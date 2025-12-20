Σεισμός μεγέθους 2,1 Ρίχτερ σημειώθηκε το πρωί του Σαββάτου ένα χιλιόμετρο Ανατολικά – Νοτιοανατολικά της Νέας Φιλαδέλφειας.

Σύμφωνα με την αναθεωρημένη λύση του γεωδυναμικού το εστιακό βάθος του σεισμού καταγράφηκε στα 12,1 χλμ.