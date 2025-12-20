Συρία: Πλήξαμε «πάνω από 70 στόχους» με «αεροσκάφη, ελικόπτερα και πυροβολικό», λένε οι ΗΠΑ
«Πόλεμο» κατά του ISIS εξαπέλυσαν οι ΗΠΑ, πλήττοντας δεκάδες στόχους του με «αεροσκάφη, ελικόπτερα και πυροβολικό» σε «πολλαπλές τοποθεσίες στην κεντρική Συρία».
Ο στρατός των ΗΠΑ έπληξε «πάνω από 70 στόχους σε πολλαπλές τοποθεσίες στην κεντρική Συρία», αναπτύσσοντας «αεροσκάφη, ελικόπτερα και πυροβολικό», ανακοίνωσε μέσω X το μεικτό διοικητήριο των αμερικανικών ενόπλων δυνάμεων που είναι αρμόδιο για την περιοχή της Μέσης Ανατολής (CENTCOM, «κεντρική διοίκηση») χθες Παρασκευή – μετά τις 02:00 ώρα Ελλάδας (στη φωτογραφία από U.S. Air Force via Reuters, επάνω, αμερικανός στρατιώτης φορτώνει βόμβα σε αεροσκάφος που συμμετέχει στην επιχείρηση κατά του ISIS).
Εξαπολύθηκαν «πάνω από 100 πυρομαχικά ακριβείας» εναντίον θέσεων του Ισλαμικού Κράτους
Διευκρίνισε ότι η επιχείρηση άρχισε στις 16:00 (ώρα Ουάσιγκτον· 23:00 ώρα Ελλάδας) και ότι εξαπολύθηκαν «πάνω από 100 πυρομαχικά ακριβείας» εναντίον θέσεων της τζιχαντιστικής οργάνωσης Ισλαμικό Κράτος, όπως μεταδίδει το ΑΠΕ.
Tonight, U.S. and Jordanian forces struck 70+ ISIS targets in Syria with 100+ precision munitions. Peace through strength. pic.twitter.com/XWWvfqBBFT
— U.S. Central Command (@CENTCOM) December 20, 2025
Πρόκειται για «εκδίκηση»
Ο αμερικανικός στρατός άρχισε να διεξάγει επιχείρηση στη Συρία για να «εξαλείψει μαχητές» του ΙΚ, «υποδομές» και «εγκαταστάσεις (σ.σ. αποθήκευσης) όπλων», ανακοίνωσε νωρίτερα ο επικεφαλής του Πενταγώνου Πιτ Χέγκσεθ.
Πρόκειται για «άμεση ανταπόδοση» και για «εκδίκηση», μετά την επίθεση του περασμένου Σαββάτου, η οποία στοίχισε τη ζωή σε δυο αμερικανούς στρατιωτικούς και διερμηνέα στη Συρία, συνέχισε και πρόσθεσε: «Σήμερα καταδιώξαμε και σκοτώσαμε εχθρούς μας. Πολλούς από δαύτους. Και θα συνεχίσουμε».
Earlier today, U.S. forces commenced OPERATION HAWKEYE STRIKE in Syria to eliminate ISIS fighters, infrastructure, and weapons sites in direct response to the attack on U.S. forces that occurred on December 13th in Palmyra, Syria.
This is not the beginning of a war — it is a…
— Secretary of War Pete Hegseth (@SecWar) December 19, 2025
