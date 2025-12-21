Τα ενέσιμα φάρμακα για την απώλεια βάρους, έχουν κάνει -σύμφωνα με όσα λένε όσοι τα χρησιμοποιούν- αυτό που οι δίαιτες δεν θα μπορούσαν ποτέ να κάνουν.

Τα φάρμακα έχουν δώσει σε όσους δεν πίστευαν ποτέ ότι θα μπορούσαν να χάσουν βάρος ένα νέο σχήμα σώματος, μια νέα προοπτική και, σε πολλές περιπτώσεις, μια εντελώς διαφορετική ζωή.

Αλλά δεν μπορείς να τα παίρνεις για πάντα…

Τι συμβαίνει λοιπόν όταν προσπαθείς να σταματήσεις; Δύο γυναίκες, με δύο πολύ διαφορετικές ιστορίες αλλά τον ίδιο στόχο – να χάσουν βάρος και να το διατηρήσουν – καταθέτουν στο BBC πώς ήταν για εκείνες η εμπειρία.

«Όταν σταματήσεις τις ενέσεις αμέσως πεθαίνεις της πείνας»

«Είναι σαν ένας διακόπτης που ανοίγει και αμέσως πεθαίνεις της πείνας», λέει η Τάνια Χολ που έχει προσπαθήσει να σταματήσει να παίρνει φάρμακα για την απώλεια βάρους αρκετές φορές. Αλλά κάθε φορά που σταματάει τις ενέσεις, ο θόρυβος της… πείνας είναι εκκωφαντικός.

Η Τάνια, διευθύντρια πωλήσεων σε μια μεγάλη εταιρεία γυμναστικής, άρχισε να παίρνει Wegovy για να αποδείξει ένα επιχείρημα. Ήταν υπέρβαρη και πίστευε ότι η γνώμη της δεν εκτιμήθηκε από τον κλάδο της λόγω του μεγέθους της.

Θα την έπαιρναν πιο σοβαρά αν ήταν πιο αδύνατη;

Τελικά, λέει ότι οι υποψίες της επαληθεύτηκαν. Αφού άρχισε να κάνει τις ενέσεις οι άνθρωποι την πλησίαζαν και της έδιναν συγχαρητήρια για την απώλεια βάρους της. Ένιωθε ότι της φέρονταν με περισσότερο σεβασμό.

Ωστόσο, κατά τη διάρκεια των πρώτων μηνών της θεραπείας, η Τάνια δυσκολευόταν να κοιμηθεί, ένιωθε συνέχεια ναυτία, είχε πονοκεφάλους και άρχισε ακόμη και να χάνει τα μαλλιά της, κάτι που μπορεί να μην οφείλεται άμεσα στο φάρμακο, αλλά είναι μια πιθανή παρενέργεια της ταχείας απώλειας βάρους.

«Τα μαλλιά μου έπεφταν σε τούφες», θυμάται. Αλλά όσον αφορά το βάρος, είχε τα αποτελέσματα που ήλπιζε. «Είχα χάσει περίπου 10 κιλά».

Τώρα, μετά από περισσότερους από 18 μήνες, αυτό που ξεκίνησε ως ένα μικρό πείραμα έχει μετατραπεί σε μια ολοκληρωτική αλλαγή στη ζωή της. Έχει χάσει 38 κιλά και έχει προσπαθήσει να ξεκολλήσει από το Wegovy αρκετές φορές.

Αλλά κάθε φορά, μέσα σε λίγες μόνο μέρες, λέει ότι τρώει τόσο πολύ φαγητό που μένει «εντελώς τρομοκρατημένη».

Πρέπει να συνεχίσει να παίρνει το φάρμακο και να ζήσει με όλες τις παρενέργειες που το συνοδεύουν ή να βουτήξει στο άγνωστο;

Η Τάνια συνεχίζει να παίρνει το φάρμακο και γνωρίζει πλήρως τα πλεονεκτήματα και τα μειονεκτήματα αυτής της απόφασης.

Τι λέει η βιομηχανία που κατασκευάζει το φάρμακο και τι οι γιατροί

Η κατασκευάστρια εταιρεία του Wegovy, Novo Nordisk, δήλωσε ότι οι αποφάσεις για τη θεραπεία θα πρέπει να λαμβάνονται σε συνεργασία με έναν πάροχο υγειονομικής περίθαλψης και ότι «οι παρενέργειες θα πρέπει να λαμβάνονται υπόψη ως μέρος αυτού».

Η διακοπή των φαρμάκων για την απώλεια βάρους μπορεί να μοιάζει με «πήδημα από έναν γκρεμό», παρατηρεί ο γενικός ιατρός για θέματα lifestyle, Δρ. Hussain Al-Zubaidi.

«Συχνά βλέπω ασθενείς που το σταματούν όταν παίρνουν την υψηλότερη δόση επειδή έχουν φτάσει στον στόχο τους και μετά σταματούν».

Σύμφωνα με τον Δρ. Hussain Al-Zubaidi, αυτό μπορεί να είναι σαν να σε χτυπάει «χιονοστιβάδα ή τσουνάμι». Ο θόρυβος του φαγητού επιστρέφει τόσο γρήγορα όσο την επόμενη μέρα.

Λέει ότι τα μέχρι στιγμής στοιχεία υποδηλώνουν ότι, μεταξύ ενός και τριών ετών μετά τη διακοπή της φαρμακευτικής αγωγής, οι άνθρωποι θα δουν ένα «σημαντικό ποσοστό του βάρους» να επιστρέφει.

«Κάπου στην περιοχή του 60 με 80% του βάρους που χάσατε θα επιστρέψει» λέει ο γιατρός.

«Ήμουν συναισθηματικά λαίμαργη»

Η Έλεν Όγκλεϊ είναι αποφασισμένη να μην αφήσει αυτό να συμβεί, αυτό, δηλαδή να ξαναπάρει πίσω τα κιλά. που είχε χάσει.

Αποφάσισε να αρχίσει να παίρνει φάρμακα για την απώλεια βάρους επειδή είχε φτάσει σε ένα «σημείο καμπής» στη ζωή της.

Το να ξεκινήσει με Mounjaro ήταν «η τελευταία της ευκαιρία να το κάνει σωστά», λέει.

«Ήμουν συναισθηματικά λαίμαργη», λέει.

«Αν ήμουν χαρούμενη, έτρωγα υπερβολικά. Αν ήμουν λυπημένη, έτρωγα υπερβολικά. Δεν είχε και τόση σημασία, δεν είχα κανένα απολύτως φίλτρο».

Αλλά όταν άρχισε να χρησιμοποιεί τις ενέσεις, «όλα αυτά έσβησαν».

Η ζωή χωρίς τον θόρυβο του φαγητού έδωσε στην Έλεν τον χώρο να επανασχεδιάσει τη σχέση της με το φαγητό. Άρχισε να διαβάζει για τη διατροφή και να δημιουργεί μια υγιεινή διατροφή που βοηθούσε το σώμα της να τροφοδοτηθεί με ενέργεια.

Έπαιρνε το φάρμακο για 16 εβδομάδες προτού αρχίσει να μειώνει σταδιακά τη δοσολογία, μειώνοντάς την σε διάστημα έξι εβδομάδων. Έχασε 22 κιλά.

Καθώς έχανε περισσότερο βάρος, διαπίστωσε ότι μπορούσε να γυμνάζεται περισσότερο και όταν ένιωθε «πεσμένη», αντί να «πάει στα ντουλάπια και να γεμίζει το πρόσωπό της», πήγαινε για τρέξιμο.

Αλλά όταν η Έλεν σταμάτησε να παίρνει το φάρμακο άρχισε να βλέπει το βάρος της να αυξάνεται ραγδαία, κάτι που, όπως λέει, «μου μπέρδεψε λίγο το μυαλό».

Η σημασία της υποστήριξης

Γι’ αυτόν τον λόγο η σωστή υποστήριξη είναι ζωτικής σημασίας, λέει ο Δρ. Hussain Al-Zubaidi.

Ο βρετανικός φορέας φαρμάκων, Nice, έχει συστήσει στους ασθενείς να λαμβάνουν τουλάχιστον ένα χρόνο συνεχούς συμβουλευτικής και εξατομικευμένων σχεδίων δράσης μετά τη διακοπή της θεραπείας, βοηθώντας τους να κάνουν πρακτικές αλλαγές στη ζωή τους, ώστε να μπορούν να διατηρήσουν το βάρος τους και, το πιο σημαντικό, να παραμείνουν υγιείς.

Αλλά για όσους πληρώνουν ιδιωτικά για τα φάρμακα, όπως η Τάνια και η Έλεν, αυτό το είδος υποστήριξης δεν είναι πάντα εγγυημένο.

Τους τελευταίους μήνες, το βάρος της Τάνια έχει παραμείνει το ίδιο και αισθάνεται ότι η φαρμακευτική αγωγή έχει μικρή επίδραση.

Επιτέλους έχει φτάσει σε ένα βάρος με το οποίο νιώθει άνετα και κάθε φορά που προσπαθεί να σταματήσει, ο φόβος της να ξαναπάρει γρήγορα το βάρος γίνεται πολύ μεγάλος και βρίσκει έναν λόγο να ξαναρχίσει τη φαρμακευτική αγωγή.

«Τα πρώτα 38 χρόνια της ζωής μου, ήμουν υπέρβαρη – τώρα είμαι 38 κιλά ελαφρύτερη», λέει η Τάνια.

Έχει χάσει πάνω από 51 κιλά μέχρι τώρα

Η Έλεν συνεχίζει να χάνει βάρος από τότε που σταμάτησε να παίρνει φάρμακα αδυνατίσματος.

«Όλα έχουν να κάνουν με την ύπαρξη μιας στρατηγικής εξόδου», εξηγεί ο Δρ. Αλ-Ζουμπάιντι. «Το ερώτημα είναι: ποιες είναι οι εμπειρίες αυτών των ανθρώπων μόλις σταματήσουν την ένεση;»

Ανησυχεί ότι χωρίς πρόσθετη υποστήριξη για τους ανθρώπους που κάνουν τη μετάβαση, η ανθυγιεινή σχέση της κοινωνίας με το φαγητό σημαίνει ότι λίγα θα αλλάξουν.

«Το περιβάλλον στο οποίο ζουν οι άνθρωποι πρέπει να προάγει την υγεία και όχι την αύξηση βάρους» καταλήγει ο γιατρός.

Η Eli Lilly, η εταιρεία που παρασκευάζει το Mounjaro, αναφέρει ότι «η ασφάλεια των ασθενών είναι η κορυφαία προτεραιότητα της Lilly» και ότι «συμμετέχει ενεργά» στην παρακολούθηση, την αξιολόγηση και την αναφορά πληροφοριών στις ρυθμιστικές αρχές και τους συνταγογράφους.

Η Έλεν νιώθει ότι αυτό το κεφάλαιο έχει πλέον κλείσει. Έχει χάσει πάνω από 51 κιλά μέχρι τώρα.