρικα: Το Μαρόκο του Ελ Κααμπί κάνει πρεμιέρα κόντρα στις Κομόρες
Ποδόσφαιρο 21.12.25

Σέντρα στο Κόπα Άφρικα: Το Μαρόκο του Ελ Κααμπί κάνει πρεμιέρα κόντρα στις Κομόρες

Το Κόπα Άφρικα ξεκινάει σήμερα Κυριακή (21/12), με το Μαρόκο του Αγιούμπ Ελ Κααμπί να αντιμετωπίζει τις Κομόρες και να ευελπιστεί σε κατάκτηση του τροπαίου στην έδρα του

Σύνταξη
LIVE: Ολυμπιακός – Κολοσσός Ρόδου
Μπάσκετ 21.12.25

LIVE: Ολυμπιακός – Κολοσσός Ρόδου

LIVE: Ολυμπιακός – Κολοσσός Ρόδου. Παρακολουθήστε live στις 13:00 την εξέλιξη της αναμέτρησης Ολυμπιακός – Κολοσσός Ρόδου για την 11η αγωνιστική της Stoiximan GBL. Τηλεοπτικά από ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ.

Σύνταξη
inStream - Ροή Ειδήσεων
Η «τυχαία» διαρροή ότι ελέγχεται ο αγροτοσυνδικαλιστής Κώστας Ανεστίδης για τον ΟΠΕΚΕΠΕ προκαλεί ερωτήματα
Πολλές οι συμπτώσεις 21.12.25

Η «τυχαία» διαρροή ότι ελέγχεται ο αγροτοσυνδικαλιστής Κώστας Ανεστίδης για τον ΟΠΕΚΕΠΕ προκαλεί ερωτήματα

Την ώρα κλιμάκωσης των κινητοποιήσεων και με την κυβέρνηση να συκοφαντεί τον αγώνα των αγροτών, βγαίνει διαρροή ότι ελέγχεται για παράνομες επιδοτήσεις ο συνδικαλιστής Κώστας Ανεστίδης από το μπλόκο των Μαλγάρων. Καθόλου τυχαία η στιγμή, λένε με νόημα οι αγροτοσυνδικαλιστές, που, βεβαίως, πρώτοι απαιτούν «όλα στα φως»

Σύνταξη
Μπαρτζώκας: «Νομίζω πως ο Φαλ θα γυρίσει μέσα στη χρονιά»
Μπάσκετ 21.12.25

Ο Μπαρτζώκας αποκάλυψε πως η επιστροφή του Φαλ θα γίνει πιο σύντομα από ότι αναμενόταν

Ο Γιώργος Μπαρτζώκας ανέφερε πως η αποθεραπεία του Μουστάφα Φαλ πηγαίνει πολύ καλά και εξέφρασε την πίστη ότι ο Γάλλος σέντερ θα καταφέρει να αγωνιστεί μέσα στη φετινή σεζόν.

Σύνταξη
Η πρώτη κίνηση του Ζοσέ Μουρίνιο στην Μπενφίκα: Σίντνι Καμπράλ στο προσκήνιο
Ποδόσφαιρο 21.12.25

Η πρώτη κίνηση του Ζοσέ Μουρίνιο στην Μπενφίκα: Σίντνι Καμπράλ στο προσκήνιο

Ο Πορτογάλος τεχνικός, Ζοσέ Μουρίνιο θέλει άμεση ενίσχυση στα άκρα της άμυνας και οι Αετοί κινούνται αποφασιστικά για τον διεθνή με το Πράσινο Ακρωτήρι από την Εστρέλα Αμαδόρα

Γεώργιος Μαζιάς
Αυστραλία: Αποδοκιμασίες κατά του πρωθυπουργού στις εκδηλώσεις μνήμης για τα θύματα στην παραλία Μποντάι
Δρακόντεια μέτρα 21.12.25

Αποδοκιμασίες κατά του Αυστραλού πρωθυπουργού στις εκδηλώσεις μνήμης για τα θύματα στην παραλία Μποντάι

Υπό αυστηρά μέτρα ασφαλείας και με τις σημαίες να κυματίζουν μεσίστιες στα κυβερνητικά κτίρια, τηρήθηκε ενός λεπτού σιγή στις 06:47 ώρα Αυστραλίας, τη στιγμή που ξεκίνησε η επίθεση

Σύνταξη
Η αβάσταχτη σκληρότητα μιας αδιάφορης προς τα παιδιά Πολιτείας – Γιατί με τα παιδιά ό,τι δίνεις παίρνεις
Δημοσίευση στο in 21.12.25

Η αβάσταχτη σκληρότητα μιας αδιάφορης προς τα παιδιά Πολιτείας – Γιατί με τα παιδιά ό,τι δίνεις παίρνεις

Σκληρή και ουσιαστική παρέμβαση στο in για τη συμπεριφορά των παιδιών μετά από 10 χρόνια πολλαπλών κρίσεων, την παντελή έλλειψη μέτρων και την ευκολία των επικίνδυνων αναλύσεων για τη βία των νέων και την υποτιθέμενη παραβατικότητά τους από τους κατεξοχήν ειδικούς Ξένη Δημητρίου, Βασίλη Ιωακειμίδη, Θεώνη Κουφονικολάκου και Γιώργο Νικολαΐδη. «Αρχή του ποινικού δικαίου των ανηλίκων είναι η αγωγή και όχι η τιμωρία»

Σύνταξη
Φάμελλος για δώρο Χριστουγέννων: Κ. Μητσοτάκη ώς πότε θα συντηρείτε κοινωνικές ανισότητες και αδικίες;
ΣΥΡΙΖΑ 21.12.25

Φάμελλος για δώρο Χριστουγέννων: Κ. Μητσοτάκη ώς πότε θα συντηρείτε κοινωνικές ανισότητες και αδικίες;

«Οι δημόσιοι υπάλληλοι και οι συνταξιούχοι, παραμένουν δέσμιοι μιας μνημονιακής υποχρέωσης», επισήμανε σε μήνυμά του ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ - ΠΣ, Σωκράτης Φάμελλος

Σύνταξη
Σέρρες: Συνελήφθη καθηγητής μετά από καταγγελία 17χρονης μαθήτριας για παρενόχληση – Κατηγορείται πως την θώπευσε σε άδεια τάξη
Ελλάδα 21.12.25

Σέρρες: Συνελήφθη καθηγητής μετά από καταγγελία 17χρονης μαθήτριας για παρενόχληση – Κατηγορείται πως την θώπευσε σε άδεια τάξη

Αύριο απολογείται o καθηγητής – Αποκλειστικές πληροφορίες του in για το τι αναμένεται να ισχυριστεί – τι λέει ο δικηγόρος του

Γεωργία Κακή
Γεωργία Κακή
Χαρίτσης: Θετική η μετατόπιση ΣΥΡΙΖΑ στις αμυντικές δαπάνες – Η εξεταστική για τον ΟΠΕΚΕΠΕ έργο του Netflix
Νέα Αριστερά 21.12.25

Χαρίτσης: Θετική η μετατόπιση ΣΥΡΙΖΑ στις αμυντικές δαπάνες – Η εξεταστική για τον ΟΠΕΚΕΠΕ έργο του Netflix

Άνοιγμα προς τον ΣΥΡΙΖΑ από τον πρόεδρο της Νέας Αριστεράς, Αλέξη Χαρίτση, με ταυτόχρονα πυρά κατά της κυβέρνησης για την εικόνα της εξεταστικής επιτροπής για τον ΟΠΕΚΕΠΕ

Σύνταξη
Με… σοφούς οργανώνει το «κίνημα» η Καρυστιανού και οραματίζεται να σώσει τη χώρα
Ελλάδα 21.12.25

Με… σοφούς οργανώνει το «κίνημα» η Καρυστιανού και οραματίζεται να σώσει τη χώρα

Η διαφθορά «στα Τέμπη έχει συγκεκριμένα ονοματεπώνυμα: Μητσοτάκης, Καραμανλής, μια ολόκληρη λίστα...» λέει η κ. Καρυστιανού και υποστηρίζει ότι «Η κοινωνία χρειάζεται ένα αδιάφθορο νέο πολιτικό σύστημα, στο οποίο η συμμετοχή της κοινωνίας θα είναι διαρκής»

Σύνταξη
Μπαρτζώκας: «Αν δεν έχεις κίνητρο σε πετά το μπάσκετ έξω – Θα βοηθήσει ο Μόρις, ίσως νωρίτερα Γουόρντ και Φαλ»
Μπάσκετ 21.12.25

Μπαρτζώκας: «Αν δεν έχεις κίνητρο σε πετά το μπάσκετ έξω – Θα βοηθήσει ο Μόρις, ίσως νωρίτερα Γουόρντ και Φαλ»

O Γιώργος Μπαρτζώκας στις δηλώσεις του μετά τη νίκη επί του Κολοσσού Ρόδου μίλησε για το ρεκόρ του στον πάγκο του Ολυμπιακού, ενώ αναφέρθηκε και στο ντεμπούτο του Μόρις, αλλά και στις επιστροφές Γουόρντ και Φαλ.

Σύνταξη
«Είχα να κοιμηθώ 15 μέρες»: Παραμένει στο νοσοκομείο ο Λευτέρης Πανταζής μετά την υπερκόπωση – Πότε βγαίνει
Βίντεο 21.12.25

«Είχα να κοιμηθώ 15 μέρες»: Παραμένει στο νοσοκομείο ο Λευτέρης Πανταζής μετά την υπερκόπωση – Πότε βγαίνει

Παραμένει νοσηλευόμενος ο Λευτέρης Πανταζής έπειτα από έντονη υπερκόπωση, αποκαλύπτοντας πως για 15 συνεχόμενες ημέρες δεν είχε κοιμηθεί, ενώ δηλώνει πλέον αισθητά καλύτερα και προετοιμάζεται για την επιστροφή του στη σκηνή

Σύνταξη
«Έξι του μήνα έχεις 200 ευρώ να φέρεις» – Οι αποκαλυπτικοί διάλογοι που «καίνε» το κύκλωμα ναρκωτικών σε σχολεία
Ελλάδα 21.12.25

«Έξι του μήνα έχεις 200 ευρώ να φέρεις» – Οι αποκαλυπτικοί διάλογοι που «καίνε» το κύκλωμα ναρκωτικών σε σχολεία

Αποκαλυπτικές είναι οι συνομιλίες μεταξύ των μελών του κυκλώματος διακίνησης ναρκωτικών μεταξύ των οποίων περιλαμβάνονται και έξι ανήλικοι.

Αναστασία Σταματοπούλου
Αναστασία Σταματοπούλου
LIVE: Χιρόνα – Ατλέτικο Μαδρίτης
La Liga 21.12.25

LIVE: Χιρόνα – Ατλέτικο Μαδρίτης

LIVE: Χιρόνα – Ατλέτικο Μαδρίτης. Παρακολουθήστε live στις 15:00 την εξέλιξη της αναμέτρησης Χιρόνα – Ατλέτικο Μαδρίτης για τη 17η αγωνιστική της La Liga. Τηλεοπτικά από Novasports 1.

Σύνταξη
Ολυμπιακός – Κολοσσός Ρόδου 100-86: Μυθικός Ντόρσεϊ, καθάρισε με 41 πόντους στο ντεμπούτο του Μόντε Μόρις (vid)
Μπάσκετ 21.12.25

Ολυμπιακός – Κολοσσός Ρόδου 100-86: Μυθικός Ντόρσεϊ, καθάρισε με 41 πόντους στο ντεμπούτο του Μόντε Μόρις (vid)

Με απίθανο σόου του Τάιλερ Ντόρσεϊ, ο οποίος σταμάτησε στους 41 πόντους, ο Ολυμπιακός καθάρισε τον Κολοσσό Ρόδου στο ΣΕΦ και έκανε το 11/11 στο πρωτάθλημα στο ντεμπούτο του Μόντε Μόρις.

Σύνταξη
Νέο Ψυχικό: Καταλάμβαναν δρόμους και παρείχαν υπηρεσίες στάθμευσης έναντι αμοιβής – Τέσσερις συλλήψεις
Πώς δρούσε η ομάδα 21.12.25

Καταλάμβαναν δημόσιους χώρους και παρείχαν υπηρεσίες στάθμευσης έναντι αμοιβής - Τέσσερις συλλήψεις

Εις βάρος των συλληφθέντων στο Νέο Ψυχικό σχηματίστηκαν δικογραφίες από το Β΄ Τμήμα Τροχαίας Βορειοανατολικής Αττικής για αυθαίρετη κατάληψη δημοσίων χώρων και οδοστρωμάτων

Σύνταξη
Φωτιά στο MAGA βάζει ο Κάρλσον – «Λυπάμαι πολύ γι’ αυτόν – αποκάλυψε το μίσος του σε μένα και άλλους χριστιανούς»
Κόσμος 21.12.25

Φωτιά στο MAGA βάζει ο Κάρλσον – «Λυπάμαι πολύ γι’ αυτόν – αποκάλυψε το μίσος του σε μένα και άλλους χριστιανούς»

Ένα κίνημα που έχει αρχίσει να αμφιβάλει για τον φιλοϊσραηλινό προσανατολισμό των Ρεπουμπλικανών, βρίσκει στον δημοσιογράφο Τάκερ Κάρλσον τον επιδέξιο εκφραστή του, προκαλώντας όμως πανίσχυρους υπερσυντηρητικούς ηγέτες.

Βαγγέλης Γεωργίου
Βαγγέλης Γεωργίου
Καιρός: Εκδηλώθηκε παγετός στη Βόρεια Ελλάδα – Οι χαμηλότερες θερμοκρασίες την Κυριακή
Καιρός 21.12.25

Εκδηλώθηκε παγετός στη Βόρεια Ελλάδα την Κυριακή - Πού σημειώθηκαν οι χαμηλότερες θερμοκρασίες

Σύμφωνα με τα δεδομένα από 554 σταθμούς, οι χαμηλότερες θερμοκρασίες σημειώθηκαν στη Βεύη Φλώρινας (-3,2°C), στο Βαρικό, η πόλη της Φλώρινας και η Βλάστη Κοζάνης με -3,1°C

Σύνταξη
Το άρωμα του χρόνου – Πώς ο καπνός των τελετών έγινε μνήμη στο δέρμα
«Per fumum» 21.12.25

Το άρωμα του χρόνου – Πώς ο καπνός των τελετών έγινε μνήμη στο δέρμα

Από τον καπνό του λιβανιού στη Μεσοποταμία μέχρι τα σύγχρονα φιαλίδια πολυτελείας, το άρωμα δεν είναι απλώς αισθητική απόλαυση. Είναι τελετουργία, επιστήμη, εμπόριο και μνήμη — μια αόρατη ιστορία αιώνων που συνεχίζει να ζει πάνω στο δέρμα μας

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
Πάτρα: Συνελήφθη για απάτες μέλος συμμορίας – Λεία άνω των 120.000 ευρώ – Ενεχυροδανειστήρια στο κόλπο
Στην Πάτρα 21.12.25

Συνελήφθη για τηλεφωνικές απάτες μέλος συμμορίας - Άνω των 120.000 ευρώ η λεία - Ενεχυροδανειστήρια στο κόλπο

Η συλληφθείσα κατηγορείται για συμμετοχή σε τηλεφωνικές απάτες στην Πάτρα, τετελεσμένες και σε απόπειρα - Δικογραφία και εις βάρος ιδιοκτητών ενεχυροδανειστηρίων για διάθεση προϊόντων εγκλήματος

Σύνταξη
ΗΠΑ: Τρομακτικό βίντεο – Ριπές ανέμων ανατρέπουν νταλίκες σε αυτοκινητόδρομους
ΗΠΑ 21.12.25

Τρομακτικό βίντεο - Ριπές ανέμων ανατρέπουν νταλίκες σε αυτοκινητόδρομους

Οι Μετεωρολογικές Υπηρεσίες έχουν εκδώσει ευρείες προειδοποιήσεις για ισχυρούς ανέμους, ενώ καλούν τους οδηγούς να αποφεύγουν μη αναγκαία ταξίδια υπό τέτοιες ακραίες συνθήκες.

Σύνταξη
