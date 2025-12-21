Ντόρα Γιαννακοπούλου: Πέθανε η πολυσχιδής δημιουργός του θεάτρου, του τραγουδιού και της λογοτεχνίας

Έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 88 ετών η Ντόρα Γιαννακοπούλου, μια δημιουργός που διέσχισε για περισσότερα από εξήντα χρόνια διαφορετικά πεδία της τέχνης, αφήνοντας ίχνη στο θέατρο, στο τραγούδι και στη σύγχρονη ελληνική λογοτεχνία.

Από τη Μυτιλήνη στην Αθήνα

Γεννημένη και μεγαλωμένη στη Μυτιλήνη, μετέβη από νωρίς στην Αθήνα, όπου και ολοκλήρωσε τις θεατρικές της σπουδές. Τα πρώτα της επαγγελματικά βήματα έγιναν πάνω στη σκηνή, με τη συμμετοχή της στο έργο «Ένας Όμηρος» του Μπρένταμ Μπίαμ, σε σκηνοθεσία Λεωνίδα Τριβιζά στο Κυκλικό Θέατρο. Εκεί ανέλαβε και το τραγουδιστικό μέρος της παράστασης, ερμηνεύοντας συνθέσεις του Μίκη Θεοδωράκη γραμμένες ειδικά για το ανέβασμα, γεγονός που άνοιξε έναν δεύτερο, παράλληλο καλλιτεχνικό δρόμο.

Θέατρο, μπουάτ και δισκογραφία

Στη συνέχεια εμφανίστηκε σε θεατρικές και κινηματογραφικές παραγωγές, ενώ παράλληλα βρέθηκε στις πρώτες μπουάτ της Πλάκας, σε μια εποχή όπου η καλλιτεχνική δημιουργία αναζητούσε νέες μορφές έκφρασης. Ηχογράφησε τα τραγούδια του «Όμηρου» σε δίσκο και συμμετείχε σε σημαντικά έργα της περιόδου, όπως η «Όμορφη Πόλη» και οι «Μικρές Κυκλάδες» σε ποίηση Οδυσσέα Ελύτη.

Κατά τη διάρκεια της δικτατορίας επέλεξε να φύγει από τη χώρα. Στο διάστημα της αυτοεξορίας της περιόδευσε, μαζί με μικρό κύκλο καλλιτεχνών, σε χώρες της δυτικής και ανατολικής Ευρώπης, παρουσιάζοντας πρόγραμμα αφιερωμένο στη μουσική του Μίκη Θεοδωράκη. Μετά τη Μεταπολίτευση αποσύρθηκε σχετικά γρήγορα από το θέατρο και το τραγούδι και στράφηκε με συνέπεια στη λογοτεχνία.

Η στροφή στη συγγραφή

Η συγγραφική της διαδρομή ξεκίνησε το 1993 με το μυθιστόρημα «Η πρόβα του νυφικού». Ακολούθησαν το διήγημα «Ο Πάπαρδος» και το μυθιστόρημα «Ο μεγάλος θυμός», έργα που μεταφέρθηκαν στην τηλεόραση σε σκηνοθεσία Κώστα Κουτσομύτη και γνώρισαν μεγάλη επιτυχία. Στα χρόνια που ακολούθησαν εξέδωσε πλήθος μυθιστορημάτων που αγαπήθηκαν από το ευρύ κοινό και μεταφέρθηκαν επίσης στη μικρή οθόνη, εδραιώνοντας τη θέση της ως μιας από τις πιο αναγνωρίσιμες αφηγήτριες της εποχής της.

Με μια πορεία που κινήθηκε ανάμεσα σε διαφορετικές τέχνες και ιστορικές περιόδους, η Ντόρα Γιαννακοπούλου άφησε πίσω της ένα πολυσχιδές έργο, στενά δεμένο με τις πολιτιστικές και κοινωνικές μεταβολές της μεταπολεμικής Ελλάδας.