LIVE: Παναθηναϊκός – Ηρακλής

Ποδόσφαιρο

Αστέρας Τρίπολης – Άρης 0-1: Με αυτογκόλ και σούπερ Αθανασιάδη οι «κιτρινόμαυροι» (vid)

Ο Ιβάνοφ με αυτογκόλ πέτυχε το μοναδικό τέρμα στο ματς της Τρίπολης και ο Άρης που είχε σε εξαιρετική ημέρα τον τερματοφύλακα Αθανασιάδη, πήρε πολύτιμη εκτός έδρας νίκη με 1-0 για την 15η αγωνιστική.