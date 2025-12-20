Άρης: Η 11άδα για το παιχνίδι με τον Αστέρα Τρίπολης
Ο Ρουμάνος μεσοεπιθετικός Ολιμπίου Μορουτσάν και ο Έλληνας χαφ Κώστας Γαλανόπουλος συμπεριλαμβάνονται στην 11άδα του σημερινού (20/12, 16:00) εκτός έδρας αγώνα με την ομάδα της Αρκαδίας
Άρης: Οι Παναγίδης και Μορουτσάν είναι οι αντικαταστάτες των Γένσεν και Ντούντου στην ενδεκάδα του, στο σημερινό (20/12, 16:00) εκτός έδρας παιχνίδι με τον Αστέρα Τρίπολης για την 15η αγωνιστική της Super League.
Ο Φινλανδός μεσοεπιθετικός έμεινε, τελικά, εκτός, καθώς ανέβασε πυρετό τις τελευταίες μέρες. Νέα πρόσωπα στην ενδεκάδα και οι Φρίντεκ και Μόντσου, που πήραν τις θέσεις των τιμωρημένων Φαντιγκά και Ράτσιτς, αντίστοιχα.
Ο Χιμένεθ παρατάσσει την ομάδα του με σύστημα 4-2-3-1 και τερματοφύλακα τον Αθανασιάδη. Ο Τεχέρο θα καλύψει το δεξί άκρο της αμυντικής γραμμής, ο Φρίντεκ το αριστερό, ενώ οι Ρόουζ και Άλβαρο είναι το κεντρικό αμυντικό δίδυμο.
Οι Γαλανόπουλος και Μόντσου θα αγωνιστούν ως αμυντικοί χαφ, ο Πέρεθ θα παίξει στη δεξιά πλευρά της μεσαίας γραμμής, ο Μορουτσάν στην αριστερή και ο Παναγίδης πίσω από τον Μορόν, που θα ξεκινήσει στην κορυφή της επίθεσης.
Στον πάγκο για τον Άρη βρίσκονται οι: Μάικιτς, Καράι, Μισεουί, Γιαννιώτας, Ντούντου, Νινγκ, Χαρούπας και Παπασαραφιανός.
Αστέρας Τρίπολης (Κρις Κόλμαν): Παπαδόπουλος, Ιβάνοφ, Τριανταφυλλόπουλος, Πομόνης, Φερνάντες, Γιαμπλόνσκι, Αλάγμπε, Εμμανουηλίδης, Μεντιέτα, Κετού, Μακέντα.
Στον πάγκο οι: Τσιντώτας, Χατζηεμμανουήλ, Σίπτσιτς, Μπαρτόλο, Τζανδάρης, Τζοακίνι, Γκονζάλες, Καστάνο, Καλτσάς, Μουνιόθ, Οκο, Χαραλαμπόγλου.
