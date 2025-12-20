Νιούκαστλ – Τσέλσι 2-2: Χορταστική ισοπαλία στο Σεντ Τζέιμς Παρκ

Πολύ σκληρή για να… πεθάνει αποδείχθηκε η Τσέλσι στο παιχνίδι με την Νιούκαστλ στο «Σεντ Τζέιμς Παρκ» για την 17η αγωνιστική της Premier League. Οι γηπεδούχοι μπορεί να προηγήθηκαν 2-0, με δύο γκολ του Βολτεμάντε, αλλά οι Μπλε απάντησαν με το ίδιο… νόμισμα στο δεύτερο ημίχρονο και έφυγαν με το βαθμό της ισοπαλίας (2-2).

Η Νιούκαστλ μπήκε καλύτερα στο παιχνίδι και άνοιξε το σκορ μόλις στο 4ο λεπτό της αναμέτρησης. Μετά από σέντρα του Μέρφι, ο Γκόρντον πλάσαρε, ο Σάντσες απέκρουσε, αλλά ο Βολτεμάντε πήρε το ριμπάουντ και έκανε το 1-0.

Στο 20’ οι γηπεδούχοι έκαναν το 2-0 και πάλι με τον Βολτεμάντε, μετά από ωραία σέντρα του Γκόρντον, με την Νιούκαστλ να κλείνει το πρώτο ημίχρονο έχοντας προβάδισμα δύο γκολ.

Στο δεύτερο μέρος όμως τα πράγματα άλλαξαν. Οι Μπλε μπήκαν δυνατά και στο 49’ μείωσαν σε 2-1 με εξαιρετική εκτέλεση του Ριτς Τζέιμς. Στο 57’ μάλιστα η Τσέλσι έχασε μεγάλη ευκαιρία για να ισοφαρίσει με τον Νέτο.

Τελικά, ό,τι δεν κατάφερε ο Νέτο, το έκανε στο 67’ ο Πεδράο. Ο άσος των Μπλε «άδειασε» και ωραίο πλασέ έφερε το παιχνίδι στα ίσια.

Στο 81’ η Τσέλσι έφτασε κοντά στην ανατροπή, αλλά το δυνατό σουτ του Καϊσέδο έφυγε άουτ, με το παιχνίδι να ολοκληρώνεται 2-2.

ΝΙΟΥΚΑΣΤΛ: Ράμσντεϊλ, Μάιλι, Τιάο, Σερ, Χολ, Μπρούνο Γκιμαράες, Τονάλι, Ράμσεϊ (90′ Γουίλοκ), Μέρφι (73′ Ελάνγκα), Γκόρντον (73′ Μπαρνς), Βολτεμάντε (73′ Γουϊσά)

ΤΣΕΛΣΙ: Σάντσεθ, Γκούστο (54′ Φερνάντες), Φοφανά, Τσάλομπα, Κουκουρέγια, Τζέιμς, Καϊσέδο, Νέτο, Γκαρνάτσο, Πάλμερ (80′ Αντρέι Σάντος), Πέδρο

Το πρόγραμμα και τα αποτελέσματα της 17ης αγωνιστικής

Νιούκαστλ – Τσέλσι 2-2

20/12 17:00 Γουλβς – Μπρέντφορντ

20/12 17:00 Μάντσεστερ Σίτι – Γουέστ Χαμ

20/12 17:00 Μπράιτον – Σάντερλαντ

20/12 17:00 Μπόρνμουθ – Μπέρνλι

20/12 19:30 Τότεναμ – Λίβερπουλ

20/12 22:00 Λιντς – Κρίσταλ Πάλας

20/12 22:00 Έβερτον – Άρσεναλ

21/12 18:30 Άστον Βίλα – Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ

22/12 22:00 Φούλαμ – Νότιγχαμ Φόρεστ