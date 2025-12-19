Χριστούγεννα με άφθονη θετική ενέργεια: Ένα χωριό γεμάτο φως, μουσική και εμπειρίες, μας περιμένει ξανά!

Πέρσι, η Αθήνα άλλαξε. Μια αίσθηση αστικής μαγείας τύλιξε το Πεδίον του Άρεως, φωτίζοντας την πόλη με έναν τρόπο που είχαμε ανάγκη. Θυμάμαι τη ζεστασιά, τα αμέτρητα χαμόγελα, τη στιγμή που όλοι, μικροί, μεγάλοι, επισκέπτες και κάτοικοι, γίναμε μια μεγάλη γιορτινή παρέα στο Protergia Χριστουγεννιάτικο Χωριό.

Φέτος, που η ανάγκη μας για χαρά, σύνδεση και εορταστική λάμψη είναι ακόμη μεγαλύτερη, η Protergia μάς καλεί ξανά. Για δεύτερη συνεχή χρονιά, το ιστορικό πάρκο μεταμορφώνεται σε έναν λαμπερό, ζωντανό και ανοιχτό σε όλους χριστουγεννιάτικο προορισμό. Με ελεύθερη είσοδο, γιατί οι γιορτές είναι για όλους, το πρόγραμμα είναι τόσο πλούσιο που σε καλεί να βιώσεις τα Χριστούγεννα όπως τα θέλεις, όπως τα θυμάσαι.

Tip: Σημείωσε ότι από 24 έως 26 Δεκεμβρίου, το Χωριό είναι ανοιχτό από το πρωί μέχρι το βράδυ!

Οι μεγάλες συναυλίες που θα γεμίσουν το Πάρκο με τις πιο αγαπημένες μας μουσικές

Το Protergia Χριστουγεννιάτικο Χωριό δεν είναι μόνο παιχνίδι, είναι και μουσική. Αυτές τις γιορτές, η κεντρική σκηνή φιλοξενεί μια σειρά από κορυφαία ονόματα της ελληνικής μουσικής, γεμίζοντας το πάρκο με εορταστικό ρυθμό και αγαπημένες επιτυχίες.

Παρασκευή 19 Δεκεμβρίου: Γιάννης Κότσιρας

Γιάννης Κότσιρας Σάββατο 20 Δεκεμβρίου: Όλγα Βενέτη & Παντελής Θαλασσινός

Όλγα Βενέτη & Παντελής Θαλασσινός Κυριακή 21 Δεκεμβρίου: Αφιέρωμα στον Απόστολο Καλδάρα

Αφιέρωμα στον Απόστολο Καλδάρα Τρίτη 23 Δεκεμβρίου: Κλαυδία & LEFTY

Κλαυδία & LEFTY Τετάρτη 24 Δεκεμβρίου : Πάνος Μουζουράκης

: Πάνος Μουζουράκης Παρασκευή 26 Δεκεμβρίου: Christmas House Party με τον Junior Pappa

Christmas House Party με τον Junior Pappa Σάββατο 27 Δεκεμβρίου: Αφιέρωμα στον Μάριο Τόκα

Αφιέρωμα στον Μάριο Τόκα Κυριακή 28 Δεκεμβρίου: Αφιέρωμα στο παιδικό τραγούδι με Γιάννη Ζουγανέλη, Ρένα Μόρφη, Γιάννη Διονυσίου & Ανδριάνα Μπαμπαλή

Αφιέρωμα στο παιδικό τραγούδι με Γιάννη Ζουγανέλη, Ρένα Μόρφη, Γιάννη Διονυσίου & Ανδριάνα Μπαμπαλή Δευτέρα 29 Δεκεμβρίου:

Τρίτη 30 Δεκεμβρίου: Αφιέρωμα στον Μίμη Πλέσσα

Αφιέρωμα στον Μίμη Πλέσσα Τετάρτη 31 Δεκεμβρίου: Αλλαγή Χρονιάς με Ελένη Φουρέιρα, ZAF & DJ Bobito

Αλλαγή Χρονιάς με Ελένη Φουρέιρα, ZAF & DJ Bobito Σάββατο 3 Ιανουαρίου: Νίκος Πορτοκάλογλου

Ανακαλύπτοντας το Χωριό των εκπλήξεων

Πριν τις συναυλίες, το Χωριό είναι εκεί για να το ανακαλύψεις, μένοντας μακριά από οθόνες, αλλά κοντά στην πραγματική ζωή, εκεί όπου η επικοινωνία και η σύνδεση είναι πραγματική και προηγείται της ψηφιακής.

Protergia Welcome Corner : Με την είσοδό σου, ένα γλύκισμα και ο χάρτης σου δίνουν την ενέργεια που χρειάζεσαι.

Με την είσοδό σου, ένα γλύκισμα και ο χάρτης σου δίνουν την ενέργεια που χρειάζεσαι. Magic Lights : Ακολούθησε το πιο μαγικά φωτισμένο μονοπάτι και απόλαυσε ένα μοναδικό συγχρονισμένο φωτιστικό show σχεδιασμένο από τον lighting designer Γ. Τέλλο.

Ακολούθησε το πιο μαγικά φωτισμένο μονοπάτι και απόλαυσε ένα μοναδικό συγχρονισμένο φωτιστικό show σχεδιασμένο από τον lighting designer Γ. Τέλλο. Protergia Square: Το εντυπωσιακό περίπτερο της Protergia είναι γεμάτο δράσεις: χορό στην Silent Disco, παιδικά εργαστήρια για χειροτεχνίες, ζωγραφιές και κατασκευές αλλά και face painting. Μικροί και μεγάλοι παίρνουν δώρα στην στιγμή αλλά και μέρους σε διαγωνισμούς

Protergia Photo Corner : Στο απόλυτο Instagrammable spot του χωριού βγάλε αξέχαστες φωτογραφίες απαθανατίζοντας τις πιο γιορτινές σου στιγμές

: Στο απόλυτο Instagrammable spot του χωριού βγάλε αξέχαστες φωτογραφίες απαθανατίζοντας τις πιο γιορτινές σου στιγμές Protergia Stage Corner: Εκεί θα παρακολουθήσεις τις συναυλίες των αγαπημένων σου καλλιτεχνών!

Το Protergia Χριστουγεννιάτικο Χωριό είναι ένας λαμπερός κόσμος, μια υπενθύμιση ότι η ενέργεια είναι οι στιγμές που μοιραζόμαστε.

Και αυτές τις γιορτές, η Protergia τους δίνει ζωή.

…φυσικά, δεν θα λείπει η αγαπημένη Μασκότ της Protergia που θα είναι εκεί έτοιμη για αγκαλιές!

Αν πέρσι το έζησες, ξέρεις ότι και φέτος δεν πρέπει να το χάσεις.

Αν δεν πήγες ποτέ, τώρα ξέρεις πού θα βρεις τα πιο κοσμοπολίτικα Χριστούγεννα!

Protergia Χριστουγεννιάτικο Χωριό, Πεδίον του Άρεως.

Για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά, η Protergia, η ενέργεια της METLEN, στηρίζει την πρωτοβουλία της Περιφέρειας Αττικής, με ελεύθερη είσοδο για όλους.

Μάθε περισσότερα και δες το πλήρες πρόγραμμα: https://www.xmasvillageattica.gr/