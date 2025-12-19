Πούτιν: Ρεπόρτερ κάνει πρόταση γάμου ζωντανά στη συνέντευξη Τύπου του προέδρου της Ρωσίας [βίντεο]
Για τον ρεπόρτερ, ήταν η τέλεια ρομαντική ατμόσφαιρα για να κάνει την πρότασή του, υπό τα χειροκροτήματα των παρευρισκομένων στην συνέντευξη Τύπου του Πούτιν
- Αδιέξοδο στο γαλλικό κοινοβούλιο – Η Γαλλία χάνει την προθεσμία για τον προϋπολογισμό του 2026
- Ετοιμαστείτε για επιβίβαση – Παρθενική πτήση για το «ιπτάμενο αυτοκίνητο» της Embraer
- Στριμωγμένος και ο Μακρόν από τα αγροτικά μπλόκα - Απευθύνει έκκληση για χριστουγεννιάτικη «εκεχειρία»
- Γονείς άφησαν τα ανήλικα παιδιά τους να κοιμούνται σε αυλή νεόκτιστου σπιτιού
Το φετινό πρώτο βραβείο για την πιο πρωτότυπη πρόταση γάμου στη Ρωσία απονέμεται στον δημοσιογράφο Κίριλ Μπαγιάνοφ ο οποίος ζήτησε από την αγαπημένη του να τον παντρευτεί σε απευθείας μετάδοση, κατά την ετήσια, μαραθώνια συνέντευξη Τύπου του προέδρου Βλαντίμιρ Πούτιν.
Για τον Μπαγιάνοφ, ήταν η τέλεια ρομαντική ατμόσφαιρα για να κάνει την πρότασή του
«Ξέρω ότι η φίλη μου παρακολουθεί τώρα. Ολέτσκα, παντρέψου με» είπε ο Κίριλ Μπαγιάνοφ, ένας δημοσιογράφος από το Εκατερίνεμπουργκ, που εμφανίστηκε στη συνέντευξη Τύπου με κοστούμι και κατακόκκινο παπιγιόν, να έχει υψώσει ένα πλακάτ με τη φράση «Θέλω να παντρευτώ».
Bίντεο:
Αυτή η ετήσια συνέντευξη Τύπου επί παντός επιστητού είναι η ευκαιρία του Πούτιν να κάνει επί ώρες δηλώσεις για τη γεωπολιτική, να αφηγείται προσωπικά ανέκδοτα αλλά ακόμη και να δίνει ρομαντικές συμβουλές ή υποσχέσεις για επίλυση των μικρών, καθημερινών προβλημάτων των Ρώσων πολιτών.
Για τον Μπαγιάνοφ, ήταν η τέλεια ρομαντική ατμόσφαιρα για να κάνει την πρότασή του, υπό τα χειροκροτήματα των παρευρισκομένων που μόλις είχαν ακούσει τον Ρώσο πρόεδρο να αρνείται να σταματήσει τους βομβαρδισμούς στην Ουκρανία.
Μία ώρα αργότερα, μια από τους δημοσιογράφους που παρουσίαζε τη συνέντευξη ενημέρωσε τον ερωτευμένο συνάδελφό της, τον πρόεδρο και όλη τη χώρα ότι η εν λόγω νεαρή γυναίκα είχε απαντήσει θετικά στην πρόταση γάμου.
Ο Πούτιν πάντως δεν απάντησε στην πρόσκληση του δημοσιογράφου να παραστεί στη γαμήλια τελετή, ούτε του έδωσε μια ευθεία απάντηση στην ερώτησή του για το αυξανόμενο κόστος διαβίωσης στη Ρωσία.
«Ο Κίριλ έθεσε ένα ερώτημα για τις υλικές συνθήκες ζωής των νέων οικογενειών. Αυτό είναι αλήθεια: ο άνδρας θα πρέπει να είναι αυτός που φέρνει τα χρήματα στο νοικοκυριό. Επομένως θα κάνουμε έκκληση για χρήματα και θα μαζέψουμε τουλάχιστον αρκετά για τον γάμο», είπε.
- Μπαράζ φορολογικών υποχρεώσεων έως το τέλος του 2025
- «Επιστρέψτε τα χρήματά μας» – Τι αναφέρει στο εξώδικό του στον Γιώργο Μαζωνάκη ο επιχειρηματίας
- Τροχαίο με ασθενοφόρο που μετέφερε τραυματίες και κλούβα της ΕΛ.ΑΣ. γεμάτη αστυνομικούς στον Πλατύκαμπο Λάρισας
- Ολυμπιακός: Μόρις αντί Έβανς στην Stoiximan GBL
- Η Κρις Τζένερ πιστεύει ότι ο εγγονός της επικοινωνεί με τον νεκρό παππού του – Τι της είπε
- Τρεις συλλήψεις για παράνομο εμπόριο και προϊόντα «μαϊμού» στον Πειραιά
- Ολυμπιακός: Κοντά σε ένα ακόμη sold out – Πόσα εισιτήρια απέμειναν για την Κηφισιά
- ΣΥΡΙΖΑ: Μία ακόμη ισχυρή επιβεβαίωση πως το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ φέρει φαρδιά πλατιά την υπογραφή της ΝΔ
Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις