magazin
Παρασκευή 19 Δεκεμβρίου 2025
weather-icon 21o
Stream

in
magazin

Σημαντική είδηση:
19.12.2025 | 07:18
Νεκρός 27χρονος μοτοσικλετιστής στη Νέα Φιλαδέλφεια – Μηχανή συγκρούστηκε με τρόλεϊ
# ΥΠΟΚΛΟΠΕΣ
# ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΟΠΕΚΕΠΕ
# ΑΓΡΟΤΕΣ
# ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
# ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ
# ΤΣΙΠΡΑΣ
# ΤΕΜΠΗ
# ΔΗΜΟΣΚΟΠΗΣΗ
# ΚΑΙΡΟΣ
# ΑΚΡΙΒΕΙΑ
# ΟΥΚΡΑΝΙΑ
# ΓΑΖΑ
# ΑΚΡΩΣ ΖΩΔΙΑΚΟ
Hermès: Πτώση τιμών στη δευτερογενή αγορά, παρά τα ρεκόρ των δημοπρασιών
Live in Style 19 Δεκεμβρίου 2025 | 06:02

Hermès: Πτώση τιμών στη δευτερογενή αγορά, παρά τα ρεκόρ των δημοπρασιών

Παρά τις πρόσφατες δημοπρασίες-ρεκόρ για τσάντες που συνδέονται με τη Jane Birkin, τα στοιχεία δείχνουν υποχώρηση των τιμών των Hermès στη δευτερογενή αγορά μετά τα υψηλά επίπεδα τιμών της περιόδου 2020–2022

Ευγενία Κοτρώτσιου
ΕπιμέλειαΕυγενία Κοτρώτσιου
A
A
Vita.gr
Πώς να χρησιμοποιήσετε τη θεωρία του “life audit” για να πετύχετε τους στόχους σας το 2026

Πώς να χρησιμοποιήσετε τη θεωρία του “life audit” για να πετύχετε τους στόχους σας το 2026

Spotlight

Παρά τα πρόσφατα ρεκόρ σε δημοπρασίες τσαντών Birkin, τα δεδομένα από τη δευτερογενή αγορά δείχνουν ότι οι τιμές των Hermès επιστρέφουν σταδιακά σε πιο κανονικά επίπεδα, μετά την εκρηκτική άνοδο των προηγούμενων ετών.

Παρά τα πρόσφατα ρεκόρ σε δημοπρασίες τσαντών Birkin, η ευρύτερη εικόνα στη δευτερογενή αγορά δείχνει σαφή υποχώρηση των τιμών. Σύμφωνα με ανάλυση της Bernstein, οι μέσες αποδόσεις των Birkin και Kelly σε δημοπρασίες έχουν επιστρέψει σε πιο «φυσιολογικά» επίπεδα, μετά την εκρηκτική άνοδο της περιόδου της πανδημίας.

Voir cette publication sur Instagram

Une publication partagée par IT GIRL (@itgirl)


Νωρίτερα μέσα στον μήνα, μια Birkin που είχε στην κατοχή της η Jane Birkin πουλήθηκε από τον Sotheby’s έναντι 2,9 εκατ. δολαρίων — πολλαπλάσια της αρχικής εκτίμησης. Είχε προηγηθεί, τον Ιούλιο, η πώληση της πρώτης της Birkin, με τίμημα 10 εκατ. δολάρια. Πρόκειται, ωστόσο, για εξαιρέσεις που συνδέονται με τη συλλεκτική αξία και όχι με τη γενική δυναμική της αγοράς.

Η ανάλυση της Bernstein δείχνει ότι το περιθώριο κέρδους στη δευτερογενή αγορά έχει περιοριστεί σημαντικά, καθώς η μέση τιμή μεταπώλησης αντιστοιχεί πλέον σε περίπου 1,4 φορές τη λιανική, από 2,2 φορές που ήταν το 2022. Σε ορισμένες περιπτώσεις, όπως η Birkin Togo 30, η μεταπώληση γίνεται πλέον σχεδόν στην αρχική τιμή αγοράς, χωρίς επιπλέον κέρδος για τον πωλητή.

Voir cette publication sur Instagram

Une publication partagée par THE LUXURY FLAVOR (@theluxuryflavor)

Γιατί «πέφτουν» οι Hermès ;

Οι λόγοι είναι πολλοί: ο πληθωρισμός πιέζει τους καταναλωτές των προϊόντων πολυτελείας, η αγορά εργασίας επιβραδύνεται, ενώ ταυτόχρονα αυξάνεται η προσφορά μεταχειρισμένων τσαντών και οι πλατφόρμες resale πολυτελείας.

«Μετά την ευφορία της post-Covid περιόδου, η αγορά περνά σε φάση εξομάλυνσης», σημειώνει ο αναλυτής της Bernstein, Luca Solca. «Η υπερβολή διορθώνεται».

Παρόλα αυτά, οι περισσότερες Birkin και Kelly εξακολουθούν να πωλούνται πάνω από τη λιανική τους τιμή — ένδειξη ότι η ζήτηση παραμένει ισχυρή και ότι πολλοί αγοραστές προτιμούν να πληρώσουν παραπάνω για να παρακάμψουν τις πολύπλοκες διαδικασίες και τις μακρές λίστες αναμονής της Hermès.

Voir cette publication sur Instagram

Une publication partagée par Fashion Hunter Personal shopper & Stylist (@fashion___hunter)


Σύμφωνα με έκθεση της Rebag, η Hermès διατήρησε και το 2025 την κυριαρχία της στην κατηγορία των τσαντών, με οκτώ μοντέλα να πωλούνται ακριβότερα από την αρχική τους τιμή. Αν και οι τιμές έχουν «παγώσει» τα τελευταία δύο χρόνια, η αξία μεταπώλησης των Birkin παραμένει σχεδόν διπλάσια σε σχέση με το 2015.

Όπως συνοψίζει ο Solca, ακόμη κι αν οι τιμές διορθώνουν, η θέση της Hermès δεν αμφισβητείται: «Στην ιεραρχία της προτίμησης, η Hermès παραμένει σταθερά στην κορυφή».

*Mε πληροφορίες από: CNBC 

Headlines:
Δείτε όλες τις Τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο in.gr
Economy
ΕΥΔΑΠ: Αυξήσεις δύο ταχυτήτων στα τιμολόγια νερού για νοικοκυριά, επιχειρήσεις και δήμους

ΕΥΔΑΠ: Αυξήσεις δύο ταχυτήτων στα τιμολόγια νερού για νοικοκυριά, επιχειρήσεις και δήμους

googlenews

Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Vita.gr
Πώς να χρησιμοποιήσετε τη θεωρία του “life audit” για να πετύχετε τους στόχους σας το 2026

Πώς να χρησιμοποιήσετε τη θεωρία του “life audit” για να πετύχετε τους στόχους σας το 2026

Business
Τράπεζες: Στο επίκεντρο το επενδυτικό banking – Οι κινήσεις CrediaBank και Alpha

Τράπεζες: Στο επίκεντρο το επενδυτικό banking – Οι κινήσεις CrediaBank και Alpha

inWellness
inTown
Νίκος Ξυλούρης: Η ζωή, το έργο και το ήθος του «ζωντανεύουν» μέσα από την παράσταση Ο Αρχάγγελος της Κρήτης
Culture Live 18.12.25

Νίκος Ξυλούρης: Η ζωή, το έργο και το ήθος του «ζωντανεύουν» μέσα από την παράσταση Ο Αρχάγγελος της Κρήτης

Για πρώτη φορά, η ζωή του Νίκου Ξυλούρη ανεβαίνει στο θεατρικό σανίδι από τη Stages Network και τα Αθηναϊκά Θέατρα, με το έργο Ο Αρχάγγελος της Κρήτης. Έως τις 31 Ιανουαρίου στο θέατρο ΗΒΗ.

Σύνταξη
inTickets 17.12.25

«Ήταν έρωτες κεραυνοβόλοι»: Η Βιολέτα Ίκαρη για τα τραγούδια, τις συνεργασίες και την επιστροφή της στον Σταυρό του Νότου

Μια από τις πιο ωραίες φωνές της γενιάς της, η Βιολέτα Ίκαρη επιστρέφει στη δισκογραφία με το EP Σύννεφα Μπαλόνια, αλλά και στον Σταυρό του Νότου στις 26 Δεκεμβρίου.

Φροίξος Φυντανίδης
Φροίξος Φυντανίδης
sp_banner_Desk
Stream magazin
«Εκτός ελέγχου» – Θρύλος του NBA κατηγορεί τις Καρντάσιαν για την επιδημία των πλαστικών επεμβάσεων
«Κατηγορώ» 18.12.25

«Εκτός ελέγχου» – Θρύλος του NBA κατηγορεί τις Καρντάσιαν για την επιδημία των πλαστικών επεμβάσεων

To σύνδρομο Καρντάσιαν και το ψυχολογικό και οικονομικό κόστος στις γυναίκες έχει προβληματίσει εδώ και καιρό την επιστημονική και ακαδημαϊκή κοινότητα. Σήμερα ένας θρύλος των Μπόστον Σέλτικς υπενθυμίζει την αμφιλεγόμενη κληρονομικά των influencer

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
«Στο Παρά Πέντε»: Γιατί η σειρά του Γιώργου Καπουτζίδη γράφει τηλεοπτική ιστορία 20 χρόνια μετά την πρεμιέρα της
Η μεγάλη επιστροφή 18.12.25

«Στο Παρά Πέντε»: Γιατί η σειρά του Γιώργου Καπουτζίδη γράφει τηλεοπτική ιστορία 20 χρόνια μετά την πρεμιέρα της

Η θρυλική παρέα του Παρά Πέντε, που αγαπήθηκε όσο λίγες στην ελληνική τηλεόραση, δίνει ραντεβού για ένα μοναδικό χριστουγεννιάτικο πάρτι. Οι νέες σκηνές, οι άγνωστες ιστορίες και η συγκίνηση των πρωταγωνιστών.

Σύνταξη
Η Μεγκ Ράιαν αποχαιρετά τον Ρομπ Ράινερ – «Σε ευχαριστώ για την πίστη σου στους ανθρώπους»
Ευαισθητοποίηση 18.12.25

Η Μεγκ Ράιαν αποχαιρετά τον Ρομπ Ράινερ – «Σε ευχαριστώ για την πίστη σου στους ανθρώπους»

Η Μέγκ Ράιαν δημοσίευσε μια φωτογραφία, η οποία την απεικονίζει να χορεύει με τον Ρομπ Ράινερ κατά τη διάρκεια των γυρισμάτων της ταινίας «Όταν ο Χάρι γνώρισε τη Σάλι» το 1989.

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Μικρό Σπίτι στο Λιβάδι – Το παρασκήνιο των εντάσεων και τα χυδαία αστεία μεταξύ των πρωταγωνιστών
80s 18.12.25

Μικρό Σπίτι στο Λιβάδι – Το παρασκήνιο των εντάσεων και τα χυδαία αστεία μεταξύ των πρωταγωνιστών

Η ηθοποιός Κάρεν Γκράσλε παραδέχεται ότι «απομακρύνθηκε» από τους fan της σειράς Μικρό Σπίτι στο Λιβάδι λόγω των εντάσεων με τον συμπρωταγωνιστή της Μάικλ Λάντον.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Antony Price – Ο 80χρονος σχεδιαστής των Duran Duran και Roxy Music αποχαιρέτησε τη ζωή μετά το τελευταίο σόου του
Glam rock 18.12.25

Antony Price - Ο 80χρονος σχεδιαστής των Duran Duran και Roxy Music αποχαιρέτησε τη ζωή μετά το τελευταίο σόου του

Ο μεγάλος πρωτοπόρος δημιουργός εικόνων, Antony Price, ο οποίος επαινέθηκε για την εφεύρεση του «ντυσίματος με αποτέλεσμα», αλλά πραγματοποίησε μόνο έξι επιδείξεις στη ζωή του, λατρευόταν από αστέρες και την βασίλισσα Καμίλα – και έραψε τα παντελόνια της περιοδείας Gimme Shelter του Mick Jagger στην πρώτη του δουλειά.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Η κατάρα της γειτονιάς του Χόλιγουντ – Το Μπρέντγουντ του Ρομπ Ράινερ κουβαλάει ιστορία από διάσημες τραγωδίες
Σκοτεινό μυστήριο 18.12.25

Η κατάρα της γειτονιάς του Χόλιγουντ – Το Μπρέντγουντ του Ρομπ Ράινερ κουβαλάει ιστορία από διάσημες τραγωδίες

Η πλούσια γειτονιά του Λος Άντζελες, όπου ο σκηνοθέτης Ρομπ Ράινερ και η σύζυγός του, Μισέλ, βρέθηκαν νεκροί μέσα στο σπίτι τους, κατά έναν περίεργο τρόπο έχει αποτελέσει το σκηνικό πολλών τραγωδιών.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Αυτή είναι η ενοχλητική συνήθεια που δεν αντέχει η Βικτόρια – «Καταντάει ντροπιαστικό κάποιες στιγμές»
Έλεος 18.12.25

Αυτή είναι η ενοχλητική συνήθεια που δεν αντέχει η Βικτόρια – «Καταντάει ντροπιαστικό κάποιες στιγμές»

Η πρώην pop star και νυν σχεδιάστρια μόδας Βικτόρια Μπέκαμ αποφάσισε να βγάλει τα άπλυτα του συζύγου της Ντέιβιντ στη φόρα, ανακαλύπτοντας τη συνήθεια του που την ενοχλεί περισσότερο.

Φροίξος Φυντανίδης
Φροίξος Φυντανίδης
Σάρα Εσκενάζυ: Η πρώτη ανάρτηση μετά τον θάνατο του πατέρα της Αλμπέρτο Εσκενάζυ
Σήμερα η κηδεία του ηθοποιού 18.12.25

Σάρα Εσκενάζυ: Η πρώτη ανάρτηση μετά τον θάνατο του πατέρα της Αλμπέρτο Εσκενάζυ

Η Σάρα Εσκενάζυ ευχαριστεί τον κόσμο για τη συμπαράσταση. Η ανάρτησή της για τα μηνύματα αγάπης που δέχτηκε μετά την απώλεια του πατέρα της Αλμπέρτο Εσκενάζυ.

Σύνταξη
Σαν να μην πέρασε μια μέρα: Το θρυλικό σπίτι του Home Alone ανακαινίζεται με στυλ 90s
Fizz 18.12.25

«Home Alone»: Το θρυλικό σπίτι της χριστουγεννιάτικης ταινίας ανακαινίζεται με στιλ ΄90s

Μέχρι σήμερα, εκατοντάδες επισκέπτες πηγαίνουν στο σπίτι κάθε μέρα, με τους δρόμους να χρειάζεται συχνά να κλείνουν κατά τη διάρκεια των διακοπών των Χριστουγέννων για να αντιμετωπιστεί η έντονη κίνηση.

Σύνταξη
Το ιδιαίτερο μήνυμα του Λάκη Λαζόπουλου για το 2026 – Η σημαντική απορία, οι ευχές και το… επικό σαρδάμ
TV 18.12.25

Το ιδιαίτερο μήνυμα του Λάκη Λαζόπουλου για το 2026 – Η σημαντική απορία, οι ευχές και το… επικό σαρδάμ

Ο Λάκης Λαζόπουλος ανανέωσε το ραντεβού με το κοινό για τον Φεβρουάριο του 2026, υποσχόμενος νέες εκπλήξεις, συζητήσεις και στιγμές γέλιου, κρατώντας ζωντανό το πνεύμα της εκπομπής που καθιέρωσε όλα αυτά τα χρόνια.

Σύνταξη
inStream - Ροή Ειδήσεων
ΗΠΑ: Βρέθηκε νεκρός ο ύποπτος για τους φονικούς πυροβολισμούς στο πανεπιστήμιο Μπράουν
Κόσμος 19.12.25

Νεκρός βρέθηκε ο ύποπτος για το μακελειό στο πανεπιστήμιο Μπράουν

Ο 48χρονος ύποπτος για τη φονική ένοπλη επίθεση σε φοιτητές του Πανεπιστημίου Μπράουν βρέθηκε νεκρός, σύμφωνα με την αστυνομία Πρόβιντενς. Η υπόθεση συνδέεται και με τον θάνατο καθηγητή του MIT.

Σύνταξη
Ο «επώνυμος δότης» που δεν εφαρμόστηκε ποτέ και η αλματώδης ζήτηση σπέρματος στην Ελλάδα
Υπογονιμότητα 19.12.25

Ο «επώνυμος δότης» που δεν εφαρμόστηκε ποτέ και η αλματώδης ζήτηση σπέρματος στην Ελλάδα

Το θέμα με τον Δάνο δότη αποκάλυψε τη μεγάλη ζήτηση σπέρματος που δεν καλύπτεται εύκολα από την προσφορά - Μιλούν στο in o γενικός γραμματέας της Ελληνικής Εταιρείας Αναπαραγωγικής Ιατρικής, διευθύντρια τράπεζας κρυοσυντήρησης και καθηγητής Παιδιατρικής Αιματολογίας-Ογκολογίας

Δήμητρα Τριανταφύλλου
Δήμητρα Τριανταφύλλου
Να αρχίσει διάλογος με τη Ρωσία θέλει ο Μακρόν
Κόσμος 19.12.25

Να αρχίσει διάλογος με τη Ρωσία θέλει ο Μακρόν

«Πρέπει τις επόμενες εβδομάδες να εξευρεθούν επίσης τρόποι και μέσα προκειμένου οι Ευρωπαίοι, με καλή οργάνωση, να ξαναρχίσουν πλήρη διάλογο με τη Ρωσία, με πλήρη διαφάνεια» τόνισε ο Μακρόν

Σύνταξη
Αυστραλία: Ημέρα εθνικού πένθους η Κυριακή μετά τη σφαγή στην Μπόνταϊ
Κόσμος 19.12.25

Ημέρα εθνικού πένθους η Κυριακή στην Αυστραλία μετά τη σφαγή στην Μπόνταϊ

Στην Αυστραλία κηρύχθηκε ημέρα εθνικού πένθους μεθαύριο Κυριακή, όταν θα συμπληρωθεί μια εβδομάδα από την επίθεση δυο ενόπλων εναντίον συνάθροισης επ’ ευκαιρία εβραϊκής γιορτής

Σύνταξη
Δημόσιοι υπάλληλοι: Ένας επιπλέον μισθός έως 2.000 ευρώ
Κριτήρια επιλογής 19.12.25

Ένας επιπλέον μισθός έως 2.000 ευρώ

Το μπόνους παραγωγικότητας θα λάβουν 25.000 δημόσιοι υπάλληλοι, εντός του πρώτου εξαμήνου του νέου έτους

Εύη Σαλτού
Πώς η κλιματική κατάρρευση θέτει σε κίνδυνο την παγκόσμια παραγωγή τροφίμων
Απαιτούνται αλλαγές 19.12.25

Πώς η κλιματική κατάρρευση θέτει σε κίνδυνο την παγκόσμια παραγωγή τροφίμων

Από τις πλημμύρες έως τις ξηρασίες, οι ασταθείς καιρικές συνθήκες που προκαλεί η κλιματική κρίση επηρεάζουν την επισιτιστική ασφάλεια, με τις αποδόσεις των καλλιεργειών να αναμένεται να μειωθούν

Νατάσα Ρουγγέρη
Νατάσα Ρουγγέρη
Κοκαΐνη: Θα γλιτώσει η Ευρώπη από το «λευκό τσουνάμι»;
Τα κράτη των ναρκωτικών 19.12.25

Θα γλιτώσει η Ευρώπη από το «λευκό τσουνάμι»;

Τι λένε οι αριθμοί πίσω από τις κατασχέσεις σε φορτία με κοκαΐνη στα ευρωπαϊκά λιμάνια, πώς λειτουργούν τα εγκληματικά δίκτυα και οι διωκτικές Αρχές και τι συμβαίνει στη χώρα μας

Γιώργος Σχοινάς
Ακίνητα: Μεγαλώνει το χάσμα τιμών σε αγγελίες και συμβόλαια
Οικονομικές Ειδήσεις 19.12.25

Μεγαλώνει το χάσμα τιμών σε αγγελίες και συμβόλαια για ακίνητα

Έρχεται το price map για να βάλει τάξη στην αγορά τριών ταχυτήτων στα ακίνητα, όπου οι πραγματικές αξίες διαφέρουν σημαντικά από αυτές που ζητούν οι πωλητές αλλά και από τις αντικειμενικές

Μαρία Βουργάνα
Μαρία Βουργάνα
Μητσοτάκης από Βρυξέλλες: Δεκάδες δισ. ευρώ στον Ζελένσκι, κοινωνικός αυτοματισμός στους αγρότες
Σύνοδος κορυφής 19.12.25

Μητσοτάκης: 90 δισ. στον Ζελένσκι, κοινωνικός αυτοματισμός στους αγρότες

Υπερθεμάτισε ο κ. Μητσοτάκης για το «δάνειο» των 90 δισ. ευρώ στον Ζελένσκι, αλλά διέκρινε δημοσιονομικούς περιορισμούς για τους αγρότες, επιστρατεύοντας για μια ακόμη φορά τον κοινωνικό αυτοματισμό.

Σύνταξη
Ειρηνικός: Συνεχίζονται οι δολοφονικές επιθέσεις των ΗΠΑ σε πλεούμενα – Αλλοι 5 νεκροί
Αλλοι 5 νεκροί 19.12.25

Συνεχίζονται οι «ναρκω»-δολοφονίες των ΗΠΑ

Συνεχίζονται οι δολοφονικές επιχειρήσεις των ΗΠΑ εναντίον πλεούμενων που, κατ΄ αυτές, μεταφέρουν ναρκωτικά χωρίς ποτέ να έχουν παρουσιάσει την παραμικρκή απόδειξη για τον ισχυρισμό τους.

Σύνταξη
Αυστραλία: Ανακοινώνεται εθνικό πρόγραμμα επαναγοράς πυροβόλων όπλων μετά τη σφαγή στην Μπόνταϊ
Αντονι Αλμπανέζι 19.12.25

Εθνικό πρόγραμμα για τα πυροβόλα όπλα μετά τη σφαγή στην Μπόνταϊ

«Τα φρικτά γεγονότα στην Μπόνταϊ δείχνουν πως πρέπει να αποσύρουμε περισσότερα πυροβόλα όπλα από τους δρόμους μας», έκρινε ο Αντονι Αλμπανέζι, ανακοινώνοντας εθνικό πρόγραμμα επαναγοράς τους.

Σύνταξη
Ονδούρα: Ξεκίνησε η τελευταία ανακαταμέτρηση πριν την ανακήρυξη του νικητή των προεδρικών εκλογών
500.000 ψηφοδέλτια 19.12.25

Τελευταία ανακαταμέτρηση στην Ονδούρα πριν την ανακήρυξη νέου προέδρου

«Με παρόντες εθνικούς και διεθνείς παρατηρητές» άρχισε η ειδική ανακαταμέτρηση στην Ονδούρα, πριν την ανακήρυξη του νέου προέδρου της χώρας, μεταξύ δύο υποψηφίων της δεξιάς.

Σύνταξη
Γάζα: Συνάντηση στη Φλόριντα για τα επόμενα στάδια της εκεχειρίας – Ο Τραμπ αναμένει και τον Νετανιάχου
Επόμενη φάση 19.12.25

Συνάντηση στη Φλόριντα για τη Γάζα, εν αναμονή και του Νετανιάχου

Η επόμενη φάση της εκεχειρίας στη Γάζα αναμένεται να συζητηθεί σε συνάντηση στη Φλόριντα, όπου είναι πιθανόν να φτάσει τις επόμενες μέρες και ο Νετανιάχου για να συναντήσει τον Τραμπ.

Σύνταξη
Ο Τραμπ τονίζει πως δεν χρειάζεται έγκριση του Κογκρέσου για να διατάξει πλήγματα στη Βενεζουέλα
Φοβάται διαρροές... 19.12.25

Τραμπ: Δεν χρειάζομαι έγκριση του Κογκρέσου για να επιτεθώ στη Βενεζουέλα

Δεν είναι «υποχρεωμένος» να ζητήσει έγκριση από το Κογκρέσο για να εξαπολύσει επιθέσεις στη Βενεζουέλα, τονίζει ο Τραμπ, που έχει επανειλημμένα απειλήσει για χερσαία πλήγματα.

Σύνταξη
Must Read
Τα credits των οίκων στην Πειραιώς, τι ετοιμάζει ο Μαζαράκης στην Εθνική Ασφαλιστική, «γράφει» νέα deals η Βρεττού, συνεχίζονται τα «παιχνίδια» με το καλώδιο

Τα credits των οίκων στην Πειραιώς, τι ετοιμάζει ο Μαζαράκης στην Εθνική Ασφαλιστική, «γράφει» νέα deals η Βρεττού, συνεχίζονται τα «παιχνίδια» με το καλώδιο

Κοινωνική κατοικία 2026: Ποιοι θα πάρουν διαμερίσματα, ποιοι επιδότηση και πώς θα αλλάξει η αγορά στέγης

Κοινωνική κατοικία 2026: Ποιοι θα πάρουν διαμερίσματα, ποιοι επιδότηση και πώς θα αλλάξει η αγορά στέγης

Η επανάσταση της Gen Z: Η νεολαία που «έβαλε φωτιά» στον πλανήτη το 2025

Η επανάσταση της Gen Z: Η νεολαία που «έβαλε φωτιά» στον πλανήτη το 2025

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Γυναικείον Καφενείον: Στην Καλλιθέα υπάρχει ένα μέρος που καμία δεν χρειάζεται να είναι μόνη

Γυναικείον Καφενείον: Στην Καλλιθέα υπάρχει ένα μέρος που καμία δεν χρειάζεται να είναι μόνη

Γκρίζα μαλλιά: Σημάδι ότι το σώμα προσπαθεί να αποφύγει έναν θανατηφόρο καρκίνο;

Γκρίζα μαλλιά: Σημάδι ότι το σώμα προσπαθεί να αποφύγει έναν θανατηφόρο καρκίνο;

Πώς η τεχνολογία διαμορφώνει την ανάπτυξη των παιδιών;

Πώς η τεχνολογία διαμορφώνει την ανάπτυξη των παιδιών;

Μαθητές και καθηγήτρια τους «βίωσαν» την καθημερινότητα των ΑμεΑ – Έκαναν ταινία τις δυσκολίες της

Μαθητές και καθηγήτρια τους «βίωσαν» την καθημερινότητα των ΑμεΑ – Έκαναν ταινία τις δυσκολίες της

in.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

Παρασκευή 19 Δεκεμβρίου 2025
Απόρρητο