ΗΠΑ: Τρομακτικό βίντεο – Ριπές ανέμων ανατρέπουν νταλίκες σε αυτοκινητόδρομους
Οι Μετεωρολογικές Υπηρεσίες έχουν εκδώσει ευρείες προειδοποιήσεις για ισχυρούς ανέμους, ενώ καλούν τους οδηγούς να αποφεύγουν μη αναγκαία ταξίδια υπό τέτοιες ακραίες συνθήκες.
Θυελλώδεις άνεμοι με τρομακτική δύναμη έπληξαν ξανά το Γουαϊόμινγκ τις τελευταίες ημέρες, με ριπές που έφτασαν έως τα 198 χλμ/ώρα και σε ακόμη πιο ακραία επίπεδα σε ορισμένες περιοχές, δημιουργώντας επικίνδυνες συνθήκες στους αυτοκινητόδρομους και με αποτέλεσμα ανατροπές φορτηγών και άλλων οχημάτων.
Την περασμένη Τετάρτη, οι μετεωρολόγοι κατέγραψαν ριπή ανέμου 198 χλμ/ώρα κοντά στο Red Canyon και κατά μήκος του Salt River στο Lincoln County, ενώ σε ορισμένα σημεία όπως στο Smoot και το Mount Coffin οι ριπές ξεπέρασαν τα 232 χλμ/ώρα, καθιστώντας αυτή τη φάση του φαινομένου μία από τις πιο έντονες που έχουν καταγραφεί στην πολιτεία.
Οι ισχυροί άνεμοι ανάγκασαν τις αρχές να κλείσουν μεγάλους αυτοκινητοδρόμους όπως οι Interstate 80 και Interstate 25 για οχήματα με μεγάλο ύψος, όμως παρά τις προειδοποιήσεις πολλά ημιφορτηγά και τροχόσπιτα συνέχισαν να κινούνται, με αποτέλεσμα να ανατραπούν δεκάδες από αυτά. Σύμφωνα με την Wyoming Highway Patrol, μόνο την περασμένη εβδομάδα υπήρξαν πάνω από 40 περιστατικά ανατροπών, με τα 21 να καταγράφονται την Τρίτη. Σε εννέα από τα περιστατικά αναφέρθηκαν τραυματισμοί, χωρίς ωστόσο να υπάρχουν πληροφορίες για σοβαρά τραυματισμένους.
Caught on camera: Watch as a semi flips over from strong winds along I-25 in Wyoming. pic.twitter.com/J6LpeKeda5
— AccuWeather (@accuweather) December 20, 2025
Οι αρχές επισημαίνουν ότι ακόμη και φορτηγά που κινούνται νόμιμα και υπερβαίνουν τα επιτρεπόμενα όρια βάρους για την άρση των περιορισμών δεν είναι απαραίτητα ασφαλή. Χαρακτηριστικό είναι περιστατικό ανατροπής νταλίκας βάρους περίπου 18,6 τόνων, δηλαδή πάνω από το όριο που είχε τεθεί για την απαγόρευση κυκλοφορίας, γεγονός που δείχνει ότι το βάρος από μόνο του δεν εγγυάται ασφάλεια όταν οι άνεμοι είναι ακραίοι.
Οι Μετεωρολογικές Υπηρεσίες έχουν εκδώσει ευρείες προειδοποιήσεις για ισχυρούς ανέμους σε όλη την πολιτεία, με τις συνθήκες να παραμένουν επικίνδυνες και τις επόμενες ημέρες, ενώ καλούν τους οδηγούς να αποφεύγουν μη αναγκαία ταξίδια υπό τέτοιες ακραίες συνθήκες.
Οι μετεωρολόγοι χαρακτηρίζουν το φαινόμενο χαρακτηριστικό των χειμώνων στην περιοχή, αποτέλεσμα της σύγκρουσης θερμών και ψυχρών αερίων μαζών. Όπως σημειώνουν, οι πιο επικίνδυνοι άνεμοι εμφανίζονται συχνά στις μεταβατικές περιόδους, όταν η θερμοκρασία ανεβαίνει ή πέφτει απότομα.
Τα έντονα φαινόμενα συνδέονται με ένα ευρύτερο χειμερινό μετεωρολογικό σύστημα που επηρεάζει μεγάλο μέρος των δυτικών και βόρειων Ηνωμένων Πολιτειών, το οποίο έχει ήδη προκαλέσει σοβαρές επιπτώσεις, όπως εκτεταμένες διακοπές ρεύματος και προβλήματα στην κυκλοφορία σε πολλές πολιτείες πέρα από το Γουαϊόμινγκ.
