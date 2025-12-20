magazin
Σάββατο 20 Δεκεμβρίου 2025
weather-icon 21o
Stream

in
magazin

Σημαντική είδηση:
20.12.2025 | 14:13
Έρχεται καιρός τύπου «Π» - Η πρόγνωση για Χριστούγεννα και Πρωτοχρονιά
Σημαντική είδηση:
20.12.2025 | 17:02
Τρομακτικό τροχαίο στο Αγρίνιο: Αυτοκίνητο τούμπαρε και προσγειώθηκε σε αυλή σπιτιού
Σημαντική είδηση:
20.12.2025 | 17:00
Πότε θα δείτε στους λογαριασμούς σας τα λεφτά από το επίδομα θέρμανσης
# ΥΠΟΚΛΟΠΕΣ
# ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΟΠΕΚΕΠΕ
# ΑΓΡΟΤΕΣ
# ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
# ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ
# ΤΣΙΠΡΑΣ
# ΤΕΜΠΗ
# ΔΗΜΟΣΚΟΠΗΣΗ
# ΚΑΙΡΟΣ
# ΑΚΡΙΒΕΙΑ
# ΟΥΚΡΑΝΙΑ
# ΓΑΖΑ
# ΑΚΡΩΣ ΖΩΔΙΑΚΟ
Η Sony εξαγοράζει τον Σνούπι: Στην Ιαπωνία με mega-deal εκατομμυρίων τα ιστορικά Peanuts
Culture Live 20 Δεκεμβρίου 2025 | 22:09

Η Sony εξαγοράζει τον Σνούπι: Στην Ιαπωνία με mega-deal εκατομμυρίων τα ιστορικά Peanuts

Η Sony επενδύει στη διαχρονική αξία ενός brand που μεγάλωσε γενιές και αποκτάει τον 80% των ιστορικών Peanuts με μια κίνηση-ματ 

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
Ακρόαση άρθρου
A
A
Vita.gr
Δεκέμβριος: Πώς τα γιορτινά τραγούδια επηρεάζουν τα συναισθήματά μας

Δεκέμβριος: Πώς τα γιορτινά τραγούδια επηρεάζουν τα συναισθήματά μας

Spotlight

Με μια κίνηση που υπογραμμίζει την επιθετική της επέκταση στον χώρο της παγκόσμιας ψυχαγωγίας, η Sony κατέληξε σε οριστική συμφωνία για την απόκτηση του πλειοψηφικού πακέτου των Peanuts.

Το deal, ύψους 457 εκατομμυρίων δολαρίων, δίνει στον ιαπωνικό κολοσσό τον έλεγχο ενός από τα πιο αγαπημένα και κερδοφόρα franchises στην ιστορία των κόμικς και των κινουμένων σχεδίων.

Η Sony Pictures Entertainment και η Sony Music Entertainment ανακοίνωσαν την εξαγορά του 41% των μετοχών της Peanuts Holdings από την καναδική WildBrain.

Με αυτή την κίνηση, η Sony, η οποία κατείχε ήδη το 39% του franchise από το 2018, αυξάνει το ποσοστό της στο εντυπωσιακό 80%, αφήνοντας το υπόλοιπο 20% στην οικογένεια του δημιουργού Τσαρλς M. Σουλτς.

Η εξέλιξη αυτή σηματοδοτεί μια νέα εποχή για τον Τσάρλι Μπράουν, τον Σνούπι και την υπόλοιπη παρέα που φιλοσοφεί τη ζωή με ενήλικη παιδικότητα, καθώς η Sony σκοπεύει να ενσωματώσει πλήρως το brand στο παγκόσμιο οικοσύστημά της.

YouTube thumbnail

Για τη Sony, η εξαγορά αυτή είναι πολλά περισσότερα από μια επέκταση στον κατάλογό της. Η εξαγορά των Peanuts είναι μια στρατηγική κίνηση για την ενίσχυση της παρουσίας της σε πολλαπλά επίπεδα: από τον κινηματογράφο και τη μουσική, μέχρι το gaming και τα καταναλωτικά προϊόντα.

Ο πρόεδρος της Sony Music Entertainment Japan, Shunsuke Muramatsu, δήλωσε ενθουσιασμένος για την ευκαιρία να «απογειώσει την αξία του brand Peanuts», εκμεταλλευόμενος το εκτεταμένο παγκόσμιο δίκτυο και την τεχνογνωσία του ομίλου.

Η Peanuts Holdings θα λειτουργεί πλέον ως ενοποιημένη θυγατρική της Sony, με την ηγεσία να μοιράζεται ανάμεσα στα τμήματα μουσικής και κινηματογράφου της εταιρείας.

Παρά την αλλαγή στο ιδιοκτησιακό καθεστώς, οι ισχύουσες συμφωνίες φαίνεται να παραμένουν σταθερές, τουλάχιστον για το άμεσο μέλλον.

Η WildBrain θα συνεχίσει να αποτελεί τον αποκλειστικό συνεργάτη παραγωγής για το νέο περιεχόμενο animation και θα διατηρήσει τον ρόλο του πράκτορα αδειοδότησης (licensing agent) σε συγκεκριμένες περιοχές της Ευρώπης, της Μέσης Ανατολής και της Ασίας.

Επιπλέον, η αποκλειστική συνεργασία με το Apple TV+, η οποία ανανεώθηκε πρόσφατα μέχρι το 2030, δεν φαίνεται να επηρεάζεται, διασφαλίζοντας ότι οι νέες σειρές και τα ειδικά επεισόδια θα συνεχίσουν να βρίσκουν τον δρόμο τους προς το κοινό.

Αυτή η εξαγορά αποτελεί μέρος ενός ευρύτερου σχεδιασμού της Sony να μετατραπεί από μια εταιρεία ηλεκτρονικών ειδών σε μια υπερδύναμη περιεχομένου.

Μετά την απόκτηση της Crunchyroll που κυριαρχεί στον χώρο του anime και τις επενδύσεις σε κολοσσούς όπως η Kadokawa και η Bandai Namco, η κυριαρχία στους Peanuts επιβεβαιώνει ότι η εταιρεία αναζητά «evergreen» τίτλους με διαγενεακή απήχηση.

Το έπος των Peanuts

Ο Σνούπι, με 75 χρόνια ιστορίας και εκατομμύρια θαυμαστές παγκοσμίως, αποτελεί το ιδανικό όχημα για αυτή τη μετάβαση, προσφέροντας σταθερά έσοδα από merchandise και theme parks, ενώ παράλληλα ανοίγει τον δρόμο για νέες κινηματογραφικές και ψηφιακές περιπέτειες.

H συμφωνία επιβεβαιώνει τη διαχρονική επιδραστικότητα των ηρώων που έγιναν ένα ισχυρό πολιτιστικό φαινόμενο με σπουδαίες επιδόσεις κάτι που πιθανότατα ο δημιουργός τους Σουλτς δεν φανταζόταν όταν εμπνεύστηκε αυτή την παρέα σε έναν κόσμο που αναδυόταν από τις στάχτες του πολέμου.

Ο Τσαρλς Μ. Σουλτς χάραξε με το μελάνι του τις πρώτες γραμμές ενός κόμικ που έμελλε να αλλάξει την παγκόσμια πολιτιστική σκηνή με την ελπίδα να φέρει χαμόγελο στα χείλη των αναγνωστών και κάποια έσοδα στο νοικοκυριό του.

Τα Peanuts, με πρωταγωνιστές τον μελαγχολικό Τσάρλι Μπράουν, τον ονειροπόλο Σνούπι και μια παρέα παιδιών-φιλοσόφων, ξεκίνησαν ως strip σε εφημερίδα και εξελίχθηκαν σε ένα επικό χρονικό της ανθρώπινης συνθήκης, δοσμένο με απαράμιλλη ευαισθησία και χιούμορ, που συνεχίζει να συγκινεί γενιές.

Στην αρχή, υπήρχε μια απλή ιδέα: η ζωή μέσα από τα μάτια παιδιών. Ο Τσαρλς Μ. Σουλτς, ένας ταπεινός καρτουνίστας από τη Μινεσότα, ξεκίνησε το 1950 να δημοσιεύει τα Li’l Folks, τα οποία σύντομα μετονομάστηκαν σε Peanuts.

Κανείς δεν μπορούσε να φανταστεί τότε ότι αυτά τα απλά σκίτσα θα εξελίσσονταν σε ένα παγκόσμιο φαινόμενο, ένα «έπος» που θα διήρκεσε 50 ολόκληρα χρόνια, μέχρι τον θάνατο του δημιουργού του το 2000, και θα συνέχιζε να ζει μέσα από ταινίες, τηλεοπτικές σειρές, merchandise και τώρα, την κυριαρχία της Sony.

Ο Σουλτς δημιούργησε ένα μικρόκοσμο παιδιών που αντιμετώπιζαν τις μεγάλες ερωτήσεις της ζωής: την αγάπη, την απώλεια, την αποτυχία, την ελπίδα, τη μοναξιά.

Σοφοί με κοντά παντελόνια

Ο Τσάρλι Μπράουν αποτελεί το κέντρο αυτού του μικρόκοσμου, ενσαρκώνοντας τον μέσο άνθρωπο που έρχεται αντιμέτωπος με τη διαρκή αποτυχία. Είναι ένας χαρακτήρας βαθιά ευαίσθητος, στοχαστικός, αλλά και δύστροπος, που κουβαλά το βάρος ενός συμπλέγματος κατωτερότητας. Είτε προσπαθεί να κερδίσει σε έναν αγώνα μπέιζμπολ είτε να πετάξει έναν χαρταετό, το αποτέλεσμα είναι πάντα το ίδιο: η ήττα. Ωστόσο, αυτό που τον καθιστά ολοκληρωμένο χαρακτήρα είναι η αξιοθαύμαστη επιμονή του.

Όπως παρατηρεί ο Κρίστοφερ Κάλντγουελ, ο Τσάρλι Μπράουν είναι αρκετά αισιόδοξος ώστε να πιστεύει ότι η επόμενη φορά μπορεί να είναι διαφορετική, μετατρέποντας το αυτοκαταστροφικό πείσμα σε μια ηρωική πράξη ελπίδας. Αν και ο Σουλτς απέφευγε να παραδεχτεί ότι ο χαρακτήρας ήταν ο ίδιος του ο εαυτός, παραδεχόταν ότι όλο το στριπ αποτελούσε μια προσωπική έκφραση των δικών του φόβων και αποφασιστικότητας.

Ο Σνούπι, το διάσημο μπιγκλ της παρέας, είναι μια ιδιοφυής μείξη αθωότητας και εγωισμού. Παρόλο που διατηρεί τη φύση ενός σκύλου, ο Σουλτς του χάρισε έναν ανθρώπινο τρόπο σκέψης και μια σειρά από alter ego που εμπλουτίζουν το σύμπαν του κόμικ. Από τον «παγκοσμίου φήμης» δικηγόρο μέχρι τον χειρουργό, ο Σνούπι χρησιμοποιεί τη φαντασία του για να ξεφύγει από τα όρια του σκυλόσπιτού του — το οποίο, αν και δεν βλέπουμε ποτέ εσωτερικά, λέγεται ότι κρύβει πίνακες του Βαν Γκογκ και μια βιβλιοθήκη.

YouTube thumbnail

Η αλαζονική του εμμονή για ανεξαρτησία συγκρούεται συχνά με την πραγματική του εξάρτηση από τους ανθρώπους, δημιουργώντας έναν χαρακτήρα που ακροβατεί ανάμεσα στη ζωώδη φύση και την ανθρώπινη πολυπλοκότητα.

Τα δύο αδέλφια, η Λούσι και ο Λάινους, εκπροσωπούν δύο εντελώς διαφορετικές προσεγγίσεις της ζωής. Η Λούσι είναι αυταρχική, σαρκαστική και γεμάτη μια παραπλανητική αυτοπεποίθηση. Η παρουσία της ως «ψυχιάτρου» που χρεώνει πέντε σεντς αποτελεί μια αιχμηρή παρωδία της ιατρικής αυθεντίας, με την ίδια να μην διστάζει να εκστομίσει σκληρές αλήθειες.

Από την άλλη, ο Λάινους είναι ο πνευματικός φάρος της παρέας. Εισάγει στοιχεία θεολογίας, φιλοσοφίας και πολιτικής, διαθέτοντας μια ηθική συγκρότηση που σπανίζει. Παρά την ευφυΐα του, παραμένει ένα παιδί που αναζητά ασφάλεια στον αντίχειρά του και την εμβληματική κουβέρτα του — μια έμπνευση του Σουλτς από τα δικά του παιδιά, που εξελίχθηκε σε ένα από τα πιο αναγνωρίσιμα σύμβολα της παγκόσμιας εικονογραφίας.

Η Πέπερμιντ Πάτι και η Μάρσι προσφέρουν μια διαφορετική κοινωνική οπτική, καθώς κινούνται σε έναν κύκλο έξω από τον άμεσο έλεγχο του Τσάρλι Μπράουν. Η Πάτι, ένα δυναμικό αγοροκόριτσο με «καταστροφική μονομανία», παλεύει με τις δυσκολίες του σχολείου και την απουσία της μητέρας της, συχνά παρεξηγώντας την πραγματικότητα με κωμικοτραγικό τρόπο.

Δίπλα της, η Μάρσι λειτουργεί ως ο ήρεμος, διορατικός παρατηρητής. Αν και αποκαλεί την Πάτι «κύριο», είναι εκείνη που «βλέπει την αλήθεια των πραγμάτων», διαθέτοντας τη σοφία ενός ανθρώπου που κατανοεί τον κόσμο μέσα από τη μελέτη και την εσωτερική ησυχία. Αυτό το δίδυμο συμπληρώνει το έπος των Peanuts, αποδεικνύοντας ότι η αλήθεια κρύβεται συχνά στις πιο απρόσμενες φιλίες.

Δευτεραγωνιστές; Όχι ακριβώς

Βέβαια το σύμπαν των Peanuts δεν θα ήταν ποτέ το ίδιο χωρίς το πλούσιο μωσαϊκό των δευτερευόντων χαρακτήρων που πλαισιώνουν τον Τσάρλι Μπράουν και τον Σνούπι. Από τον βιρτουόζο του πιάνου Σρέντερ μέχρι το μικροσκοπικό πουλί Γούντστοκ, κάθε φιγούρα κουβαλά μια δική της φιλοσοφία, προσφέροντας χιούμορ, κοινωνικό σχολιασμό και μια βαθιά ανθρώπινη ματιά στις παραξενιές της καθημερινότητας.

Η δύναμη του έπους που δημιούργησε ο Τσαρλς Σουλτς έγκειται στην ικανότητά του να δίνει φωνή σε διαφορετικές πτυχές της προσωπικότητας μέσα από μια σειρά τακτικών χαρακτήρων.

YouTube thumbnail

Η Σάλι Μπράουν, η μικρότερη αδελφή του Τσάρλι, εκπροσωπεί την αντίσταση στο άκαμπτο εκπαιδευτικό σύστημα. Με τη δική της, ιδιαίτερη χρήση της αγγλικής γλώσσας και τη θεατρικότητα που επιδεικνύει στις προφορικές εξετάσεις, η Σάλι γελοιοποιεί τη στείρα απομνημόνευση, επιλέγοντας το σασπένς και τα λογοπαίγνια για να καλύψει το κενό των οδηγιών που η ίδια θεωρεί διφορούμενες. Είναι η φωνή της παιδικής λογικής που συγκρούεται με τον κόσμο των ενηλίκων.

Στον αντίποδα της Σάλι βρίσκεται ο Σρέντερ, ένας φανατικός θαυμαστής του Μπετόβεν που ζει για τη μουσική του. Πάνω στο μικρό του πιάνο-παιχνίδι, ο Σρέντερ βρίσκει μια διέξοδο από τον κόσμο, ενώ παράλληλα γίνεται ο αποδέκτης της ανεκπλήρωτης αγάπης της Λούσι. Η προσήλωσή του στην τέχνη είναι τόσο απόλυτη, που η λήθη των γενεθλίων του Μπετόβεν αποτελεί γι’ αυτόν ένα ασυγχώρητο σφάλμα.

Την ίδια στιγμή, ο Σουλτς δεν δίστασε να αγγίξει κοινωνικά ζητήματα μέσα από τον Φράνκλιν. Η προσθήκη του πρώτου μαύρου χαρακτήρα το 1968, μετά από πρόταση αναγνώστη στον απόηχο της δολοφονίας του Μάρτιν Λούθερ Κινγκ, ήταν μια κίνηση τολμηρή. Ο Φράνκλιν, ένας «φυσιολογικός» χαρακτήρας που παρατηρεί τις παραξενιές των άλλων, εντάχθηκε στο στριπ χωρίς πατροναριστική διάθεση, ενισχύοντας την αίσθηση ότι ο κόσμος των Peanuts είναι ένας κόσμος που χωράει τους πάντες.

Η δημοτικότητα χαρακτήρων όπως ο Πιγκ Πεν, που περιβάλλεται μόνιμα από ένα σύννεφο σκόνης, αποδεικνύει ότι το κοινό αγάπησε ακόμα και τις πιο ακραίες εκφράσεις της παιδικής φύσης. Παράλληλα, ο Γούντστοκ, το μικροσκοπικό πουλί που επικοινωνεί μόνο με τιτιβίσματα, προσφέρει ένα εύθυμο αλλά ουσιαστικό υπαρξιακό σχόλιο. Ο Γούντστοκ έχει πλήρη επίγνωση του μικρού του μεγέθους απέναντι σε έναν τεράστιο κόσμο, αποτελώντας τον πιστό φίλο του Σνούπι και τον συνδετικό κρίκο με το στοιχείο της φαντασίας.

Τέλος, ο Σπάικ, ο αδελφός του Σνούπι που ζει απομονωμένος στην έρημο της Καλιφόρνιας, ολοκληρώνει αυτό το μωσαϊκό χαρακτήρων, θυμίζοντάς μας ότι η μοναχικότητα είναι και αυτή μέρος της ανθρώπινης (ή σκυλίσιας) εμπειρίας. Όλοι αυτοί οι χαρακτήρες, υπό τη νέα ομπρέλα της Sony, ετοιμάζονται να αφηγηθούν τις ιστορίες τους σε μια νέα γενιά, αποδεικνύοντας ότι το έπος του Σουλτς παραμένει πιο ζωντανό από ποτέ.

Μύθος από μελάνι

YouTube thumbnail

Τα Peanuts δεν περιορίστηκαν ποτέ στις εφημερίδες. Γρήγορα μεταπήδησαν στην τηλεόραση, με τις χριστουγεννιάτικες και αποκριάτικες παραγωγές τους να γίνονται μέρος της παγκόσμιας κουλτούρας.

Η μουσική του Βινς Γκουαράλντι, με το χαρακτηριστικό της τζαζ άρωμα, έγινε συνώνυμη με την παιδική αθωότητα και τη μελαγχολία. Οι φράσεις και οι ιδέες των Peanuts ενσωματώθηκαν στην καθημερινή γλώσσα, αποδεικνύοντας την ανεξίτηλη επιρροή τους.

Σήμερα, 75 χρόνια μετά την πρώτη τους εμφάνιση, τα Peanuts συνεχίζουν να είναι επίκαιρα. Η πρόσφατη εξαγορά του πλειοψηφικού πακέτου από τη Sony έναντι 457 εκατομμυρίων δολαρίων, επιβεβαιώνει την τεράστια εμπορική και πολιτιστική τους αξία.

Η Sony, με το παγκόσμιο δίκτυό της, έχει πλέον την ευθύνη να διαφυλάξει την κληρονομιά του Σουλτς, ενώ παράλληλα θα ανοίξει νέους δρόμους για τον Τσάρλι Μπράουν και τον Σνούπι στον ψηφιακό κόσμο, σε ταινίες, παιχνίδια και νέες σειρές. Το έπος των Peanuts δεν τελειώνει ποτέ. Είναι μια αιώνια ιστορία για τη ζωή, την αγάπη και την ατελείωτη αναζήτηση της ευτυχίας και για αυτό πρέπει να μείνει για πάντα εδώ.

Headlines:
Δείτε όλες τις Τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο in.gr
Τεχνολογία
Data centers: Στα 61 δισ. δολάρια οι συμφωνίες το 2025

Data centers: Στα 61 δισ. δολάρια οι συμφωνίες το 2025

googlenews

Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Vita.gr
Δεκέμβριος: Πώς τα γιορτινά τραγούδια επηρεάζουν τα συναισθήματά μας

Δεκέμβριος: Πώς τα γιορτινά τραγούδια επηρεάζουν τα συναισθήματά μας

World
Επιτόκια: Σινιάλο τέλους του κύκλου μείωσης από τις μεγάλες κεντρικές τράπεζες

Επιτόκια: Σινιάλο τέλους του κύκλου μείωσης από τις μεγάλες κεντρικές τράπεζες

inWellness
inTown
Culture Live 18.12.25

Νίκος Ξυλούρης: Η ζωή, το έργο και το ήθος του «ζωντανεύουν» μέσα από την παράσταση Ο Αρχάγγελος της Κρήτης

Για πρώτη φορά, η ζωή του Νίκου Ξυλούρη ανεβαίνει στο θεατρικό σανίδι από τη Stages Network και τα Αθηναϊκά Θέατρα, με το έργο Ο Αρχάγγελος της Κρήτης. Έως τις 31 Ιανουαρίου στο θέατρο ΗΒΗ.

Σύνταξη
sp_banner_Desk
Stream magazin
Βρυκόλακες, Rosalia και κλιματική κρίση στα best of του Μπαράκ Ομπάμα – Ταινίες, βιβλία και μουσικές που ξεχώρισε το 2025
Ανασκόπηση 20.12.25

Βρυκόλακες, Rosalia και κλιματική κρίση στα best of του Μπαράκ Ομπάμα – Ταινίες, βιβλία και μουσικές που ξεχώρισε το 2025

«Προφανώς και είμαι μεροληπτικός» σημείωσε ο Μπαράκ Ομπάμα για την επιλογή του βιβλίου της συζύγού του Μισέλ στη λίστα της χρονιάς

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
Ο Μακόλεϊ Κάλκιν απαντά στο αιώνιο ερώτημα: Είναι το «Die Hard» χριστουγεννιάτικη ταινία;
Διαφωνία; 19.12.25

Ο Μακόλεϊ Κάλκιν απαντά στο αιώνιο ερώτημα: Είναι το «Die Hard» χριστουγεννιάτικη ταινία;

«Όχι, το Die Hard δεν είναι χριστουγεννιάτικη ταινία. Μην μου φέρνετε αντίρρηση!» υποστήριξε ο Μακόλεϊ Κάλκιν, πρωταγωνιστής των ταινιών «Μόνος στο Σπίτι».

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Η ληστεία στο Λούβρο ξαναγράφει τους κανόνες ασφαλείας στα μουσεία
Τεχνητή Νοημοσύνη 19.12.25

Η ληστεία στο Λούβρο ξαναγράφει τους κανόνες ασφαλείας στα μουσεία

Όταν ακόμη και το πιο επισκέψιμο μουσείο του κόσμου αποδεικνύεται ευάλωτο, τα ερωτήματα πολλαπλασιάζονται. Η ληστεία στο Λούβρο άνοιξε τη συζήτηση για τα όρια της μουσειακής ασφάλειας.

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
Τα ριζίτικα, τα βυζαντινά, τα λαϊκά: Ο Νίκος Ξυλούρης θα είναι για πάντα ο «Αρχάγγελος της Κρήτης»
inTickets 19.12.25

Τα ριζίτικα, τα βυζαντινά, τα λαϊκά: Ο Νίκος Ξυλούρης θα είναι για πάντα ο «Αρχάγγελος της Κρήτης»

Ο Νίκος Ξυλούρης «ζωντανεύει» στη σκηνή μέσα από την παράσταση «Ο Αρχάγγελος της Κρήτης» στο Θέατρο Ήβη. Μια σκηνική κατάθεση μνήμης, όπου η φωνή του Ψαρονίκου στέκεται ακόμη όρθια απέναντι στον φόβο και τη λήθη.

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
«Για να είσαι επιτυχημένος πρέπει να είσαι σέξι με έναν straight τρόπο»: Ο Μπεν Γουίσοου παρατηρεί τη λίμπιντο της Νέας Υόρκης
Ωραίος τύπος 19.12.25

«Για να είσαι επιτυχημένος πρέπει να είσαι σέξι με έναν straight τρόπο»: Ο Μπεν Γουίσοου παρατηρεί τη λίμπιντο της Νέας Υόρκης

Ο Αμερικανός φωτογράφος Πίτερ Χούτζαρ αποτύπωσε μια queer υποκουλτούρα του Μανχάταν που έχει πλέον χαθεί λόγω του AIDS. Ο Μπεν Γουίσοου αποκαλύπτει όσα έμαθε παίζοντας τον ρόλο του φωτογράφου στην μινιμαλιστική ταινία Peter Hujar’s Day,που έχει χαρακτηριστεί από ορισμένους ως αριστούργημα.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Ο Captain America επέστρεψε και έχει γίνει πατέρας – Το Avengers: Doomsday έχει όλα όσα θέλουν οι fans της Marvel
Culture Live 19.12.25

Ο Captain America επέστρεψε και έχει γίνει πατέρας – Το Avengers: Doomsday έχει όλα όσα θέλουν οι fans της Marvel

Μετά από μια «πέτρινη» εξαετία, η Marvel επιστρατεύει την παλιά φουρνιά υπερηρώων, θέλοντας με το Avengers: Doomsday να κυριαρχήσει ξανά στις σκοτεινές αίθουσες.

Φροίξος Φυντανίδης
Φροίξος Φυντανίδης
Πέθανε ο βραβευμένος με Πούλιτζερ δημοσιογράφος Πίτερ Αρνέτ – Κάλυψε τους πολέμους του Βιετνάμ και του Κόλπου
Πρώτη γραμμή 18.12.25

Πέθανε ο βραβευμένος με Πούλιτζερ δημοσιογράφος Πίτερ Αρνέτ – Κάλυψε τους πολέμους του Βιετνάμ και του Κόλπου

Ο Πίτερ Αρνετ, ο οποίος κέρδισε το βραβείο Πούλιτζερ του 1966 για την κάλυψη του πολέμου του Βιετνάμ, απεβίωσε σε ηλικία 91 ετών.

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Φόνος στο Μονακό – Ποιός δολοφόνησε τον δισεκατομμυριούχο τραπεζίτη Έντμοντ Σάφρα; Ο νοσοκόμος, η Ρωσική μαφία και η «μαύρη χήρα»
Ντοκιμαντέρ 18.12.25

Φόνος στο Μονακό – Ποιός δολοφόνησε τον δισεκατομμυριούχο τραπεζίτη Έντμοντ Σάφρα; Ο νοσοκόμος, η Ρωσική μαφία και η «μαύρη χήρα»

Τον Δεκέμβριο του 1999, μια πυρκαγιά σε ένα υπερπολυτελές ρετιρέ στο Μόντε Κάρλο έκοψε το νήμα της ζωής του μεγιστάνα τραπεζίτη Έντμοντ Σάφρα. Σήμερα ένα νέο ντοκιμαντέρ στο Netflix φέρνει στο φως ένα μυστήριο που θα στοιχειώνει την αυτοκρατορία του χρήματος για πάντα

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
Το μνημείο για τα «θύματα του κομμουνισμού» στον Καναδά θα μείνει άδειο – Εκατοντάδες ονόματα αποδείχθηκαν Ναζί και φασίστες
Προπαγάνδα 18.12.25

Το μνημείο για τα «θύματα του κομμουνισμού» στον Καναδά θα μείνει άδειο – Εκατοντάδες ονόματα αποδείχθηκαν Ναζί και φασίστες

Ομάδες έκαναν δωρεές εις μνήμην φασιστών όπως ο Μίλε Μπουντάκ, τον οποίον ανέφεραν ως «ποιητή» - Το θέμα έφεραν στην επιφάνεια εβραϊκές ομάδες και ανεξάρτητα μέσα ενημέρωσης με έδρα τον Καναδά.

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Νίκος Ξυλούρης: Η ζωή, το έργο και το ήθος του «ζωντανεύουν» μέσα από την παράσταση Ο Αρχάγγελος της Κρήτης
Culture Live 18.12.25

Νίκος Ξυλούρης: Η ζωή, το έργο και το ήθος του «ζωντανεύουν» μέσα από την παράσταση Ο Αρχάγγελος της Κρήτης

Για πρώτη φορά, η ζωή του Νίκου Ξυλούρη ανεβαίνει στο θεατρικό σανίδι από τη Stages Network και τα Αθηναϊκά Θέατρα, με το έργο Ο Αρχάγγελος της Κρήτης. Έως τις 31 Ιανουαρίου στο θέατρο ΗΒΗ.

Σύνταξη
Λούβρο: Παρατείνεται η απεργία, μερική επαναλειτουργία μόνο για τα «αριστουργήματα»
Culture Live 18.12.25

Λούβρο: Παρατείνεται η απεργία, μερική επαναλειτουργία μόνο για τα «αριστουργήματα»

Οι εργαζόμενοι στο Λούβρο αποφάσισαν τη συνέχιση της απεργίας, κρατώντας κλειστό μεγάλο μέρος του μουσείου, ενώ οι επισκέπτες έχουν πρόσβαση μόνο σε ορισμένα εμβληματικά έργα, την ώρα που εντείνονται οι πιέσεις προς τη διοίκηση

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
Συμφωνία-μαμούθ: Τα Όσκαρ στο YouTube για πάνω από 100 εκατ – «Διάρκεια έξι ώρες, παρουσιαστής ο MrBeast»
Τέλος εποχής 17.12.25

Συμφωνία-μαμούθ: Τα Όσκαρ στο YouTube για πάνω από 100 εκατ – «Διάρκεια έξι ώρες, παρουσιαστής ο MrBeast»

Με ένα deal που αλλάζει τα πάντα στην ιστορία του θεσμού, η τελετή των Όσκαρ θα προβάλλεται ζωντανά, δωρεάν και με μετάφραση σε πολλαπλές γλώσσες παγκοσμίως

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
inStream - Ροή Ειδήσεων
Ιράκ: Οι ηγέτες ένοπλων παρατάξεων συμφώνησαν να συζητήσουν τον αφοπλισμό τους – Οι όροι της Καταέμπ Χεζμπολάχ
Έναρξη διαλόγου 20.12.25

Ιράκ: Οι ηγέτες ένοπλων παρατάξεων συμφώνησαν να συζητήσουν τον αφοπλισμό τους – Οι όροι της Καταέμπ Χεζμπολάχ

«Η αντίσταση είναι δικαίωμα και τα όπλα θα παραμείνουν στα χέρια των μαχητών», δήλωσε η Καταέμπ Χεζμπολάχ. Όπως και άλλες σιιτικές οργανώσεις, ζητά την αποχώρηση των ξένων δυνάμεων από το Ιράκ.

Σύνταξη
Ο Ευαγγέλου δεν έδωσε πέναλτι στον Ολυμπιακό – «Έκλεισε» τα μάτια στο χτύπημα του Ραμίρες στον Μπιανκόν (vid)
Ποδόσφαιρο 20.12.25

Ο Ευαγγέλου δεν έδωσε πέναλτι στον Ολυμπιακό – «Έκλεισε» τα μάτια στο χτύπημα του Ραμίρες στον Μπιανκόν (vid)

Ο γκολκίπερ της Κηφισιάς έκανε έξοδο, δεν βρήκε την μπάλα αλλά βρήκε τον… Μπιανκόν, χωρίς όμως ο διαιτητής Ευαγγέλου να δώσει το πεντακάθαρο πέναλτι υπέρ των «ερυθρόλευκων»

Σύνταξη
Ο Σιλβέστερ Σταλόνε δεν έχει ξεχάσει μέχρι και σήμερα ότι οι γονείς του έλειπαν από την βράβευσή του στα Όσκαρ
1976 20.12.25

Ο Σιλβέστερ Σταλόνε δεν έχει ξεχάσει μέχρι και σήμερα ότι οι γονείς του έλειπαν από την βράβευσή του στα Όσκαρ

«Θέλεις κοντά σου τους ανθρώπους που αγαπάς και που σε απέρριψαν», δήλωσε σε πρόσφατη συνέντευξή του ο Σιλβέστερ Σταλόνε, αναφορικά με την απουσία των γονιών του από την βράβευσή του στα Όσκαρ για το «Ρόκι».

Σύνταξη
Μεντιλίμπαρ: «Θα μπορούσε να έχει δώσει και 20 λεπτά καθυστερήσεις ο διαιτητής»
Ποδόσφαιρο 20.12.25

Μεντιλίμπαρ: «Θα μπορούσε να έχει δώσει και 20 λεπτά καθυστερήσεις ο διαιτητής»

Πολλά παράπονα από τον Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ για τις καθυστερήσεις της Κηφισιάς, με τον Βάσκο να δηλώνει επίσης ότι σημασία έχει να είναι πρώτος την τελευταία αγωνιστική ο Ολυμπιακός.

Σύνταξη
Δεν παίχτηκε καθόλου ποδόσφαιρο: Συνεχώς καθυστερήσεις από τους παίκτες της Κηφισιάς
Ποδόσφαιρο 20.12.25

Δεν παίχτηκε καθόλου ποδόσφαιρο: Συνεχώς καθυστερήσεις από τους παίκτες της Κηφισιάς

Απίστευτα πράγματα, που δυσφημούν το ελληνικό ποδόσφαιρο, με την φίλαθλη κοινή γνώμη να παρακολουθεί ένα παιχνίδι, στο οποίο οι παίκτες της Κηφισιάς έκαναν συνεχώς καθυστερήσεις.

Σύνταξη
Ολυμπιακός – Κηφισιά 1-1: Δεν τον ήθελε η μπάλα, δεν του επέτρεψαν να παίξει
Ποδόσφαιρο 20.12.25

Ολυμπιακός – Κηφισιά 1-1: Δεν τον ήθελε η μπάλα, δεν του επέτρεψαν να παίξει

Ο Ολυμπιακός έμεινε στο 1-1 με την Κηφισιά στο τελευταίο ματς της χρονιάς, το οποίο οι φιλοξενούμενοι φρόντισαν να το περάσουν… ξαπλωμένοι στο χορτάρι, κάνοντας καθυστερήσεις σε όλο το δεύτερο ημίχρονο.

Σύνταξη
Διαδοχικά χτυπήματα κατά των ναρκωτικών στην Αττική και στο λιμάνι του Πειραιά από το Λιμενικό
Ελλάδα 20.12.25

Διαδοχικά χτυπήματα κατά των ναρκωτικών στην Αττική και στο λιμάνι του Πειραιά από το Λιμενικό

Μπαράζ στοχευμένων επιχειρήσεων κατά της διακίνησης ναρκωτικών πραγματοποίησε τις τελευταίες ώρες το Γραφείο Ασφαλείας του Κεντρικού Λιμεναρχείου Πειραιά, τόσο στην Αττική όσο και εντός του λιμανιού του Πειραιά, οδηγώντας σε συλλήψεις και κατασχέσεις ναρκωτικών ουσιών.

Σύνταξη
Επιμένει επιθετικά έναντι των αγροτών η κυβέρνηση – Τα σχέδια των αγροτών εν όψει Χριστουγέννων
Συνεχίζουν δυναμικά 20.12.25

Επιμένει επιθετικά έναντι των αγροτών η κυβέρνηση – Τα σχέδια των αγροτών εν όψει Χριστουγέννων

Χριστούγεννα στα μπλόκα θα κάνουν οι αγρότες και κτηνοτρόφοι, καθώς η κυβέρνηση συνεχίζει να τους αντιμετωπίζει με απαξία και δικογραφίες. Ωστόσο, θα διευκολύνουν τους εκδρομείς των εορτών.

Σύνταξη
LIVE: Έβερτον – Άρσεναλ
Ποδόσφαιρο 20.12.25

LIVE: Έβερτον – Άρσεναλ

LIVE: Έβερτον – Άρσεναλ. Παρακολουθήστε live στις 22:00 την εξέλιξη της αναμέτρησης Έβερτον – Άρσεναλ για τη 17η αγωνιστική της Premier League. Τηλεοπτικά από Novasports Premier League.

Σύνταξη
LIVE: Ρεάλ Μαδρίτης – Σεβίλλη
Ποδόσφαιρο 20.12.25

LIVE: Ρεάλ Μαδρίτης – Σεβίλλη

LIVE: Ρεάλ Μαδρίτης – Σεβίλλη. Παρακολουθήστε live στις 22:00 την εξέλιξη της αναμέτρησης Ρεάλ Μαδρίτης – Σεβίλλη για τη 17η αγωνιστική της La Liga. Τηλεοπτικά από Novasports 1.

Σύνταξη
Δάνειο 90 δισ. στο Κίεβο: Οι νικητές, οι ηττημένοι και οι… άλλοι της συνόδου κορυφής της ΕΕ
Πόλεμος στην Ουκρανία 20.12.25

Δάνειο 90 δισ. στο Κίεβο: Οι νικητές, οι ηττημένοι και οι… άλλοι της συνόδου κορυφής της ΕΕ

Έπειτα από μια σύνοδο κορυφής που διήρκεσε σχεδόν 16 ώρες, η ΕΕ συμφώνησε να βοηθήσει την Ουκρανία με κοινό δάνειο 90 δισ. Tο Κίεβο είναι ικανοποιημένο, δεν ισχύει το ίδιο με όλους τους ηγέτες της ΕΕ.

Αρχοντία Κάτσουρα
Αρχοντία Κάτσουρα
«Υποκρίτρια» – Η γυναίκα που καταστράφηκε από το σκάνδαλο του Kiss Cam επιτίθεται στην Γκουίνεθ Πάλτροου 
«Πως τόλμησε;» 20.12.25

«Υποκρίτρια» – Η γυναίκα που καταστράφηκε από το σκάνδαλο του Kiss Cam επιτίθεται στην Γκουίνεθ Πάλτροου 

Η Kρίστιν Τάλμποτ επιτέθηκε στη Γκουίνεθ Πάλτροου με σφοδρές κατηγορίες για υποκρισία, μετά την διαφήμιση που διακωμωδούσε το viral σκάνδαλο της Kiss Cam σε συναυλία των Coldplay

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
Τουρκία: Σάλος με την κακοποίηση ηλικιωμένου σε γηροκομείο – Έρευνα από τις αρχές
Εικόνες σοκ 20.12.25

Σάλος στην Τουρκία με την κακοποίηση ηλικιωμένου σε γηροκομείο - Έρευνα από τις Αρχές

Το βίντεο με την κακοποίηση του ηλικιωμένου κάνει τον γύρο του διαδικτύου - Η έρευνα είναι σε εξέλιξη και εξετάζεται το ενδεχόμενο να αναστείλει τη λειτουργία του γηροκομείου

Σύνταξη
Must Read
Τα credits των οίκων στην Πειραιώς, τι ετοιμάζει ο Μαζαράκης στην Εθνική Ασφαλιστική, «γράφει» νέα deals η Βρεττού, συνεχίζονται τα «παιχνίδια» με το καλώδιο

Τα credits των οίκων στην Πειραιώς, τι ετοιμάζει ο Μαζαράκης στην Εθνική Ασφαλιστική, «γράφει» νέα deals η Βρεττού, συνεχίζονται τα «παιχνίδια» με το καλώδιο

Κοινωνική κατοικία 2026: Ποιοι θα πάρουν διαμερίσματα, ποιοι επιδότηση και πώς θα αλλάξει η αγορά στέγης

Κοινωνική κατοικία 2026: Ποιοι θα πάρουν διαμερίσματα, ποιοι επιδότηση και πώς θα αλλάξει η αγορά στέγης

Η επανάσταση της Gen Z: Η νεολαία που «έβαλε φωτιά» στον πλανήτη το 2025

Η επανάσταση της Gen Z: Η νεολαία που «έβαλε φωτιά» στον πλανήτη το 2025

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Γυναικείον Καφενείον: Στην Καλλιθέα υπάρχει ένα μέρος που καμία δεν χρειάζεται να είναι μόνη

Γυναικείον Καφενείον: Στην Καλλιθέα υπάρχει ένα μέρος που καμία δεν χρειάζεται να είναι μόνη

Γκρίζα μαλλιά: Σημάδι ότι το σώμα προσπαθεί να αποφύγει έναν θανατηφόρο καρκίνο;

Γκρίζα μαλλιά: Σημάδι ότι το σώμα προσπαθεί να αποφύγει έναν θανατηφόρο καρκίνο;

Πώς η τεχνολογία διαμορφώνει την ανάπτυξη των παιδιών;

Πώς η τεχνολογία διαμορφώνει την ανάπτυξη των παιδιών;

Μαθητές και καθηγήτρια τους «βίωσαν» την καθημερινότητα των ΑμεΑ – Έκαναν ταινία τις δυσκολίες της

Μαθητές και καθηγήτρια τους «βίωσαν» την καθημερινότητα των ΑμεΑ – Έκαναν ταινία τις δυσκολίες της

in.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

Σάββατο 20 Δεκεμβρίου 2025
Απόρρητο