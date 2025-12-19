ΠΑΟΚ: Συμφωνία με Μόντενα για την απόκτηση του Γιάννη Σαρρή

Σε μία επένδυση για το παρόν αλλά και για το μέλλον προχωρά ο ΠΑΟΚ που ήρθε σε συμφωνία με τη Μόντενα για την απόκτηση του Γιάννη Σαρρή. Πρόκειται για 18χρονο χαφ που είναι διεθνής με την Εθνική Νέων και αγωνιζόταν στην Κ19 της ιταλικής ομάδας ενώ έπαιρνε μέρος και στις προπονήσεις της αντρικής ομάδας.

Η Μόντενα είχε αποκτήσει τον Σαρρή το καλοκαίρι του 2023 από τις ακαδημίες της ΑΕΚ και στον ΠΑΟΚ θεωρούν πως είναι ένας ποδοσφαιριστής που μπορεί να εξελιχθεί. Άνθρωπος των «ασπρόμαυρων» μάλιστα φέρεται να βρέθηκε τις προηγούμενες μέρες στην Ιταλία ώστε να μιλήσει με τον ίδιο και την οικογένειά του για να τους πείσει να μετακομίσουν στη Θεσσαλονίκη.

Ο ΠΑΟΚ προορίζει τον νεαρό άσο για την ομάδα Β’ ωστόσο είναι πιθανό να συμμετέχει και σε προπονήσεις της πρώτης ομάδας. Τη φετινή σεζόν στην Primavera 2 είχε 11 συμμετοχές με 1 γκολ και 1 ασίστ. Ενδιαφέρον για τον Σαρρή είχαν δείξει και άλλες ομάδες, ωστόσο οι «ασπρόμαυροι» κατάφεραν να τον κάνουν δικό τους σε μία προσπάθεια να τονώσουν ακόμη περισσότερο το ελληνικό στοιχείο στις τάξεις τους.

Διαθέσιμος για Παναθηναϊκό ο Ζίβκοβιτς

Ευχάριστα νέα στον ΠΑΟΚ με τον Αντρίγια Ζίβκοβιτς που την Παρασκευή προπονήθηκε κανονικά και τέθηκε στη διάθεση του Ραζβάν Λουτσέσκου για το ντέρμπι με τον Παναθηναϊκό.

Η ενημέρωση του ΠΑΟΚ:

«Η αντίστροφη μέτρηση για το μεγάλο ντέρμπι με τον Παναθηναϊκό στο γήπεδο της Τούμπας φτάνει στο τέλος της και η ομάδα δουλεύει πάνω στις τελευταίες λεπτομέρειες ενόψει του κρίσιμου αγώνα.

Η Παρασκευή (19.12) ήταν ημέρα τακτικής. Το τεχνικό επιτελείο δούλεψε με τους παίκτες πάνω σε όλη την προσέγγιση της μάχης με τον Παναθηναϊκό μέσα από διάφορες ασκήσεις και παιχνίδια.

Ο Αντρίγια Ζίβκοβιτς προπονήθηκε κανονικά με την ομάδα, οι Πέλκας, Γιακουμάκης και Σάστρε δούλεψαν ατομικά στο γήπεδο, ενώ οι Μιχαηλίδης και Λόβρεν υποβλήθηκαν σε θεραπεία.

Το Σάββατο (20.12) ο ΠΑΟΚ θα προπονηθεί στις 16:45».