Hermès: Πτώση τιμών στη δευτερογενή αγορά, παρά τα ρεκόρ των δημοπρασιών

Παρά τα πρόσφατα ρεκόρ σε δημοπρασίες τσαντών Birkin, τα δεδομένα από τη δευτερογενή αγορά δείχνουν ότι οι τιμές των Hermès επιστρέφουν σταδιακά σε πιο κανονικά επίπεδα, μετά την εκρηκτική άνοδο των προηγούμενων ετών.

Παρά τα πρόσφατα ρεκόρ σε δημοπρασίες τσαντών Birkin, η ευρύτερη εικόνα στη δευτερογενή αγορά δείχνει σαφή υποχώρηση των τιμών. Σύμφωνα με ανάλυση της Bernstein, οι μέσες αποδόσεις των Birkin και Kelly σε δημοπρασίες έχουν επιστρέψει σε πιο «φυσιολογικά» επίπεδα, μετά την εκρηκτική άνοδο της περιόδου της πανδημίας.

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par IT GIRL (@itgirl)



Νωρίτερα μέσα στον μήνα, μια Birkin που είχε στην κατοχή της η Jane Birkin πουλήθηκε από τον Sotheby’s έναντι 2,9 εκατ. δολαρίων — πολλαπλάσια της αρχικής εκτίμησης. Είχε προηγηθεί, τον Ιούλιο, η πώληση της πρώτης της Birkin, με τίμημα 10 εκατ. δολάρια. Πρόκειται, ωστόσο, για εξαιρέσεις που συνδέονται με τη συλλεκτική αξία και όχι με τη γενική δυναμική της αγοράς.

Η ανάλυση της Bernstein δείχνει ότι το περιθώριο κέρδους στη δευτερογενή αγορά έχει περιοριστεί σημαντικά, καθώς η μέση τιμή μεταπώλησης αντιστοιχεί πλέον σε περίπου 1,4 φορές τη λιανική, από 2,2 φορές που ήταν το 2022. Σε ορισμένες περιπτώσεις, όπως η Birkin Togo 30, η μεταπώληση γίνεται πλέον σχεδόν στην αρχική τιμή αγοράς, χωρίς επιπλέον κέρδος για τον πωλητή.

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par THE LUXURY FLAVOR (@theluxuryflavor)

Γιατί «πέφτουν» οι Hermès ;

Οι λόγοι είναι πολλοί: ο πληθωρισμός πιέζει τους καταναλωτές των προϊόντων πολυτελείας, η αγορά εργασίας επιβραδύνεται, ενώ ταυτόχρονα αυξάνεται η προσφορά μεταχειρισμένων τσαντών και οι πλατφόρμες resale πολυτελείας.

«Μετά την ευφορία της post-Covid περιόδου, η αγορά περνά σε φάση εξομάλυνσης», σημειώνει ο αναλυτής της Bernstein, Luca Solca. «Η υπερβολή διορθώνεται».

Παρόλα αυτά, οι περισσότερες Birkin και Kelly εξακολουθούν να πωλούνται πάνω από τη λιανική τους τιμή — ένδειξη ότι η ζήτηση παραμένει ισχυρή και ότι πολλοί αγοραστές προτιμούν να πληρώσουν παραπάνω για να παρακάμψουν τις πολύπλοκες διαδικασίες και τις μακρές λίστες αναμονής της Hermès.

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Fashion Hunter Personal shopper & Stylist (@fashion___hunter)



Σύμφωνα με έκθεση της Rebag, η Hermès διατήρησε και το 2025 την κυριαρχία της στην κατηγορία των τσαντών, με οκτώ μοντέλα να πωλούνται ακριβότερα από την αρχική τους τιμή. Αν και οι τιμές έχουν «παγώσει» τα τελευταία δύο χρόνια, η αξία μεταπώλησης των Birkin παραμένει σχεδόν διπλάσια σε σχέση με το 2015.

Όπως συνοψίζει ο Solca, ακόμη κι αν οι τιμές διορθώνουν, η θέση της Hermès δεν αμφισβητείται: «Στην ιεραρχία της προτίμησης, η Hermès παραμένει σταθερά στην κορυφή».

*Mε πληροφορίες από: CNBC