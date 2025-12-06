Hermès: Μια ακόμη Birkin πωλήθηκε για 2,45 εκατ. ευρώ

Κι η λατρεία με τις τσάντες Hermès καλά κρατεί. Ακόμη μία που κάποτε ανήκε στην Jane Birkin πουλήθηκε για 2,86 εκατ. δολάρια (2,45 εκατομμύρια ευρώ) σε δημοπρασία στο Άμπου Ντάμπι την Παρασκευή, λίγους μήνες μετά την πώληση ρεκόρ της πρώτης τσάντας της από τον γαλλικό οίκο.

Η Hermès δημιούργησε για πρώτη φορά το σχέδιο για τη Βρετανίδα τραγουδίστρια και ηθοποιό το 1984 και έχει γίνει ένα μοντέρνο και πολύτιμο κλασικό, περιζήτητο από τους fashionistas σε όλο τον κόσμο. Το πρώτο πρωτότυπο πουλήθηκε για 8,58 εκατομμύρια ευρώ (10 εκατομμύρια δολάρια) σε δημοπρασία του οίκου Sotheby’s στο Παρίσι τον Ιούλιο, σπάζοντας προηγούμενα ρεκόρ τιμής για τσάντα

Un sac Birkin d’Hermès ayant appartenu à Jane Birkin a été vendu 2,45 millions d’euros aux enchères à Abou Dhabi. Ce ‘Birkin Voyageur’ devient le deuxième sac le plus cher jamais adjugé, marquant une nouvelle étape dans l’histoire des accessoires de l… https://t.co/rVumGZq1DF — Blick Actualité & Sport (@Blick_media) December 5, 2025

Αυτή που πουλήθηκε την Παρασκευή από τον οίκο Sotheby’s ήταν μια «Birkin Voyageur», η οποία είχε δοθεί στην πρώην σύζυγο του Γάλλου θρύλου της τραγουδοποιίας Serge Gainsbourg το 2003. Η τελική τιμή πώλησης ήταν περίπου έξι φορές υψηλότερη από το εκτιμώμενο εύρος τιμών 230.000-430.000 δολαρίων που δόθηκε πριν από την πώληση, σύμφωνα και με το AFP.

«Η κληρονομιά των τσαντών της Jane Birkin συνεχίζει να γοητεύει τους συλλέκτες», ανέφερε ο οίκος Sotheby’s σε ανακοίνωση που απέστειλε στο AFP, προσθέτοντας ότι η δημοπρασία διήρκεσε 11 λεπτά μεταξύ έξι συλλεκτών.

Ο νέος ιδιοκτήτης ήταν αγοραστής κινητών τηλεφώνων και δεν έχει αναγνωριστεί.Η τσάντα ήταν μία από τις τέσσερις που ανήκαν στην εκλιπούσα ηθοποιό, η οποία τις πουλούσε για να συγκεντρώσει χρήματα για φιλανθρωπικούς σκοπούς. Έχει μια χειρόγραφη επιγραφή στα γαλλικά στο εσωτερικό της από την Birkin που γράφει: «Η τσάντα Birkin μου, η σύντροφός μου στον κόσμο».

Η επόμενη δημοπρασία Hermès

Μια τρίτη τσάντα Hermès που ανήκει στην Birkin πρόκειται να βγει στο σφυρί στις 15 Δεκεμβρίου στον οίκο δημοπρασιών Hotel Drouot στο Παρίσι. Η εκλιπούσα σταρ την εμπιστεύτηκε στη φίλη και βιογράφο της Gabrielle Crawford, η οποία την πουλάει για να βοηθήσει στη χρηματοδότηση του μελλοντικού Ιδρύματος Jane Birkin, όπως διευκρίνισε ο Drouot σε ανακοίνωση.

Παραγόμενη σε πολύ περιορισμένο αριθμό, η μοντέρνα τσάντα Birkin που κατασκευάζεται από την Hermès έχει διατηρήσει μια αύρα αποκλειστικότητας και είναι αγαπημένη από διασημότητες όπως οι Kardashian, η Jennifer Lopez και η Victoria Beckham.

Το πιο ακριβό αντικείμενο μόδας που πουλήθηκε ποτέ σε δημοπρασία ήταν ένα ζευγάρι ρουμπινί παντόφλες που φορούσε η ηθοποιός Τζούντι Γκάρλαντ από την ταινία «Ο Μάγος του Οζ» το 1939, το οποίο πουλήθηκε για 32,5 εκατομμύρια δολάρια το 2024 στο Ντάλας του Τέξας, σύμφωνα με τον οίκο Sotheby’s.