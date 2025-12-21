magazin
Κυριακή 21 Δεκεμβρίου 2025
21.12.2025 | 11:43
Ακυβέρνητο δεξαμενόπλοιο λόγω μπλακ άουτ νότια της Σκύρου
Ντόρα Γιαννακοπούλου: Πέθανε η πολυσχιδής δημιουργός του θεάτρου, του τραγουδιού και της λογοτεχνίας
Ντόρα Γιαννακοπούλου: Πέθανε η πολυσχιδής δημιουργός του θεάτρου, του τραγουδιού και της λογοτεχνίας

Μια από τις πιο πολυδιάστατες παρουσίες του σύγχρονου ελληνικού πολιτισμού, η Ντόρα Γιαννακοπούλου, έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 88 ετών

Σύνταξη
Έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 88 ετών η Ντόρα Γιαννακοπούλου, μια δημιουργός που διέσχισε για περισσότερα από εξήντα χρόνια διαφορετικά πεδία της τέχνης, αφήνοντας ίχνη στο θέατρο, στο τραγούδι και στη σύγχρονη ελληνική λογοτεχνία.

Από τη Μυτιλήνη στην Αθήνα

Γεννημένη και μεγαλωμένη στη Μυτιλήνη, μετέβη από νωρίς στην Αθήνα, όπου και ολοκλήρωσε τις θεατρικές της σπουδές. Τα πρώτα της επαγγελματικά βήματα έγιναν πάνω στη σκηνή, με τη συμμετοχή της στο έργο «Ένας Όμηρος» του Μπρένταμ Μπίαμ, σε σκηνοθεσία Λεωνίδα Τριβιζά στο Κυκλικό Θέατρο. Εκεί ανέλαβε και το τραγουδιστικό μέρος της παράστασης, ερμηνεύοντας συνθέσεις του Μίκη Θεοδωράκη γραμμένες ειδικά για το ανέβασμα, γεγονός που άνοιξε έναν δεύτερο, παράλληλο καλλιτεχνικό δρόμο.

YouTube thumbnail

Θέατρο, μπουάτ και δισκογραφία

Στη συνέχεια εμφανίστηκε σε θεατρικές και κινηματογραφικές παραγωγές, ενώ παράλληλα βρέθηκε στις πρώτες μπουάτ της Πλάκας, σε μια εποχή όπου η καλλιτεχνική δημιουργία αναζητούσε νέες μορφές έκφρασης. Ηχογράφησε τα τραγούδια του «Όμηρου» σε δίσκο και συμμετείχε σε σημαντικά έργα της περιόδου, όπως η «Όμορφη Πόλη» και οι «Μικρές Κυκλάδες» σε ποίηση Οδυσσέα Ελύτη.

Κατά τη διάρκεια της δικτατορίας επέλεξε να φύγει από τη χώρα. Στο διάστημα της αυτοεξορίας της περιόδευσε, μαζί με μικρό κύκλο καλλιτεχνών, σε χώρες της δυτικής και ανατολικής Ευρώπης, παρουσιάζοντας πρόγραμμα αφιερωμένο στη μουσική του Μίκη Θεοδωράκη. Μετά τη Μεταπολίτευση αποσύρθηκε σχετικά γρήγορα από το θέατρο και το τραγούδι και στράφηκε με συνέπεια στη λογοτεχνία.

YouTube thumbnail

Η στροφή στη συγγραφή

Η συγγραφική της διαδρομή ξεκίνησε το 1993 με το μυθιστόρημα «Η πρόβα του νυφικού». Ακολούθησαν το διήγημα «Ο Πάπαρδος» και το μυθιστόρημα «Ο μεγάλος θυμός», έργα που μεταφέρθηκαν στην τηλεόραση σε σκηνοθεσία Κώστα Κουτσομύτη και γνώρισαν μεγάλη επιτυχία. Στα χρόνια που ακολούθησαν εξέδωσε πλήθος μυθιστορημάτων που αγαπήθηκαν από το ευρύ κοινό και μεταφέρθηκαν επίσης στη μικρή οθόνη, εδραιώνοντας τη θέση της ως μιας από τις πιο αναγνωρίσιμες αφηγήτριες της εποχής της.

Με μια πορεία που κινήθηκε ανάμεσα σε διαφορετικές τέχνες και ιστορικές περιόδους, η Ντόρα Γιαννακοπούλου άφησε πίσω της ένα πολυσχιδές έργο, στενά δεμένο με τις πολιτιστικές και κοινωνικές μεταβολές της μεταπολεμικής Ελλάδας.

Business
Σούπερ μάρκετ: Ο πόλεμος για την πίτα του 1,5 δισ. των Χριστουγέννων  

Σούπερ μάρκετ: Ο πόλεμος για την πίτα του 1,5 δισ. των Χριστουγέννων  

Economy
Δημόσιο Χρέος: Γιατί «κατεβάζει» την παραγωγικότητα στην Ελλάδα [γραφήματα]

Δημόσιο Χρέος: Γιατί «κατεβάζει» την παραγωγικότητα στην Ελλάδα [γραφήματα]

inWellness
inTown
Ο Τζέιμς Κάμερον επιστρέφει στην Πανδώρα με το πιο πολιτικό Avatar μέχρι σήμερα
Τεχνητή Νοημοσύνη 21.12.25

Ο Τζέιμς Κάμερον επιστρέφει στην Πανδώρα με το πιο πολιτικό Avatar μέχρι σήμερα

Με το Avatar: Fire and Ash, ο Τζέιμς Κάμερον μιλά για έναν κόσμο σε διαρκή σύγκρουση, την άνοδο του αυταρχισμού και τα όρια των πανάκριβων blockbusters σε μια εποχή συρρίκνωσης του box office

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
Βρυκόλακες, Rosalia και κλιματική κρίση στα best of του Μπαράκ Ομπάμα – Ταινίες, βιβλία και μουσικές που ξεχώρισε το 2025
Ανασκόπηση 20.12.25

Βρυκόλακες, Rosalia και κλιματική κρίση στα best of του Μπαράκ Ομπάμα – Ταινίες, βιβλία και μουσικές που ξεχώρισε το 2025

«Προφανώς και είμαι μεροληπτικός» σημείωσε ο Μπαράκ Ομπάμα για την επιλογή του βιβλίου της συζύγού του Μισέλ στη λίστα της χρονιάς

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
Ο Μακόλεϊ Κάλκιν απαντά στο αιώνιο ερώτημα: Είναι το «Die Hard» χριστουγεννιάτικη ταινία;
Διαφωνία; 19.12.25

Ο Μακόλεϊ Κάλκιν απαντά στο αιώνιο ερώτημα: Είναι το «Die Hard» χριστουγεννιάτικη ταινία;

«Όχι, το Die Hard δεν είναι χριστουγεννιάτικη ταινία. Μην μου φέρνετε αντίρρηση!» υποστήριξε ο Μακόλεϊ Κάλκιν, πρωταγωνιστής των ταινιών «Μόνος στο Σπίτι».

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Η ληστεία στο Λούβρο ξαναγράφει τους κανόνες ασφαλείας στα μουσεία
Τεχνητή Νοημοσύνη 19.12.25

Η ληστεία στο Λούβρο ξαναγράφει τους κανόνες ασφαλείας στα μουσεία

Όταν ακόμη και το πιο επισκέψιμο μουσείο του κόσμου αποδεικνύεται ευάλωτο, τα ερωτήματα πολλαπλασιάζονται. Η ληστεία στο Λούβρο άνοιξε τη συζήτηση για τα όρια της μουσειακής ασφάλειας.

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
Τα ριζίτικα, τα βυζαντινά, τα λαϊκά: Ο Νίκος Ξυλούρης θα είναι για πάντα ο «Αρχάγγελος της Κρήτης»
inTickets 19.12.25

Τα ριζίτικα, τα βυζαντινά, τα λαϊκά: Ο Νίκος Ξυλούρης θα είναι για πάντα ο «Αρχάγγελος της Κρήτης»

Ο Νίκος Ξυλούρης «ζωντανεύει» στη σκηνή μέσα από την παράσταση «Ο Αρχάγγελος της Κρήτης» στο Θέατρο Ήβη. Μια σκηνική κατάθεση μνήμης, όπου η φωνή του Ψαρονίκου στέκεται ακόμη όρθια απέναντι στον φόβο και τη λήθη.

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
«Για να είσαι επιτυχημένος πρέπει να είσαι σέξι με έναν straight τρόπο»: Ο Μπεν Γουίσοου παρατηρεί τη λίμπιντο της Νέας Υόρκης
Ωραίος τύπος 19.12.25

«Για να είσαι επιτυχημένος πρέπει να είσαι σέξι με έναν straight τρόπο»: Ο Μπεν Γουίσοου παρατηρεί τη λίμπιντο της Νέας Υόρκης

Ο Αμερικανός φωτογράφος Πίτερ Χούτζαρ αποτύπωσε μια queer υποκουλτούρα του Μανχάταν που έχει πλέον χαθεί λόγω του AIDS. Ο Μπεν Γουίσοου αποκαλύπτει όσα έμαθε παίζοντας τον ρόλο του φωτογράφου στην μινιμαλιστική ταινία Peter Hujar’s Day,που έχει χαρακτηριστεί από ορισμένους ως αριστούργημα.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Ο Captain America επέστρεψε και έχει γίνει πατέρας – Το Avengers: Doomsday έχει όλα όσα θέλουν οι fans της Marvel
Culture Live 19.12.25

Ο Captain America επέστρεψε και έχει γίνει πατέρας – Το Avengers: Doomsday έχει όλα όσα θέλουν οι fans της Marvel

Μετά από μια «πέτρινη» εξαετία, η Marvel επιστρατεύει την παλιά φουρνιά υπερηρώων, θέλοντας με το Avengers: Doomsday να κυριαρχήσει ξανά στις σκοτεινές αίθουσες.

Φροίξος Φυντανίδης
Φροίξος Φυντανίδης
Πέθανε ο βραβευμένος με Πούλιτζερ δημοσιογράφος Πίτερ Αρνέτ – Κάλυψε τους πολέμους του Βιετνάμ και του Κόλπου
Πρώτη γραμμή 18.12.25

Πέθανε ο βραβευμένος με Πούλιτζερ δημοσιογράφος Πίτερ Αρνέτ – Κάλυψε τους πολέμους του Βιετνάμ και του Κόλπου

Ο Πίτερ Αρνετ, ο οποίος κέρδισε το βραβείο Πούλιτζερ του 1966 για την κάλυψη του πολέμου του Βιετνάμ, απεβίωσε σε ηλικία 91 ετών.

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Φόνος στο Μονακό – Ποιός δολοφόνησε τον δισεκατομμυριούχο τραπεζίτη Έντμοντ Σάφρα; Ο νοσοκόμος, η Ρωσική μαφία και η «μαύρη χήρα»
Ντοκιμαντέρ 18.12.25

Φόνος στο Μονακό – Ποιός δολοφόνησε τον δισεκατομμυριούχο τραπεζίτη Έντμοντ Σάφρα; Ο νοσοκόμος, η Ρωσική μαφία και η «μαύρη χήρα»

Τον Δεκέμβριο του 1999, μια πυρκαγιά σε ένα υπερπολυτελές ρετιρέ στο Μόντε Κάρλο έκοψε το νήμα της ζωής του μεγιστάνα τραπεζίτη Έντμοντ Σάφρα. Σήμερα ένα νέο ντοκιμαντέρ στο Netflix φέρνει στο φως ένα μυστήριο που θα στοιχειώνει την αυτοκρατορία του χρήματος για πάντα

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
Το μνημείο για τα «θύματα του κομμουνισμού» στον Καναδά θα μείνει άδειο – Εκατοντάδες ονόματα αποδείχθηκαν Ναζί και φασίστες
Προπαγάνδα 18.12.25

Το μνημείο για τα «θύματα του κομμουνισμού» στον Καναδά θα μείνει άδειο – Εκατοντάδες ονόματα αποδείχθηκαν Ναζί και φασίστες

Ομάδες έκαναν δωρεές εις μνήμην φασιστών όπως ο Μίλε Μπουντάκ, τον οποίον ανέφεραν ως «ποιητή» - Το θέμα έφεραν στην επιφάνεια εβραϊκές ομάδες και ανεξάρτητα μέσα ενημέρωσης με έδρα τον Καναδά.

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Αγρότες: Κλείνουν αύριο τις σήραγγες των Τεμπών για τα φορτηγά – Συνεχίζουν το άνοιγμα διοδίων
Agro-in 21.12.25

Με τρακτέρ αύριο στις σήραγγες των Τεμπών οι αγρότες - Συνεχίζουν το άνοιγμα των διοδίων

Οι αγρότες με καθημερινές συνελεύσεις καθορίζουν τα επόμενα βήματα ενόψει εντείνοντας την πίεση στην κυβέρνηση - Παράλληλα συνεχίζεται το άνοιγμα των διοδίων ώστε οι εκδρομείς των Χριστουγέννων να μετακινηθούν ελεύθερα

Σύνταξη
Σέντρα στο Κόπα Άφρικα: Το Μαρόκο του Ελ Κααμπί κάνει πρεμιέρα κόντρα στις Κομόρες
Ποδόσφαιρο 21.12.25

Σέντρα στο Κόπα Άφρικα: Το Μαρόκο του Ελ Κααμπί κάνει πρεμιέρα κόντρα στις Κομόρες

Το Κόπα Άφρικα ξεκινάει σήμερα Κυριακή (21/12), με το Μαρόκο του Αγιούμπ Ελ Κααμπί να αντιμετωπίζει τις Κομόρες και να ευελπιστεί σε κατάκτηση του τροπαίου στην έδρα του

Σύνταξη
Εβραϊκός αντισιωνισμός
«Όχι στο όνομά μας» 21.12.25

Εβραϊκός αντισιωνισμός

Ένα πρόσφατο βιβλίο υπενθυμίζει ότι ο αντισιωνισμός ήταν τμήμα της κουλτούρας της αμερικανικής εβραϊκής Αρστεράς

Παναγιώτης Σωτήρης
Παναγιώτης Σωτήρης
LIVE: Ολυμπιακός – Κολοσσός Ρόδου
Μπάσκετ 21.12.25

LIVE: Ολυμπιακός – Κολοσσός Ρόδου

LIVE: Ολυμπιακός – Κολοσσός Ρόδου. Παρακολουθήστε live στις 13:00 την εξέλιξη της αναμέτρησης Ολυμπιακός – Κολοσσός Ρόδου για την 11η αγωνιστική της Stoiximan GBL. Τηλεοπτικά από ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ.

Σύνταξη
«Ο πιο γενναίος άνθρωπος που γνώρισα ποτέ»: Πέθανε η αδελφή του Τζορτζ Κλούνεϊ, Αντέλια Ζάιντλερ, σε ηλικία 65 ετών
«Η ηρωίδα μου» 21.12.25

«Ο πιο γενναίος άνθρωπος που γνώρισα ποτέ»: Πέθανε η αδελφή του Τζορτζ Κλούνεϊ, Αντέλια Ζάιντλερ, σε ηλικία 65 ετών

Την απώλεια της αδελφής του, Αντέλιας «Άντα» Ζάιντλερ, θρηνεί ο Τζορτζ Κλούνεϊ. Η 65χρονη έφυγε από τη ζωή μετά από μάχη με τον καρκίνο, με τον ηθοποιό να τη χαρακτηρίζει «ηρωίδα» και «τον πιο γενναίο άνθρωπο που γνώρισε ποτέ»

Σύνταξη
Κρήτη: Στο νοσοκομείο δύο ανήλικα αγόρια λόγω κατανάλωσης αλκοόλ – Δύο συλλήψεις
Στην Κρήτη 21.12.25

Στο νοσοκομείο δύο ανήλικα αγόρια λόγω κατανάλωσης αλκοόλ - Δύο συλλήψεις

Για τα δύο περιστατικά κατανάλωσης αλκοόλ από ανήλικα παιδιά στην Κρήτη έχουν συλληφθεί από την Αστυνομία η 53χρονη υπεύθυνη του μπαρ στο Ηράκλειο και ο 48χρονος επιχειρηματίας στα Χανιά

Σύνταξη
Τσουκαλάς: Η διακυβέρνηση Μητσοτάκη διαιρεί σε δύο Ελλάδες – Οι λίγοι καλοπερνούν, οι πολλοί αγκομαχούν
ΠΑΣΟΚ 21.12.25

Τσουκαλάς: Η διακυβέρνηση Μητσοτάκη διαιρεί σε δύο Ελλάδες – Οι λίγοι καλοπερνούν, οι πολλοί αγκομαχούν

«Η χώρα χρειάζεται άμεσα κυβέρνηση που να μπορεί να ενώσει τους Έλληνες, που θα μπορεί να δημιουργήσει μια Ελλάδα για όλους», αναφέρει ο εκπρόσωπος Τύπου του ΠΑΣΟΚ, Κώστας Τσουκαλάς

Σύνταξη
ΣΥΡΙΖΑ για Μητσοτάκη: Ο κυνισμός και η αλαζονεία του δεν πείθει κανέναν πια, ούτε τους αγροτοσυνδικαλιστές της ΝΔ
Πολιτική Γραμματεία 21.12.25

ΣΥΡΙΖΑ για Μητσοτάκη: Ο κυνισμός και η αλαζονεία του δεν πείθει κανέναν πια, ούτε τους αγροτοσυνδικαλιστές της ΝΔ

Σφοδρά πυρά στον πρωθυπουργό εξαπολύει ο ΣΥΡΙΖΑ - «Όσο κι αν προσπαθεί να κρύψει την αποτυχία του φωτίζοντας δείκτες και αριθμούς από την πλευρά που τον συμφέρει η πραγματικότητα είναι αμείλικτη…», τονίζει

Σύνταξη
Αφαιρέθηκαν χωρίς εξήγηση φωτογραφίες από τα αρχεία Έπσταϊν – ανάμεσά τους και εικόνα με τον πρόεδρο των ΗΠΑ
«Τι άλλο συγκαλύπτεται;» 21.12.25

Αφαιρέθηκαν χωρίς εξήγηση φωτογραφίες από τα αρχεία Έπσταϊν – ανάμεσά τους και εικόνα με τον πρόεδρο των ΗΠΑ

Δεκαέξι φωτογραφίες αποσύρθηκαν αθόρυβα από την ψηφιακή πλατφόρμα του Υπουργείου Δικαιοσύνης των ΗΠΑ με αρχεία για τον καταδικασμένο σε σεξουαλικά εγκλήματα Τζέφρι Έπσταϊν, προκαλώντας πολιτικές αντιδράσεις και ερωτήματα για τη διαφάνεια

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
Τεχνητή Νοημοσύνη: Πώς ο φόβος αλλάζει τον επαγγελματικό προσανατολισμό των νέων
Διεθνής Οικονομία 21.12.25

«Αν δεν θέλει τα γράμματα ας μάθει μια τέχνη» - Πώς να προστατεύσετε την εργασία σας από την Τεχνητή Νοημοσύνη

Οι νέοι υπό τον φόβο της Τεχνητής Νοημοσύνης επενδύουν λιγότερο στο πανεπιστήμιο και ενδιαφέρονται περισσότερο για εξειδικευμένα επαγγέλματα

Χρυσάνθη Ρουμελιώτου
Χρυσάνθη Ρουμελιώτου
Μητσοτάκης: Φουλ του… κοινωνικού αυτοματισμού για τους αγρότες – «Ανοιχτοί σε διάλογο αλλά όχι στο παράλογο»
Κυριακάτικη ανάρτηση 21.12.25

Φουλ του... κοινωνικού αυτοματισμού από Μητσοτάκη για τους αγρότες - «Ανοιχτοί σε διάλογο αλλά όχι στο παράλογο»

Για μια ακόμη φορά ο Κυριάκος Μητσοτάκης, προέβη σε συκοφάντηση του αγώνα των αγροτών, προσδοκώντας εναγωνίως να ενεργοποιήσει τον κοινωνικό αυτοματισμό - Πέταξε ξανά στους παραγωγούς το μπαλάκι του διαλόγου και άφησε αιχμές κατά του Νίκου Ανδρουλάκη

Σύνταξη
Σάο Πάουλο: Διακοπή συνεργασίας με γιατρό μετά από καταγγελία για παράτυπη χρήση «στυλό αδυνατίσματος»
Ποδόσφαιρο 21.12.25

Σάο Πάουλο: Διακοπή συνεργασίας με γιατρό μετά από καταγγελία για παράτυπη χρήση «στυλό αδυνατίσματος»

Φάρμακα που χρησιμοποιήθηκαν από παίκτες της Σάο Πάουλο δεν προέρχονταν από προμηθευτή εγκεκριμένο από την Anvisa – τι ακριβώς συνέβη και πώς απαντά ο σύλλογος

Γιώργος Μαζιάς
Γιώργος Μαζιάς
Ακίνητα: Νέος «ΕΝΦΙΑ» για ιδιοκτήτες ακινήτων – Ποιοι επιβαρύνονται, πότε και πόσο θα κληθούν να πληρώσουν
Ακίνητα 21.12.25

Νέος «ΕΝΦΙΑ» για ιδιοκτήτες ακινήτων - Ποιοι επιβαρύνονται, πότε και πόσο θα κληθούν να πληρώσουν

Ο καινούργιος μίνι δημοτικός ΕΝΦΙΑ για τα ακίνητα προβλέπεται στον νέο «Κώδικα Τοπικής Αυτοδιοίκησης» - Επιβάλλεται με συντελεστή επί της αξίας και το ύψος του θα καθορίζεται από τα δημοτικά συμβούλια

Σύνταξη
Ευλογιά προβάτων: Καταγγελία κτηνοτρόφου για τα νεκρά ζώα – «Έλεγαν ότι τα αποτέφρωσαν όμως έκαναν μπάζωμα αλά Τέμπη»
«Υγειονομική βόμβα» 21.12.25

«Έκαναν μπάζωμα αλά Τέμπη» - Σοβαρή καταγγελία κτηνοτρόφου για τα νεκρά ζώα από ευλογιά

Ο κτηνοτρόφος, τα πρόβατα του οποίου νόσησαν από ευλογιά και θανατώθηκαν με απόφαση της Περιφέρειας, καταγγέλλει ότι αφέθηκαν στο χωράφι του αντί να αποτεφρωθούν και απλά σκεπάστηκαν με λίγο χώμα

Σύνταξη
Η Πόρτο ανακοίνωσε τον Τιάγκο Σίλβα
Ποδόσφαιρο 21.12.25

Η Πόρτο ανακοίνωσε τον Τιάγκο Σίλβα

Ο 41χρονος Βραζιλιάνος στόπερ, Τιάγκο Σίλβα γυρίζει στο «Ντραγκάο» ως ελεύθερος, για να δώσει εμπειρία και ηγεσία στην άμυνα

Γιώργος Μαζιάς
Γιώργος Μαζιάς
in.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

