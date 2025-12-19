magazin
Απωθητικά, άβολα, δυστοπικά πατρόν – Τι ακριβώς κάνει η μόδα στις γυναίκες;
Live in Style 19 Δεκεμβρίου 2025 | 09:00

Απωθητικά, άβολα, δυστοπικά πατρόν – Τι ακριβώς κάνει η μόδα στις γυναίκες;

Μια σεζόν που περιλάμβανε αλλόκοτα, μερικές φορές σκληρά σχέδια, μας άφησε να αναρωτιόμαστε τι σημαίνουν όλα αυτά που προτείνει η μόδα. Το να μην λαμβάνουν υπόψη οι σχεδιαστές τα όρια μιας επίδειξης είναι στην καλύτερη περίπτωση, σκόπιμη άγνοια, στην χειρότερη περίπτωση, ανειλικρίνεια και ενδεχομένως βίτσιο.

Έφη Αλεβίζου
ΕπιμέλειαΈφη Αλεβίζου
Aνοσοποιητικό: «Χτίζουμε» γερή άμυνα για να μην αρρωστήσουμε

Aνοσοποιητικό: «Χτίζουμε» γερή άμυνα για να μην αρρωστήσουμε

Spotlight

Ποιος είναι ο σκοπός της γυναικείας μόδας; Είναι να δημιουργήσει εργαλεία αυτοπραγμάτωσης; Να επωφεληθεί από την ανασφάλεια; Να χαράξει με τα ρούχα μια νέα θέση στον κόσμο; Αυτά ήταν τα ερωτήματα που προέκυψαν στο τέλος της Εβδομάδας Μόδας του Παρισιού, η οποία παρουσίασε ρούχα που έκρυβαν, περιορίζονταν, φίμωναν ή ακόμα και εξαφάνιζαν τις γυναίκες που φορούσαν.

Υπήρχαν ρούχα που μετέτρεπαν τις γυναίκες σε εξωγήινους και τις έντυναν με ποδιές. Υπήρχαν στυλ που υπονοούσαν ότι το κόστος της συμμετοχής ήταν ο πόνος και ο εγκλωβισμός. Υπήρχαν εμφανίσεις που δημιουργούσαν μια υποβόσκουσα δυστοπία, παρά το γεγονός ότι το μεγαλύτερο μέρος της προσοχής εστίαζε στην άνοδο μιας νέας γενιάς σχεδιαστών.

Μέσα σε όλο αυτόν τον ενθουσιασμό, το μήνυμα που έστελναν αυτά τα ρούχα για τις γυναίκες ήταν περίπλοκο — και αδύνατο να αγνοηθεί.

Στον οίκο Courrèges, ο Nicolas Di Felice κάλυψε τα πρόσωπα πολλών μοντέλων, σε μια κατά τα άλλα κομψή επίδειξη εμπνευσμένη από την ιδέα του ήλιου και της ανόδου της θερμοκρασίας, και τα απέκρυψε από τη θέα. Αλλά ακόμα και αν τα γυαλιά ηλίου προορίζονταν για προστασία, η υπόνοια ότι μια γυναίκα θα έπρεπε να κρυφτεί ήταν προβληματική.

Στιλάτα UFO στη Γη

Ο Thom Browne επινόησε μια ιστορία για εξωγήινους που έρχονται στη Γη και στη συνέχεια σχεδίασε περίτεχνα στρώματα από υπερμεγέθη κοστούμια που ταιριάζουν (μερικές φορές με επιπλέον εξαρτήματα), κάνοντας το άτομο που τα φοράει να μοιάζει λιγότερο με άνθρωπο και περισσότερο με διακοσμητικό αντικείμενο.

Αν και διανθίζονταν με τα χαρακτηριστικά μικρά γκρι κοστούμια του Browne — ή μικρά καρό, σιφόν, κεντημένα και άλλα περίπλοκα σχεδιασμένα κοστούμια — τα ρούχα που έδειχναν τις γυναίκες να προέρχονται από άλλο πλανήτη επισκίαζαν τα ρούχα εκείνα που επέτρεπαν στις γυναίκες να κινούνται πραγματικά ανεμπόδιστα στο χώρο.

Αυτό συνέβη μετά τα κορμάκια «κουκούλι» που φαινόταν να παγιδεύουν τα χέρια στον Alaïa και τα προστατευτικά στόματος του Maison Margiela που τέντωναν τα πρόσωπα των γυναικών (και των ανδρών) σε σπασμωδικά χαμόγελα.

Και μετά ο Alessandro Michele, σε μια πολύ βελτιωμένη επίδειξη Valentino, υπονόμευσε την κομψότητα των βελούδινων φουστών και των μεταξωτών τοπ του, φορώντας τα σε μοντέλα τόσο αδύνατα που φαίνονταν να λιμοκτονούν.

Υπήρχαν ρούχα που μετέτρεπαν τις γυναίκες σε εξωγήινους και τις έντυναν με ποδιές. Υπήρχαν στυλ που υπονοούσαν ότι το κόστος της συμμετοχής ήταν ο πόνος και ο εγκλωβισμός. Υπήρχαν εμφανίσεις που δημιουργούσαν μια υποβόσκουσα δυστοπία, παρά το γεγονός ότι το μεγαλύτερο μέρος της προσοχής εστίαζε στην άνοδο μιας νέας γενιάς σχεδιαστών

Τα προστατευμένα όρια μιας επίδειξης μόδας

Δεν ήταν ο μόνος. Η περιεκτικότητα σε μεγέθη που κάποτε υιοθετούσε η μόδα έχει σχεδόν εξαφανιστεί από όλες τις πασαρέλες, με εξαίρεση την Matières Fécales, την επωνυμία που δημιουργήθηκε για να αμφισβητήσει τις καθιερωμένες αντιλήψεις για την ομορφιά, τοποθετώντας κλασικά σχήματα σε όλα τα είδη σωμάτων, ανεξάρτητα από το μέγεθος, το φύλο ή την ηλικία.

Ωστόσο, οι σχεδιαστές Hannah Rose Dalton και Steven Raj Bhaskaran δεν πέτυχαν τον σκοπό τους, τοποθετώντας σε αυτά τα σώματα παπούτσια που φαινόταν τόσο βασανιστικά και ακατάλληλα, ώστε τα μοντέλα δεν μπορούσαν σχεδόν να περπατήσουν.

Αυτές είναι εικόνες που βγαίνουν χωρίς διαμεσολάβηση στον κόσμο, για να ερμηνευτούν και να απορροφηθούν με τρόπους που δεν έχουν καμία σχέση με τα προστατευμένα όρια μιας επίδειξης μόδας. Το να μην λαμβάνουν υπόψη οι σχεδιαστές αυτά τα όρια είναι στην καλύτερη περίπτωση, σκόπιμη άγνοια, στην χειρότερη περίπτωση, ανειλικρίνεια και ενδεχομένως βίτσιο.

Μια εγγενώς πολιτική πράξη

«Δεν θέλω να ασχοληθώ με την πολιτική, γιατί είναι επικίνδυνο να το κάνεις στις μέρες μας», δήλωσε ο Duran Lantink μετά την επίδειξη μόδας του Jean Paul Gaultier με ακραία ρούχα που περιλάμβαναν -μεταξύ άλλων- μια γυναίκα με κορμάκι τυπωμένο έτσι ώστε να μιμείται το τριχωτό σώμα ενός άνδρα. Ωστόσο, η δημιουργία ρούχων που προσφέρουν στις γυναίκες έναν τρόπο να εκφράσουν την ταυτότητά τους είναι μια εγγενώς πολιτική πράξη.

Η Miuccia Prada το καταλαβαίνει αυτό, και γι’ αυτό έχει μεταμορφώσει αποτελεσματικά τη σειρά Miu Miu σε ένα σύνολο έργων για την καθημερινή ενδυμασία της ζωής των γυναικών, που ανακτήθηκε και μετατράπηκε σε όπλο μέσω της μόδας.

Ξεκίνησε μετά την πανδημία του Covid-19 με τις στολές γραφείου που έκοψε σε φετιχιστικά σύνολα, ακολουθούμενα από τα bullet bras της περασμένης σεζόν που μετατράπηκαν σε φεμινιστικό οπλισμό.

Αυτή τη φορά, πρόσφερε μια στοχαστική προσέγγιση των ποδιών, συμβόλων, όπως είπε μετά την επίδειξή της, «της πραγματικά δύσκολης ζωής των γυναικών στην ιστορία, από τα εργοστάσια μέχρι το σπίτι».

Ωστόσο, σε αντίθεση με τις προηγούμενες συλλογές της, και παρά το γεγονός ότι οι ποδιές της (με λουλούδια, καμβά, δαντέλα) φοριούνταν πάνω από εμφανή σουτιέν και εσώρουχα ή ήταν καλυμμένες με κοσμήματα και άλλα στοιχεία που τις έκαναν πιο γοητευτικές, η ιδέα δεν κατάφερε ποτέ να ξεπεράσει τα όρια της.  Ίσως επειδή οι ποδιές εξακολουθούν να συμβολίζουν τόσο την οικονομική ανισότητα όσο και την άνοδο του κινήματος των παραδοσιακών συζύγων, θέματα που δεν ταιριάζουν με την πολύ ακριβή μόδα.

Ρούχα που μπορούν να φορεθούν

Και αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο τελικά οι πιο επιτυχημένες συλλογές της σεζόν ήταν αυτές που επικεντρώθηκαν αποκλειστικά σε ρούχα για να φορεθούν. Ρούχα φτιαγμένα για δυναμική και δράση, και όχι ρούχα φτιαγμένα για σκοπούς μάρκετινγκ, για να γίνουν viral στα smartphone ή για να εξυπηρετήσουν το εγώ του σχεδιαστή.

Αυτή η εστίαση είναι ο λόγος για τον οποίο η επίδειξη μόδας της Chanel του Matthieu Blazy είχε τόσο μεγάλη επίδραση. Το ίδιο ισχύει και για τις συλλογές του Dario Vitale στη Versace και του Simone Bellotti στη Jil Sander.

Επίσης, για τους Jack McCollough και Lazaro Hernandez στη Loewe και τον Pierpaolo Piccioli στη Balenciaga. (Ακόμη και το ντεμπούτο του Jonathan Anderson στη Dior, το οποίο ήταν κατά το ήμισυ ρούχα για μια ζωηρή καθημερινότητα και κατά το ήμισυ πειραματικές ιδέες).

Γι’ αυτό η εγκατάλειψη του κορσέ από τον Daniel Roseberry στη Schiaparelli ήταν τόσο σημαντική και γι’ αυτό αξίζει να ρίξουμε μια δεύτερη ματιά στη Lanvin, όπου ο Peter Copping παρουσίασε μια υπέροχη, μοντέρνα εκδοχή του Art Deco drape, και στη Dries Van Noten, όπου ο Julian Klausner άρχισε να βρίσκει το δρόμο του με τη γεωμετρία.

Γι’ αυτό και η σειρά Row, όπου η Mary-Kate και η Ashley Olsen έκαναν μια επίδειξη layering (φούστα-pencil πάνω από φούστα, ένα πουκάμισο με κουμπιά πάνω από ένα άλλο, τρία μπλουζάκια ταυτόχρονα), φαινόταν ένας αποτελεσματικός τρόπος για να ξεκινήσει η μέρα.


Και γιατί η δεύτερη συλλογή του Michael Rider για την Celine, που αποτύπωσε τη δίνη της παρισινής ζωής στους κήπους του Palais Royale, συνδυάζοντας παλτά υψηλής ραπτικής, φορέματα σκεϊτ, παντελόνια chino και σακάκια με μεταξωτά μαντήλια, ήταν τόσο συναρπαστική.

Ο Rider είπε μετά την επίδειξη ότι δεν σκεφτόταν τόσο τι θα χρειαζόταν για να είναι «ο πιο υπέροχος άνθρωπος στην αίθουσα», αλλά τι θα χρειαζόταν για να είναι ο άνθρωπος στην αίθουσα που φορούσε το καλύτερο παλτό.

Με άλλα λόγια, ο άνθρωπος που θα είχε αυτό που θα τον ελευθέρωνε να προχωρήσει και να κάνει ό,τι είναι απαραίτητο για να συνεχίσει τη μέρα του.

*Με στοιχεία από nytimes.com | Αρχική Φωτό: Δημιουργία των σχεδιαστών Viktor Horsting και Rolf Snoeren στο πλαίσιο της επίδειξης της συλλογής Haute Couture Φθινόπωρο/Χειμώνας 2025-2026 για τον οίκο μόδας Viktor & Rolf στο Παρίσι, Γαλλία, στις 9 Ιουλίου 2025. REUTERS/Manon Cruz

Τράπεζες
Alpha Bank: Deal στον ασφαλιστικό κλάδο στην Κύπρο μέσω Altius και Universal Life

Alpha Bank: Deal στον ασφαλιστικό κλάδο στην Κύπρο μέσω Altius και Universal Life

Vita.gr
Aνοσοποιητικό: «Χτίζουμε» γερή άμυνα για να μην αρρωστήσουμε

Aνοσοποιητικό: «Χτίζουμε» γερή άμυνα για να μην αρρωστήσουμε

Εξάρχου: Προσκεκλημένος του Ντόναλντ Τραμπ με την αφρόκρεμα των επιχειρήσεων και της πολιτικής

Εξάρχου: Προσκεκλημένος του Ντόναλντ Τραμπ με την αφρόκρεμα των επιχειρήσεων και της πολιτικής

Νίκος Ξυλούρης: Η ζωή, το έργο και το ήθος του «ζωντανεύουν» μέσα από την παράσταση Ο Αρχάγγελος της Κρήτης
Culture Live 18.12.25
Culture Live 18.12.25

Νίκος Ξυλούρης: Η ζωή, το έργο και το ήθος του «ζωντανεύουν» μέσα από την παράσταση Ο Αρχάγγελος της Κρήτης

Για πρώτη φορά, η ζωή του Νίκου Ξυλούρη ανεβαίνει στο θεατρικό σανίδι από τη Stages Network και τα Αθηναϊκά Θέατρα, με το έργο Ο Αρχάγγελος της Κρήτης. Έως τις 31 Ιανουαρίου στο θέατρο ΗΒΗ.

Σύνταξη
inTickets 17.12.25

«Ήταν έρωτες κεραυνοβόλοι»: Η Βιολέτα Ίκαρη για τα τραγούδια, τις συνεργασίες και την επιστροφή της στον Σταυρό του Νότου

Μια από τις πιο ωραίες φωνές της γενιάς της, η Βιολέτα Ίκαρη επιστρέφει στη δισκογραφία με το EP Σύννεφα Μπαλόνια, αλλά και στον Σταυρό του Νότου στις 26 Δεκεμβρίου.

Φροίξος Φυντανίδης
Φροίξος Φυντανίδης
Hermès: Πτώση τιμών στη δευτερογενή αγορά, παρά τα ρεκόρ των δημοπρασιών
Live in Style 19.12.25
Live in Style 19.12.25

Hermès: Πτώση τιμών στη δευτερογενή αγορά, παρά τα ρεκόρ των δημοπρασιών

Παρά τις πρόσφατες δημοπρασίες-ρεκόρ για τσάντες που συνδέονται με τη Jane Birkin, τα στοιχεία δείχνουν υποχώρηση των τιμών των Hermès στη δευτερογενή αγορά μετά τα υψηλά επίπεδα τιμών της περιόδου 2020–2022

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
«Εκτός ελέγχου» – Θρύλος του NBA κατηγορεί τις Καρντάσιαν για την επιδημία των πλαστικών επεμβάσεων
«Κατηγορώ» 18.12.25
«Κατηγορώ» 18.12.25

«Εκτός ελέγχου» – Θρύλος του NBA κατηγορεί τις Καρντάσιαν για την επιδημία των πλαστικών επεμβάσεων

To σύνδρομο Καρντάσιαν και το ψυχολογικό και οικονομικό κόστος στις γυναίκες έχει προβληματίσει εδώ και καιρό την επιστημονική και ακαδημαϊκή κοινότητα. Σήμερα ένας θρύλος των Μπόστον Σέλτικς υπενθυμίζει την αμφιλεγόμενη κληρονομικά των influencer

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
«Στο Παρά Πέντε»: Γιατί η σειρά του Γιώργου Καπουτζίδη γράφει τηλεοπτική ιστορία 20 χρόνια μετά την πρεμιέρα της
Η μεγάλη επιστροφή 18.12.25
Η μεγάλη επιστροφή 18.12.25

«Στο Παρά Πέντε»: Γιατί η σειρά του Γιώργου Καπουτζίδη γράφει τηλεοπτική ιστορία 20 χρόνια μετά την πρεμιέρα της

Η θρυλική παρέα του Παρά Πέντε, που αγαπήθηκε όσο λίγες στην ελληνική τηλεόραση, δίνει ραντεβού για ένα μοναδικό χριστουγεννιάτικο πάρτι. Οι νέες σκηνές, οι άγνωστες ιστορίες και η συγκίνηση των πρωταγωνιστών.

Σύνταξη
Η Μεγκ Ράιαν αποχαιρετά τον Ρομπ Ράινερ – «Σε ευχαριστώ για την πίστη σου στους ανθρώπους»
Ευαισθητοποίηση 18.12.25
Ευαισθητοποίηση 18.12.25

Η Μεγκ Ράιαν αποχαιρετά τον Ρομπ Ράινερ – «Σε ευχαριστώ για την πίστη σου στους ανθρώπους»

Η Μέγκ Ράιαν δημοσίευσε μια φωτογραφία, η οποία την απεικονίζει να χορεύει με τον Ρομπ Ράινερ κατά τη διάρκεια των γυρισμάτων της ταινίας «Όταν ο Χάρι γνώρισε τη Σάλι» το 1989.

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Μικρό Σπίτι στο Λιβάδι – Το παρασκήνιο των εντάσεων και τα χυδαία αστεία μεταξύ των πρωταγωνιστών
80s 18.12.25
80s 18.12.25

Μικρό Σπίτι στο Λιβάδι – Το παρασκήνιο των εντάσεων και τα χυδαία αστεία μεταξύ των πρωταγωνιστών

Η ηθοποιός Κάρεν Γκράσλε παραδέχεται ότι «απομακρύνθηκε» από τους fan της σειράς Μικρό Σπίτι στο Λιβάδι λόγω των εντάσεων με τον συμπρωταγωνιστή της Μάικλ Λάντον.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Antony Price – Ο 80χρονος σχεδιαστής των Duran Duran και Roxy Music αποχαιρέτησε τη ζωή μετά το τελευταίο σόου του
Glam rock 18.12.25
Glam rock 18.12.25

Antony Price - Ο 80χρονος σχεδιαστής των Duran Duran και Roxy Music αποχαιρέτησε τη ζωή μετά το τελευταίο σόου του

Ο μεγάλος πρωτοπόρος δημιουργός εικόνων, Antony Price, ο οποίος επαινέθηκε για την εφεύρεση του «ντυσίματος με αποτέλεσμα», αλλά πραγματοποίησε μόνο έξι επιδείξεις στη ζωή του, λατρευόταν από αστέρες και την βασίλισσα Καμίλα – και έραψε τα παντελόνια της περιοδείας Gimme Shelter του Mick Jagger στην πρώτη του δουλειά.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Η κατάρα της γειτονιάς του Χόλιγουντ – Το Μπρέντγουντ του Ρομπ Ράινερ κουβαλάει ιστορία από διάσημες τραγωδίες
Σκοτεινό μυστήριο 18.12.25
Σκοτεινό μυστήριο 18.12.25

Η κατάρα της γειτονιάς του Χόλιγουντ – Το Μπρέντγουντ του Ρομπ Ράινερ κουβαλάει ιστορία από διάσημες τραγωδίες

Η πλούσια γειτονιά του Λος Άντζελες, όπου ο σκηνοθέτης Ρομπ Ράινερ και η σύζυγός του, Μισέλ, βρέθηκαν νεκροί μέσα στο σπίτι τους, κατά έναν περίεργο τρόπο έχει αποτελέσει το σκηνικό πολλών τραγωδιών.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Αυτή είναι η ενοχλητική συνήθεια που δεν αντέχει η Βικτόρια – «Καταντάει ντροπιαστικό κάποιες στιγμές»
Έλεος 18.12.25
Έλεος 18.12.25

Αυτή είναι η ενοχλητική συνήθεια που δεν αντέχει η Βικτόρια – «Καταντάει ντροπιαστικό κάποιες στιγμές»

Η πρώην pop star και νυν σχεδιάστρια μόδας Βικτόρια Μπέκαμ αποφάσισε να βγάλει τα άπλυτα του συζύγου της Ντέιβιντ στη φόρα, ανακαλύπτοντας τη συνήθεια του που την ενοχλεί περισσότερο.

Φροίξος Φυντανίδης
Φροίξος Φυντανίδης
Περιφερειάρχης Ιονίων Νήσων: «Βούληση της Περιφέρειας να συνδράμει οικονομικά στην αποκατάσταση του πλοίου»
Πρόθεση 19.12.25
Πρόθεση 19.12.25

Περιφερειάρχης Ιονίων Νήσων: «Βούληση της Περιφέρειας να συνδράμει οικονομικά στην αποκατάσταση του πλοίου»

Στην Ζάκυνθο βρέθηκε ο Περιφερειάρχης Ιονίων Νήσων όπου τοποθετήθηκε τόσο ως προς την διαχείριση των απορριμμάτων ως και προς την αποκατάσταση του πλοίου στο Ναυάγιο.

Σύνταξη
«Μπλεξίματα» και στη Ζαλγκίρις για τον Ράιτ – Τι συμβαίνει με τον πρώην παίκτη του Ολυμπιακού
Euroleague 19.12.25
Euroleague 19.12.25

«Μπλεξίματα» και στη Ζαλγκίρις για τον Ράιτ – Τι συμβαίνει με τον πρώην παίκτη του Ολυμπιακού

Ο προπονητής της Ζαλγκίρις, Τόμας Ματσιούλις, παραδέχθηκε πως υπάρχει... θέμα με τον Μόουζες Ράιτ, ο οποίος μετά το τρομερό ξεκίνημά του στη σεζόν, βλέπει τον χρόνο συμμετοχής του να φθίνει.

Σύνταξη
Η στρατιωτική χούντα της Μιανμάρ συλλαμβάνει εκατοντάδες πολίτες με το πρόσχημα της «διατάραξης« των εκλογών
«εκλογές-απάτη» 19.12.25
«εκλογές-απάτη» 19.12.25

Η στρατιωτική χούντα της Μιανμάρ συλλαμβάνει εκατοντάδες πολίτες με το πρόσχημα της «διατάραξης« των εκλογών

Αρκετές χώρες, o OHE και οργανώσεις ανθρωπίνων δικαιωμάτων έχουν περιγράψει τις επικείμενες εκλογές ως μια απάτη που αποσκοπεί στο να διατηρήσει τους κυβερνώντες στρατηγούς της Μιανμάρ στην εξουσία

Σύνταξη
«Πυρά» Τσουκάλα σε κυβέρνηση: Μετά τα τελεσίγραφα ήρθαν και οι απειλές κατά των αγροτών
Πολιτική 19.12.25
Πολιτική 19.12.25

«Πυρά» Τσουκάλα σε κυβέρνηση: Μετά τα τελεσίγραφα ήρθαν και οι απειλές κατά των αγροτών

«Είναι προφανές πως η κυβέρνηση όχι μόνο δεν απολογείται, αλλά απειλεί ευθέως πλέον τους αγρότες, που βύθισε στην απόγνωση και σε ιδιότυπο μνημόνιο» αναφέρει ο εκπρόσωπος Τύπου του ΠΑΣΟΚ Κώστας Τσικαλάς στη σκιά των προκλητικών δηλώσεων Βορίδη

Σύνταξη
Το βάθος της κρίσης
Ολιγαρχικός μετασχηματισμός 19.12.25

Το βάθος της κρίσης

Η πολιτική κρίση στη χώρα μας παίρνει τη μορφή της μετάβασης σε μια αυταρχική μεταδημοκρατία

Παναγιώτης Σωτήρης
Παναγιώτης Σωτήρης
Αυξάνονται τα ληξιπρόθεσμα χρέη στην Εφορία: Πόσα και…γιατί χρωστούν οι Έλληνες;
Οικονομία 19.12.25
Οικονομία 19.12.25

Αυξάνονται τα ληξιπρόθεσμα χρέη στην Εφορία: Πόσα και…γιατί χρωστούν οι Έλληνες;

Περίπου 10.000 ΑΦΜ έχουν ληξιπρόθεσμα χρέη 85,3 δισ. ευρώ στην Εφορία – Μόνο το 4% του συνόλου των οφειλετών προχωρά σε ρυθμίσεις, κάτι που δείχνει την κυβερνητική αποτυχία – Τι δείχνουν οι οφειλές των επιχειρήσεων

Γιάννης Αγουρίδης
Γιάννης Αγουρίδης
ΗΠΑ Vs Κίνας: Η νηνεμία πριν την καταιγίδα
Κόσμος 19.12.25
Κόσμος 19.12.25

ΗΠΑ Vs Κίνας: Η νηνεμία πριν την καταιγίδα

Οι ειδικοί διχάζονται ως προς το αν η εύθραυστη ισορροπία του 2025 μπορεί να εξελιχθεί σε ένα πιο βιώσιμο πλαίσιο συνύπαρξης ΗΠΑ-Κίνας ή αν αποτελεί απλώς μια παύση πριν από την επόμενη κλιμάκωση.

Βαγγέλης Γεωργίου
Βαγγέλης Γεωργίου
Hunger Games α λα Τραμπ: Ο πρόεδρος των ΗΠΑ ανακοινώνει «Πατριωτικούς Αγώνες» με δύο νέους από κάθε Πολιτεία
ΗΠΑ 2.0 19.12.25
ΗΠΑ 2.0 19.12.25

Hunger Games α λα Τραμπ: Ο πρόεδρος των ΗΠΑ ανακοινώνει «Πατριωτικούς Αγώνες» με δύο νέους από κάθε Πολιτεία

Ο πρόεδρος Τραμπ παρουσίασε τα Patriot Games, «ένα πρωτοφανές τετραήμερο αθλητικό γεγονός με τη συμμετοχή των καλύτερων αθλητών λυκείου», σε ένα νέο βίντεο ανακοίνωσης

Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
ΠΑΣΟΚ: Η επιμονή στο αγροτικό και η συνταγή «καν' το όπως στο Μοσχάτο»
Πολιτική Γραμματεία 19.12.25
Πολιτική Γραμματεία 19.12.25

ΠΑΣΟΚ: Η επιμονή στο αγροτικό και η συνταγή «καν’ το όπως στο Μοσχάτο»

Μετά την περιφέρεια και τους αγρότες, το ΠΑΣΟΚ στρέφει το βλέμμα στην Αττική. Η ομιλία του Νίκου Ανδρουλάκη στο Μοσχάτο εγκαινιάζει μια νέα στρατηγική εξωστρέφειας ενόψει συνεδρίου, την ώρα που οι δημοσκοπήσεις εξακολουθούν να δημιουργούν προβληματισμό.

Ιάσονας Σχινάς - Παπαδόπουλος
Ιάσονας Σχινάς - Παπαδόπουλος
Προκλητικός ο Βορίδης για τους αγρότες: «Τι παραπάνω να κάνει η κυβέρνηση»
Πολιτική Γραμματεία 19.12.25
Πολιτική Γραμματεία 19.12.25

Προκλητικός ο Βορίδης για τους αγρότες: «Τι παραπάνω να κάνει η κυβέρνηση»

Ο εμπαιγμός και οι προκλητικές δηλώσεις από την κυβέρνηση απέναντι στους αγρότες συνεχίζονται. «Με το δεν μιλάω στο τέλος δεν θα πάρεις τίποτα κανένας» λέει ο Μάκης Βορίδης επειδή οι αγρότες λένε «όχι» σε έναν προσχηματικό διάλογο

Σύνταξη
Νέο απίθανο ματς του Ντόντσιτς με 45 πόντους και τριπλ-νταμπλ, χάρισε στους Λέικερς τη νίκη στη Γιούτα (vids)
Μπάσκετ 19.12.25
Μπάσκετ 19.12.25

Νέο απίθανο ματς του Ντόντσιτς με 45 πόντους και τριπλ-νταμπλ, χάρισε στους Λέικερς τη νίκη στη Γιούτα (vids)

O Λούκα Nτόντσιτς διέλυσε τους Τζαζ με 45 πόντους, 11 ριμπάουντ και 14 ασίστ και οι Λέικερς πήραν τη νίκη με 143-135 μέσα στη Γιούτα - Νέα ήττα για τους Μπακς χωρίς τον Γιάννη Αντετοκούνμπο.

Σύνταξη
Αγρότες: 20 μέρες στους δρόμους και συνεχίζουν – Στριμωγμένη η κυβέρνηση ψάχνει διέξοδο
Agro-in 19.12.25
Agro-in 19.12.25

Μετά από 20 μέρες στους δρόμους, οι αγρότες συνεχίζουν - «Στα σχοινιά» η κυβέρνηση ψάχνει διέξοδο

Αποφασισμένοι να συνεχίσουν τις κινητοποιήσεις τους είναι οι αγρότες καθώς δεν εμπιστεύονται τις «ειλικρινείς προθέσεις» της κυβέρνησης αλλά ζητούν συγκεκριμένες δεσμεύσεις

Σύνταξη
Από τα δάση μέχρι τις πόλεις: Η Huawei ενισχύει την ανθεκτικότητα της Ελλάδας απέναντι στις σύγχρονες κρίσεις
Τα Νέα της Αγοράς 19.12.25
Τα Νέα της Αγοράς 19.12.25

Από τα δάση μέχρι τις πόλεις: Η Huawei ενισχύει την ανθεκτικότητα της Ελλάδας απέναντι στις σύγχρονες κρίσεις

Συνδυάζοντας τεχνογνωσία, καινοτόμες ψηφιακές λύσεις και στρατηγικές συνεργασίες, το πρόγραμμα της Huawei TECH4ALL μας δείχνει τον δρόμο προς ένα πιο ανθεκτικό και βιώσιμο μέλλον.

Σύνταξη
