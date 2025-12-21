Κυριακή 21 Δεκεμβρίου 2025
weather-icon 21o
Stream
Σημαντική είδηση:
21.12.2025 | 11:27
Νέος «ΕΝΦΙΑ» για ιδιοκτήτες ακινήτων - Ποιοι επιβαρύνονται, πότε και πόσο θα κληθούν να πληρώσουν
# ΥΠΟΚΛΟΠΕΣ
# ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΟΠΕΚΕΠΕ
# ΑΓΡΟΤΕΣ
# ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
# ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ
# ΤΣΙΠΡΑΣ
# ΤΕΜΠΗ
# ΔΗΜΟΣΚΟΠΗΣΗ
# ΚΑΙΡΟΣ
# ΑΚΡΙΒΕΙΑ
# ΟΥΚΡΑΝΙΑ
# ΓΑΖΑ
# ΑΚΡΩΣ ΖΩΔΙΑΚΟ
Ενέσεις για απώλεια βάρους: Τι συμβαίνει όταν τις σταματάτε; – Δυο γυναίκες καταθέτουν τις εμπειρίες τους
Υγεία 21 Δεκεμβρίου 2025 | 15:35

Ενέσεις για απώλεια βάρους: Τι συμβαίνει όταν τις σταματάτε; – Δυο γυναίκες καταθέτουν τις εμπειρίες τους

Δύο γυναίκες είχαν μεγάλη απώλειας βάρους χρησιμοποιώντας ενέσιμα φάρμακα, αλλά είχαν πολύ διαφορετικές εμπειρίες όσον αφορά τη διακοπή της αγωγής - Τι λένε οι ίδιες

Σύνταξη
Ακρόαση άρθρου
A
A
Vita.gr
«Τεχνητή συντροφιά»: Μας συνδέει ή μας απομονώνει η AI;

«Τεχνητή συντροφιά»: Μας συνδέει ή μας απομονώνει η AI;

Spotlight

Τα ενέσιμα φάρμακα για την απώλεια βάρους, έχουν κάνει -σύμφωνα με όσα λένε όσοι τα χρησιμοποιούν- αυτό που οι δίαιτες δεν θα μπορούσαν ποτέ να κάνουν.

Τα φάρμακα έχουν δώσει σε όσους δεν πίστευαν ποτέ ότι θα μπορούσαν να χάσουν βάρος ένα νέο σχήμα σώματος, μια νέα προοπτική και, σε πολλές περιπτώσεις, μια εντελώς διαφορετική ζωή.

Αλλά δεν μπορείς να τα παίρνεις για πάντα…

Τι συμβαίνει λοιπόν όταν προσπαθείς να σταματήσεις; Δύο γυναίκες, με δύο πολύ διαφορετικές ιστορίες αλλά τον ίδιο στόχο – να χάσουν βάρος και να το διατηρήσουν – καταθέτουν στο BBC πώς ήταν για εκείνες η εμπειρία.

«Όταν σταματήσεις τις ενέσεις αμέσως πεθαίνεις της πείνας»

«Είναι σαν ένας διακόπτης που ανοίγει και αμέσως πεθαίνεις της πείνας», λέει η Τάνια Χολ που έχει προσπαθήσει να σταματήσει να παίρνει φάρμακα για την απώλεια βάρους αρκετές φορές. Αλλά κάθε φορά που σταματάει τις ενέσεις, ο θόρυβος της… πείνας είναι εκκωφαντικός.

Η Τάνια, διευθύντρια πωλήσεων σε μια μεγάλη εταιρεία γυμναστικής, άρχισε να παίρνει Wegovy για να αποδείξει ένα επιχείρημα. Ήταν υπέρβαρη και πίστευε ότι η γνώμη της δεν εκτιμήθηκε από τον κλάδο της λόγω του μεγέθους της.

Θα την έπαιρναν πιο σοβαρά αν ήταν πιο αδύνατη;

Τελικά, λέει ότι οι υποψίες της επαληθεύτηκαν. Αφού άρχισε να κάνει τις ενέσεις οι άνθρωποι την πλησίαζαν και της έδιναν συγχαρητήρια για την απώλεια βάρους της. Ένιωθε ότι της φέρονταν με περισσότερο σεβασμό.

Ωστόσο, κατά τη διάρκεια των πρώτων μηνών της θεραπείας, η Τάνια δυσκολευόταν να κοιμηθεί, ένιωθε συνέχεια ναυτία, είχε πονοκεφάλους και άρχισε ακόμη και να χάνει τα μαλλιά της, κάτι που μπορεί να μην οφείλεται άμεσα στο φάρμακο, αλλά είναι μια πιθανή παρενέργεια της ταχείας απώλειας βάρους.

«Τα μαλλιά μου έπεφταν σε τούφες», θυμάται. Αλλά όσον αφορά το βάρος, είχε τα αποτελέσματα που ήλπιζε. «Είχα χάσει περίπου 10 κιλά».

Τώρα, μετά από περισσότερους από 18 μήνες, αυτό που ξεκίνησε ως ένα μικρό πείραμα έχει μετατραπεί σε μια ολοκληρωτική αλλαγή στη ζωή της. Έχει χάσει 38 κιλά και έχει προσπαθήσει να ξεκολλήσει από το Wegovy αρκετές φορές.

Αλλά κάθε φορά, μέσα σε λίγες μόνο μέρες, λέει ότι τρώει τόσο πολύ φαγητό που μένει «εντελώς τρομοκρατημένη».

Πρέπει να συνεχίσει να παίρνει το φάρμακο και να ζήσει με όλες τις παρενέργειες που το συνοδεύουν ή να βουτήξει στο άγνωστο;

Η Τάνια. Πηγή φωτο: BBC

Η Τάνια συνεχίζει να παίρνει το φάρμακο και γνωρίζει πλήρως τα πλεονεκτήματα και τα μειονεκτήματα αυτής της απόφασης.

Τι λέει η βιομηχανία που κατασκευάζει το φάρμακο και τι οι γιατροί

Η κατασκευάστρια εταιρεία του Wegovy, Novo Nordisk, δήλωσε ότι οι αποφάσεις για τη θεραπεία θα πρέπει να λαμβάνονται σε συνεργασία με έναν πάροχο υγειονομικής περίθαλψης και ότι «οι παρενέργειες θα πρέπει να λαμβάνονται υπόψη ως μέρος αυτού».

Η διακοπή των φαρμάκων για την απώλεια βάρους μπορεί να μοιάζει με «πήδημα από έναν γκρεμό», παρατηρεί ο γενικός ιατρός για θέματα lifestyle, Δρ. Hussain Al-Zubaidi.

«Συχνά βλέπω ασθενείς που το σταματούν όταν παίρνουν την υψηλότερη δόση επειδή έχουν φτάσει στον στόχο τους και μετά σταματούν».

Σύμφωνα με τον Δρ. Hussain Al-Zubaidi, αυτό μπορεί να είναι σαν να σε χτυπάει «χιονοστιβάδα ή τσουνάμι». Ο θόρυβος του φαγητού επιστρέφει τόσο γρήγορα όσο την επόμενη μέρα.

Λέει ότι τα μέχρι στιγμής στοιχεία υποδηλώνουν ότι, μεταξύ ενός και τριών ετών μετά τη διακοπή της φαρμακευτικής αγωγής, οι άνθρωποι θα δουν ένα «σημαντικό ποσοστό του βάρους» να επιστρέφει.

«Κάπου στην περιοχή του 60 με 80% του βάρους που χάσατε θα επιστρέψει» λέει ο γιατρός.

«Ήμουν συναισθηματικά λαίμαργη»

Η Έλεν Όγκλεϊ είναι αποφασισμένη να μην αφήσει αυτό να συμβεί, αυτό, δηλαδή να ξαναπάρει πίσω τα κιλά. που είχε χάσει.

Αποφάσισε να αρχίσει να παίρνει φάρμακα για την απώλεια βάρους επειδή είχε φτάσει σε ένα «σημείο καμπής» στη ζωή της.

Το να ξεκινήσει με Mounjaro ήταν «η τελευταία της ευκαιρία να το κάνει σωστά», λέει.

«Ήμουν συναισθηματικά λαίμαργη», λέει.

«Αν ήμουν χαρούμενη, έτρωγα υπερβολικά. Αν ήμουν λυπημένη, έτρωγα υπερβολικά. Δεν είχε και τόση σημασία, δεν είχα κανένα απολύτως φίλτρο».

Αλλά όταν άρχισε να χρησιμοποιεί τις ενέσεις, «όλα αυτά έσβησαν».

Η ζωή χωρίς τον θόρυβο του φαγητού έδωσε στην Έλεν τον χώρο να επανασχεδιάσει τη σχέση της με το φαγητό. Άρχισε να διαβάζει για τη διατροφή και να δημιουργεί μια υγιεινή διατροφή που βοηθούσε το σώμα της να τροφοδοτηθεί με ενέργεια.

Έπαιρνε το φάρμακο για 16 εβδομάδες προτού αρχίσει να μειώνει σταδιακά τη δοσολογία, μειώνοντάς την σε διάστημα έξι εβδομάδων. Έχασε 22 κιλά.

Καθώς έχανε περισσότερο βάρος, διαπίστωσε ότι μπορούσε να γυμνάζεται περισσότερο και όταν ένιωθε «πεσμένη», αντί να «πάει στα ντουλάπια και να γεμίζει το πρόσωπό της», πήγαινε για τρέξιμο.

Αλλά όταν η Έλεν σταμάτησε να παίρνει το φάρμακο άρχισε να βλέπει το βάρος της να αυξάνεται ραγδαία, κάτι που, όπως λέει, «μου μπέρδεψε λίγο το μυαλό».

Η σημασία της υποστήριξης

Γι’ αυτόν τον λόγο η σωστή υποστήριξη είναι ζωτικής σημασίας, λέει ο Δρ. Hussain Al-Zubaidi.

Ο βρετανικός φορέας φαρμάκων, Nice, έχει συστήσει στους ασθενείς να λαμβάνουν τουλάχιστον ένα χρόνο συνεχούς συμβουλευτικής και εξατομικευμένων σχεδίων δράσης μετά τη διακοπή της θεραπείας, βοηθώντας τους να κάνουν πρακτικές αλλαγές στη ζωή τους, ώστε να μπορούν να διατηρήσουν το βάρος τους και, το πιο σημαντικό, να παραμείνουν υγιείς.

Αλλά για όσους πληρώνουν ιδιωτικά για τα φάρμακα, όπως η Τάνια και η Έλεν, αυτό το είδος υποστήριξης δεν είναι πάντα εγγυημένο.

Τους τελευταίους μήνες, το βάρος της Τάνια έχει παραμείνει το ίδιο και αισθάνεται ότι η φαρμακευτική αγωγή έχει μικρή επίδραση.

Επιτέλους έχει φτάσει σε ένα βάρος με το οποίο νιώθει άνετα και κάθε φορά που προσπαθεί να σταματήσει, ο φόβος της να ξαναπάρει γρήγορα το βάρος γίνεται πολύ μεγάλος και βρίσκει έναν λόγο να ξαναρχίσει τη φαρμακευτική αγωγή.

«Τα πρώτα 38 χρόνια της ζωής μου, ήμουν υπέρβαρη – τώρα είμαι 38 κιλά ελαφρύτερη», λέει η Τάνια.

Έχει χάσει πάνω από 51 κιλά μέχρι τώρα

Η Έλεν συνεχίζει να χάνει βάρος από τότε που σταμάτησε να παίρνει φάρμακα αδυνατίσματος.

Η Έλεν. Πηγή φωτο: BBC

«Όλα έχουν να κάνουν με την ύπαρξη μιας στρατηγικής εξόδου», εξηγεί ο Δρ. Αλ-Ζουμπάιντι. «Το ερώτημα είναι: ποιες είναι οι εμπειρίες αυτών των ανθρώπων μόλις σταματήσουν την ένεση;»

Ανησυχεί ότι χωρίς πρόσθετη υποστήριξη για τους ανθρώπους που κάνουν τη μετάβαση, η ανθυγιεινή σχέση της κοινωνίας με το φαγητό σημαίνει ότι λίγα θα αλλάξουν.

«Το περιβάλλον στο οποίο ζουν οι άνθρωποι πρέπει να προάγει την υγεία και όχι την αύξηση βάρους» καταλήγει ο γιατρός.

Η Eli Lilly, η εταιρεία που παρασκευάζει το Mounjaro, αναφέρει ότι «η ασφάλεια των ασθενών είναι η κορυφαία προτεραιότητα της Lilly» και ότι «συμμετέχει ενεργά» στην παρακολούθηση, την αξιολόγηση και την αναφορά πληροφοριών στις ρυθμιστικές αρχές και τους συνταγογράφους.

Η Έλεν νιώθει ότι αυτό το κεφάλαιο έχει πλέον κλείσει. Έχει χάσει πάνω από 51 κιλά μέχρι τώρα.

Headlines:
Δείτε όλες τις Τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο in.gr
Ποντοπόρος
Ερυθρά Θάλασσα: Ξαναμπαίνει στην εξίσωση του θαλάσσιου εμπορίου – Το σήμα της Maersk

Ερυθρά Θάλασσα: Ξαναμπαίνει στην εξίσωση του θαλάσσιου εμπορίου – Το σήμα της Maersk

googlenews

Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Vita.gr
«Τεχνητή συντροφιά»: Μας συνδέει ή μας απομονώνει η AI;

«Τεχνητή συντροφιά»: Μας συνδέει ή μας απομονώνει η AI;

Economy
Online αγορές: 8 στους 10 Έλληνες αγοράζουν από ασιατικές πλατφόρμες

Online αγορές: 8 στους 10 Έλληνες αγοράζουν από ασιατικές πλατφόρμες

inWellness
inTown
sp_banner_Desk
Επιστήμες
Ξεχάστε τα διπλά τζάμια – Αυτή η λεπτή διαφανής μεμβράνη υπόσχεται να κρατήσει το σπίτι σας ζεστό
Αόρατη θερμομόνωση 15.12.25

Ξεχάστε τα διπλά τζάμια – Αυτή η λεπτή διαφανής μεμβράνη υπόσχεται να κρατήσει το σπίτι σας ζεστό

Τα τζάμια δεν είναι διαφανή μόνο στο ορατό φως αλλά και στη θερμική ακτινοβολία. Ένα νέο υλικό που αποτελείται κατά 90% από αέρα μπλοκάρει τις διαρροές.

Σύνταξη
Τι οφέλη προσφέρει η ιατρική κάνναβη; Μπορεί και κανένα, δείχνει η βιβλιογραφία
Επιστήμες 12.12.25

Τι οφέλη προσφέρει η ιατρική κάνναβη; Μπορεί και κανένα, δείχνει η βιβλιογραφία

Οι κλινικές μελέτες που έχουν πραγματοποιηθεί ως σήμερα για την κάνναβη δεν δικαιολογούν τη χρήση της για τον πόνο, την αϋπνία και άλλες παθήσεις για τις οποίες διαφημίζεται το χόρτο.

Βαγγέλης Πρατικάκης
Βαγγέλης Πρατικάκης
Δότης σπέρματος με καρκινογόνο μετάλλαξη απέκτησε 200 παιδιά – Τουλάχιστον 4 περιπτώσεις στην Ελλάδα
Πανευρωπαϊκή έρευνα 10.12.25

Δότης σπέρματος με καρκινογόνο μετάλλαξη απέκτησε 200 παιδιά – Τουλάχιστον 4 περιπτώσεις στην Ελλάδα

Το σπέρμα ενός δότη με μετάλλαξη που προκαλεί καρκίνο διανεμόταν σε κλινικές επί 17 χρόνια. Αρκετά παιδιά έχουν ήδη πεθάνει.

Βαγγέλης Πρατικάκης
Βαγγέλης Πρατικάκης
Πανούκλα: Πώς ένα ηφαίστειο μπορεί να οδήγησε στη χειρότερη πανδημία της ανθρώπινης ιστορίας
Επιστήμες 08.12.25

Πανούκλα: Πώς ένα ηφαίστειο μπορεί να οδήγησε στη χειρότερη πανδημία της ανθρώπινης ιστορίας

Η πανδημία βουβωνικής πανώλης φαίνεται πως προκλήθηκε από ένα κύμα ψύχους που κατέστρεψε τις σοδειές και ανάγκασε την Ιταλία να εισαγάγει μολυσμένα σιτηρά από τη Μαύρη Θάλασσα.

Βαγγέλης Πρατικάκης
Βαγγέλης Πρατικάκης
Το αμερικανικό υπουργείο Υγείας παίρνει διαζύγιο από την επιστήμη – Χωρίς εμβόλιο για την ηπατίτιδα τα βρέφη
Ψεκασμένοι 07.12.25

Το αμερικανικό υπουργείο Υγείας παίρνει διαζύγιο από την επιστήμη – Χωρίς εμβόλιο για την ηπατίτιδα τα βρέφη

Η αρμόδια επιτροπή του υπουργείο Υγείας, στην οποία τοποθετήθηκαν πρόσωπα που πρόσκεινται στον αντιεμβολιαστή Κένεντι, πρότεινε άρση της σύστασης για εμβόλιο σε όλα τα νεογνά.

Βαγγέλης Πρατικάκης
Βαγγέλης Πρατικάκης
inStream - Ροή Ειδήσεων
LIVE: ΠΑΟΚ – Παναθηναϊκός
Ποδόσφαιρο 21.12.25

LIVE: ΠΑΟΚ – Παναθηναϊκός

LIVE: ΠΑΟΚ – Παναθηναϊκός. Παρακολουθήστε live στις 19:30 την εξέλιξη της αναμέτρησης ΠΑΟΚ – Παναθηναϊκός για τη 15η αγωνιστική της Stoiximan Super League. Τηλεοπτικά από Novasports Prime.

Σύνταξη
«Με έλεγαν φάλαινα» – Η Κέιτ Γουίνσλετ για τον σεξισμό και τον κανιβαλισμό των ταμπλόιντ μετά τον Τιτανικό
Επίθεση 21.12.25

«Με έλεγαν φάλαινα» – Η Κέιτ Γουίνσλετ για τον σεξισμό και τον κανιβαλισμό των ταμπλόιντ μετά τον Τιτανικό

Η πρωταγωνίστρια του Τιτανικού Κέιτ Γουίνσλετ αποκάλυψε τους μηχανισμούς επιβίωσης σε μια αμείλικτη βιομηχανία ψεύτικης ομορφιάς και συστημικού σεξισμού

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
Πάνος Ρούτσι: Δεν μπορείς να φέρεσαι σε έναν γονιό που έχασε το παιδί του όπως οι Γεωργιάδης και Φλωρίδης
Τέμπη 21.12.25

«Δεν μπορείς να φέρεσαι σε έναν γονιό που έχασε το παιδί του όπως οι Γεωργιάδης και Φλωρίδης», λέει ο Πάνος Ρούτσι

Ο Πάνος Ρούτσι αναφέρθηκε στις εξελίξεις για την εκταφή του παιδιού του, Ντένις και το πού καθυστερεί η υπόθεση. «Σε κάθε βήμα έχουμε εμπόδια», επισήμανε.

Σύνταξη
LIVE: Άστον Βίλα – Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ
Ποδόσφαιρο 21.12.25

LIVE: Άστον Βίλα – Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ

LIVE: Άστον Βίλα – Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ. Παρακολουθήστε live στις 18:30 την εξέλιξη της αναμέτρησης Άστον Βίλα – Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ για τη 17η αγωνιστική της Premier League. Τηλεοπτικά από Novasports Premier League.

Σύνταξη
Ελπίδα Τρίπολης – Ολυμπιακός 0-12: Άνετο «6 στα 6» για τις «ερυθρόλευκες»
Αθλητισμός & Σπορ 21.12.25

Ελπίδα Τρίπολης – Ολυμπιακός 0-12: Άνετο «6 στα 6» για τις «ερυθρόλευκες»

Ασταμάτητος ο Ολυμπιακός στο ποδόσφαιρο γυναικών, με τις «ερυθρόλευκες» να συνεχίζουν την... παρέλαση στη Γ' Εθνική, αυτή τη φορά διαλύοντας την Ελπίδα Τρίπολης με 12-0, στην έκτη τους σερί νίκη στο πρωτάθλημα.

Σύνταξη
Κωνσταντινούπολη: Γαλλίδες εντοπίστηκαν με 25 κιλά κάνναβης στο αεροδρόμιο – Κινδυνεύουν με πολυετή κάθειρξη
Τουρκία 21.12.25

Γαλλίδες εντοπίστηκαν με 25 κιλά κάνναβης στο αεροδρόμιο Κωνσταντινούπολης - Κινδυνεύουν με πολυετή κάθειρξη

Οι δύο Γαλλίδες ήρθαν αρκετές φορές σε αντιπαράθεση η μία με την άλλη μέσα στη δικαστική αίθουσα, με τη Μαριάμ Ν. να υποστηρίζει ότι μονάχα η Ιμπτισέμ Μπ. επικοινωνούσε με τον άνδρα που τους έδωσε τις βαλίτσες

Σύνταξη
Δούκας για rave πάρτι στα σκαλιά εκκλησίας: Με αντιδράσεις όπως του ακροδεξιού Θ. Πλεύρη πάνε να χαλάσουν τις γιορτές
Στο Γαλάτσι 21.12.25

Δούκας για rave πάρτι στα σκαλιά εκκλησίας: Με αντιδράσεις όπως του ακροδεξιού Θ. Πλεύρη πάνε να χαλάσουν τις γιορτές

«Γίνεται για τέταρτη φορά και έχει γίνει τρεις φορές υπό την αιγίδα του δήμου», γνωστοποίησε ο δήμαρχος Αθηναίων, Χάρης Δούκας για το πάρτι στο προαύλιο της εκκλησίας στο Γαλάτσι. Τι ανέφερε για όσους αντέδρασαν

Σύνταξη
Αγρότες: Πώς θα κλείσουν τις σήραγγες των Τεμπών – Απειλές ενάντια στο άνοιγμα των διοδίων για τους ταξιδιώτες
Ανυποχώρητοι 21.12.25

Αγρότες: Πώς θα κλείσουν τις σήραγγες των Τεμπών - Απειλές ενάντια στο άνοιγμα των διοδίων για τους ταξιδιώτες

Οι αγρότες συνεχίζουν ακλόνητοι τον αγώνα τους - Τι αποφάσισε η συνέλευση του μπλόκου στη Νίκαια, γιατί δεν άνοιξαν τα διόδια στο Ωραιόκαστρο - Ζητούν τα στοιχεία συμμετεχόντων σε κινητοποιήσεις

Σύνταξη
Τζιρόνα – Ατλέτικο Μαδρίτης 0-3: Παρέμειναν στο «κυνήγι» της κορυφής οι Μαδριλένοι
Ποδόσφαιρο 21.12.25

Τζιρόνα – Ατλέτικο Μαδρίτης 0-3: Παρέμειναν στο «κυνήγι» της κορυφής οι Μαδριλένοι

Εύκολα η Ατλέτικο Μαδρίτης στο «Μοντιλίβι» κόντρα στην Τζιρόνα, στο πλαίσιο της 17ης αγωνιστικής στη La Liga, καθώς επικράτησε με 3-0 και ανέβηκε στην 3η θέση της βαθμολογίας της La Liga.

Αλέξανδρος Κωτάκης
Δήμος Αθηναίων: Επιστροφή πινακίδων από τη Δημοτική Αστυνομία για την περίοδο των εορτών
Ελλάδα 21.12.25

Δήμος Αθηναίων: Επιστροφή πινακίδων από τη Δημοτική Αστυνομία για την περίοδο των εορτών

Η επιστροφή των πινακίδων θα γίνεται από αύριο Δευτέρα μετά την καταβολή του αντίστοιχου προστίμου και με την προσκόμιση των απαραίτητων για την παραλαβή τους δικαιολογητικών

Σύνταξη
Περιστέρι: Εντοπίστηκαν 7 ανήλικοι σε κλαμπ που κατανάλωναν αλκοόλ – Συνελήφθη 23χρονος υπεύθυνος του καταστήματος
Ελλάδα 21.12.25

Περιστέρι: Εντοπίστηκαν 7 ανήλικοι σε κλαμπ που κατανάλωναν αλκοόλ – Συνελήφθη 23χρονος υπεύθυνος του καταστήματος

Στο πλαίσιο ειδικής εξόρμησης της ΕΛ.ΑΣ. με την κωδική ονομασία «Νυχτερινός Ποιμήν» εντοπίστηκαν σε κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος στο Περιστέρι 7 ανήλικα άτομα

Σύνταξη
Εκταφές θυμάτων Τεμπών: Ποιες οικογένειες έχουν υποβάλει αιτήματα – Όλα όσα ζητάνε από την εισαγγελία
Γιατί καθυστερούν 21.12.25

Εκταφές θυμάτων Τεμπών: Ποιες οικογένειες έχουν υποβάλει αιτήματα – Όλα όσα ζητάνε από την εισαγγελία

Τι γίνεται με τις εκταφές των θυμάτων των Τεμπών; Ποιες οικογένειες έχουν υποβάλει αιτήματα και γιατί καθυστερεί η διαδικασία; Όλα όσα ζητάνε από την εισαγγελία οι συγγενείς των θυμάτων. Τι λέει στο in ο δικηγόρος της οικογένειας Ασλανίδη.

Γεωργία Κακή
Γεωργία Κακή
LIVE: ΑΕΛ Novibet – Ατρόμητος
Ποδόσφαιρο 21.12.25

LIVE: ΑΕΛ Novibet – Ατρόμητος

LIVE: ΑΕΛ Novibet – Ατρόμητος. Παρακολουθήστε live στις 17:30 την εξέλιξη της αναμέτρησης ΑΕΛ Novibet – Ατρόμητος για τη 15η αγωνιστική της Stoiximan Super League. Τηλεοπτικά από COSMOTE SPORT 1.

Σύνταξη
Παναργειακός – Ολυμπιακός Β’ 1-2: «Πάτησαν» τετράδα οι «ερυθρόλευκοι» με νίκη-ανατροπή (vid)
Ποδόσφαιρο 21.12.25

Παναργειακός – Ολυμπιακός Β’ 1-2: «Πάτησαν» τετράδα οι «ερυθρόλευκοι» με νίκη-ανατροπή (vid)

Ανεβασμένος o Ολυμπιακός Β' του Άλβαρο Ρούμπιο, με τους «ερυθρόλευκους» να κάνουν το «διπλό» -και μάλιστα με ανατροπή- στην έδρα του Παναργειακού, για τη δεύτερη σερί νίκη τους. Η... νέα γενιά πρωταγωνίστησε και πάλι, με τους Ζουγλή και Πνευμονίδη να πετυχαίνουν τα γκολ των Πειραιωτών.

Σύνταξη
LIVE: Βιγιαρεάλ – Μπαρτσελόνα
Ποδόσφαιρο 21.12.25

LIVE: Βιγιαρεάλ – Μπαρτσελόνα

LIVE: Βιγιαρεάλ – Μπαρτσελόνα. Παρακολουθήστε live στις 17:15 την εξέλιξη της αναμέτρησης Βιγιαρεάλ – Μπαρτσελόνα για τη 17η αγωνιστική της La Liga. Τηλεοπτικά από Novasports 1.

Σύνταξη
Έλεγχος της ΑΑΔΕ στα οικονομικά του Συλλόγου Θυμάτων Τεμπών – «Νέο δόλιο χτύπημα της Κυβέρνησης» λέει η Καρυστιανού
Ελλάδα 21.12.25

Έλεγχος της ΑΑΔΕ στα οικονομικά του Συλλόγου Θυμάτων Τεμπών – «Νέο δόλιο χτύπημα της Κυβέρνησης» λέει η Καρυστιανού

«Όλα είναι καθαρά και διάφανα... Άρα η προσπάθειά τους για σπίλωση θα πέσει πάλι στο κενό» ξεκαθαρίζει η πρόεδρος του Συλλόγου Μαρία Καρυστιανού

Σύνταξη
Η «τυχαία» διαρροή ότι ελέγχεται ο αγροτοσυνδικαλιστής Κώστας Ανεστίδης για τον ΟΠΕΚΕΠΕ προκαλεί ερωτήματα
Πολλές οι συμπτώσεις 21.12.25

Η «τυχαία» διαρροή ότι ελέγχεται ο αγροτοσυνδικαλιστής Κώστας Ανεστίδης για τον ΟΠΕΚΕΠΕ προκαλεί ερωτήματα

Την ώρα της κλιμάκωσης των κινητοποιήσεων και με την κυβέρνηση να συκοφαντεί τον αγώνα των αγροτών, βγαίνει διαρροή ότι ελέγχεται για παράνομες επιδοτήσεις ο συνδικαλιστής Κώστας Ανεστίδης από το μπλόκο των Μαλγάρων. Καθόλου τυχαία η στιγμή, λένε με νόημα οι αγροτοσυνδικαλιστές, που, βεβαίως, πρώτοι απαιτούν «όλα στα φως»

Σύνταξη
Τι σχέση έχει ο πληθωρισμός με τα εσώρουχα της Μελάνια; Ο Ντόναλντ Τραμπ έχει την απάντηση
Άβολο 21.12.25

Τι σχέση έχει ο πληθωρισμός με τα εσώρουχα της Μελάνια; Ο Ντόναλντ Τραμπ έχει την απάντηση

Σε μια ομιλία που ξεκίνησε με τους παραδοσιακούς τόνους της οικονομικής πολιτικής, ο Ντόναλντ Τραμπ κατάφερε για άλλη μια φορά να μονοπωλήσει το ενδιαφέρον της κοινής γνώμης με μια απρόσμενη τροπή

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
Μπαρτζώκας: «Νομίζω πως ο Φαλ θα γυρίσει μέσα στη χρονιά»
Μπάσκετ 21.12.25

Ο Μπαρτζώκας αποκάλυψε πως η επιστροφή του Φαλ θα γίνει πιο σύντομα από ότι αναμενόταν

Ο Γιώργος Μπαρτζώκας ανέφερε πως η αποθεραπεία του Μουστάφα Φαλ πηγαίνει πολύ καλά και εξέφρασε την πίστη ότι ο Γάλλος σέντερ θα καταφέρει να αγωνιστεί μέσα στη φετινή σεζόν.

Σύνταξη
Η πρώτη κίνηση του Ζοσέ Μουρίνιο στην Μπενφίκα: Σίντνι Καμπράλ στο προσκήνιο
Ποδόσφαιρο 21.12.25

Η πρώτη κίνηση του Ζοσέ Μουρίνιο στην Μπενφίκα: Σίντνι Καμπράλ στο προσκήνιο

Ο Πορτογάλος τεχνικός, Ζοσέ Μουρίνιο θέλει άμεση ενίσχυση στα άκρα της άμυνας και οι Αετοί κινούνται αποφασιστικά για τον διεθνή με το Πράσινο Ακρωτήρι από την Εστρέλα Αμαδόρα

Γεώργιος Μαζιάς
Must Read
Τα credits των οίκων στην Πειραιώς, τι ετοιμάζει ο Μαζαράκης στην Εθνική Ασφαλιστική, «γράφει» νέα deals η Βρεττού, συνεχίζονται τα «παιχνίδια» με το καλώδιο

Τα credits των οίκων στην Πειραιώς, τι ετοιμάζει ο Μαζαράκης στην Εθνική Ασφαλιστική, «γράφει» νέα deals η Βρεττού, συνεχίζονται τα «παιχνίδια» με το καλώδιο

Κοινωνική κατοικία 2026: Ποιοι θα πάρουν διαμερίσματα, ποιοι επιδότηση και πώς θα αλλάξει η αγορά στέγης

Κοινωνική κατοικία 2026: Ποιοι θα πάρουν διαμερίσματα, ποιοι επιδότηση και πώς θα αλλάξει η αγορά στέγης

Η επανάσταση της Gen Z: Η νεολαία που «έβαλε φωτιά» στον πλανήτη το 2025

Η επανάσταση της Gen Z: Η νεολαία που «έβαλε φωτιά» στον πλανήτη το 2025

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Γυναικείον Καφενείον: Στην Καλλιθέα υπάρχει ένα μέρος που καμία δεν χρειάζεται να είναι μόνη

Γυναικείον Καφενείον: Στην Καλλιθέα υπάρχει ένα μέρος που καμία δεν χρειάζεται να είναι μόνη

Γκρίζα μαλλιά: Σημάδι ότι το σώμα προσπαθεί να αποφύγει έναν θανατηφόρο καρκίνο;

Γκρίζα μαλλιά: Σημάδι ότι το σώμα προσπαθεί να αποφύγει έναν θανατηφόρο καρκίνο;

Πώς η τεχνολογία διαμορφώνει την ανάπτυξη των παιδιών;

Πώς η τεχνολογία διαμορφώνει την ανάπτυξη των παιδιών;

Μαθητές και καθηγήτρια τους «βίωσαν» την καθημερινότητα των ΑμεΑ – Έκαναν ταινία τις δυσκολίες της

Μαθητές και καθηγήτρια τους «βίωσαν» την καθημερινότητα των ΑμεΑ – Έκαναν ταινία τις δυσκολίες της

in.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

Κυριακή 21 Δεκεμβρίου 2025
Απόρρητο