ΠΟΜΙΔΑ: Πού συμφωνεί και πού διαφωνεί με τις κυβερνητικές εξαγγελίες για τα ακίνητα

Θετικά αξιολογεί η Πανελλήνια Ομοσπονδία Ιδιοκτητών Ακινήτων (ΠΟΜΙΔΑ) το πρόγραμμα επιδότησης ανακαίνισης κατοικιών ύψους 400.000.000 ευρώ, που ανακοίνωσε ο πρωθυπουργός κ. Κυριάκος Μητσοτάκης κατά τη συζήτηση του Προϋπολογισμού 2026.

Όπως τονίζει, το μέτρο ανταποκρίνεται σε μια τεράστια και διαχρονική ανάγκη, καθώς μεγάλο μέρος του υφιστάμενου κτιριακού αποθέματος, σε προνομιακές περιοχές των πόλεων, παραμένει παλαιό και μη λειτουργικό.

Για να στεφθεί όμως με επιτυχία, η Ομοσπονδία υπογραμμίζει ότι απαιτούνται σαφείς και πρακτικές προϋποθέσεις, όπως η πρόβλεψη μικρού διαστήματος κενότητας των ακινήτων, η ουσιαστική μείωση της γραφειοκρατίας και του χρόνου εκταμίευσης και οι σωστές ρυθμίσεις για τα επί μέρους ποσοστά επιδότησης κάθε κατηγορίας ενδιαφερομένων.

ΠΟΜΙΔΑ: «H βραχυχρόνια μίσθωση δεν είναι η αιτία του στεγαστικού προβλήματος»

Ιδιαίτερα επικριτική εμφανίζεται η ΠΟΜΙΔΑ απέναντι στους νέους περιορισμούς στη βραχυχρόνια μίσθωση.

Όπως επισημαίνει, ούτε η εξάπλωση της βραχυχρόνιας μίσθωσης αποτελεί τη βασική αιτία του στεγαστικού προβλήματος, ούτε οι νέες ρυθμίσεις μπορούν να το επιλύσουν, ειδικά στο κέντρο της Αθήνας και άλλων μεγάλων πόλεων.

Η Ομοσπονδία υπενθυμίζει ότι πολλοί από τους χώρους αυτούς δεν είχαν ποτέ χρήση κατοικίας, αλλά ήταν βιοτεχνικοί ή γραφειακοί χώροι, οι οποίοι απαξιώθηκαν εδώ και δεκαετίες, ιδίως μετά την απαγόρευση αντίστοιχων χρήσεων στα αστικά κέντρα.

«Ολέθρια» η αυτόματη διαγραφή ακινήτων από το Μητρώο

Ως ιδιαίτερα επικίνδυνη για την ιδιοκτησία χαρακτηρίζει η ΠΟΜΙΔΑ τη ρύθμιση που προβλέπει την αυτόματη διαγραφή ενός ακινήτου από το Μητρώο Βραχυχρόνιας Μίσθωσης σε περίπτωση μεταβίβασης, είτε λόγω πώλησης είτε ενδεχομένως λόγω γονικής παροχής ή κληρονομιάς.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση, η ρύθμιση αυτή προσβάλλει τον ίδιο τον πυρήνα του ιδιοκτησιακού δικαιώματος, καθώς οδηγεί σε ουσιαστική απαξίωση του ακινήτου. Το πρόβλημα αναμένεται να είναι εντονότερο για τα μικρά καταλύματα στο Εμπορικό Τρίγωνο της Αθήνας, τα οποία δεν μπορούν να χρησιμοποιηθούν ως κύριες κατοικίες.

Προσιτή στέγη: Εξαιρετική πρόταση με προϋποθέσεις

Ιδιαίτερα θετική χαρακτηρίζεται από την ΠΟΜΙΔΑ η εξαγγελία για νέο πλαίσιο κινήτρων προς τον ιδιωτικό τομέα για επενδύσεις στην προσιτή στέγη. Η Ομοσπονδία τονίζει, ωστόσο, ότι η επιτυχία του εγχειρήματος θα εξαρτηθεί από τον τρόπο νομοθέτησής του.

Για να υπάρξει ουσιαστική συμμετοχή του ιδιωτικού κατασκευαστικού κλάδου, ζητείται πλήρης φορολογική απαλλαγή των ενοικίων και όχι μερικές εκπτώσεις, καθώς και σαφείς και απολύτως δεσμευτικοί κανόνες για τον προσδιορισμό των ενοικίων, ώστε να διασφαλιστεί η βιωσιμότητα των επενδύσεων και να αποφευχθούν μελλοντικοί κίνδυνοι.

Πολεοδομικές παρεμβάσεις και διαίρεση διαμερισμάτων

Απολύτως αναγκαία χαρακτηρίζει η ΠΟΜΙΔΑ και την πολεοδομική ρύθμιση του ΥΠΕΝ για τη γρήγορη μετατροπή υφιστάμενων ακινήτων σε κατοικίες, καθώς και για την ένταξη εγκαταλελειμμένων ή ημιτελών κτισμάτων σε καθεστώς ιδιωτικών επενδύσεων με φορολογικά κίνητρα.

Παράλληλα, θέτει ως κρίσιμη προτεραιότητα τη νομοθετική δυνατότητα διαίρεσης μεγάλων διαμερισμάτων σε μικρότερα, ακόμη και όταν αυτό απαγορεύεται από κανονισμούς πολυκατοικιών, ώστε να καλυφθεί η άμεση και αυξανόμενη ανάγκη της αγοράς για μικρές και προσιτές κατοικίες.