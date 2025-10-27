magazin
Μίκι κάνε πέρα! Πώς η σκυλίτσα από την Αυστραλία Bluey έγινε παγκόσμιο φαινόμενο 2 δισ. – «Όπως MrBeast»
The Good Life 27 Οκτωβρίου 2025 | 17:25

Μίκι κάνε πέρα! Πώς η σκυλίτσα από την Αυστραλία Bluey έγινε παγκόσμιο φαινόμενο 2 δισ. – «Όπως MrBeast»

Το Bluey ξεκίνησε ως μια σειρά κινουμένων σχεδίων για παιδιά. Σήμερα το καρτούν με καταγωγή από την Αυστραλία  είναι ένα παγκόσμιο πολιτιστικό φαινόμενο και μια εμπορική δύναμη που υπολογίζεται πως αγγίζει τα 1,8 δισεκατομμύρια ευρώ

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
Vita.gr
Social burnout: Όταν η κοινωνική επαφή μας εξαντλεί

Social burnout: Όταν η κοινωνική επαφή μας εξαντλεί

Spotlight

Η Bluey, η σκυλίτσα που έκανε πρεμιέρα μόλις το 2018, έγινε μέσα σε λίγα χρόνια ένα franchise τόσο ισχυρό που κάνει τους πάντες να υποθέτουν ότι η διάδοχος του εμβληματικού ποντικιού της Disney, του Μίκι Μάους, επιτέλους βρέθηκε.

Οι περιπέτειες της Μπλούι και της οικογένειάς της από το Μπρίσμπεϊν της Αυστραλίας κατάφεραν να μεταμορφώσουν με ευκολία την παιδική ψυχαγωγία, σπάζοντας ρεκόρ τηλεθέασης, δημιουργώντας διαδραστικές εμπειρίες, και εμπνέοντας γονείς και παιδιά σε κάθε γωνιά του πλανήτη.

Άλλοι, πιο τολμηροί, την αποκαλούν Τέιλορ Σουίφτ των καρτούν και της παιδικής ψυχαγωγίας. Οι λόγοι είναι πραγματικά συγκεκριμένοι.

Το μυστικό των επτά

Ο θρίαμβος της μπράντας Bluey στη διεθνή σκηνή ξεκίνησε με τον πιο εντυπωσιακό τρόπο: την κορυφή των streaming charts.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της Nielsen, η σειρά αναδείχθηκε ως το νούμερο 1 πρόγραμμα σε streaming σε όλες τις Ηνωμένες Πολιτείες για το 2024, καταγράφοντας πάνω από 55 δισεκατομμύρια λεπτά τηλεθέασης.

Αυτό το ρεκόρ γίνεται ακόμη πιο εντυπωσιακό αν αναλογιστεί κανείς ότι κάθε κανονικό επεισόδιο διαρκεί μόλις επτά λεπτά. Ακόμα και το ειδικό, εκτεταμένο επεισόδιο The Sign, κατέγραψε ρεκόρ με 10 εκατομμύρια προβολές στο Disney+ μόνο την πρώτη εβδομάδα.

Η επιτυχία της σειράς σύμφωνα με τους αναλυτές της βιομηχανίας έγκειται στην πυκνή και ποιοτική αφήγηση του δημιουργού, Τζο Μπραμ.

Εμπνευσμένος από την εμπειρία της δικής του πατρότητας και επηρεασμένος από τη δομή επιτυχημένων σειρών όπως το South Park, ο Μπραμ δημιούργησε ένα φορμάτ που είναι ιδανικό για το εύρος προσοχής των μικρών παιδιών, ενώ ταυτόχρονα προσφέρει πλούσιο, πολυεπίπεδο περιεχόμενο για τους ενήλικες.

Η Μπλούι και η μικρότερη αδερφή της Μπίνγκο, μαζί με τους γονείς τους, τον Μπάντιτ (αρχαιολόγο) και τη Τσίλι (εργάζεται με μερική απασχόληση), ζουν καθημερινές περιπέτειες, όπου το παιχνίδι λειτουργεί ως όχημα για την κατανόηση του κόσμου.

Πρότυπο γονεϊκότητας

YouTube thumbnail

Το αληθινό μυστικό της διαγενεακής απήχησης της σειράς είναι οι γονείς Χίλερ. Ο ηθοποιός και μουσικός Τάιλερ Χίλτον (του One Tree Hill), ένας από τους πολλούς ενήλικες φανς, παραδέχεται πως γοητεύτηκε από το πόσο ρεαλιστικοί είναι ο Μπάντιτ και η Τσίλι, οι οποίοι «ήταν απίστευτα στοργικοί, συμμετοχικοί και μέρος της διασκέδασης – αλλά και εξουθενωμένοι και εκνευρισμένοι κάποιες φορές».

Η Δρ. Παμέλα Ράτλετζ, διευθύντρια του Κέντρου Έρευνας Ψυχολογίας των Μέσων Ενημέρωσης, yπογράμμισε στο The Hollywood Reporter ότι οι Χίλερ λειτουργούν ως πρότυπο θετικής γονεϊκής συμπεριφοράς.

Επικυρώνουν τα συναισθήματα των παιδιών τους και ενθαρρύνουν την επίλυση προβλημάτων, ενώ ταυτόχρονα μοιράζονται τις δικές τους αδυναμίες, καθησυχάζοντας τους γονείς.

Σε αντίθεση με παλαιότερες παιδικές σειρές, το Bluey δεν «διδάσκει», αλλά «δείχνει» πώς τα μαθήματα ζωής ενσωματώνονται αβίαστα στο παιχνίδι.

Η σειρά είναι ιδιαίτερα γενναία στην προσέγγιση ώριμων θεμάτων που απασχολούν τους γονείς. Έχει αγγίξει με ενσυναίσθηση θέματα όπως η υπογονιμότητα, η απώλεια και η ανασφάλεια γύρω από τα αναπτυξιακά ορόσημα, κάτι που συγκινεί βαθύτατα το ενήλικο κοινό.

«Επεισόδια που ασχολούνται με δύσκολα θέματα ισορροπούν την καταλληλότητα ανά ηλικία χωρίς να υποβαθμίζουν τα συναισθήματα που μπορεί να νιώθουν οι ενήλικες» προσθέτει η Δρ. Ράτλετζ.

Από το Μπρίσμπεϊν με αγάπη

Επιπλέον, η αυστραλιανή καταγωγή της σειράς, αντί να αποτελέσει εμπόδιο, λειτούργησε ως πύλη προς την παγκόσμια κουλτούρα. Η έμφαση του Μπραμ στο Κουίνσλαντ, την Πολιτεία του Ήλιου, πυροδότησε ένα κύμα τουριστικού ενδιαφέροντος.

Παράλληλα, η τουριστική καμπάνια Queensland is Bluey’s World, For Real Life της τοπικής αρχής αξιοποίησε πλήρως την απήχηση της σειράς, προσελκύοντας εκατοντάδες χιλιάδες επισκέπτες, κυρίως οικογένειες.

Η δύναμη του εμπορικού σήματος είναι πλέον πανταχού παρούσα. Η Disney έχει ενσωματώσει την Μπλούι σε θεματικά πάρκα και κρουαζιέρες, ενώ η διαδραστική εμπειρία Bluey’s World Brisbane, μια επένδυση που αναμένεται να εισφέρει πάνω από 10,5 εκατ. ευρώ στην τοπική οικονομία, προσφέρει στους φανς την αίσθηση ότι «βρίσκονται μέσα στο επεισόδιο».

Το franchise έχει επεκταθεί σε βιβλία, μουσικά άλμπουμ, ρούχα, παιχνίδια και μία επερχόμενη ταινία, καθιστώντας την Μπλούι μια μπράντα αληθινό μεγαθήριο.

Ενώνει γενιές

YouTube thumbnail

Η μαζική απήχηση του Bluey έχει φέρει στην επιφάνεια μια αλλαγή στον τρόπο που τα παιδιά αντιλαμβάνονται την ψυχαγωγία ενώ παιδιά σε όλο τον κόσμο, από τις ΗΠΑ μέχρι τη Νέα Ζηλανδία, υιοθετούν την αυστραλιανή αργκό – όπως αποκάλυψε ο ηθοποιός Ράιαν Γκόσλινγκ, οι κόρες του έχουν αποκτήσει αυστραλιανή προφορά από τη σειρά.

Ο Τάιλερ Χίλτον παρομοιάζει την Μπλούι με την Τέιλορ Σουίφτ όχι μόνο λόγω της μαζικής της επιτυχίας, αλλά και λόγω της κοινής τους βάσης: «Και οι δύο μπορούν πραγματικά να τις απολαύσουν οι γονείς και τα παιδιά… Καμία δεν είναι κυνική, φθηνή ή παίζει με τα κατώτερα ένστικτα. Και οι δύο σέβονται το κοινό».

Η Δρ. Ράτλετζ προσθέτει ότι ένα τέτοιο fandom, ακόμα και σε μικρές ηλικίες, προσφέρει «αίσθηση του ανήκειν, κοινωνική υποστήριξη και ενθαρρύνει τη δημιουργικότητα μέσω του συνεργατικού παιχνιδιού».

Και όλα αυτά μέσα σε επτά μόλις λεπτά. Οπότε την επόμενη φορά που κάποιος υπερασπιστεί ότι η εξάχρονη Μπλούι είναι ακόμη ένα εμπορικό φαινόμενο, απαντήστε ότι αυτό το καρτούν είναι ένα μάθημα σε μίνι δόσεις.

Η ουρά του Μίδα

Το brand Bluey οδηγεί τα κέρδη σε επίπεδα ρεκόρ για το εμπορικό βραχίονα του BBC, BBC Studios σημειώνει ο The Guardian.

Η διοίκηση του κολοσσού των μέσων ενημέρωσης δηλώνει ενθουσιασμένη από τη σκυλίτσα καθώς τα έσοδα από εμπορικές δραστηριότητες έφτασαν πέρυσι τα 2,50 δισεκατομμύρια ευρώ.

Ο επόμενος στόχος είναι σαφής: η Μπλούι πρέπει να ξεπεράσει τον ρόλο του κορυφαίου προσχολικού προγράμματος και να μετατραπεί σε ένα lifestyle brand που αγκαλιάζει όλες τις ηλικίες.

YouTube thumbnail

«Ο ρόλος της Μπλούι είναι πραγματικά τεράστιος», δηλώνει η Σούζι Ράια, επικεφαλής των παγκόσμιων καταναλωτικών προϊόντων της BBC Studios.

«Είμαστε μόλις στην αρχή αυτού που ελπίζω να γίνει ένα brand που θα καθορίσει μια γενιά για τα σημερινά παιδιά και τις οικογένειες. Από την άποψη των λιανικών πωλήσεων, το μπραντ φέρνει περίπου 3,6 δισεκατομμύρια δολάρια ΗΠΑ (3,31 δισεκατομμύρια ευρώ) σε παγκόσμιες λιανικές πωλήσεις σε ολόκληρο το χαρτοφυλάκιό μας, και η Μπλούι αποτελεί ένα πραγματικά, πραγματικά μεγάλο κομμάτι αυτού» προσθέτει.

Πέρα από τη δημοφιλία στις πλατφόρμες streaming, ακόμη και η μουσική της σειράς γνώρισε τεράστια επιτυχία, καταγράφοντας 1 δισεκατομμύριο streams μέχρι την περασμένη εβδομάδα.

Η δυνατότητα της BBC Studios να εκμεταλλευτεί ψηφιακά κανάλια, όπως το YouTube και το TikTok, υπήρξε καθοριστική για την προσέγγιση γονέων και νεαρών ενηλίκων.

Όπως MrBeast

Τα επίσημα κανάλια της Μπλούι διαθέτουν πλέον πάνω από 21 εκατομμύρια συνδρομητές, έχοντας συγκεντρώσει 13 δισεκατομμύρια προβολές συνολικά. Στο TikTok, η σειρά έχει σχεδόν 5 εκατομμύρια ακολούθους.

Ο Έβαν Σαπίρο, αναλυτής μέσων ενημέρωσης, σημειώνει ότι η BBC Studios πρωτοπορεί στην κατανόηση του πώς οι ψηφιακές πλατφόρμες οδηγούν πλέον τα brands και τη λαϊκή κουλτούρα. «Η Μπλούι είναι case study», τονίζει. «Δεν είναι απλώς μια επιτυχία στην τηλεόραση. Είναι στο μέγεθος του [κορυφαίου δημιουργού του YouTube] MrBeast. Το φανταστικό κοινό είναι η μηχανή της οικονομίας και της ανάπτυξης. Ακολουθείς το κοινό όπου κι αν βρίσκεται».

Η εμπορική εκμετάλλευση του Bluey έχει γεννήσει μια ιλιγγιώδη ποικιλία προϊόντων. Οι φαν μπορούν να αγοράσουν τα πάντα, από φουσκωτές πισίνες και αυτοκινητάκια συγκρούσεων, μέχρι θερμοφόρες, επιτραπέζια παιχνίδια και πάνες, πέρα από τα συνήθη προϊόντα όπως παιχνίδια, βιβλία και ρουχισμό.

Παράλληλα, έχουν αναπτυχθεί καινοτόμες εμπειρίες -όπως τo θεατρικό Bluey’s Big Play ή το διαδραστικό Bluey’s World στο Κουίνσλαντ- ενώ έχει επιτευχθεί μια πρωτοφανής συμφωνία με τη Lego για σετ κανονικής σειράς αλλά και Duplo, που απευθύνονται σε παιδιά προσχολικής ηλικίας.

Η Σούζι Ράια εκφράζει την πεποίθηση ότι η Μπλούι βρίσκεται στον δρόμο για να γίνει ένα «πραγματικό lifestyle brand» που θα αγκαλιάζει όλες τις γενιές.

«Μέσα σε επτά μήνες, αποκτήσαμε ένα εκατομμύριο συνδρομητές στο TikTok», εξηγεί η Ράια, τονίζοντας ότι αυτή ήταν η στιγμή που ανακάλυψαν τους φαν που δεν περιορίζονται στην προσχολική ηλικία, αλλά περιλαμβάνουν νέους ενήλικες και εφήβους.

«Θέλουμε να είμαστε το νούμερο 1 στην προσχολική ηλικία, κάτι που είμαστε σε καλό δρόμο να επιτύχουμε. Έχουμε πολλά περισσότερα να κάνουμε όσον αφορά την ανάπτυξη στον χώρο των ενηλίκων» πρόσθεσε.

Η επόμενη επέλαση

YouTube thumbnail

Η άνοδος της Μπλούι αναμένεται να συνεχιστεί με την έλευση μιας κινηματογραφικής ταινίας το 2027. Επιπλέον, η Disney ανακοίνωσε ήδη ότι η Μπλούι θα είναι το πρώτο παιδικό brand που δεν ανήκει στην Disney και θα ενσωματωθεί στα θεματικά της πάρκα, γεγονός που επισφραγίζει τη διεθνή της αναγνώριση και εμπορική αξία.

Η Κάθριν ΒανΆρεντονκ, κριτικός που γράφει βιβλίο για το φαινόμενο Bluey, υποστηρίζει ότι η επιτυχία ως brand πηγάζει από την υπέρτατη ποιότητα της αφήγησης.

«Σχεδόν καμία παιδική τηλεοπτική εκπομπή στην ιστορία αυτού του είδους δεν κατάφερε να κάνει αυτό που κάνει η Μπλούι. Είναι εξίσου διασκεδαστική, προσιτή και συναισθηματικά ουσιαστική για τους ενήλικες όσο και για τα παιδιά» εξηγεί για τη σειρά που κατορθώνει το σπάνιο επίτευγμα να τη βλέπουν πολλαπλά κοινά από διαφορετικές δημογραφικές ομάδες και να την απολαμβάνουν εξίσου.

Παρόλο που οι φανατικοί θαυμαστές μπορεί να ανησυχούν για την υπερέκθεση, η Σούζι Ράια διαβεβαιώνει ότι η ομάδα της παραμένει επιλεκτική στις εμπορικές συνεργασίες. «Λέμε όχι, ειλικρινά, πολύ πιο συχνά από ό,τι λέμε ναι», υπογραμμίζει, διασφαλίζοντας ότι η ακεραιότητα του Bluey θα παραμείνει το σημαντικότερο περιουσιακό στοιχείο της BBC Studios.

Δύσκολο να την ανταγωνιστεί

YouTube thumbnail

Παρά την τεράστια επιτυχία, οι δημιουργοί της σειράς διατηρούν μια προσγειωμένη στάση αν και όσο και αν προσπαθεί κάποιος να αντιγράψει τη συνταγή της επιτυχίας, μάλλον θα δυσκολευτεί.

«Δεν μπορείς να κατασκευάσεις κάτι τέτοιο. Ο Τζο δημιούργησε κάτι εξαιρετικό και όταν σου δίνεται η ευκαιρία να δουλέψεις πάνω σε αυτό, το εκτιμάς, γιατί ίσως να μη συμβεί ποτέ ξανά» είπε ο θεατρικός παραγωγός Άντριου Κέι και συνεργάτης του Μπραμ.

Ο Κέι εξασφάλισε τα δικαιώματα της ζωντανής θεατρικής περιοδείας και δημιούργησε τη θεατρική προσαρμογή Bluey’s Big Play, η οποία συνεχίζει να περιοδεύει σε όλο τον κόσμο με κοινό μικρούς και μεγάλους.

Για τους γονείς όπως ο Τάιλερ Χίλτον, το franchise Bluey υπήρξε πιο διδακτικό από οποιοδήποτε βιβλίο ή επαγγελματική συμβουλή. «Η υπομονή τους, οι κανόνες, η συμμετοχή, η αγάπη και τα ελαττώματά τους με κάνουν να σκέφτομαι ότι είναι μια εκπομπή για γονείς που μεταμφιέζεται σε εκπομπή για παιδιά» είπε.

