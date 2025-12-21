Τι αλλάζει στον κοινωνικό τουρισμό
Ο κοινωνικός τουρισμός δίνει ανάσα σε εργαζόμενους και ανέργους - Τι περιλαμβάνει
- Γαλλίδες εντοπίστηκαν με 25 κιλά κάνναβης στο αεροδρόμιο Κωνσταντινούπολης - Κινδυνεύουν με πολυετή κάθειρξη
- Δήμος Αθηναίων: Επιστροφή πινακίδων από τη Δημοτική Αστυνομία για την περίοδο των εορτών
- Ενέσεις για απώλεια βάρους: Τι συμβαίνει όταν τις σταματάτε;
- Περιστέρι: Εντοπίστηκαν 7 ανήλικοι σε κλαμπ που κατανάλωναν αλκοόλ – Συνελήφθη 23χρονος υπεύθυνος του καταστήματος
Επεκτείνεται ο κοινωνικός τουρισμός από 12 σε 13 μήνες για εργαζομένους και ανέργους περιόδου 2025-2026, σύμφωνα με πρόσφατη τροποποίηση της Κοινής Υπουργικής Απόφασης (30401/2025 – Β’ 2115).
Η νέα καταληκτική ημερομηνία έως την οποία οι δικαιούχοι μπορούν να πραγματοποιήσουν τις διακοπές τους ορίζεται η 30ή Ιουνίου 2026.
Ο κοινωνικός τουρισμός
Με την επέκταση της διάρκειας του προγράμματος:
• διευκολύνεται ο οικογενειακός προγραμματισμός για την αξιοποίηση των επιταγών διαμονής και ακτοπλοϊκής μετακίνησης
• ενισχύονται τα ποιοτικά χαρακτηριστικά του προγράμματος Κοινωνικού Τουρισμού που υλοποιεί η ΔΥΠΑ.
Οι δικαιούχοι μπορούν να πραγματοποιήσουν έως 6 διανυκτερεύσεις σε τουριστικό κατάλυμα της επιλογής τους από το Μητρώο Παρόχων της ΔΥΠΑ, κατόπιν συνεννόησης με τον πάροχο και με μικρή ιδιωτική συμμετοχή.
Ειδικότερα:
• Λέρος, Λέσβος, Χίος, Κως, Σάμος, Ρόδος: Έως 10 διανυκτερεύσεις δωρεάν (μηδενική ιδιωτική συμμετοχή).
• Βόρεια Εύβοια (Δήμοι Ιστιαίας–Αιδηψού & Μαντουδίου–Λίμνης–Αγ. Άννας) και Π.Ε. Μαγνησίας, Καρδίτσας, Λάρισας, Τρικάλων, Έβρου: Έως 12 διανυκτερεύσεις δωρεάν.
Αυξημένες επιδοτήσεις
Οι τιμές επιδότησης προσαυξάνονται κατά 20% για:
• τον μήνα αιχμής Αύγουστο
• την περίοδο 15.12.2025 – 14.01.2026 (Χριστούγεννα)
• την περίοδο 03.04.2026 – 19.04.2026 (Πάσχα).
Για τα καταλύματα της Βόρειας Εύβοιας, του Έβρου και της Θεσσαλίας (εκτός Σποράδων), η αυξημένη επιδότηση ισχύει όλο το έτος.
Ακτοπλοϊκά εισιτήρια
Επιπλέον της διαμονής, επιδοτούνται και τα ακτοπλοϊκά εισιτήρια:
• Η συμμετοχή των δικαιούχων ανέρχεται σε 25%.
• Για άτομα με αναπηρία, τα ακτοπλοϊκά εισιτήρια παρέχονται δωρεάν.
Περισσότερες πληροφορίες: https://www.dypa.gov.gr/koinonikos-toyrismos
Πηγή: ΟΤ
- «Με έλεγαν φάλαινα» – Η Κέιτ Γουίνσλετ για τον σεξισμό και τον κανιβαλισμό των ταμπλόιντ μετά τον Τιτανικό
- ΠΑΟΚ: Οι αρχικές επιλογές του Λουτσέσκου για το παιχνίδι με τον Παναθηναϊκό (pic)
- Η 11άδα του Παναθηναϊκού για το ντέρμπι με τον ΠΑΟΚ (pic)
- Πάνος Ρούτσι: Δεν μπορείς να φέρεσαι σε έναν γονιό που έχασε το παιδί του όπως οι Γεωργιάδης και Φλωρίδης
- Απτόητος Τραμπ κατά μεταναστών – Νέα μέτρα το 2026
- LIVE: Άστον Βίλα – Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ
- Ελπίδα Τρίπολης – Ολυμπιακός 0-12: Άνετο «6 στα 6» για τις «ερυθρόλευκες»
- Ο Ντέκλαν Ράις οδηγεί την Άρσεναλ στον τίτλο – «Είναι ο κορυφαίος μέσος στον κόσμο» είπε ο Μόγιες
Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις